BPCE : Nominations de Mohamed Kallala et de Philippe Setbon au comité de direction générale de BPCE 

Nominations de Mohamed Kallala et de Philippe Setbon au comité de direction générale de BPCE

Paris, le 5 février 2025

Mohamed Kallala, directeur général de Natixis en charge de la Banque de grande clientèle et Philippe Setbon, directeur général délégué de Natixis en charge de la Gestion d’actifs et de Fortune, intègrent le comité de direction générale de BPCE, après leur rattachement direct à Nicolas Namias, président du directoire de BPCE, depuis le 1er janvier 2025. Le comité de direction générale de BPCE compte désormais douze membres au total.

Biographie de Mohamed Kallala



Mohamed Kallala débute sa carrière en 1993 en tant que trader ALM chez BNP Paribas avant d’être nommé, en 1995, directeur du département fusions-acquisitions de Crédit Agricole Indosuez. En 2000, il fonde Global Equities Corporate Finance. En 2005, il rejoint Natixis et devient responsable des activités de conseil spécialisé dans l’immobilier. En 2010, Mohamed Kallala est nommé responsable des financements immobiliers puis, en 2016, responsable mondial de l’activité investment banking. Début 2020, Mohamed Kallala devient responsable mondial de l’activité global markets de Natixis Corporate & Investment Banking, avant d’en devenir le co-responsable mondial, cette même année. En 2023, il est nommé responsable mondial des métiers de Natixis Corporate & Investment Banking. En janvier 2025, il est nommé directeur général de Natixis, en charge de la Banque de grande clientèle.

Biographie de Philippe Setbon



Philippe Setbon a commencé sa carrière en 1990 comme analyste financier chez Barclays Bank à Paris avant de travailler pendant 10 ans dans le Groupe AZUR-GMF, comme responsable de la gestion d’actifs. Il rejoint ensuite le Groupe Generali en 2004 où il occupe successivement plusieurs postes de direction : directeur général de Generali Investments France, puis CEO de Generali Investments Sgr, et directeur des investissements de l’ensemble du Groupe Generali. Il rejoint Groupama en 2013 en tant que directeur général de Groupama Asset Management. En 2019, Philippe Setbon devient directeur général d’Ostrum Asset Management, puis en 2023 directeur général de Natixis Investment Managers. Depuis juin 2022, Philippe Setbon est président de l’Association Française de la Gestion financière (AFG). En janvier 2025, il est nommé directeur général délégué de Natixis, en charge de la Gestion d’actifs et de Fortune.

Pour Nicolas Namias, président du directoire de BPCE : « Je tiens à saluer l’arrivée de Mohamed Kallala et de Philippe Setbon au sein du comité de direction générale de BPCE, qui vient reconnaitre leur professionnalisme et les très bons résultats obtenus dans les deux métiers mondiaux du Groupe BPCE. Cela témoigne également de notre volonté de continuer à développer Natixis CIB et Natixis IM au service de leurs clients directs, et de ceux des Banques Populaires et Caisses d’Epargne. Ce mouvement vient enrichir notre comité de direction générale par la représentation équilibrée de chacun des métiers du groupe, ceux de banque de proximité et assurance et ceux à dimension mondiale, comme de nos grandes filières fonctionnelles. Réunissant désormais 12 membres, le comité de direction générale illustre la richesse des parcours au sein du groupe, mêlant expertise et expérience, et notre capacité à attirer et à faire grandir des talents. »

À propos du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France et quatrième en Europe. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 35 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation financière avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A+, perspective stable), Fitch (A+, perspective stable) et R&I (A+, perspective stable).

