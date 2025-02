2024. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Nordeconi kontsernile oli 2024. aasta edukas. Oluliselt paranes kasumlikkus ning suurenes müügitulu. Peatöövõtuturul on konkurents jätkuvalt väga tihe ja arendajate kindlustunne ebalev. Avaliku sektori tellimuste mahus ei ole juba mitmendat aastat järjest muutust oodata. 2025. aastaks ei ole kontserni hinnangul seetõttu ette näha ei investeeringute ega ehitusturu olulist kasvu.

Kontserni brutokasumlikkus moodustas 2024. aastal 7,5% (2023: 2,0%) ning IV kvartalis 9% (IV kvartal 2023: -1%). Kontserni puhaskasumiks kujunes 5 162 tuhat eurot (2023: kahjum jätkuvatest tegevustest 6 418 tuhat eurot). Kasumlikkus paranes oluliselt nii hoonete kui ka rajatiste segmendis.

2024. aasta müügitulu oli 223 925 tuhat eurot, mis on 20% suurem võrreldes eelmise aasta jätkuvate tegevuste müügituluga. Müügitulu suurenes hoonete segmendis 36% ja vähenes rajatiste segmendis 25%. Müügitulu kasv on kontserni tööde portfelli mahust lähtuvalt ootuspärane, nagu ka muutused segmentide lõikes. Hoonete segmendi müügitulu kasv tugineb peamiselt ühiskondlike hoonete müügitulu suurenemisel. 2024. aastal töös olnud suuremad objektid olid Saku põhikool, Loodusmaja ning erinevad Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse objektid. Rajatise segmendi müügitulu vähenemist mõjutab eelkõige Rail Baltica lepinguliste tööde alguse venimine ja vähenenud Transpordiameti investeeringute maht.

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 31.12.2024 oli 209 489 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on teostamata tööde maht vähenenud 3%, kuid annab siiski 2025. aastaks hea stardiplatvormi. 12 kuuga sõlmiti uusi lepingud kokku 181 437 tuhande euro väärtuses, millest IV kvartalis 49 636 tuhat eurot.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '000 31.12.2024 31.12.2023 VARA Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 8 195 11 892 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 29 449 37 010 Ettemaksed 3 543 1 789 Varud 28 091 25 879 Käibevara kokku 69 278 76 570 Põhivara Pikaajalised finantsinvesteeringud 77 76 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 10 681 9 113 Kinnisvarainvesteeringud 5 517 5 517 Materiaalne põhivara 13 247 14 292 Immateriaalne põhivara 14 951 14 964 Põhivara kokku 44 473 43 962 VARA KOKKU 113 751 120 532 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Laenukohustused 12 626 10 188 Võlad hankijatele 36 819 39 855 Muud võlad 10 260 9 241 Ettemaksed 12 472 20 602 Eraldised 1 333 1 129 Lühiajalised kohustused kokku 73 510 81 015 Pikaajalised kohustused Laenukohustused 5 720 8 563 Võlad hankijatele 5 091 6 011 Muud võlad 462 0 Eraldised 2 364 2 405 Pikaajalised kohustused kokku 13 637 16 979 KOHUSTUSED KOKKU 87 147 97 994 OMAKAPITAL Aktsiakapital 14 379 14 379 Omaaktsiad -660 -660 Ülekurss 635 635 Kohustuslik reservkapital 2 554 2 554 Realiseerumata kursivahed 4 034 3 786 Jaotamata kasum 4 746 919 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital 25 688 21 613 Mittekontrolliv osalus 916 925 OMAKAPITAL KOKKU 26 604 22 538 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 113 751 120 532



Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR´000 IV kv 2024 12k 2024 IV kv 2023 12k 2023 Müügitulu 45 203 223 925 55 665 186 464 Müüdud toodangu, teenuste ja kaupade kulu -41 200 -207 155 -56 167 -182 655 Brutokasum (kahjum) 4 003 16 770 -502 3 809 Turunduskulud -121 -422 -95 -497 Üldhalduskulud -2 867 -7 878 -2 227 -6 564 Muud äritulud 141 286 46 286 Muud ärikulud -67 -695 -156 -465 Ärikasum (kahjum) 1 089 8 061 -2 934 -3 431 Finantstulud 241 678 346 613 Finantskulud -386 -3 011 -1 058 -3 356 Finantstulud ja –kulud kokku -145 -2 333 -712 -2 743 Maksustamiseelne kasum (-kahjum) 944 5 728 -3 646 -6 174 Tulumaks -326 -563 0 -244 Puhaskasum (-kahjum) jätkuvatest tegevustest 618 5 165 -3 646 -6 418 Aruandeperioodi kasum mittejätkuvast tegevusest - - 6 066 8 474 Perioodi puhaskasum 618 5 165 2 420 2 056 Muu koondkasum (-kahjum):

Tulevikus ümber klassifitseeritavad kirjed puhaskasumisse või -kahjumisse Realiseerumata kursivahed -254 248 518 470 Kokku muu koondkasum (-kahjum) -254 248 518 470 KOKKU KOONDKASUM 364 5 413 2 938 2 526 Puhaskasum (-kahjum): - emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 454 3 827 1 510 -942 - mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 164 1 338 910 2 998 Kokku puhaskasum 618 5 165 2 420 2 056 Koondkasum (-kahjum): - emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 200 4 075 2 028 -472 - mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 164 1 338 910 2 998 Kokku koondkasum 364 5 413 2 938 2 526 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta emaettevõtte aktsionäridele jätkuvatest tegevustest: Tavapuhaskasum/- kahjum aktsia kohta eurodes 0,01 0,12 -0,15 -0,31 Lahustatud puhaskasum/-kahjum aktsia kohta eurodes 0,01 0,12 -0,15 -0,31 Aruandeperioodi puhaskasum aktsia kohta emaettevõtte aktsionäridele mittejätkuvatest tegevusest: Tavapuhaskasum/- kahjum aktsia kohta eurodes - - 0,20 0,28 Lahustatud puhaskasum/-kahjum aktsia kohta eurodes - - 0,20 0,28



Konsolideeritud rahavoogude aruanne

EUR´000 12k 2024 12k 2023 Rahavood äritegevusest Laekumised ostjatelt 273 153 345 372 Maksed hankijatele -243 445 -294 828 Makstud käibemaks -9 272 -12 337 Maksed töötajatele ja töötajate eest -19 964 -24 715 Makstud tulumaks -237 -615 Netorahavoog äritegevusest 235 12 877 Rahavood investeerimistegevusest Materiaalse põhivara soetamine -328 -362 Materiaalse põhivara müük 319 431 Tütarettevõtte müük, neto rahavoog 0 -970 Antud laenud -36 -531 Antud laenude laekumised 5 22 Saadud dividendid 6 12 Saadud intressid 307 50 Netorahavoog investeerimistegevusest 273 -1 348 Rahavood finantseerimistegevusest Saadud laenud 1 896 1 197 Saadud laenude tagasimaksed -1 633 -2 291 Rendimaksed -2 220 -3 060 Makstud intressid -990 -1 232 Makstud dividendid -1 347 -1 494 Muud maksed 116 6 Netorahavoog finantseerimistegevusest -4 178 -6 874 Rahavoog kokku -3 670 4 655 Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul 11 892 7 238 Valuutakursimuutused -27 -1 Raha jäägi muutus -3 670 4 655 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul 8 195 11 892



Finantstulemuste kokkuvõte

Kontserni kasum

Nordeconi kontserni brutokasum oli 2024. aastal 16 770 tuhat eurot (2023: 3 809 tuhat eurot). Võrreldes 2023. aastaga on kontserni brutokasumlikkus oluliselt paranenud moodustades 7,5% (2023: 2,0%) ning IV kvartalis 9% (IV kvartal 2023: -1%). Kasumlikkus on paranenud mõlemas segmendis. Hoonete segmendi kasumlikkus oli aruandeaastal 8,9% ning IV kvartalis 10,7% (2023: 3,0% ja IV kvartal 2023: -0,3%). Rajatiste segmendi kasumlikkus oli madalam, moodustades 2024. aastal 4,0% ja IV kvartalis -0,3% (2023: 1,3% ja IV kvartal 2023: -0,6%). Kasumlikkuse paranemisele on kaasa aidanud nii peatöövõtulepingutest tulenevate riskide parem maandamine kui ka pikkade, enne sõda sõlmitud lepingute lõppemine 2023. aastal, mida enim mõjutas eelnevate aastate kiire ehituse sisendhindade kasv. Rajatiste segmendi tulemuse paranemist mõjutab muuhulgas käesoleva aasta algul tehtud investeering asfaltbetooni tehasesse, mis on vähendanud toodangu omahinda ning ühtlasi on suur samm edasi materjalide taaskasutamisel.

Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2024. aastal 7 878 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga on üldhalduskulud suurenenud 20% (2023: 6 564 tuhat eurot). Kulude kasv tuleneb tööjõukulude suurenemisest, mille põhjuseks on majandustulemusest lähtuvalt moodustatud tulemustasu reserv. 12 kuu libisev üldhalduskulude osakaal müügitulust moodustas 3,5% (2023: 3,5%).

Kontserni ärikasumiks kujunes 2024. aastal 8 061 tuhat eurot (2023: kahjum 3 431 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikasum (EBITDA) moodustas 11 025 tuhat eurot, EBITDA määr müügitulust oli 4,9% (2023: -412 tuhat eurot ja 0,2%).

Kontserni finantstulusid ja -kulusid mõjutavad valuutakursside muutused kontserni välisturgudel, eelkõige Ukraina grivna kursi muutus. 2024. aastal nõrgenes Ukraina grivna euro suhtes ligikaudu 4% ning kontserni Ukrainas asuvatele tütarettevõtetele eurodes antud laenude ümberhindamisest kohalikku valuutasse saadi vastavalt kursikahjumit kokku 247 tuhat eurot (2023: kahjum 480 tuhat eurot). Kokku moodustasid kursikahjumid 258 tuhat eurot (2023: 480 tuhat eurot).

Kontserni puhaskasumiks kujunes 5 165 tuhat eurot (2023: kahjum 6 418 tuhat eurot), millest kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv puhaskasumi osa moodustas 3 827 tuhat eurot (2023: kahjum 942 tuhat eurot).

Kontserni rahavood

2024. aasta äritegevuse netorahavoog moodustas 235 tuhat eurot (2023: 12 877 tuhat eurot). Oluliselt mõjutab rahavoogusid jätkuvalt ettemaksete puudumine nii riigi- kui ka eratellijate lepingutes, kus samaaegselt tuleb ise tasuda ettemakseid allhankijatele ja materjalide soetamisel. Rahavoogu vähendavad ka ehitusperioodil väljastatud arvetest kinnipeetud summad, mis vabastatakse tellijate poolt alles ehitusperioodi lõpus. Kinnipeetud summad on vahemikus 5-10% lepingu mahust.

Investeerimistegevuse rahavoog oli 2024. aastal 273 tuhat eurot (2023: - 1 348 tuhat eurot). Põhivarasse investeeriti kokku 328 tuhat eurot (2023: 362 tuhat eurot) ning materiaalse põhivara müügist laekus 319 tuhat eurot (2023: 431 tuhat eurot). Antud laenud moodustasid 36 tuhat eurot (2023: 531 tuhat eurot) ning saadud intressid 307 tuhat eurot (2023: 50 tuhat eurot). Võrreldava, 2023. aasta rahavoogu mõjutab tütarettevõtte Nordecon Betoon OÜ müük, mille netomõju kontserni rahavoole oli -970 tuhat eurot.

Finantseerimistegevuse rahavoog oli 2024. aastal -4 178 tuhat eurot (2023: -6 874 tuhat eurot). Finantseerimistegevuse rahavoogu mõjutavad enim laenu- ja rendimaksed. Saadud laenud moodustasid kokku 1 896 tuhat eurot, mis koosneb arenduslaenude kasutamises (2023: 1 197 tuhat eurot). Saadud laenude tagasimakseid oli kokku 1 633 tuhat eurot (2023: 2 291 tuhat eurot). Tegemist on pikaajaliste investeerimis- ja arenduslaenude graafikujärgsete tagasimaksetega ning arvelduskrediidi muutusega. Rendimaksed moodustasid 2 220 tuhat eurot (2023: 3 060 tuhat eurot). Dividende maksti 2024. aastal 1 347 tuhat eurot (2023: 1 494 tuhat eurot).

