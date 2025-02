Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Lantronix เปิดตัวครั้งแรก LM4 แพลตฟอร์มการบริหารจัดการจากระยะไกลตัวใหม่ซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI ที่งาน Cisco Live

แพลตฟอร์ม LM4 มอบการจัดการแบบอัตโนมัติในราคาที่ไม่แพงให้กับ IDF และสถานที่ขนาดเล็ก