Tornatorin liikevaihto ennätysmäinen 213 miljoonaa euroa ja yhtiön metsäomaisuus Suomessa ylitti 700 000 hehtaaria

YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 31.12.2024

Liikevaihto kasvoi 213,0 milj. €:oon (+9,3 %). Voimakas kysyntä nosti puun myyntihintaa.

Operatiivinen liikevoitto kohosi uuteen ennätykseen 154,1 milj. € (141,8), samoin operatiivinen nettotulos 103,2 milj.€ (96,7).

Liikevoitto käyvin arvoin oli 189,9 milj. € (442,9) ja nettotulos 132,5 milj. € (340,6). Oma pääoma oli 2,2 miljardia euroa (2,2), ja oman pääoman tuotto käyvin arvoin oli 6,0 %.

Konsernin metsäomaisuuden käypä arvo kohosi 3,6 miljardiin euroon (3,5).

Omavaraisuusaste säilyi vahvana: 59,8 % (60,1).

Yhtiö hankki Suomessa uutta metsäomaisuutta lähes 24 000 hehtaaria, mikä nosti omistuksen Suomessa yli 700 000 hehtaarin

Yhtiö toteutti merkittäviä velkarahoitustransaktioita ja sai vakuudelliselle velalleen investment grade -luottoluokituksen (Baa3) Moody’s -luottoluokituslaitokselta

Yhtiön ilmasto- ja monimuotoisuusohjelmat etenivät usean hankkeen voimin.

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen:

Tornatoria perustettaessa vuonna 2002 lupasimme omistajillemme nostaa liikevaihtomme 50 miljoonasta eurosta yli 100 miljoonaan euroon vuoteen 2025 mennessä. Hiukan pitkäksi meni: vuonna 2024 Tornator liittyi 200 miljoonan euron kerhoon. Huipputuloksiin vaaditaan yleensä sekä poikkeuksellisia olosuhteita että motivoitunutta ja osaavaa henkilöstöä. Tornatorin kohdalla näin on käynyt. Puun hintataso ylitti kaikki ennusteet, suunnittelutyössä onnistuttiin mainiosti ja hyvässä yhteistyössä pääasiakkaan kanssa puu siirtyi metsistä korvaamaan fossiilisia raaka-aineita ilmaston hyväksi.

Kestävän kasvun eväät kunnossa

Vuosikymmenten ammattimainen, käytännön kokemukselle rakentuva metsänhoito on osoittanut vahvuutensa. Tutkittuun tietoon perustuen Tornator päivitti pitkän aikavälin kestävän hakkuusuunnitteensa, jonka pohjalta yhtiö toteuttaa vuotuiset puukauppansa. Tornatorin metsillä on jatkossakin suuri merkitys uusiutuvan raaka-aineen lähteenä ja Suomen huoltovarmuuden yhtenä tukipilarina.



Metsänhoitopalveluissa kasvu oli vahvaa, mikä osoittaa suomalaisten metsänomistajien luottavan Tornatorin ammattitaitoon metsiensä käsittelyssä. Luottamus on tärkeää myös metsien ostoissa. Korkomarkkinoiden muutoksista huolimatta Tornator on jatkanut metsien ostoja tasaisesti, ja yhtiön metsäomaisuus kasvoi Suomessa lähes 24 000 hehtaaria. Voimakas kasvu edellyttää hyviä ja toimivia kanavia rahoitusmarkkinoille. Tornator sai vakuudelliselle velalleen ns. investment grade -luottoluokituksen, mikä lisäsi huomattavasti kansainvälisten velkasijoittajien kiinnostusta yhtiön liikkeeseen laskemaan uuteen, vihreään joukkovelkakirjalainaan.

Tuuli- ja aurinkovoima ovat keskeisiä lisäarvoa tuottavia tekijöitä metsätaloudessa, ja niillä on suuri merkitys myös Tornatorille. Yhtiö solmi kymmeniä uusia maanvuokrasopimuksia, ja uusiutuvan energian hankkeiden toteutumisella tulee olemaan positiivisia vaikutuksia niin taloudellisesti kuin ilmasto-ohjelmankin kannalta. Tornator tuotti lisäarvoa myös kiinteistönjalostuksella: yhtiön kassavirtaa vahvisti 340 hehtaarin, viranomaisluvitukselle ehdollinen metsämaakauppa Googlen suunnittelemaa uutta datakeskusta varten Kajaanissa.

Kokonaisvastuullista toimintaa laajalla rintamalla

Työmme luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi näkyi useina julkaistuina toteutuksina. Yhtiön 10-vuotisen luonnon monimuotoisuusohjelman vuosiraportti on konkreettista luettavaa. Vuoden aikana neuvoteltu ja tammikuussa 2025 allekirjoitettu yhteistyösopimus WWF:n kanssa osoittaa vakavuuden asteen, jolla Tornator on sitoutunut kehittämään metsätalouden ympäristökestävyyttä. Kolmivuotinen pääyhteistyökumppanuus WWF:n kanssa pitää sisällään Suomen oloissa ainutlaatuisen hankkeen metsätalouden vesistövaikutusten parantamiseksi valuma-aluetasolla.

Myös sosiaalisen vastuun osalta Tornatorin kädenjälki oli huomattava. Yhtiö oli jälleen Suomen suurimpien yhteisöveronmaksajien joukossa, ja metsiemme työllistävä vaikutus oli yli 1600 henkilötyövuotta. Tukemme Venäjän hyökkäyssodasta kärsiville Ukrainan siviileille jatkui ja jatkuu, niin kauan kuin on tarpeen.

Siirtyminen uudelle strategiakaudelle

Saimme päätökseen erinomaisesti onnistuneen strategiakauden, jonka painopisteinä olivat kestävyys, kumppanuus ja kasvu. Hyvää strategiaa ei kannata liikaa muuttaa. Omistajien tahtotilaa kuunnellen ja henkilöstöä laajasti osallistaen Tornator laati uuden strategiansa syventäen aiempia teemoja jatkuvan parantamisen hengessä. Strategiakauden 2025-27 kulmakiviä Tornatorissa ovat laatu, lisäarvo ja luonto.

Luonto: Harjoitamme ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottavaa metsätaloutta

Laatu: Kehitämme oman ja kumppaniemme työn laatua kokonaiskestävän metsänhoidon ja asiakastyytyväisyyden vahvistamiseksi

Lisäarvo: Tehostamme liiketoimintaa digitaalisilla ratkaisuilla, ja edistämme uusiutuvan energian rakentumista maillemme

Strategian ytimeen nostimme tornatorlaiset ja heidän työhyvinvointinsa, jota edistetään rehdillä torna-meiningillä. Asetamme strategiassa korkeat vaatimukset paitsi itsellemme myös yhteistyökumppaneillemme. Tarvitsemme kunnianhimoa, rohkeutta ja pitkäjänteisyyttä kehittäessämme kokonaiskestävää metsätaloutta.

