Planisware reçoit la médaille d’or EcoVadis qui récompense ses performances en matière de développement durable

Paris, France, 5 février 2025 – Planisware, un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet »), s’est vu attribuer la médaille d’or Ecovadis, premier organisme mondial spécialisé dans l’évaluation de la politique RSE des entreprises, pour ses performances en matière de développement durable. Après avoir obtenu la médaille d’argent l’année précédente, l’attribution de la médaille d’or vient également récompenser la démarche de progrès continue de Planisware en matière de RSE.

EcoVadis évalue plus de 130 000 entreprises dans plus de 220 secteurs et 180 pays sur la base de 21 critères de durabilité répartis dans 4 thématiques principales : environnement, social, éthique et achats responsables. Sur cette base, EcoVadis attribue une note de 0 à 100 ainsi qu’une médaille, associée au score obtenu.

Avec un score de 79/100, Planisware fait désormais partie des entreprises les mieux notées par EcoVadis sur les 12 derniers mois. Planisware figure ainsi parmi les 5% des entreprises les mieux notées au cours du mois de décembre 2024 et parvient également à se hisser parmi le top 2% des entreprises les plus performantes de son secteur d’activité.

Loïc Sautour, Directeur général de Planisware, a déclaré : « Recevoir la médaille d’or EcoVadis est une reconnaissance de notre engagement en faveur d’une politique RSE ambitieuse. Chez Planisware, nous croyons fermement que performance économique et responsabilité sociale vont de pair, et cette distinction nous encourage à continuer d’innover tout en respectant les plus hauts standards environnementaux et éthiques. Après notre introduction en Bourse et notre intégration récente au SBF 120, cette distinction illustre la progression rapide de Planisware et son engagement constant à bâtir une société plus responsable. »

Cette médaille d’or témoigne des avancées significatives réalisées par Planisware au cours des dernières années pour promouvoir une démarche RSE ambitieuse et cohérente auprès de ses collaborateurs, clients et fournisseurs. Elle met en lumière les performances remarquables de 2024, parmi lesquelles :

La publication de sa première Déclaration de Performance Extra-Financière ("DPEF") , une étape clé qui illustre l’engagement de Planisware à intégrer la RSE au cœur de sa stratégie et d’apporter une plus grande transparence sur ses actions en la matière.

, une étape clé qui illustre l’engagement de Planisware à intégrer la RSE au cœur de sa stratégie et d’apporter une plus grande transparence sur ses actions en la matière. Le renforcement de ses politiques et procédures internes , visant à adopter les meilleurs standards en matière de durabilité environnementale, d’achats responsables, d’éthique des affaires et de défense des droits humains.

, visant à adopter les meilleurs standards en matière de durabilité environnementale, d’achats responsables, d’éthique des affaires et de défense des droits humains. La structuration et le lancement d’initiatives concrètes , destinées à combler les lacunes identifiées lors des précédentes évaluations, en transformant les enseignements en leviers d’amélioration continue.

, destinées à combler les lacunes identifiées lors des précédentes évaluations, en transformant les enseignements en leviers d’amélioration continue. L’optimisation du suivi des KPIs, permettant une mesure plus précise de l’impact des politiques déployées, tout en renforçant le suivi des indicateurs clés pour garantir des résultats tangibles et durables.

A propos de Planisware

Planisware est un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy. La mission de Planisware est de fournir des solutions pour aider les organisations à transformer la façon dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits.

Avec plus de 700 employés répartis dans 14 bureaux, Planisware opère à grande échelle en servant environ 600 clients dans de nombreux secteurs et de métiers dans plus de 30 pays à travers le monde. Planisware compte parmi ses clients des entreprises internationales de premier plan, des sociétés de taille intermédiaire et des entités du secteur public.

Planisware est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR001400PFU4, symbole "PLNW").

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : https://planisware.com/ et retrouvez Planisware sur : LinkedIn.

