Publication du New England Journal of Medicine : Efficacité du zénocutuzumab dans le cancer positif à la fusion NRG1

UTRECHT, Pays-Bas et CAMBRIDGE, Massachusetts, 05 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq : MRUS) [Merus, la Société, nous ou notre/nos], une société du secteur de l’oncologie au stade clinique développant des anticorps multispécifiques de pleine longueur innovants (Biclonics® et Triclonics®), a annoncé, ce jour, que le New England Journal of Medicine (NEJM) avait publié les résultats de l’essai de phase 2 eNRGy pour Bizengri® (zénocutuzumab), le premier et unique traitement indiqué chez les adultes atteints d’un adénocarcinome pancréatique ou d’un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé, non résécable ou métastatique et porteur d’une fusion du gène neuréguline 1 (NRG1), dont la maladie a progressé à la suite d’un traitement systémique antérieur ou après ce dernier.

« Cette publication fournit des données complètes sur l’innocuité et l’efficacité de Bizengri® et illustre les résultats significatifs observés dans l’essai eNRGy », a déclaré Bill Lundberg, docteur en médecine, président et directeur général de Merus. « Notre portefeuille clinique de nouveaux candidats thérapeutiques majeurs contre le cancer, tous issus de nos propres technologies d’anticorps Biclonics®, continue de faire des progrès considérables. »

Les fusions NRG1 sont des vecteurs de cancer uniques qui créent des ligands chimériques oncogènes plutôt que les récepteurs chimériques plus largement décrits (fusions TRK, RET, ROS1, ALK et FGFR). Il s’agit du premier essai clinique prospectif ciblant les cancers présentant cette modification génomique rare, chez une population qui présente des types de cancer pour lesquels les options thérapeutiques efficaces sont limitées.1, 2, 3

La publication passe en revue des résultats obtenus auprès de 204 patients atteints de 12 types de tumeurs, recrutés et traités dans le cadre de l’étude eNRGy. Elle conclut que « le zénocutuzumab a démontré une efficacité sur le long terme chez les patients atteints d’un cancer NRG1+ avancé, notamment le CPNPC et l’adénocarcinome du pancréas, ainsi qu’un profil d’innocuité favorable ».

« Ce médicament répond à un besoin urgent des patients atteints d’adénocarcinome pancréatique à fusion NRG1 et de cancer du poumon qui n’ont pas encore eu accès à des traitements ciblés », a indiqué Alison Schram, docteure en médecine, oncologue médicale au service de développement précoce des médicaments du Memorial Sloan Kettering Cancer Center, investigatrice principale de l’essai eNRGy et auteure principale de la publication du NEJM.

En décembre, Merus a annoncé la signature d’un accord avec Partner Therapeutics, Inc. (PTx), une société privée de biotechnologie entièrement intégrée, spécialiste de l’hématologie et de l’oncologie, en vertu duquel Merus a concédé à PTx le droit exclusif de commercialiser le zénocutuzumab (Zeno, nom commercial Bizengri®) pour le traitement du cancer à fusion NRG1 positive (NRG1+) aux États-Unis (U.S.).

Indications :

BIZENGRI® (zénocutuzumab-zbco) est indiqué chez les adultes atteints d’un adénocarcinome pancréatique ou d’un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé, non résécable ou métastatique et porteur d’une fusion du gène neuréguline 1 (NRG1), dont la maladie a progressé à la suite d’un traitement systémique antérieur ou après celui-ci. Ces indications font l’objet d’une procédure d’autorisation accélérée en fonction du taux de réponse globale (TRG) et la durée de la réponse (DR). Le maintien de l’autorisation pour ces indications peut être subordonné à la vérification et à la description du bénéfice clinique dans un ou plusieurs essai(s) clinique(s) confirmatoire(s).

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ENCADRÉ : TOXICITÉ EMBRYO-FŒTALE

Toxicité embryo-fœtale : l’exposition à BIZENGRI® au cours de la grossesse peut provoquer des effets délétères sur l’embryon et le fœtus. Informer les patientes de ce risque et de la nécessité d’une contraception efficace.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Réactions liées à la perfusion/hypersensibilité/réactions anaphylactiques

BIZENGRI® peut provoquer des réactions liées à la perfusion (RLP), une hypersensibilité et des réactions anaphylactiques graves et pouvant engager le pronostic vital. Les signes et symptômes d’une RLP peuvent inclure des frissons, des nausées, de la fièvre et de la toux.

Au cours de l’étude eNRGy, 13 % des patients ont présenté des RLP, toutes de grade 1 ou 2 ; 91 % d’entre elles sont survenues lors de la première perfusion.