Haluan kiittää lämpimästi henkilöstöä, asiakkaita ja kumppaneita erinomaisesta yhteistyöstä. Kutsun teidät kaikki mukaan toteuttamaan Tornatorin uutta strategiaa ja nauttimaan sen hedelmistä. 22 vuoden kokemuksella uskallan luvata, että ”priimaa pukkaa”.

Henrik Nieminen, toimitusjohtaja









Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto oli 213,0 miljoonaa euroa (194,9) ja muutos siten +9,3 %. Puun luovutusmäärä oli vertailukauden tasolla, mutta vahvistunut hintataso nosti liikevaihtoa. Markkinakorkojen tai inflaation muutoksilla, eikä Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainaan ollut merkittäviä negatiivisia vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. Pääosa, eli 192,8 miljoonaa euroa ja 90,5 %, liikevaihdosta muodostui puunmyyntituloista (178,5 milj. euroa, 91,6 %). Metsäpalvelun liikevaihto kasvoi 16,9 % ja oli 17,0 miljoonaa euroa (14,5). Lisäksi maa-alueiden ja tonttien myyntituottoja kertyi 3,2 miljoonaa euroa (1,8). Liiketoiminnan muut tuotot 7,6 miljoonaa euroa (4,9) sisältävät muun muassa maa-alueiden käyttöoikeusmaksuja ja vuokria, suojelualuekorvauksia, maa-ainesmyyntiä sekä tuottoja toteutuneista ja arvioita tulevaisuudessa toteutuvista myytyjen tuulivoimahankkeiden lisäkauppahinnoista. Lisäkauppahintojen arvonmuutos oli vertailukaudella negatiivinen, joten vertailukauden summa on esitetty liiketoiminnan muissa kuluissa.

Liikevoittoa käyvin arvoin kertyi 189,9 miljoonaa euroa (442,9) ja tilikauden voitto oli 132,5 miljoonaa euroa (340,6). Metsäomaisuuden käypä arvo kohosi vertailukaudella merkittävästi enemmän kuin päättyneellä katsauskaudella, mikä selittää liikevoiton pienentymistä. Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos nosti liikevoittoa +35,2 miljoonaa euroa (+295,7), ja rahoitusinstrumenttien negatiivinen käyvän arvon muutos pienensi tulosta -6,0 miljoonaa euroa (-5,5) ennen veroja. Biologisten hyödykkeiden lisäksi metsäomaisuuden arvonmuutosta kirjattiin maapohjan osalta laajan tuloksen erien kautta oman pääoman uudelleenarvostusrahastoon +12,1 miljoonaa euroa (-57,1 miljoonaa euroa).

Tornator Timberland -konserniin kuuluvat emoyhtiön Tornator Oyj:n lisäksi Tornator Eesti Oü (100,0 %) ja Romaniassa SC Tornator SRL (100,0 %) ja Oituz Private Forest District SRL (100,0%).

Tärkeimpiä tunnuslukuja

Konsernin ja emoyhtiön viralliset tunnusluvut on laskettu kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti.

2024 2023 2022 Liikevaihto, milj. euroa Konserni 213,0 194,9 164,6 Emo 195,3 172,7 147,9 Liikevoitto (IFRS), milj. euroa Konserni 189,9 442,9 572,0 Emo 152,0 389,8 523,5 Liikevoittoprosentti, % Konserni 89,2 227,2 347,4 Emo 77,8 225,7 354,1 Tilikauden tulos (IFRS), milj. euroa Konserni 132,5 340,6 541,9 Emo 96,9 299,5 498,0 Oman pääoman tuotto, % Konserni 6,0 16,5 33,8 Emo 4,8 15,5 32,9 Sijoitetun pääoman tuotto, % Konserni 6,3 15,3 24,0 Omavaraisuusaste, % Konserni 59,8 60,1 60,4 Henkilöstö keskimäärin Konserni 188 189 188







Vertailukelpoiset tunnusluvut

Virallisten, edellä esitettyjen tunnuslukujen lisäksi Tornator-konsernissa käytetään vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka ovat vertailukelpoisia vuosien välillä ja kuvaavat siten paremmin operatiivisen toiminnan onnistumista. Vertailukelpoiset tunnusluvut on laskettu ilman käyvän arvon muutoksia ja koskevat koko konsernia:

2024 2023 2022 Liikevaihto, milj. euroa 213,0 194,9 164,6 Operatiivinen liikevoitto, milj. euroa 154,1 141,8 130,2 Operatiivinen liikevoittoprosentti, % 72,4 72,8 79,1 Tilikauden tulos (vertailukelpoinen), milj. euroa 103,2 96,7 94,8 Oman pääoman tuotto (vertailukelpoinen), % 4,7 4,7 5,9 Sijoitetun pääoman tuotto (vertailukelpoinen), % 5,2 5,0 5,5

Tunnusluvut on laskettu seuraavilla kaavoilla:

Liikevoitto, virallinen 189,9 - Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos -35,2 - Varausten ja tuulivoiman lisäkauppahintasaamisten

käyvän arvon muutos -0,5 = Operatiivinen liikevoitto, vertailukelpoinen 154,1





Tilikauden tulos, virallinen 132,5

- Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos -35,2

- Varausten ja tuulivoiman lisäkauppahintasaamisten

käyvän arvon muutos -0,5

- Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos +6,0

- Verojen osuus yllä mainituista eristä +0,4 = Tilikauden tulos, vertailukelpoinen 103,2





Oman pääoman tuotto, % = Tilikauden voitto x 100 Oma pääoma keskimäärin Sijoitetun pääoman tuotto, % = Liikevoitto + korkotulot x 100 Taseen loppusumma - korottomat velat keskimäärin Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot





Tuottojen ja pitkäaikaisen varallisuuden jakautuminen maittain

Konsernitason lukujen lisäksi Tornator raportoi ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle toimintamaittain liikevaihdon, liiketoiminnan muut tuotot, liiketoiminnan kulut sekä näiden nettona operatiivisen liikevoiton. Maakohtainen laskelma ja täsmäytys viralliseen liikevoittoon on esitetty alla. Taseen eriä ei raportoida ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle vastaavalla tarkkuudella, joten ne on esitetty Suomen osalta erikseen sekä Viron ja Romanian osalta yhteensä:

