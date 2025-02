Ontex bereikt bindende overeenkomst om Turkse dochteronderneming te verkopen aan Dilek Grup

Aalst, België, 5 februari 2025 – Ontex Group NV, een toonaangevende ontwikkelaar en producent van persoonlijke verzorgingsproducten, kondigt aan dat het een bindende overeenkomst heeft gesloten om zijn Turkse dochteronderneming te verkopen aan Dilek Grup. De transactie omvat de activiteiten van Ontex in Turkije en de bijbehorende exportactiviteiten, evenals de fabriek in Istanbul.

De Turkse dochteronderneming van Ontex ontwikkelt, produceert, commercialiseert en distribueert voornamelijk merkproducten voor persoonlijke hygiëne met leidende posities in Turkije en de omliggende regio. De Turkse dochteronderneming van Ontex genereerde in 2024 ongeveer 90 miljoen € omzet en maakt deel uit van de Emerging Markets-divisie van Ontex, die geclassificeerd werd als beëindigde activiteiten.

Dilek Grup is een gevestigde distributeur van fast moving consumer goods in Turkije en de omliggende landen, en diversifieert naar productie van onder andere persoonlijke hygiëneproducten.

Laurent Nielly, President Europa, zei: “Ontex is erg trots op zijn activiteiten in Turkije en dankbaar voor de veerkracht en uitstekende prestaties van het team in de afgelopen jaren, waarmee ze de erfenis van sterke posities en merken verder ontwikkelden en versterkten. We geloven dat Dilek Grup goed gepositioneerd is om verder te investeren om activiteiten en organisatie naar het volgende succesvolle hoofdstuk in hun verhaal te leiden.”

Met deze overeenkomst nadert Ontex de afronding van zijn strategische heroriëntatie op retail- en gezondheidszorgmerken in Europa en Noord-Amerika. Ontex streeft ernaar de transactie in de loop van het derde kwartaal van 2025 af te ronden, onder voorbehoud van goedkeuring door de Turkse mededingingsautoriteit.

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van producten in babyverzorging, dameshygiëne en volwassenenzorg, zowel voor retailers als voor de gezondheidszorg. De innovatieve producten van Ontex worden in zo'n 100 landen verdeeld via retailers en zorgverleners. Ontex stelt wereldwijd zo'n 7.200 mensen tewerk en is aanwezig in 17 landen, met hoofdzetel in Aalst, België. Ontex staat genoteerd op Euronext Brussel en maakt deel uit van de Bel Mid® index. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, ga naar ontex.com of volg Ontex op LinkedIn.

