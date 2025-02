Premio di risultato per l’anno 2024 ai dipendenti di CNH in Italia



Torino, 5 febbraio, 2025



CNH, nel corso di un incontro tenutosi ieri con le Organizzazioni Sindacali, ha presentato i valori del premio di risultato, contrattualmente previsto, che sarà erogato nelle buste paga di febbraio a tutti i dipendenti delle Società del Gruppo in Italia cui si applica l’accordo. Nel 2024 il premio di risultato è stato introdotto anche nei siti di Sampierana a Cesena e San Piero in Bagno per il periodo aprile-dicembre 2024.

I valori del premio di risultato sono commisurati alle performance realizzate da ogni singola unità produttiva nel corso del 2024, calcolate sulla base di indicatori finalizzati a valorizzare il contributo dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi di competitività e redditività dell’Azienda.



A seguito dei risultati raggiunti in termini di produttività, rispetto dei tempi di consegna e qualità del prodotto e grazie all’effetto incrementale ottenuto con la riduzione, a livello di Gruppo, del numero degli infortuni dovuti ad unsafe acts rispetto all’anno precedente, i siti produttivi di CNH (inclusi quelli di Sampierana) e anche il personale non legato ai processi produttivi riceveranno con la busta paga di febbraio un premio con importi lordi medi compresi tra 700 e 2.480 euro lordi.



CNH Industrial (NYSE: CNH) è una Società leader globale nel settore dei macchinari, tecnologie e dei servizi. Guidata dal suo purpose Breaking New Ground, incentrato su Innovation, Sustainability e Productivity, l’Azienda fornisce la direzione strategica, le capacità di R&S e gli investimenti che rendono possibile il successo dei suoi brand globali e regionali. A livello globale Case IH e New Holland forniscono applicazioni agricole a 360°, dai macchinari alle attrezzature insieme alle tecnologie digitali che le migliorano; CASE e New Holland Construction Equipment, offrono una linea completa di prodotti per le costruzioni che aumentano la produttività del settore. I brand della Società che concentrano le attività a livello regionale includono: STEYR, per trattori agricoli; Raven, leader nell'agricoltura digitale, nella tecnologia di precisione e nello sviluppo di sistemi autonomi; Hemisphere, un leader designer e produttore di tecnologie di posizionamento e orientamento ad alta precisione basate su satelliti; Flexi-Coil, specializzata in sistemi di lavorazione del terreno e semina; Miller, produttore di apparecchiature per applicazioni; ed Eurocomach, produttore di un'ampia gamma di mini e midi escavatori per il settore delle costruzioni, comprese le soluzioni elettriche.

Forte di oltre due secoli di storia, CNH è da sempre all’avanguardia nei settori in cui opera e continua a promuovere l’innovazione con passione ed entusiasmo, favorendo l’efficienza e il successo dei clienti. In quanto azienda autenticamente globale, gli oltre 40.000 dipendenti di CNH lavorano tutti insieme per creare un ambiente di lavoro all’insegna della diversità e dell’inclusione, con l’obiettivo comune di aiutare i clienti a coltivare e a costruire un mondo migliore.