1.1.- 31.12.2024



1 000 euro Suomi Viro Romania Konsernin sisäiset

eliminoinnit ja oikaisut Konserni yhteensä Liikevaihto 195 280,1 12 974,4 4 759,8 0,0 213 014,4 Liiketoiminnan muut tuotot 5 020,1 1 000,7 341,4 -474,1 5 888,2 Liiketoiminnan kulut -56 622,9 -5 075,9 -3 581,9 506,4 -64 774,3 Operatiivinen

liikevoitto 143 677,4 8 899,3 1 519,4 32,3 154 128,3 Käyvän arvon erät

liikevoitossa 8 312,8 27 096,0 331,1 0,0 35 739,8 Liikevoitto (IFRS) 151 990,2 35 995,2 1 850,5 32,3 189 868,2





1.1.-31.12.2023



1 000 euro Suomi Viro Romania Konsernin sisäiset

eliminoinnit ja oikaisut Konserni yhteensä

Liikevaihto 172 660,5 15 654,4 6 580,5 0,0 194 895,4

Liiketoiminnan muut tuotot 4 321,0 831,3 187,0 -444,4 4 894,9

Liiketoiminnan kulut -49 849,1 -4 899,3 -3 530,1 280,3 -57 998,2

Operatiivinen

liikevoitto 127 132,4 11 586,3 3 237,5 -191,1 141 792,1

Käyvän arvon erät

liikevoitossa 262 645,8 37 278,6 1 171,9 0,0 301 096,4

Liikevoitto (IFRS) 389 778,2 48 865,0 4 409,4 -191,1 442 888,4





















31.12.2024 31.12.2023

Metsäomaisuus: 1 000 euro % 1 000 euro %

Suomi 3 278 296,5 91,2 3 180 835,2 92,1

Romania ja Viro 316 608,2 8,8 274 707,5 7,9

Yhteensä 3 594 904,7 100,0 3 455 542,7 100,0



Pitkäaikaiset varat: 1 000 euro % 1 000 euro %

Suomi 3 315 715,2 91,2 3 214 583,4 92,0

Romania ja Viro 320 416,1 8,8 278 910,4 8,0

Yhteensä 3 636 131,3 100,0 3 493 493,8 100,0



Yllä esitetyt pitkäaikaiset varat sisältävät kaikki muut konsernin pitkäaikaiset varat kuin rahoitusinstrumentit,

laskennalliset verosaamiset ja työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuusjärjestelyihin liittyvät varat.

Ukrainan sodan vaikutukset

Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainassa ja sen aiheuttamalla yleisellä taloudellisella epävarmuudella ei ollut merkittäviä negatiivisia vaikutuksia yhtiön tulokseen, taseeseen tai rahavirtoihin. Tornatorin liikevaihto ja operatiivinen liikevoitto olivat katsauskaudella historiallisen korkealla tasolla. Myös liiketoiminnan rahavirta oli vahva. Yhtiön luottotappioiden määrä ei ole lisääntynyt, eivätkä yhtiön rahoitusriskit ole nousseet tai omaisuuserien arvo laskenut. Tornatorin käyttämät urakoitsijat löysivät korvaavaa työvoimaa ukrainalaisten kausityöläisten tilalle, joten metsien hoitotoimenpiteet eivät vaarantuneet.

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta

Tornatorin vuosi onnistui erinomaisesti sekä operatiivisen toiminnan että strategisten hankkeiden läpiviennin osalta.

Ydinliiketoiminnassa, eli puun myynnissä ja luovutuksessa, tulokset olivat suunniteltuakin parempia. Hyvä kysyntä nosti puun markkinahintaa. Puun luovutus pääasiakkaalle Stora Ensolle Suomessa oli noin 169,0 miljoonaa euroa (153,0) eli noin 88 % (86 %) konsernin puun luovutuksen liikevaihdosta. Puunmyynti pääasiakkaalle perustuu pitkäaikaiseen, markkinaehtoiseen raamisopimukseen, joka uusittiin vuonna 2021.

Metsäpalveluliiketoiminnassa työt toteutettiin suunnitellusti.

Tornatorin metsäomaisuuden käyvän arvon päivityksestä kirjattiin positiivisia vaikutuksia vuonna 2024. Konsernin koko metsäomaisuuden kokonaisarvo kasvoi tilikauden aikana noin 139 miljoonaa euroa (354), josta emoyhtiön osuus oli noin 97 miljoonaa euroa (312) ja tästä netto-ostojen vaikutus noin 92 miljoonaa euroa (119). Biologisten hyödykkeiden tasearvo kasvoi myös Virossa ja Romaniassa, ja kaikkien maiden vuotuinen biologisten hyödykkeiden käyvän arvon päivitys paransi konsernin liikevoittoa yhteensä 35 miljoonalla eurolla (296). Maapohjan käyvän arvon muutosten vaikutus oli yhteensä +12 miljoonaa euroa (-61). Metsien arvostusmalli on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Konsernin koko metsäomaisuuden uusi arvo tilinpäätöksessä oli noin 3 595 miljoonaa euroa (3 456) sisältäen puuston ja maapohjan. Luvuissa on mukana hakkuiden sekä metsähankintojen ja metsämaan myyntien vaikutus. Tornator omistaa yhteensä noin 783 000 hehtaaria metsää Suomessa, Virossa ja Romaniassa (760 000).

Tornatorin omavaraisuusaste pysyi korkeana 59,8 %:ssa (60,1 %) ja likviditeetti säilyi vahvana läpi vuoden. Yhtiötä velvoittava lainakovenantti (LTV, loan to value) täyttyi turvallisella marginaalilla.

Yhtiö jatkoi investointeja uuden metsämaan hankintaan. Suomessa Tornator osti lähes 24 000 hehtaaria metsää.

Virossa ja Romaniassa yhtiö jatkoi metsäomistuksensa vastuullista hoitamista ja kestävän liiketoiminnan kehittämistä. Konsernin kaikki metsät ovat kaksoissertifioituja (PEFC™, FSC®).

Suomi FSC-C123368

Viro FSC-C132610

Romania FSC-C132426

Tornator jatkoi ilmasto- ja luonnon monimuotoisuusohjelmiensa toteutusta. Ohjelmien sisältö ja tavoitteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilta.

Tornatorin vastuullisuusohjelman mukaisesti yhtiö ennallisti soita, teki kulotuksia ja perusti uusia luonnonsuojelualueita yhteensä noin 800 hehtaarilla yhtiön mailla. Tornator jatkoi merkittäviä suojeluhankkeita muun muassa Metso- ja Helmi-elinympäristöohjelmien puitteissa.