Seisuga 31.12.2024 moodustasid kontserni raha ja raha ekvivalendid 8 195 tuhat eurot (31.12.2023: 11 892 tuhat eurot).

Olulisemad suhtarvud ja näitajad

Suhtarv / näitaja 2024 2023 2022 Müügitulu, tuhat eurot* 223 925 186 464 220 285 Müügitulu muutus* 20,1% -15,4% 2,6% Puhaskasum (kahjum), tuhat eurot* 5 165 -6 418 -4 099 Puhaskasum (kahjum) emaettevõtte aktsionäridele, tuhat eurot 3 827 -942 -3 650 Keskmine aktsiate arv, tk 31 528 585 31 528 585 31 528 585 Puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (EPS), eurot 0,12 -0,03 -0,12 Üldhalduskulude määr müügitulust* 3,5% 3,5% 2,6% EBITDA, tuhat eurot* 11 025 -412 2 791 EBITDA määr müügitulust* 4,9% -0,2% 1,3% Brutokasumi määr müügitulust* 7,5% 2,0% 1,8% Ärikasumi (kahjumi) määr müügitulust* 3,6% -1,8% -0,2% Ärikasumi (kahjumi) määr ilma varamüügi kasumita* 3,5% -2,0% -0,4% Puhaskasumi (kahjumi) määr müügitulust* 2,3% -3,4% -1,9% Investeeritud kapitali tootlus 15,6% 8,0% -0,5% Omakapitali tootlus 21,0% 8,3% -5,2% Omakapitali osakaal 23,4% 18,7% 19,8% Vara tootlus 4,4% 1,6% -1,1% Finantsvõimendus 22,6% 16,6% 32,0% Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 0,94 0,95 0,88 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 Ehituslepingute teostamata tööd, tuhat eurot* 209 489 216 732 127 618

*Jätkuvad tegevused

Tulenevalt Nordecon Betoon OÜ ja NOBE Rakennus OY müügist 2023. aasta detsembri algul kajastatakse 2023. ja 2022. aasta võrdlusandmetena ainult jätkuvat tegevust. Mittejätkuva tegevuse tulemus on aruandeperioodi võrreldavate perioodide kohta kajastatud konsolideeritud koondkasumiaruandes eraldi real „Aruandeperioodi kasum mittejätkuvast tegevusest“

Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes

Väljaspool Eestit teenitud müügitulu, mis koosneb kontserni Ukraina tegevusmahtudest, moodustas 2024. aastal ligikaudu 2% kogu müügitulust. Tegevusmahud Ukrainas on jäänud 2024. aastal eelmise aastaga võrreldevale tasemele. Töös on lepingud alajaamade rekonstrueerimiseks koos turvarajatiste rajamisega Poltava, Žõtomõri, Volõõnia ja Ivano-Frankivski oblastites ning hoone rekonstrueerimiseks sisepõgenikele mõeldud korterelamuks Žõtomõri oblastis, Ovrutši linnas. Müügitulu puudus Rootsis, aruandeperioodil ei olnud töös ühtegi ehituslepingut. Koos Nordecon Betoon OÜ müügiga 2023. aasta detsembri algul väljus kontsern ka Soome turult, kus tegutseti Nordecon Betoon OÜ tütarettevõtte NOBE Rakennus OY kaudu. Lätis ja Leeduson kontsern tegutsenud projektipõhiselt.

2024 2023 2022 Eesti 98% 97% 97% Ukraina 2% 2% 1% Soome - 1% 0% Leedu - 0% 2% Läti - 0% 1%



2024. aasta majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes

Segmentide müügitulu

Kontserni üheks eesmärgiks on hoida tegevussegmentide (hooned ja rajatised) esindatus müügitulus tasakaalustatuna arvestades turul toimuvaid muutusi, kuna see võimaldab hajutada riske ja tagada paremad võimalused ehitustegevuseks ka raskemates turutingimustes, kus mõnda tegevussegmenti tabab tegevusmahtude suurem langus ja mõni teine võib kasvada kiiremini.

