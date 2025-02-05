Lantronix 將於 Cisco Live 首度推出全新 LM4 以人工智能驅動的頻外管理平台

爾灣，加州, Feb. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球物聯網運算和連接解決方案領導公司 Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX)，將於 2025 年 2 月 10 日至 14 日在阿姆斯特丹 RAI 的 Cisco Live 展會 A10 攤位首次推出全新 LM4 以人工智能 (AI) 驅動的頻外管理 (OOBM) 平台。 Lantronix LM4 的設計、尺寸和定價針對媒體間配線架 (IDF) 以及 ATM、自助服務機和網絡聚合點等緊湊環境，是業界首款專為這些應用而設的控制台伺服器。 LM4 可應用於醫療保健、金融、公用事業、電訊、政府、零售和製造業，提供企業級的自動化、合規性和網絡安全能力，並善用在軍事和金融網絡中獲驗證的技術。

Lantronix 的策略總監 Mathi Gurusamy 表示：「我們為推出 LM4 頻外管理平台感到高興，此舉讓我們的客戶能夠利用基於規則的 AI 進行安全、可靠和自動化的網絡基礎設施復原與緩解。 Lantronix 致力通過創新的解決方案促進網絡管理自動化，協助客戶提高效率、安全性，並更專注於改善業績。」

根據 Dell’Oro Group 的報告，串行控制台伺服器在 2024 年的全球市場規模為 3.2 億美元，並以穩定的 7% 增長率預計在 2026 年達到 3.91 億美元。

頻外管理無處不在

LM4 是一個先進的頻外管理平台，體積細小卻功能強大，提供訪問、持續監控和自動修復問題的能力，同時能控制網絡基礎設施設備。 該專業系統使用基於規則的 AI 自動恢復和應對網絡基礎設施問題，包括在故障期間可靠且安全地訪問遙距設備，並且在網絡是否正常運行的情況下皆能操作。 LM4 提供多達四個串行控制台連接埠以直接管理設備，並支援多達 48 個虛擬接口；其纖巧尺寸和實惠價格讓網絡管理員能在不同地點廣泛地使用頻外管理，包括許多過去在先進頻外管理中被認為過小或數量過多的地點。

LM4 載有強大的 LMOS 軟件，將基於 NOC 的軟件的功能引入網絡邊緣，為機櫃中的網絡基礎設施創建一個獨立的管理平面。 LM4 可進行持續監控和自動化運行手冊回應， 能夠在傳統以 NOC 為本的工具察覺到問題前先行檢測並解決問題。 LMOS 具備精細授權模型，能夠整合至現有的訪問控制，並提供自動化變更管理功能，包括儲存多個配置和作業系統檔案的能力，並配有本地備份，以便在配置更改失敗時自動還原。

Lantronix LM 系列解決方案標準化實現企業級頻外管理

LM4 運行與 LM83X 和 LM80 控制台伺服器相同的 LMOS 軟件，擴展了 LM 系列控制台訪問選項，接口數量有 2 至 104 個。 LM 系列由 Lantronix Control Center 集中管理，該控制中心可以作為虛擬機器在本地運行或在雲端托管。 Lantronix 的 LM 系列產品使客戶能夠標準化其頻外管理，並在網絡的各個點部署企業級功能及以 AI 為本的自動化流程。 這結果是建立了一個更具彈性的網絡，使管理更加簡單，問題更少，減少了技術支援的現場服務需求，並增強了安全性和合規性。

Lantronix 是創新頻外解決方案的首選，提供一套可靠、安全且易於部署的平台，並由其卓越的服務團隊提供支援。

Cisco Live 上還會展示：

頻外管理解決方案

可靠的網關和控制台伺服器，提供值得信賴的性能

專業技術支援

關於 Lantronix

Lantronix Inc. 是一家面向智能城市、企業及運輸等高增長市場提供運算和連接物聯網解決方案的全球提供商。 Lantronix 的產品和服務透過提供可啟用 AI 邊緣智能的訂製解決方案，幫助企業在不斷發展的物聯網市場中取得成功。 Lantronix 的先進解決方案包括智能變電站基礎設施、資訊娛樂系統和視像監控，並為雲端運算和邊緣運算提供先進的頻外管理 (OOB)。

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