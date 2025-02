Yandex développe et open-source Perforator, un outil open source qui peut permettre aux entreprises d'économiser des milliards de dollars par an sur l'infrastructure de serveur

Yandex présente Perforator, un outil capable d'identifier et d'évaluer les inefficacités du code dans l'ensemble de la base de code d'une entreprise.

DUBAI, United Arab Emirates, 05 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Yandex, une entreprise technologique mondiale, développe et open-source Perforateur , un outil innovant de surveillance et d'analyse continue et en temps réel des serveurs et des applications.

Perforator aide les développeurs à identifier les sections de code les plus gourmandes en ressources et fournit des statistiques détaillées pour une optimisation ultérieure. En identifiant inefficacités du code et justificatif Optimisation guidée par profil, Perforator fournit des données précises qui permettent aux entreprises d'optimiser manuellement leurs applications et de réduire les coûts d'infrastructure jusqu'à 20 %. Selon la taille de l'entreprise, cela pourrait se traduire par des millions, voire des milliards, économisés chaque année.

"Perforator aide les entreprises à tirer le meilleur parti de leurs serveurs sans sacrifier les performances," a déclaré Sergey Skvortsov, un développeur senior chez Yandex qui dirige l'équipe derrière le outil. "Grâce à Perforator, les entreprises peuvent optimiser leur code, réduire la charge des serveurs et, à terme, réduire leurs coûts d'énergie et d'équipement."

Pourquoi utiliser Perforateur ?

L'optimisation des ressources est cruciale pour les grands centres de données, les grandes entreprises technologiques, ainsi que les petites entreprises et les startups aux ressources limitées. Au lieu d'investir dans des équipements supplémentaires, les entreprises peuvent tirer parti de Perforator pour optimiser leur infrastructure existante sans sacrifier les performances. L'outil a déjà été utilisé pour le profilage dans de nombreux services Yandex depuis plus d'un an, et il est désormais accessible aux entreprises, aux développeurs et aux chercheurs du monde entier.

Les entreprises peuvent déployer Perforator sur leurs propres serveurs, minimisant ainsi la dépendance à l'égard de fournisseurs de cloud externes tout en conservant un contrôle total sur leurs données. Cela fait Un perforateur ajustement solide pour les organisations ayant des exigences strictes en matière de sécurité des données et opérant au sein d’infrastructures fermées.

"Perforator peut profiter aux entreprises de toutes tailles, des petites entreprises disposant de 10 à 100 serveurs, qui peuvent économiser des millions de dollars par an, aux grandes entreprises disposant de milliers de serveurs et plus, où les économies peuvent atteindre des centaines de millions, voire des milliards de dollars. annuellement" Sergueï Skvortsov l'a noté. “Quelle que soit la taille de votre entreprise, Perforator peut vous aider à réduire les coûts d'infrastructure, libérer des ressources pour davantage d’innovation et de croissance.”

Comment fonctionne le perforateur

Perforator fournit des informations détaillées sur l'utilisation des ressources du serveur et analyse l'impact du code sur les performances, mettant en évidence les applications qui consomment le plus de ressources système. Perforator utilise la technologie eBPF pour exécuter de petits programmes au sein du noyau Linux de manière sûre et ne ralentit pas le système. eBPF permet d'améliorer la surveillance, la sécurité et l'optimisation des performances sans modifier le code source.

Perforator prend en charge les langages de programmation natifs tels que C, C++, Go, Rust, Python et Java. La solution permet des analyses approfondies et une visualisation des données avec des graphiques de flamme, ce qui rend les diagnostics de problèmes beaucoup plus faciles à gérer.





Un exemple de graphique de flamme généré par Perforator

"Perforator a été testé dans l'environnement exigeant de Yandex depuis plus d'un an et offre un large éventail de fonctionnalités qui en font une solution fiable et polyvalente pour surveiller et optimiser les performances du serveur,” a ajouté Sergey Skvortsov.

L'un des principaux avantages de Perforator est sa prise en charge de l'optimisation guidée par profil (PGO), qui accélère automatiquement les programmes C++ jusqu'à 10 %. De plus, Perforator est conçu pour fonctionner de manière transparente sur des ordinateurs individuels, le rendant accessible non seulement aux grandes entreprises mais également aux startups et aux passionnés de technologie. De plus, Perforator offre des fonctionnalités essentielles adaptées aux grandes organisations, notamment des capacités de tests A/B qui aident à prendre des décisions plus éclairées.

Solution open source pour les développeurs et les entreprises

La décision de rendre Perforator open source reflète l'engagement de Yandex à favoriser la collaboration communautaire dans le développement de technologies système.

“Nous pensons que l’open source de ces technologies système fondamentales contribue à stimuler l’innovation technologique dans le monde entier.”

— Sergueï Skvortsov.

“Nous visons à ce que nos technologies profitent au monde et apportent de la valeur aux développeurs et aux entreprises. De plus, l’ouverture de la technologie nous permet de prendre des décisions concernant le développement de l’infrastructure de profilage en collaboration avec la communauté.”

Quelle est la prochaine étape ?

Dans un avenir proche, Perforator sera enrichi de fonctionnalités supplémentaires, notamment une intégration améliorée avec Python et Java et une analyse plus précise des événements.

Le code source de Perforator est désormais disponible sur GitHub , aux côtés d'autres solutions open source Yandex, telles que YaFSDP, un outil conçu pour accélérer la formation de grands modèles de langage.

Perforator est le dernier ajout à la collection d'outils open source de Yandex. Vous pouvez consulter tous les projets open source de l'entreprise, notamment YaFSDP, AQLM, YTsaurus, et bien plus encore, sur cette page .

À propos de Yandex

Yandex est une entreprise technologique mondiale qui crée des produits et services intelligents basés sur l'apprentissage automatique. Son objectif est d'aider les consommateurs et les entreprises à mieux s'orienter le monde en ligne et hors ligne. Depuis 1997, Yandex fournit des services de recherche et d'information de classe mondiale et pertinents au niveau local et développe des services de transport à la demande, des produits de navigation et d'autres applications mobiles leaders du marché pour des millions de consommateurs dans le monde.

