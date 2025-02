Hansen Trade connaît une forte croissance et une expansion stratégique du marché

MELBOURNE, Australie, 05 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hansen Technologies (ASX : HSN), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services pour les secteurs de l’énergie, des services publics, des communications et des médias, a le plaisir d’annoncer une croissance significative et continue pour Hansen Trade. Grâce aux fonctionnalités uniques du logiciel, à ses outils d’automatisation avancés et à ses résultats éprouvés, la solution Hansen Trade est de plus en plus prisée par les négociants en énergie sur les marchés au comptant, intra-journalier et des services auxiliaires. Hansen présentera ses solutions de gestion de données et de négoce d’énergie au salon E-World, qui se tiendra à Essen du 11 au 13 février.

La solution Hansen Trade, conçue pour enrichir les stratégies commerciales et les performances globales du marché, permet aux organisations de développer leurs activités afin d’opérer simultanément sur plusieurs marchés, la capacité émergente d’optimisation multi-marchés. Au cours de l’année écoulée, le logiciel Hansen Trade a été adopté par de nouveaux clients tels que Stockholm Exergi et d’autres organisations en Norvège, en Suède et au Royaume-Uni. Parallèlement, Hansen poursuit la consolidation de ses relations avec de nombreux clients existants intégrant les modules Hansen Trade à leur boîte à outils, notamment Bixia, Fortum, Malarenergi, Skellefteå Kraft, Tampereen Energia, et Varberg Energi.

« Le marché de l’énergie est l’un des plus dynamiques qui soient. Il exige une concentration sans faille sur la conception et la fourniture de solutions innovantes pour aider les entreprises à être aussi compétitives que possible », a déclaré David Castree, président de la division Energy & Utilities chez Hansen. « Nous sommes ravis que tant d’organisations à travers l’Europe et la région nordique se tournent vers Hansen et Hansen Trade pour les aider à naviguer sur ce marché en évolution rapide. »

Grâce à une interface intuitive et conviviale et à des outils d’automatisation robustes, Hansen Trade rationalise les opérations de négociation grâce à son intégration fluide avec les principales bourses d’échange telles que EPEX SPOT, Nord Pool et les marchés des gestionnaires de réseaux de transport (GRT). En maximisant l’utilisation et la performance des actifs, Hansen Trade améliore la souplesse opérationnelle pour la communauté croissante des responsables d’équilibre (RE). La flexibilité et les performances solides du système Hansen Trade ont été largement saluées par les clients, dont beaucoup étendent désormais leur utilisation à de nouvelles régions et de nouveaux marchés, et développent de nouveaux scénarios opérationnels.

« Notre engagement a toujours été de doter les négociants en énergie des meilleurs outils pour prospérer sur ce marché qui évolue rapidement », a ajouté M. Castree. « L’élan que nous connaissons actuellement reflète le dévouement de notre équipe et les partenariats que nous avons cultivés avec nos clients. Nous sommes très enthousiastes quant à l’avenir et à la façon dont nous pouvons continuer à être un partenaire innovant de choix. »

À l’occasion du salon E-world 2025, Hansen unit ses forces à celles de powercloud, notre fournisseur de plateforme de facturation récemment acquis et optimisé pour le marché allemand. Désormais, sur un même stand, les visiteurs peuvent s’informer, discuter et débattre de solutions pragmatiques aux défis critiques auxquels est confrontée toute la chaîne de valeur du marché de l’énergie, depuis le commerce de l’énergie et la gestion des données jusqu’à la facturation des clients, la communication sur le marché et la conformité aux réglementations.

À propos du logiciel Hansen Trade

Composante de la Hansen Suite for Energy & Utilities, Hansen Trade est une solution SaaS modulaire basée sur le cloud, conçue pour répondre aux exigences d’évolutivité et de flexibilité d’un marché de l’énergie en constante évolution. En tant que première plateforme logicielle pour les négociants en énergie sur les marchés physiques à court terme en Europe, Hansen Trade permet aux clients d’automatiser les positions commerciales, de minimiser les coûts de déséquilibre, d’optimiser les performances des actifs et de naviguer de manière experte sur les marchés au comptant, intra-journalier et des services auxiliaires. Reconnu par les professionnels de l’énergie dans les pays nordiques et au-delà, Hansen Trade s’engage en faveur de l’innovation et de la réussite de ses clients.



Pour plus d’informations, consultez le site : www.hansencx.com