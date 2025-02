Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

ラントロニクス (Lantronix)、シスコライブ (Cisco Live) でAI対応の新しいLM4アウトオブバンド管理プラットフォームを発表予定

LM4プラットフォーム、IDFおよび小規模拠点向けに手頃な管理自動化を提供