Administrer BIZENGRI® dans un environnement disposant d’un équipement de réanimation d’urgence et d’un personnel formé à la surveillance des RLP et à l’administration de médicaments d’urgence. Surveiller étroitement les patients en vue de détecter tout signe ou symptôme de réactions liées à la perfusion pendant la perfusion et pendant au moins 1 heure après la fin de la première perfusion de BIZENGRI® et selon le tableau clinique. Interrompre la perfusion de BIZENGRI® chez les patients présentant des RLP de grade ≤ 3 et administrer un traitement symptomatique si nécessaire. Après résolution des symptômes, reprendre la perfusion à un débit réduit. Interrompre immédiatement la perfusion et arrêter définitivement le traitement par BIZENGRI® en cas de RLP ou de réactions d’hypersensibilité/anaphylactiques de grade 4 ou pouvant engager le pronostic vital.

Pneumopathie interstitielle diffuse/pneumopathie inflammatoire

BIZENGRI® peut provoquer une pneumopathie interstitielle diffuse (PID)/pneumopathie inflammatoire grave et pouvant engager le pronostic vital. Au cours de l’étude eNRGy, une PID/pneumopathie inflammatoire est survenue chez 2 (1,1 %) patients traités par BIZENGRI®. Une PID/pneumopathie inflammatoire de grade 2 ayant entraîné l’arrêt définitif de BIZENGRI® est survenue chez 1 patient (0,6 %). Surveiller l’apparition ou l’aggravation de symptômes pulmonaires évoquant une PID/pneumopathie inflammatoire (p. ex., dyspnée, toux, fièvre). Interrompre immédiatement l’administration du traitement par BIZENGRI® chez les patients présentant une suspicion de PID/pneumopathie inflammatoire et administrer des corticoïdes selon le tableau clinique. Arrêter définitivement le traitement par BIZENGRI® en cas de confirmation d’une PID/pneumopathie inflammatoire ≥ grade 2.

Dysfonction ventriculaire gauche

BIZENGRI® peut provoquer une dysfonction ventriculaire gauche.

Une diminution de la fraction d’éjection du ventricule gauche (FEVG) a été observée avec les traitements anti-HER2, y compris BIZENGRI®. Le traitement par BIZENGRI® n’a pas été étudié chez les patients présentant des antécédents de maladie cardiaque cliniquement significative ou une FEVG inférieure à 50 % avant l’instauration du traitement.

Au cours de l’étude eNRGy, une diminution de la FEVG de grade 2 (40–50 % ; 10–19 % par rapport à la référence) a été observée chez 2 % des patients évaluables. Une insuffisance cardiaque sans diminution de la FEVG est survenue chez 1,7 % des patients, dont 1 (0,6 %) événement d’issue fatale.

Avant l’instauration du traitement par BIZENGRI®, il convient d’évaluer la FEVG et de la surveiller à intervalles réguliers au cours du traitement, selon le tableau clinique. En cas de FEVG inférieure à 45 % ou inférieure à 50 % avec une diminution absolue de 10 % ou plus par rapport à la référence, confirmée, ou en cas d’insuffisance cardiaque congestive (ICC) symptomatique, arrêter définitivement le traitement par BIZENGRI®.

Toxicité embryo-fœtale

D’après son mécanisme d’action, BIZENGRI® peut avoir des effets délétères sur le fœtus en cas d’administration à une femme enceinte. Aucune étude de reproduction chez l’animal n’a été menée avec BIZENGRI®. Dans les rapports de pharmacovigilance, l’utilisation d’un anticorps dirigé contre HER2 pendant la grossesse a entraîné des cas d’oligoamnios se manifestant par une hypoplasie pulmonaire d’issue fatale, des anomalies squelettiques et la mort néonatale. Dans des modèles animaux, des études ont démontré que l’inhibition de HER2 et/ou HER3 entraînait une altération du développement embryonnaire et fœtal, y compris des effets sur le développement cardiaque, vasculaire et neuronal, ainsi qu’une embryolétalité. Informer les patientes du risque potentiel pour le fœtus. Vérifier l’état de grossesse des femmes en capacité de procréer avant l’instauration du traitement par BIZENGRI®. Conseiller aux femmes en âge de procréer d’utiliser une méthode de contraception efficace au cours du traitement par BIZENGRI® et pendant encore 2 mois après l’administration de la dernière dose.

EFFETS INDÉSIRABLES

Adénocarcinome pancréatique non résécable ou métastatique avec fusion du gène NRG1

Des effets indésirables graves sont survenus chez 23 % des patients atteints d’un adénocarcinome pancréatique avec fusion du gène NRG1 et traités par BIZENGRI®.

Deux effets indésirables d’issue fatale ont été rapportés, l’un dû à la COVID-19 et l’autre à une insuffisance respiratoire.