Tornator Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.3.2024 päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 35 miljoonaa euroa ja valtuuttaa hallitus päättämään yhteensä enintään 35 miljoonan euron lisäosingosta. Hallitus päätti kokouksessaan 29.11.2024 jakaa lisäosinkona 35 miljoonaa. Yhteensä osinkoa jaettiin tilikauden 2024 aikana 70 miljoonaa euroa.

Riskienhallinta

Tornatorin riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön pitkän aikavälin kannattava toiminta ja luoda mahdollisuuksia hallittuun riskinottoon valitulla strategialla. Lähtökohtana on yhtiön kaikkien merkittävien riskien systemaattinen kartoitus ja analysointi.

Tornatorin riskit on jaettu kolmeen pääluokkaan: strategiset riskit, operatiiviset riskit ja rahoitusriskit. Seuraavassa on kuvattu esimerkkejä kustakin pääluokasta:

Strategiset riskit

Puun kysynnän vaihtelu on luonnollisesti riski metsäyhtiölle. Kysyntäriski on pienentynyt puun käytön lisääntyessä ja monipuolistuessa, eikä kaikkia uusia innovaatioita vielä edes tiedetä. Metsäteollisuuden uusien investointien myötä ja Venäjän tuontipuun tyrehdyttyä puun kysyntä on kasvanut kaikissa yhtiön toimintamaissa. Yhtiö on varmistanut puun hyvää kysyntää myös sertifioimalla kaikki metsänsä.

Puun hinnan vaihtelu on yksi merkittävä riskitekijä Tornatorin tuloksen kannalta. Puun hinnan laskiessa Tornatorilla on tarvittaessa mahdollisuus hetkellisesti lisätä joko hakkuuoikeuksien myyntimäärää ja/tai tonttien sekä metsäpalstojen myyntiä. Tavoitteena on kuitenkin noudattaa kestävää hakkuusuunnitetta ja näin pyrkiä optimoimaan vuotuisia kassavirtoja pitkällä aikavälillä.

Puuraaka-aineen määrän ja laadun riskiä hallitaan pitkän aikavälin metsävarojen käytön suunnittelulla ja hakkuiden suuntaamisella metsien rakenteen ja ikäluokkajakauman mukaisesti. Puuston kasvun verifioinnissa yhtiö otti v. 2021 käyttöön Luonnonvarakeskuksen uusimpien tutkimustulosten perusteella kehittämät MOTTI-kasvumallit, joita on käytetty pitkän aikavälin hakkuusuunnitteen (>30 vuotta) laadinnassa.

Suomessa käytössä oleva transaktiopohjainen metsien arvostusmenetelmä voi äkillisissä metsätilamarkkinoiden muutostilanteissa johtaa suurempiin ja nopeampiin käyvän arvon muutoksiin kuin Virossa ja Romaniassa käytössä oleva, tulevaisuuden kassavirtoihin pohjautuva malli.

Nykyisten sertifiointikriteerien muutokset voivat vaikuttaa metsien käyttömahdollisuuksia heikentävästi ja aiheuttaa Tornatorille tulonmenetyksiä, ellei menetyksien täysimääräisestä korvaamisesta ole sovittu. Suomen FSC®:n kansallisten kriteerien tuorein määrittelytyö tehtiin vuonna 2023. Tornator osallistui tiiviisti tähän prosessiin, eikä näe muutosten aiheuttavan yhtiölle merkittäviä tulonmenetyksiä.

Metsien ostoon liittyy riskejä, ja investoinnin onnistumisen pystyykin toteamaan usein vasta pitkän ajan kuluttua. Ostokohteen puuvarojen ja rakenteen määrittelyssä hyödynnetään pitkälle vietyä teknologiaa, mutta edelleen joudutaan tekemään myös arvionvaraisia päätöksiä. Kohteiden hinnoitteluun on määritelty selkeät kriteerit, mutta hinnoittelu ja sen taustalla tehdyt arviot voivat vaikuttaa ostojen onnistumiseen tuottonäkökulmasta.

Tornator seuraa vallitsevaa taloussuhdannetta suunnitellessaan tonttimyyntiä. Suhdanteen heikentyminen saattaa vähentää lomarakennuspaikkojen kysyntää ja aiheuttaa väliaikaista tuottojen laskua. Tuulivoiman hankekehitykseen käytettävien investointien riskiä hallitaan tekemällä riittävän tarkat esiselvitykset ennen hankkeiden käynnistämistä, valitsemalla kumppaneiksi tunnettuja alan toimijoita, hajauttamalla hankkeet alueellisesti eri puolille Suomea sekä viemällä hankesuunnittelu läpi huolellisesti. Tornator ei osallistu tuulivoiman rakentamiseen eikä tuotannon omistamiseen, vaan myy osuutensa hankkeista ennen rakentamista ja jää maapohjan osalta vuokranantajaksi.

Metsävarojen hyödyntämisessä ympäristöön kohdistuvia riskejä Tornator hallitsee ympäristölainsäädäntöä ja sertifiointikriteerejä noudattamalla. Riskit otetaan huomioon henkilöstön kouluttamisessa ja perehdyttämisessä sekä minimoidaan toiminnan hyvällä suunnittelulla ja toteuttamisen korkealla tasolla.

Poliittisena riskinä voidaan pitää merkittäviä uusia lakisäädöksiä tai muita toimintaa rajoittavia tekijöitä. Esimerkkinä tällaisesta voi pitää Suomessa käytävää keskustelua metsien käytön hyväksyttävyydestä tai EU-tason pohdintoja metsätaloutta rajoittavasta sääntelystä. Metsien rooli muun muassa luontokadon pysäyttämisessä on noussut vahvasti otsikoihin. Myös metsäomaisuuden kasvattaminen ulkomaisena yrityksenä voi altistaa yhtiön poliittisille riskeille kohdemaissa. Riskien hallinnassa merkittävässä roolissa on yhteistyö viranomaisten, koulutuslaitosten ja erilaisten järjestöjen kanssa sekä aktiivisuus yhteiskunnallisessa keskustelussa. Myös osallistuminen alan tutkimustyöhön ja esimerkiksi erilaisten hiililaskelmien tuottaminen on osa proaktiivista riskien hallintaa. Tornator noudattaa avointa viestintää, jossa korostuu yhtiön harjoittaman metsätalouden positiivinen kokonaisvastuullisuus ja muut yhtiön arvot.