Kontserni 2024. aasta müügitulu moodustas 223 925 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta jätkuvate tegevuste müügituluga, mil vastav näitaja oli 186 464 tuhat eurot, suurenes müügitulu ligikaudu 20%. 2024. aastal oli müügitulu hoonete ja rajatiste segmendis vastavalt 187 573 ja 36 299 tuhat eurot. Aasta tagasi olid vastavad näitajad 138 134 ja 48 263 tuhat eurot. Müügitulu suurenes hoonete segmendis 36% ja vähenes rajatiste segmendis 25%. Müügitulu kasv on lähtuvalt kontserni tööde portfelli mahule ootuspärane, samuti ka muutused raporteeritavate segmentide lõikes. Hoonete segmendi müügitulu kasv tugineb peamiselt ühiskondlike hoonete müügitulu suurenemisel. Rajatise segmendi müügitulu vähenemist mõjutab eelkõige Rail Baltica lepinguliste tööde alguse venimine ja vähenenud Transpordiameti investeeringute maht.

Tegevussegmendid 2024 2023 2022 Hooned 84% 74% 84% Rajatised 16% 26% 16%



Segmendisisene müügitulu

Hoonete ehituse segmendis on oluliselt suurenenud ühiskondlike ning ärihoonete alamsegment, kus müügitulu on võrreldes eelmise aastaga suurenenud vastavalt 80% ja 72%. Vähenenud nii tööstus- ja laohoonete kui ka korterelamute alamsegmendi mahud. Kuna tööstus- ja laohoonete alamsegmendi mahud on olnud tagasihoidlikud ka eelnevatel aastatel, siis müügitulule mahu vähemine olulist mõju ei avalda. Korterelamute alamsegmendi maht on vähenenud 57%, mis tuleneb eelkõige teenuse korras ehitatavate objektide müügitulu vähenemisest, mis iseloomustab üldist turu hetkeseisu nimetatud alamsegmendis.

Ühiskondlike hoonete alamsegmendi aruandeperioodi suuremad objektid olid: Kaitsepolitseiameti peahoone ja Loodusmaja ehitus Tallinnas; Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse laokomplekside projekteerimine ja ehitamine Tartumaal Luunja ja Nõo vallas ning Ida-Virumaal; Tallinna lähistel Saku Gümnaasiumi uue õppe- ja spordihoone projekteerimine ja ehitamine; Tartus Karlova koolihoone rekonstrueerimine ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse õppehoone projekteerimine ja ehitamine Tartus Raadi linnakus.

Korterelamute alamsegmendi tulu koosneb Vektori äri- ja eluhoonekompleksi ehitusest ning omaarenduste müügitulust. Omaarenduste müügitulu on eelmise aastaga võrreldes vähenenud, moodustades aruandeperioodil 7 685 tuhat eurot (2023: 10 273 tuhat eurot). Aruandeperioodi müügitulu koosneb Tartus Mõisavahe Kodu elurajooni ja kesklinna vahetus läheduses, jõe kaldal asuva Emajõe Residentsi ( https://emajoeresidents.ee ) arenduse korterite müügist. Jätkub Pärnus asuva Seileri Kvartali I etapi ( https://seileri.ee ) ning Tartus, Tammelinnas asuva Tammepärja kodu ehitus (https://tammelinn.ee). Mõlemad arendused valmivad 2025. aasta I poolaastal. Arendades jätkuvalt oma kinnisvara, jälgib kontsern tähelepanelikult võimalikke riske elamuarenduse turul.

Ärihoonete suuremateks töös olevateks objektideks olid Tallinnas, Vektori äri- ja eluhoonekompleks ja Ahtri 6 rajatav LEED Gold keskkonnasertifikaadile vastava Golden Gate büroohoone, Tartu vallas, Raadi alevikus, Nõlvakaare 4 asuva kaubandushoone projekteerimine ja ehitamine ning Võru linnas asuva Lidl kaupluse ehitamine.

Olulise osa tööstus- ja laohoone alamsegmendi müügitulust moodustab Ukrainas Poltava, Žõtomõri, Volõõnia ja Ivano-Frankivski oblastites alajaamade rekonstrueerimine koos turvarajatiste rajamisega.

