Gennemførelse af forholdsmæssigt tilbagekøb af aktier Alm. Brand af 1792 fmba

Alm. Brand A/S har i dag gennemført et bloktilbagekøb af 3,159,286 stk. aktier for i alt 47,8 mio. kr. fra Alm. Brand af 1792 fmba, svarende til 47,8 % af det samlede aktietilbagekøbsprogram på 100 mio. kr., der blev offentliggjort den 22. januar 2025 ved selskabsmeddelelse nr. 4/2025. Bloktilbagekøbet af aktier blev gennemført med henblik på at bevare foreningens procentvise ejerandel i Alm. Brand A/S efter gennemførelsen af det samlede aktietilbagekøbsprogram. Tilbagekøbet blev gennemført til lukkekursen for selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen den 5. februar 2025.

