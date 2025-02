La présidente de l’Association canadienne du propane participe à la mission Canada-Japon axée sur l’énergie pour renforcer les possibilités d’exportation

OTTAWA, Ontario, 05 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shannon Watt, PDG de l’Association canadienne du propane (ACP), participe à une mission canadienne au Japon axée sur l’énergie en compagnie de hauts fonctionnaires du gouvernement de l’Alberta, de représentants de l’industrie et de chefs de file autochtones du 29 janvier au 26 février 2025. Cette mission, mise sur pied par l’organisme Energy for a Secure Future (ESF) et appuyée par le gouvernement albertain, se concentrera sur la diversification des filières d’exportation des énergies du Canada. Cette initiative arrive à point nommé, compte tenu de l’importance accordée à l’expansion des marchés internationaux du propane.

« Cette mission centrée sur l’énergie souligne l'importance stratégique de la diversification des filières d'exportation du Canada et de l'établissement de solides partenariats internationaux, a déclaré Shannon Watt, PDG de l'ACP. Grâce au dialogue et à la collaboration avec le Japon, nous pouvons montrer comment l'empreinte carbone réduite du propane canadien répond à la demande croissante de solutions énergétiques fiables et durables. »

Les membres de la délégation rencontreront des représentants du gouvernement japonais et d’associations industrielles afin d'explorer les possibilités bilatérales en matière d’énergie et de démontrer la valeur des liquides de gaz naturel du Canada, dont le propane, sur les plans environnemental, géopolitique et économique.

Mme Watt participera à des rencontres et des panels d’importance où l’on discutera du potentiel de croissance du secteur canadien du gaz naturel liquéfié (GNL), de la demande croissante d'exportation de propane et du rôle d'un partenariat énergétique entre le Canada et le Japon dans la mise en œuvre de solutions à faible taux d'émission.

Les exportations canadiennes de propane vers l'Asie ont connu une croissance remarquable: elles étaient pratiquement nulles en 2018 et elles totalisaient environ 1,6 milliard de dollars en 2023. Cette hausse reflète la demande croissante des marchés asiatiques pour des solutions de rechange au pétrole et au charbon qui soient abordables et à faibles émissions. La polyvalence et l'efficacité du propane, en particulier comme combustible de chauffage, en font une solution idéale pour répondre aux besoins énergétiques du Japon.

«Le propane canadien, avec sa faible empreinte carbone, est particulièrement bien placé pour soutenir les efforts de décarbonation du Japon, a déclaré Mme Watt. En collaborant avec le Japon, nous pouvons démontrer que le propane répond à la demande d’options énergétiques durables tout en renforçant la sécurité énergétique dans un paysage géopolitique complexe.»

La participation de l'ACP à cette mission souligne l'importance croissante du propane dans la stratégie d’exportation du Canada et dans la réponse aux enjeux énergétiques à l’échelle mondiale.