Hoonete segment 2024 2023 2022 Ühiskondlikud hooned 70% 37% 30% Ärihooned 21% 23% 24% Korterelamud 6% 27% 28% Tööstus- ja laohooned 3% 13% 18%



Rajatiste segmendi käivet mõjutab enim teedeehituse- ja hoolduse alamsegment, mille mahud on eelmise aastaga võrreldes vähenenud ligikaudu 22%. Märkimisväärse osa alamsegmendi käibest moodustab Harjumaal asuva soomusmanööver laskevälja ja teede ehitamine, Mäeküla–Koeru–Kapu teelõigu rekonstrueerimine, Rail Baltika Tagadi ökodukti ehitamine ning Järva maakonna teehooldelepingu täitmine.

Rajatiste segment 2024 2023 2022 Teedeehitus ja –hooldus 90% 63% 78% Muud rajatised 10% 30% 20% Insenerehitus 0% 0% 2% Keskkonnaehitus 0% 7% 0%



Ehituslepingute teostamata tööde mahud

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 31.12.2024 oli 209 489 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga on teostamata tööde maht vähenenud ligikaudu 3%. 2024. aastal sõlmiti uusi lepinguid kokku 181 437 tuhande euro väärtuses, seal hulgas IV kvartalis 49 636 tuhat eurot, 2023. aastal vastavalt 276 901 ja 85 575 tuhat eurot.

Tööde portfelli jaotuse osas kahe põhisegmendi vahel on võrreldes eelmise aasta lõpuga toimunud rajatiste segmendi osakaalu suurenemine. Hoonete segmendi osakaal moodustab 82% teostamata tööde portfellist, rajatised moodustavad 18% (31.12.2023: vastavalt 96% ja 4%). Hoonete segmendi portfell koosneb valdavalt äri- ja ühiskondlike hoonete alamsegmentide lepingutest. Avaliku sektori investeeringute mahud hoonete segmendis tervikuna on vähenenud, teatav aktiivsus on kohalikes omavalitsustes. Ehituse sisendhindade stabiliseerumine ning intressimäärade langus ei ole senini oluliselt hoogustanud erasektori investeeringuid. Võrreldes seisuga 31.12.2023 on hoonete segmendi tööde portfell vähenenud 17% ning rajatise segmendi teostamata tööde portfell suurenenud ligikaudu neli korda, mida on eelkõige mõjutanud Rail Baltica sõlmitud leping.

31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 Teostamata tööde mahud, tuhat eurot* 209 489 216 732 127 618

*Jätkuvad tegevused

Suuremahulisemad 2024. aastal sõlmitud lepingud olid:

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse Harjumaal asuva soomusmanööver laskevälja ja teede ehitamine, maksumusega ligikaudu 5 450 tuhat eurot.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse kaasaegse sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse rajamine Tartusse. Lepingu kogumaksumus on ligikaudu 15 000 tuhat eurot, kontsern osaleb lepingus ühispakkujana.

Lidl kaupluse ehitamine Võru linnas, maksumusega ligikaudu 3 900 tuhat eurot.

Tallinna Lennujaama E-klassi lennukite seisuplatside ehitamine, maksumusega ligikaudu 7 500 tuhat eurot.

Port Athena kvartali hoonetekompleksi ehitamine Tartus, Väike-Turu 7. Hoonete grupp koosneb neljast kuuekorruselisest ja ühest seitsmekorruselisest hoonest ning ühisest maa-alusest korrusest, mis on suuremas osas kasutusel autoparklana. Lepingu ligikaudne maksumus on 26 000 tuhat eurot.

Rail Baltica Raplamaa põhitrassi raudteetaristu III etapi Hagudi-Alu lõigu ehitamine, maksumusega ligikaudu 30 500 tuhat eurot.

LEED keskkonnasertifikaadi kuldtaseme kvaliteedinõuetele vastava Uusküla spaahotelli ehitamine Alutaguse vallas Peipsi järve põhjakaldal, maksumusega ligikaudu 28 300 tuhat eurot.