Chez les patients atteints d’un adénocarcinome pancréatique avec fusion du gène NRG1 ayant reçu BIZENGRI®, les effets indésirables les plus fréquents (≥ 20 %), y compris les anomalies biologiques, étaient les suivants : alanine aminotransférase augmentée (51 %), diarrhée (36 %), aspartate aminotransférase augmentée (31 %), bilirubine augmentée (31 %), phosphate diminué (31 %), phosphatase alcaline augmentée (28 %), sodium diminué (28 %), douleurs musculosquelettiques (28 %), albumine diminuée (26 %), potassium diminué (26 %), plaquettes diminuées (26 %), magnésium diminué (24 %), gamma glutamyl transpeptidase augmentée (23 %), hémoglobine diminuée (23 %), vomissements (23 %), nausées (23 %), leucocytes diminués (21 %) et fatigue (21 %).

CPNPC non résécable ou métastatique avec fusion du gène NRG1

Des effets indésirables graves sont survenus chez 25 % des patients atteints d’un CPNPC avec fusion du gène NRG1 et ayant reçu BIZENGRI®. Les effets indésirables graves observés chez ≥ 2 % des patients incluaient une pneumonie (n = 4), une dyspnée et une fatigue (n = 2 chacun). Des effets indésirables d’issue fatale sont survenus chez 3 patients (3 %), notamment une insuffisance respiratoire (n = 2) et une insuffisance cardiaque (n = 1). L’arrêt définitif du traitement par BIZENGRI® en raison d’un effet indésirable est survenu chez 3 % des patients. Les effets indésirables ayant entraîné l’arrêt définitif du traitement par BIZENGRI® ont inclus une dyspnée, une pneumopathie inflammatoire et un sepsis (n = 1 chacun).

Chez les patients atteints d’un CPNPC avec fusion du gène NRG1 et ayant reçu BIZENGRI®, les effets indésirables les plus fréquents (> 20 %), y compris les anomalies biologiques, étaient les suivants : hémoglobine diminuée (35 %), alanine aminotransférase augmentée (30 %), magnésium diminué (28 %), phosphatase alcaline augmentée (27 %), phosphate diminué (26 %), diarrhée (25 %), douleurs musculosquelettiques (23 %), gamma glutamyl transpeptidase augmentée (23 %), aspartate aminotransférase augmentée (22 %) et potassium diminué (21 %).

Veuillez consulter les informations posologiques complètes, y compris l’AVERTISSEMENT encadré, à l’adresse suivante : BIZENGRI.com/pi.

À propos de BIZENGRI®

BIZENGRI® est un anticorps bispécifique qui se lie aux domaines extracellulaires de HER2 et HER3 exprimés à la surface des cellules, y compris les cellules tumorales, inhibant la dimérisation HER2/HER3 et empêchant la liaison de NRG1 à HER3. BIZENGRI® diminue la prolifération cellulaire et inhibe la voie de signalisation PI3K/AKT/mTOR (phosphoinositide 3-kinase/protéine kinase B/cible de la rapamycine chez les mammifères). De plus, BIZENGRI® entraîne une cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps. BIZENGRI® a démontré une activité antitumorale dans des modèles murins de cancers du poumon et du pancréas NRG1+.4

À propos de l’essai eNRGy

L’essai eNRGy (Clinicaltrials.gov NCT02912949) est un essai clinique multicentrique, en ouvert, dans lequel ont été inclus des patients atteints d’adénocarcinome pancréatique NRG1+ ou de CPNPC NRG1+ avancé, non résécable ou métastatique, et chez qui la maladie a progressé après un traitement systémique antérieur ou au cours de celui-ci. Trente patients ont été inclus dans le groupe adénocarcinome pancréatique NRG1+ et 64 patients ont été inclus dans le groupe CPNPC NRG1+. Les principaux critères d’évaluation étaient le TRG et la DR, tels que déterminés par le BICR selon les critères d’évaluation de la réponse dans les tumeurs solides (RECIST) v1.1.4

Dans le groupe adénocarcinome pancréatique NRG1+, l’âge médian était de 49 ans (intervalle : 21 à 72 ans) ; 43% étaient des femmes ; 87 % étaient caucasiens, 7 % étaient asiatiques et 3,3 % étaient noirs ou afro-américains. Tous les patients présentaient un statut de performance ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) de 0 ou 1, et tous les patients présentaient une maladie métastatique. Les patients ont reçu une médiane de 2 traitements systémiques antérieurs (intervalle : 0 à 5) ; 97 % ont reçu un traitement systémique antérieur avec une chimiothérapie antérieure.4

Dans le groupe CPNPC NRG1+, l’âge médian était de 64 ans (intervalle : 32 à 86 ans) ; 64 % étaient des femmes, 33 % étaient caucasiens, 56 % étaient asiatiques, et 3,4 % étaient noirs ou afro-américains. Le statut de performance ECOG était de 0 ou 1 chez 97 % des patients, ou de 2 chez 3 % des patients, et 98 % des patients présentaient une maladie métastatique. Les patients ont reçu une médiane de 2 traitements systémiques antérieurs (intervalle : 1 à 6).4

