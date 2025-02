IBA signe un contrat pour un système Proteus®ONE avec AIG à Hyderabad, en Inde

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 6 février 2025 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT) le leader mondial des technologies d’accélération de particules et le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui qu'elle a signé un accord contraignant avec l'Asian Institute of Gastroenterology (AIG) pour la fourniture d'un système de protonthérapie compact Proteus®ONE1 qui sera installé dans le nouveau centre d'oncologie du campus Gachibowli d'AIG Hospitals à Hyderabad, en Inde. Le premier paiement a été reçu.

Ce contrat porte sur la fourniture d'un système Proteus®ONE et d'un ensemble de solutions d'assurance qualité d'IBA Dosimetry. Proteus®ONE est le système compact de protonthérapie leader sur le marché et peut évoluer au fil du temps afin d’offrir les dernières technologies aux utilisateurs. Lorsque la technique de distribution de faisceau DynamicARC®2 aura reçu les autorisations réglementaires adéquates, le système installé chez AIG comprendra également ce mode de distribution de faisceau.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, a commenté : « Ce nouveau contrat pour IBA démontre notre capacité à répondre à la demande croissante de protonthérapie en Inde. Nous sommes heureux de permette à davantage de patients qui souffrent d’un cancer de bénéficier de cette technologie de pointe. »

Dr D Nageshwar Reddy, Président d’AIG Hospitals, a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer à IBA pour offrir ce qu'il y a de mieux en matière de soins contre le cancer. Chez AIG Hospitals, notre engagement inébranlable est de placer les patients au cœur de tout ce que nous faisons. L'acquisition du système Proteus®ONE représente une étape majeure dans notre mission de fournir des soins à la pointe du progrès. »

Ce contrat est la première commande du système Proteus®ONE en Asie du Sud. À ce jour, ce système est le troisième centre de protonthérapie prévu dans le pays et le deuxième dans le secteur privé. AIG prévoit de commencer le traitement des patients au début de l'année 2028.

Le prix usuel d'un système Proteus®ONE avec un contrat de maintenance pluriannuel se situe entre EUR 35 et 45 millions.

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans les technologies des accélérateurs de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services en protonthérapie, considérée comme étant la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA est également un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve en Belgique, emploie environ 2000 personnes dans le monde.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos d'AIG

AIG a été fondé par le Dr D Nageshwar Reddy et s'est imposé comme le principal hôpital de gastro-entérologie en Inde. Cet hôpital est reconnu parmi les 20 meilleurs centres d'excellence par l'Organisation mondiale de l'endoscopie pour la gastro-entérologie médicale et chirurgicale, le seul en Inde.

AIG Hospitals est une unité de l'Asian Institute of Gastroenterology, qui a commencé ses activités en 2018. S'étendant sur 1,4 million de pieds carrés, AIG Hospitals est un hôpital super spécialisé de 825 lits à la pointe de la technologie, qui compte parmi les plus grands hôpitaux privés autonomes du pays aujourd'hui. Accrédité par le JCI, cet hôpital emploie plus de 400 consultants dans 40 sous-spécialités.

L'hôpital s'agrandit pour ajouter 850 lits supplémentaires, dont une tour d'oncologie dédiée de 300 lits, qui abritera le système Proteus®ONE d'IBA.

L'organisation met l'accent sur la recherche et l'enseignement. AIG a publié près de 1500 articles dans des revues indiennes et internationales à comité de lecture et dispose d'une infrastructure de recherche de pointe comprenant des laboratoires vétérinaires pour petits et grands animaux, des NGS, etc.

Pour plus d'informations, voir : www.aighospitals.com

1 Proteus®ONE est une marque déposée de Proteus®235.

2 DynamicARC® est une marque déposée de la solution IBA de protonthérapie ARC, actuellement en phase développement.





