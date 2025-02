1. halvår 2024/25 - Godt første halvår med vækst i både omsætning og driftsresultat

MEDDELELSE NR. 287



5. februar 2025







Godt første halvår med vækst i både omsætning og driftsresultat

Martin Helbo Behrens, CEO: Fremgangen er fortsat i 2. kvartal 2024/25, og i 1. halvår steg omsætningen til DKK 251,5 mio., svarende til en vækst på 26% sammenlignet med samme periode sidste år. Væksten var blandt andet drevet af enkelte større ordrer på de nye XcytoMatic-instrumenter i kølvandet på de igangsatte kundevalideringer i foråret 2024.

I 1. halvår har vi samtidig fastholdt vores kommercielle fokus med henblik på at øge mersalget til eksisterende kunder. Finansieringsmulighederne for virksomhederne med projekter i de sene udviklingsfaser er generelt uændrede i forhold til den sidste del af regnskabsåret 2023/24, mens de nystartede virksomheder oplever udfordringer med at tiltrække kapital.

Den gradvise lancering af de nye XcytoMatic-produkter er forløbet som forventet, og der opleves en stigende interesse for platformen. ChemoMetec deltager nu i projekter, hvor vi i samarbejde med kunderne er med til at udvikle fremtidens automatiserede produktionsløsninger inden for celle- og genterapi. Efter den positive udvikling i salget af XcytoMatic-instrumenter i 1. halvår 2024/25 forventes det ikke, at der kan opnås samme vækst i 2. halvår. Det skyldes, at der ofte er en lang valideringsproces hos kunderne, da beslut-ningen om køb af XcytoMatic-instrumenterne typisk er en del af større investeringer i automatiseringsløsninger. Vi forventer at påbegynde flere valideringer til en bredere kundegruppe i løbet af 2. halvår.

I forbindelse med den fortsatte produktudvikling har ChemoMetec identificeret en markedsmulighed for at videreudvikle XcytoMatic-produktplatformen og hermed tilbyde kunderne et nyt instrument med navnet XcytoMatic 50, der giver mulighed for bedre integration og automatisering af processer. Udviklingen af

XcytoMatic 50, som kan håndtere det såkaldte mikroplade-format, er derfor indledt i løbet af halvåret. Projektet er fuldt ud i tråd med ChemoMetecs mål om at udvikle automatiseringsløsninger inden for celle- og genterapi og bioprocessing.





2024/25 2. kvartal 1. kvartal 1. halvår DKK mio. Ændring, % DKK mio. Ændring, % DKK mio. Ændring, % Omsætning 135,9 +26 115,6 +27 251,5 +26 EBITDA 73,1 +42 62,1 +50 135,2 +45





Hovedpunkter

Omsætningen steg i 2. kvartal 2024/25 med 26% til DKK 135,9 mio. fra DKK 108,1 mio. i samme periode sidste år. I 1. halvår 2024/25 steg omsætningen ligeledes med 26% til DKK 251,5 mio. fra DKK 199,3 mio. i samme periode sidste år. Ved faste valutakurser er billedet det samme.

Salget af instrumenter steg i 1. halvår 2024/25 med 42% til DKK 87,5 mio. fra DKK 61,8 mio. i samme periode sidste år. Der har i halvåret været en positiv feedback vedrørende XcytoMatic-platformen, som har bidraget med DKK 20,3 mio. til omsætningen. Salget af instrumenter udgjorde 35% af den samlede omsætning mod 31% i samme periode sidste år.

I 1. halvår steg omsætningen af forbrugsvarer og serviceydelser med henholdsvis 18% og 22% i forhold til samme periode sidste år. I halvåret udgjorde salget af forbrugsvarer og serviceydelser henholdsvis 42% og 22% af den samlede omsætning mod 45% og 23% i samme periode sidste år.

Omsætningen inden for ChemoMetecs vigtigste forretningsområde, LCB (Life science research, Celle- og genterapi og Bioprocessing), steg i 1. halvår med 29%. Omsætningen på LCB-markedet udgjorde i 1. halvår 92% af den samlede omsætning.

Driftsresultatet (EBITDA) steg i 1. halvår med 45% til DKK 135,2 mio., og EBITDA-marginen var på 54% mod 47% i samme periode sidste år.

ChemoMetec har i halvåret påbegyndt udviklingen af XcytoMatic 50, som kan håndtere analyse af prøver i mikroplade-format.

ChemoMetec overtog den 22. oktober 2024 det fulde ejerskab af den belgiske virksomhed

Ovizio Imaging Systems SA (’Ovizio’). Købet af Ovizio er primært et teknologikøb, og med opkøbet har ChemoMetec fået mulighed for at videreudvikle Ovizios online-baserede og label-free celletæller med tilhørende forbrugsvarer og services.

Ovizio Imaging Systems SA (’Ovizio’). Købet af Ovizio er primært et teknologikøb, og med opkøbet har ChemoMetec fået mulighed for at videreudvikle Ovizios online-baserede og label-free celletæller med tilhørende forbrugsvarer og services. Udviklingen i 1. halvår 2024/25 har været mere positiv end forventet ved regnskabsårets begyndelse, og forventningerne til omsætning og driftsresultat er blevet opjusteret tre gange i løbet af halvåret. De senest udmeldte forventninger (10. januar 2025) om en omsætning på DKK 470-490 mio. og et EBITDA i intervallet DKK 250-260 mio. i regnskabsåret 2024/25 fastholdes.





Telefonkonference

Der afholdes en telefonkonference torsdag den 6. februar kl. 15.00.

Her vil CEO Martin Helbo Behrens og CFO Kim Nicolajsen præsentere delårsrapporten for første halvår 2024/25.

Konferencen holdes på engelsk.

Tilmelding foretages ved at sende en e-mail til crk@chemometec.com og oplyse navn, titel og organisation.