Tornatorin tavoitteena on jatkaa toiminnan laajentamista myös Suomen rajojen ulkopuolella maissa, joissa kasvumahdollisuudet todetaan kannattaviksi. Maantieteellinen laajentuminen on sekä keino hallita riskejä että riski. Tornatorin kannalta Romania ja Viro ovat Suomea heikompia korruptiotilastoissa. Tornator sitoo taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun kiinteäksi osaksi liiketoimintaansa, jota ohjaavat kaikille toimintamaille yhteiset vastuullisen liiketoiminnan periaatteet (Code of Conduct). Lisäksi laajenemisen riskejä hallitaan valitsemalla asiantuntevia kumppaneita ja luotettavia asiakkaita sekä tasapainottamalla pitkä- ja lyhytaikaisia puunmyyntisopimuksia. Yhtiö suorittaa sisäistä tarkastusta kaikissa maissa, ja konsernissa on käytössä myös ns. whistleblow-kanava.

Ammattitaitoisen henkilöstön saaminen ja sitouttaminen on riski myös metsätaloudessa. Tornator on varautunut metsureiden eläköitymiseen sopimalla uusia yrittäjäsopimuksia ja lisäämällä koneellista työtä. Toimihenkilöiden osalta tehdään yhteistyötä alan koulutuslaitosten kanssa ja ennakoivaa rekrytointia. Riskiä hallitaan myös aktiivisella henkilöstöhallinnolla ja henkilöstön kehittämisellä. Sodan takia Ukrainasta ei ole ollut saatavissa työntekijöitä metsänhoidon urakointitöihin. Tuleva jälleenrakennus voi aiheuttaa pulaa metsätyöntekijöistä Tornatorin toimintamaissa, mikäli näistä siirtyy työvoimaa Ukrainaan.

Operatiiviset riskit

Yhtiöllä on hallituksen ja toimivan johdon hyväksymät operatiiviset prosessit, joilla hallitaan sisäisiä liiketoimintariskejä. Entistä enemmän operatiivista työtä tehdään yrittäjäresursseilla, mikä asettaa haasteita toiminnan kontrollille, esimerkiksi ympäristövahinkojen ja työturvallisuuden osalta. Metsäpalveluliiketoiminnan laajentaminen koko Suomeen on lisännyt Tornatorin riskejä mm. käytettävien urakoitsijoiden määrän kasvun kautta. Valvontaa kehitetään sekä koulutuksen että tietotekniikan avulla.

Ilmastonmuutoksen lisäämät luonnontuhot muodostavat entistä suuremman riskin metsäomaisuudelle. Tornatorin osalta omistuksen koko, maatieteellinen laajuus, metsien hyvä terveys ja kasvukunto sekä metsätuholain edellyttämät toimet toimivat luontaisena riskienhallintakeinona. Lisäksi yhtiöllä on Suomessa metsävakuutus, joka on mitoitettu kattamaan erittäin suuren katastrofin tuhoja. Ulkomailla Tornator ei ole katsonut kannattavaksi vakuuttaa omistamiaan metsiä, sillä kohdemaissa ei ole tällä hetkellä toimivia metsävakuutusmarkkinoita. Riskinä voidaan pitää myös kyberhyökkäyksen uhkaa eli yhtiön tietojärjestelmiin kohdistuvia riskejä. Tähän on varauduttu hyödyntämällä kehittynyttä suojausteknologiaa ja huolehtimalla käyttäjien ohjeistuksesta ja koulutuksesta.

Rahoitusriskit

Merkittävä lainapääoman osuus yhtiön taseessa muodostaa riskin, jonka hallintaan Tornator on erityisesti panostanut. Hyvät ja toimivat kanavat pääomamarkkinoille mahdollistavat lainojen onnistuneen uudelleenrahoituksen. Yhtiö muokkaa lainaportfoliotaan rahoitusmarkkinoiden tilanteen mukaan niin, että tulevat lainojen erääntymiset hajautuvat usealle vuodelle ja mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen. Yhtiö on hajauttanut varainhankintaan liittyviä riskejä laskemalla liikkeeseen eri vuosina erääntyviä pankkilainoja ja joukkovelkakirjalainoja. Markkinakorkojen muutoksiin yhtiö on varautunut johdannaissopimuksilla. Korkosuojaus pienentää lainojen korkoriskiä. Likviditeetin hallinta perustuu ennakkomaksuihin ja ajantasaiseen kassasuunnitteluun. Yhtiöllä on myös yritystodistusohjelma, jolla optimoidaan rahavarojen tarvetta. Käteisvarat on sijoitettu pankkitalletuksiin sekä lyhyen aikavälin likvideihin ja korkean luottoluokituksen korkorahastoihin.

Asiakasriskiä Tornator hallitsee myyntisopimuksiin perustuvilla ennakkomaksuilla.

Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Ei olennaisia tilikauden jälkeisiä tapahtumia.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Globaalien megatrendien, kuten ilmastonmuutos ja väestön kasvu, odotetaan edelleen vahvistavan kestävästi tuotetun uusiutuvan puuraaka-aineen kysyntää pitkällä aikavälillä. Puun kysyntään ja hakkuisiin voi kuitenkin kohdistua tilapäisesti paineita, mikäli esimerkiksi kansainvälisen politiikan jännitteet eskaloituvat. Maailmantalouden odotuksia heikompi kehittyminen voi aiheuttaa metsäteollisuudessa tuotannon supistuksia ja mahdollisesti negatiivisia vaikutuksia puun luovutusmääriin ja yhtiön liikevaihtoon.

Yhtiön omissa metsissä metsänhoitotöitä jatketaan normaalin toimintavuoden mukaisesti ja lannoitusohjelmaa toteutetaan suunnitellusti. Tämän lisäksi Tornator toteuttaa metsänhoitotöitä maan laajuisesti Stora Enson metsäpalveluasiakkaille. Metsätilamarkkinoilla tilanteen odotetaan jatkuvan vertailuvuoden kaltaisena. Tuuli- ja aurinkovoimahankkeita edistetään mahdollisuuksien mukaan.

Yhtiö arvioi velanhoitokykynsä ja tuloksensa säilyvän vakaana.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Yhtiö panosti vahvasti metsien puustotietojen saatavuuden ja laadun parantamiseen. Lisäksi jatkettiin korjuun ja luonnonhoidon laadun sekä yhtiön tietojärjestelmien kehittämistä. Erityisfokus oli metsäpalvelun ja puukaupan tietojärjestelmien kehitystyössä sekä urakointiprosessin laadun kehittämisessä.