Hoone rekonstrueerimine sisepõgenikele mõeldud korterelamuks Ukrainas, Žõtomõri oblastis, Ovrutši linnas, maksumusega ligikaudu 1 800 tuhat eurot.

Eesti Rahvusringhäälingu uue telemaja ehitamine Tallinnas, maksumusega ligikaudu 40 100 tuhat eurot.

Tallinnas Vabaduse väljak 6/8 asuva Tallinna Kunstihoone renoveerimine, maksumusega ligikaudu 7 990 tuhat eurot.

Tuginedes teostamata tööde portfelli mahule ning üldisele majanduse ja ehitusturu väljavaatele prognoosib kontserni juhtkond 2025. aastal tegevusmahtude jäämist olulises osas samale tasemele 2024. aastaga. Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas konkurentsiolukorras vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt. Fookuses on kontserni püsikulude juhtimine, tootlikkuse suurendamine ning aktiivne töö ettevalmistuse ja projekteerimise valdkonnas, et realiseerida oma erialaseid konkurentsieeliseid.

Töötajad

Töötajad ja tööjõukulud

2024. aastal töötas kontserni emaettevõttes ja tütarettevõtetes kokku keskmiselt 435 inimest, kellest insenertehniline personal (ITP) moodustas 281 inimest. Võrreldes eelmise aastaga on töötajate arv vähenenud ca 22%. Töötajate arvu vähenemist kontsernis mõjutab 2023. aastal lõpule viidud kontserni taristuehituse valdkonna restruktureerimine ning Nordecon Betoon OÜ ja NOBE Rakennus OY müük 2023. aasta detsembri algul.

Töötajate keskmine arv kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):

2024 2023 2022 ITP 281 374 432 Töölised 154 184 226 Keskmine kokku 435 558 658



Kontserni 2024. aasta tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid 24 170 tuhat eurot, eelmise majandusaasta samal perioodil olid jätkuvate tegevuste tööjõukulud kokku 19 637tuhat eurot. Tööjõukulude kasv on tingitud nii majandustulemuse paranemisega seotud tulemustasude kui ka töötasude suurenemisest.

Nõukogu ja juhatuse liikmetele arvestatud tasud

Nordecon AS-i nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2024. aastal 199 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 66 tuhat eurot (2023: vastavalt 179 tuhat eurot ja 59 tuhat eurot).

Aruandeperioodil oli moodustatud nõukogu liikmete tulemustasu reserv summas 198 tuhat eurot (2023: 0 eurot), millele lisandus sotsiaalmaks 65 tuhat eurot. Moodustatud tulemustasu reservist kuulub 2025. aasta väljamaksmisele 125 tuhat eurot, ülejäänud tulemustasu väljamaksmine on seotud 2025. aasta eesmärkide täitmisega.

Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2024. aastal 524 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 173 tuhat eurot (2023: vastavalt 775 tuhat eurot ja 255 tuhat eurot). 2023. aasta tasud sisaldasid juhatuse liikme teenistuslepingu lõppemise tasusid summas 222 tuhat eurot.

Aruandeperioodil oli moodustatud juhatuse liikmete tulemustasu reserv summas 741 tuhat eurot (2023: 0 eurot), millele lisandus sotsiaalmaks 245 tuhat eurot. Moodustatud tulemustasu reservist kuulub 2025. aasta väljamaksmisele 467 tuhat eurot, ülejäänud tulemustasu väljamaksmine on seotud 2025. aasta eesmärkide täitmisega.

Töö tootlikkuse mõõtmine

Kontsern on oma põhitegevuse efektiivsuse hindamisel kasutanud järgmisi töötajate arvule ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:

2024 2023 2022 Töötajate nominaaltootlikkus (libisev), tuhat eurot 514,3 499,3 490,4 Muutus võrreldava perioodi suhtes, % 3,0% 1,8% 16,5% Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev), eurot 9,3 10,3 11,8 Muutus võrreldava perioodi suhtes, % -9,7% -13,4% 2,9%



Kontserni aruandeaasta töötajate nominaaltootlikkus suurenes võrreldes eelmise aastaga, suurenemise põhjuseks on töötajate arvu vähenemine. Müügitulu langus on põhjustanud tööjõukulude nominaaltootlikkuse vähenemise.