Henkilöstö ja palkat

Keskimääräinen henkilöstömäärä oli vertailuvuoden tasolla. Normaalin palkkauksen lisäksi yhtiöllä on käytössä tulostavoitteisiin perustuva palkitsemisjärjestelmä. Vuonna 2024 tulospalkkioita maksettiin vuodelta 2023 keskimäärin 7,0 % peruspalkoista (2023 maksettiin 7,8 % vuodelta 2022).

Konsernissa on töissä noin 190 henkilöä. Yhtiön metsät työllistävät ihmisiä, pääosin haja-asutusseuduilla, suoraan erilaisissa metsätöissä arviolta noin 1600 henkilötyövuoden verran.



2024 2023 2022 Keskimääräinen henkilöstö tilikaudella, kpl 188 189 188

Tilikauden palkat ja palkkiot, milj. € 11,3 11,0 10,3



Ympäristö

Tornatorilla on ympäristöohjelma, jonka tavoitteet ja toteutuma tarkistetaan yhtiössä vuosittain. Puitteet yhtiön ympäristöasioiden hallinnalle tuovat metsä- ja ympäristölainsäädäntö sekä PEFC- ja FSC-sertifiointijärjestelmät. Ulkopuolinen arvioija auditoi sertifiointikriteerien noudattamista vuosittain. Vuonna 2024 Tornatorin Suomen metsien FSC-sertifikaatin osalta suoritettiin viiden vuoden välein tehtävä uudelleenauditointi, jossa ei todettu yhtään vakavaa poikkeamaa. Yhtiö noudattaa metsätaloustoiminnassaan Metsätalouden Kehittämiskeskus Tapion julkaisemia Hyvän metsänhoidon suosituksia.

Tornatorilla on kunnianhimoinen luonnon monimuotoisuusohjelma vuosille 2021–2030. Monimuotoisuusohjelman mukaiset toimenpiteet edistävät uhanalaisten metsälajien ja luontotyyppien tilan lisäksi ekosysteemipalveluita, vesiensuojelua, riistanhoitoa sekä ilmastonmuutoksen hillintää.

Kestävyysraportointi ja EU-taksonomia

Tornator laatii Euroopan komission kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) mukaisen kestävyysraportoinnin tilikaudesta 2025 alkaen. Tornator on henkilöstömäärältään sen verran pieni konserni, että sen ei tarvitse laatia CSRD:n mukaista kestävyysraporttia vielä 31.12.2024 päättyvältä tilikaudelta.

Tornator on jo aloittanut valmistautumisen CSRD:n mukaiseen raportointiin. Kaksinkertainen olennaisuusanalyysi on tehty ja näin ollen kokonaiskuva raportoitavista kokonaisuuksista on varsin selkeä. Olennaisuusanalyysin lisäksi Tornator on jo aikaisempina vuosina arvioinut oman liiketoimintansa taksonomiakelpoisuutta ja todennut sen olevan varsin korkea. Taksonomian mukaisuuden arviointi saatetaan loppuun vuoden 2025 aikana osana kestävyysraportin laatimista.

Euroopan unionin (EU:n) kestävän rahoituksen taksonomia -asetuksen (852/2020)

soveltamisalaan kuuluvilla yrityksillä on velvollisuus ilmoittaa, mikä osuus liikevaihdosta, pääomamenoista ja toimintamenoista on toimintaa, joka tunnistetaan EU-taksonomiassa potentiaalisesti ympäristön kannalta kestäväksi taloudelliseksi toiminnaksi tai täyttää sen tekniset arviointikriteerit.

EU-taksonomia on luokitusjärjestelmä, jonka tarkoituksena on ohjata rahoitusta

toimintoihin, joilla edistetään merkittävästi seuraavien ympäristötavoitteiden

saavuttamista:

1. Ilmastonmuutoksen hillintä

2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

3. Vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö

4. Siirtyminen kiertotalouteen

5. Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja

6. Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen.

Tilikaudelta 2024 Tornator raportoi edelleen tiedon siitä mikä osuus toiminnasta on taksonomiakelpoista kahden ensimmäisen ympäristötavoitteen, ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen, osalta.

Tornatorin pääliiketoiminta-alue on kestävä metsätalous, jonka ytimessä ovat kaksoissertifioidut (FSC® ja PEFC) metsät. Vastuullisesti hoidetuista metsistä saatavalla puulla on merkittävä vaikutus fossiilisten raaka-aineiden korvaajana. Taksonomian ympäristötavoitteista Tornator pystyy edistämään sekä ilmastonmuutoksen hillintää että siihen sopeutumista. Lisäksi Tornator suorittaa jatkuvasti toimenpiteitä, joilla tähdätään biologisen monimuotoisuuden säilymiseen sekä edistetään ekosysteemien suojelua ja ennallistamista. Tornatorin liiketoimista ei ole tunnistettu koituvan merkittävää haittaa muille taksonomian ympäristötavoitteille

Metsätalous on yksi niistä sektoreista, joille on taksonomiassa määritetty tekniset arviointikriteerit. Tornatorin kannalta relevantit kriteerit löytyvät luvun 1 Metsätalous toiminnosta 1.3 Metsien käsittely (Forest management). ja sitä vastaavasta NACE-luokituksesta A2 Metsätalous (Forestry). Tornatorin metsätalousliiketoiminta on yhtiön oman alustavan analyysin perusteella luokitusjärjestelmäkelpoista taloudellista toimintaa ja yksityiskohtaisempaa analyysiä luokitusjärjestelmänmukaisuudesta tullaan jatkamaan vuoden 2025 aikana.

Oheisessa taulukossa on esitetty tunnusluvuittain Tornatorin toiminnan luokitusjärjestelmäkelpoisuus vuosina 2023 ja 2024

Liikevaihdossa (Turnover) on huomioitu IFRS:n mukainen liikevaihto, joka muodostuu hakkuuoikeuksien myynnistä, metsäpalvelumyynnistä ja maan myynnistä. Näistä hakkuuoikeusien myynti ja metsäpalvelumyynti on todettu luokitusjärjestelmäkelpoisiksi eriksi.

Pääomamenoissa (CapEx) on huomioitu IFRS-tilinpäätöksessä esitetyt lisäykset aineettomiin, aineellisiin ja biologisiin hyödykkeisiin. Suurin osa pääomamenoista on metsämaan ostoa, jonka on tulkittu olevan kestävän metsätalousliiketoiminnan ja sillä aikaan saatavien ilmastovaikutusten edellytys. Lisäksi suoraan metsätalousliiketoimintaan liittyvät investoinnit metsätieverkostoon ja mm. metsäsuunnitelmien tekemiseen ja hallintaan tarvittaviin ICT-järjestelmiin on myös tulkittu olevan luokitusjärjestelmäkelpoisia.

Toimintamenoissa (OpEx) on huomioitu suoraan omaisuuden hoitamiseen ja hallintaan liittyvät kustannukset. Tornatorissa suuri osa tällaisista kuluista on erilaisia metsänhoitotoimenpiteisiin ja metsien käsittelyyn liittyviä kuluja: urakointimaksuja, materiaalihankintoja sekä henkilöstökuluja. IFRS-tuloslaskelman kuluista on jätetty huomioimatta yleishallintoon liittyvät kulut sekä poistot ja myytyjen maa-alueiden tasearvo

Näillä perusteilla Tornator on päätynyt vuosilta 2023 ja 2024 luokitusjärjestelmäkelpoisuuden osalta seuraaviin tunnuslukuihin. Korkea luokitusjärjestelmäkelpoisuus heijastaa hyvin Tornatorin ydintoiminnan luonnetta - metsätaloudella ja puulla uusiutuvana raaka-aineena on merkittävä rooli taistelussa ilmastonmuutosta vastaan:

2024:

Tunnusluku (KPI) Yhteensä, M€ Luokitusjärjestelmä-kelpoinen osuus, % Ei-luokitusjärjestelmä-kelpoinen osuus, % Liikevaihto (Turnover) 213,0 98 % 2 % Pääomamenot (CapEx) 98,6 100 % 0 % Toimintamenot (OpEx) 50,0 98 % 2 %

2023:

Tunnusluku (KPI) Yhteensä, M€ Luokitusjärjestelmä-kelpoinen osuus, % Ei-luokitusjärjestelmä-kelpoinen osuus, % Liikevaihto (Turnover) 194,9 99 % 1 % Pääomamenot (CapEx) 123,5 100 % 0 % Toimintamenot (OpEx) 44,2 98 % 2 %

Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastaja

Yhtiön hallitukseen kuuluivat 8.3.2024 saakka puheenjohtaja Mikko Koivusalo, varapuheenjohtaja Mikko Mursula sekä jäsenet Seppo Toikka ja Tuomas Virtala.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.3.2024 valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

Varsinainen jäsen Varajäsen Hanna Kaskela Sampsa Ratia Tuomas Virtala Erkko Ryynänen Seppo Toikka Jari Suvanto Esko Torsti Ilja Ripatti

Yhtiön hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 8.3.2024 Esko Torstin hallituksen puheenjohtajaksi ja Hanna Kaskelan varapuheenjohtajaksi. Yhtiön ja osakkaan välisiä sopimuksia valvovan Oversight Committeen puheenjohtajaksi valittiin Hanna Kaskela, jäseniksi Esko Torsti sekä Tuomas Virtala ja varajäseneksi Seppo Toikka. Palkitsemiskomitean jäseniksi hallitus valitsi Esko Torstin, Hanna Kaskelan ja Tuomas Virtalan.

Toimitusjohtajana on toiminut Henrik Nieminen. Hänen sijaisensa on liiketoimintajohtaja Ari Karhapää.

Johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Henrik Nieminen, talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola, liiketoimintajohtaja Ari Karhapää, kiinteistöjohtaja Juha Mäki, kehitys- ja operaatiojohtaja Heikki Penttinen sekä henkilöstö-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Outi Nevalainen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.3.2024 valittiin tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Panu Vänskä.

Osakkeiden määrä

Emoyhtiön osakepääoma 51.836.213,00 euroa jakautuu 5.000.000 kappaleeseen osakkeita, ja kaikilla osakkeilla on samanlaiset oikeudet. Emoyhtiön osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke, jonka mukaan muilla osakkeenomistajilla on lunastusoikeus, jos yhtiön osake vaihtaa omistajaa.

Tilikauden tuloksen käsittely

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 1.843.873.070,60 euroa sisältäen tilikauden tuloksen 96.901.553,53 euroa.

Tornator Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 14,00 euroa/osake eli 70.000.000,00 euroa. Jakamatta jäävä osuus jätetään yhtiön omaan pääomaan. Osingonmaksu on suunniteltu maksettavaksi 26.3.2025 – täsmäytyspäivä 20.3.2025.

Osakkeenomistajat 31.12.2024

Stora Enso Oyj 41,00 % Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 23,13 % Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 16,41 % OP Henkivakuutus Oy 6,25 % OP-Metsänomistaja -erikoissijoitusrahasto 5,00 % OP-Eläkesäätiö 2,08 % Veritas Eläkevakuutus 2,50 % Pohjola Vakuutus Oy 1,04 % Finnairin Eläkesäätiö 0,99 % Riffu Oy 0,75 % Danilostock Oy 0,75 % Finnair Oyj 0,10 % Yhteensä 100,00 %





Osakkeiden äänimäärä

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti osakkeenomistaja voi äänestää yhtiökokouksessa enintään kahdellakymmenellä (20) prosentilla yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, mukaan lukien osakkeenomistajan kanssa samaan konserniin kuuluvien kaikkien yritysten ja niiden eläkesäätiöiden ja -kassojen äänivalta.

Tornator Oyj:n selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on esitetty erillisenä kertomuksena yhtiön verkkosivuilla www.tornator.fi/selvitys-hallinto-ja-ohjausjarjestelmasta/

Seuraavassa on esitelty konsernitilinpäätöksen päälaskelmat. Virallinen tilinpäätös on saatavilla yhtiön verkkosivuilta viimeistään 6.3.2025 www.tornator.fi/Sijoittajat

Konsernin tuloslaskelma

1 000 euro 1.1.-31.12.2024 1.1.-31.12.2023

Liikevaihto 213 014,4 194 895,4

Liiketoiminnan muut tuotot 7 576,3 4 894,9



Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos 35 190,5 295 747,0

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -1 087,1 -543,5

Materiaalit ja palvelut -41 098,7 -35 356,7

Henkilöstökulut -11 341,2 -11 036,0

Poistot ja arvonalentumiset -3 419,2 8 447,4

Liiketoiminnan muut kulut -8 966,8 -14 160,0

Liikevoitto 189 868,2 442 888,4





Rahoitustuotot 12 104,4 6 392,0

Rahoituskulut -39 502,2 -30 038,9

Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos -5 982,0 -5 534,1

Rahoituserät (netto) -33 379,8 -29 180,9



Voitto/tappio ennen veroja 156 488,4 413 707,5





Tuloverot -23 865,0 -19 163,1

Laskennallisten verojen muutos -133,4 -53 900,2

Tilikauden tulos 132 490,0 340 644,2



Jakautuminen:



Emoyhtiön omistajille 132 490,0 340 644,2



Konsernin laaja tuloslaskelma Tilikauden tulos 132 490,0 340 644,2 Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:

Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi Maapohjan uudelleenarvostaminen 12 110,5 -57 087,8 Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän)

uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 36,8 -2,4 Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää

tulosvaikutteiseksi Muuntoero 9,6 -135,4 Kauden laaja tulos yhteensä 144 646,9 283 418,6

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 144 646,9 283 418,6







Konsernin tase

1 000 euro 31.12.2024 31.12.2023

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Metsäomaisuus yhteensä 3 594 904,7 3 455 542,7

Biologiset hyödykkeet 3 256 747,3 3 139 184,4

Maa-alueet 338 157,4 316 358,3

Muut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 17 966,8 16 306,0

Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 2 617,8 2 331,1

Käyttöoikeusomaisuuserät 1 570,5 1 818,0

Johdannaiset 29 475,4 35 516,3

Muut sijoitukset 111,2 111,2

Pitkäaikaiset saamiset 18 960,3 17 384,8

Pitkäaikaiset varat yhteensä 3 665 606,7 3 529 010,1







Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 64,1 55,0

Myyntisaamiset 43 464,5 29 990,6

Muut saamiset 1 945,9 581,3

Sijoitukset 0,0 30 567,3

Rahavarat 86 566,3 40 500,2

Lyhytaikaiset varat yhteensä 132 040,7 101 694,5

VARAT YHTEENSÄ 3 797 647,4 3 630 704,6







OMA PÄÄOMA JA VELAT



Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma 50 000,0 50 000,0 Muu oma pääoma 2 199 912,4 2 125 265,5 Oma pääoma yhteensä 2 249 912,4 2 175 265,5





VELAT Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 458 191,0 458 540,7 Rahoitusvelat 946 750,0 848 958,9 Vuokrasopimusvelka 1 408,9 1 564,8 Eläkevastuuvelka 77,0 148,0 Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 406 426,9 1 309 212,4 Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat 61 596,7 98 770,9 Ostovelat ja muut velat 61 430,7 33 459,7 Tuloverovelka 5 052,2 1 829,0 Vuokrasopimusvelka 279,7 357,0 Varaukset 12 948,9 11 810,1 Lyhytaikaiset velat yhteensä 141 308,1 146 226,7 Velat yhteensä 1 547 735,0 1 455 439,1 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 3 797 647,4 3 630 704,6



Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

1 000 euro Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Muuntoero Uudelleenarvostus-

rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2023 50 000,0 29 995,2 -10 876,8 211 424,2 1 671 304,3 1 951 846,9 Laaja tulos Tilikauden tulos 340 644,2 340 644,2 Muut laajan tuloksen erät

(verojen jälkeen) Maapohjan

uudelleenarvostaminen -57 087,8 -57 087,8 Etuuspohjaisen nettovelan

(tai omaisuuserän) uudelleen

määrittämisestä johtuvat erät -2,4 -2,4 Muuntoero



-135,4



-135,4 Kauden laaja tulos -135,4 -57 087,8 340 641,8 283 418,6 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -60 000,0 -60 000,0 Liiketoimet omistajien kanssa

yhteensä -60 000,0 -60 000,0 Oma pääoma 31.12.2023 50 000,0 29 995,2 -11 012,2 154 336,4 1 951 946,1 2 175 265,5 1 000 euro Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Muuntoero Uudelleenarvostus-rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2024 50 000,0 29 995,2 -11 012,2 154 336,4 1 951 946,1 2 175 265,5 Laaja tulos











Tilikauden tulos







132 490,0 132 490,0 Muut laajan tuloksen erät

(verojen jälkeen)











Maapohjan

uudelleenarvostaminen





12 110,5

12 110,5 Etuuspohjaisen nettovelan

(tai omaisuuserän) uudelleen

määrittämisestä johtuvat erät







36,8 36,8 Muuntoero



9,6



9,6 Kauden laaja tulos 9,6 12 110,5 132 526,8 144 646,9 Liiketoimet omistajien kanssa











Osingonjako







-70 000,0 -70 000,0 Liiketoimet omistajien kanssa

yhteensä -70 000,0 -70 000,0 Oma pääoma 31.12.2024 50 000,0 29 995,2 -11 002,7 166 447,0 2 014 472,9 2 249 912,4





Konsernin rahavirtalaskelma

1 000 euro 1.1.-31.12.2024 1.1.-31.12.2023 Liiketoiminnan rahavirta

Metsätalousliiketoiminnasta saadut maksut 210 598,3 199 773,0 Maan myynnistä saadut maksut 11 743,0 1 828,0 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 6 457,6 6 095,5 Maksut liiketoiminnan kuluista -58 473,6 -49 792,3 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 170 325,3 157 904,1 Maksetut korot korollisista veloista -32 565,0 -24 990,2 Maksetut korot johdannaisista 0,0 -264,2 Maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -7 087,7 -2 916,3 Saadut korot liiketoiminnasta 5 286,4 2 728,3 Saadut korot johdannaisista 6 332,6 3 225,6 Maksetut välittömät verot ja saadut veronpalautukset -20 641,9 -30 102,0 Liiketoiminnan rahavirta 121 649,8 105 585,3



Investointien rahavirta

Investoinnit biologisiin hyödykkeisiin -83 311,6 -106 785,7 Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin, metsämaapohja -10 296,9 -13 198,2 Investoinnit muihin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -5 010,0 -3 508,1 Investoinnit rahamarkkinasijoituksiin 0,0 -30 211,6 Luovutustulot rahamarkkinasijoituksista 30 566,8 0,0 Investointien rahavirta -68 051,7 -153 703,7



Rahoituksen rahavirta

Pitkäaikaisten lainojen nostot 300 000,0 100 001,1 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -200 000,2 0,0 Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,0 29 753,8 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -37 174,0 0,0 Vuokrasopimusvelkojen lyhennys -358,9 -352,7 Maksetut osingot -70 000,0 -60 000,0 Rahoituksen rahavirta -7 533,1 69 402,3



Rahavarojen muutos 46 064,9 21 283,8



Rahavarat kauden alussa 40 500,2 19 244,0 Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin 1,2 -27,6



Rahavarat kauden lopussa 86 566,3 40 500,2









Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, puh. 040 869 7613

Talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola, puh. 040 773 0975

www.tornator.fi

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2024 noin 213 miljoona euroa ja taseen koko noin 3,8 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 190 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1600 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

