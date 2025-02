Sampo Oyj, tilinpäätöstiedote, 6.2.2025 klo 8.30





Sampo-konsernin tulos vuodelta 2024

• Kasvua kertyi 12 prosenttia kiintein valuuttakurssein vuonna 2024, ja Henkilöasiakasliiketoiminnassa nähtiin erityisen vahvaa kehitystä neljännellä vuosineljänneksellä.

• Konsernin alla oleva yhdistetty kulusuhde parani 1,5 prosenttiyksikköä, mitä tukivat positiiviset trendit Pohjoismaissa ja Isossa-Britanniassa.

• Konsernin underwriting-tulos kasvoi 13 prosenttia 1 316 miljoonaan euroon (1 164) vahvan kasvun ja hieman aiempaa paremman, 84,3 prosentin suuruisen konsernin yhdistetyn kulusuhteen (84,6) vauhdittamana.

• Osakekohtainen operatiivinen tulos vahvistui 13 prosenttia 2,33 euroon (2,07) korkeamman underwriting-tuloksen ja tasaisten sijoitustuottojen siivittäminä.

• Solvenssi II -vakavaraisuussuhde oli 177 prosenttia ehdotettu osinko huomioiden, ja velkaisuusaste oli 26,9 prosenttia.

• Hallituksen ehdotus osakekohtaiseksi perusosingoksi on 1,70 euroa tai 0,34 euroa 5.2.2025 julkistettu osakkeiden splittaus huomioiden.

• Sampo odottaa vuonna 2025 saavuttavansa 1 350–1 450 miljoonan euron suuruisen underwriting-tuloksen eli 3–10 prosentin kasvun vuositasolla ja 8,7–9,0 miljardin euron suuruiset vakuutusmaksutuotot.

Avainluvut

Milj. e 1–12/

2024 1–12/

2023 Muutos, % 10–12/

2024 10–12/

2023 Muutos, % Tulos ennen veroja 1 559 1 481 5 219 368 -40 If 1 256 1 358 -8 187 369 -49 Topdanmark 137 162 -15 -21 19 — Hastings 193 129 49 52 59 -11 Omistusyhteisö -29 -160 — -1 -78 — Osakkeenomistajien osuus nettotuloksesta 1 154 1 323 -13 180 382 -53 Operatiivinen tulos 1 193 1 046 14 347 208 66 Underwriting-tulos 1 316 1 164 13 361 281 28 Muutos, % Muutos, % Osakekohtainen tulos (EUR) 2,25 2,62 -14 0,31 0,76 -59 Osakekohtainen operatiivinen tulos (EUR) 2,33 2,07 13 0,65 0,42 55 Tuotto oman pääoman ehtoiselle omalle varallisuudelle, % 29,5 24,7 — — — —

Osakkeenomistajien osuus nettotuloksesta ja osakekohtainen tulos vuodelta 2023 sisältävät henkivakuutustoiminnan tuloksen.

Luvut eivät ole tilintarkastettuja.

Sampo-konsernin keskeiset taloudelliset tavoitteet vuosille 2024–2026

Tavoite 2024 Osakekohtaisen operatiivisen tuloksen kasvu: yli 7 % (keskimäärin ajanjaksolla) 13 % Konsernin yhdistetty kulusuhde: alle 85 % 84,3 % Vakavaraisuussuhde: 150–190 % 177 % Velkaisuusaste: alle 30 % 26,9 %

Taloudelliset tavoitteet vuosille 2024–2026 esiteltiin pääomamarkkinapäivässä 6.3.2024.





KONSERNIJOHTAJAN KOMMENTTI

Vuosi 2024 oli Sammolle merkittävä vuosi niin strategisesti kuin operatiivisesti. Underwriting-tuloksen kasvu oli vankkaa, 13 prosenttia, Ison-Britannian vahvan kehityksen merkittävällä myötävaikutuksella. Lisäksi hankimme Topdanmarkin vähemmistöosuuden ja saimme sen myötä päätökseen muutoksemme integroiduksi vahinkovakuutuskonserniksi. Aloitamme vuoden 2025 erinomaisessa tuloskunnossa, jota on siivittänyt viimeisen vuosineljänneksen vahva kasvu. Meillä on lisäksi houkuttelevia mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisia valmiuksiamme ja Topdanmarkin integroinnin tuottamaa synergiapotentiaalia.

Bruttomaksutulon kasvu jatkui vahvana vuoden 2024 viimeisellä vuosineljänneksellä konsernimme valmiuksiin tehtyjen pitkäjänteisten investointien ja järkevän markkinatilanteen vaikutuksesta. Henkilöasiakasliiketoiminta teki viimeisellä neljänneksellä vaikutuksen bruttomaksutulon 8 prosentin kasvulla kiintein valuuttakurssein. Kasvu oli 10 prosenttia, kun uusien autojen vähäisen myynnin painamaa Ruotsin ajoneuvovakuutusliiketoimintaa ei huomioida. Henkilöasiakasliiketoiminnan kasvu perustuu esimerkiksi henkilö- ja kotivakuutuksiin tehtyihin investointeihin, ja näiden vakuutuslajien kasvu oli vuosineljänneksellä 14 prosenttia ja 7 prosenttia. Myös Norjan ja Tanskan suotuisat toimintaympäristöt vauhdittivat kasvua, ja Topdanmarkin bruttomaksutulon kasvu kiihtyi merkittävästi 11 prosenttiin viimeisellä vuosineljänneksellä. Henkilöasiakasliiketoiminnan asiakaspysyvyys säilyi vakaana ja korkeana 89 prosentissa, mikä ilmentää sekä suurta asiakastyytyväisyyttä että Pohjoismaisten markkinoiden rationaalista tilannetta. Henkilöasiakasliiketoiminnasta vielä puhuttaessa voin ilokseni ilmoittaa, että olemme hiljattain uusineet kaksi suurinta pohjoismaista moottoriajoneuvovakuutusten jakelusopimusta, mikä lujittaa Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan vahvaa johtoasemaa Pohjoismaiden markkinoilla.

Isossa-Britanniassa vakuutussopimusten määrä kasvoi viimeisellä neljänneksellä 84 000 sopimuksella uusien tuotteiden, kuten telematiikkaa hyödyntävien vakuutusten sekä moottoripyörä-, pakettiauto- ja kotivakuutusten kasvun ansiosta. Tämä osin kompensoi kehitystä laajemmassa moottoriajoneuvovakuutusportfoliossamme, jossa olemme pysyneet kurinalaisena markkinahintojen kääntyessä laskuun. Kaiken kaikkiaan vuosi 2024 oli Hastingsille erinomainen: Yhtiön underwriting-tulos kasvoi 49 prosenttia, mikä vastaa lähes puolta koko konsernin 13 prosentin kasvusta.

Yritysasiakkaiden osalta haluan nostaa esille tammikuun alussa 2025 uusitut sopimukset, jotka muodostavat noin 40–45 prosenttia sopimuskannasta. Yritysasiakkaat-liiketoiminnassa toteutettiin 7–9 prosentin hinnankorotuksia kehityksen ollessa vahvaa erityisesti Norjassa, ja asiakaspysyvyys säilyi korkeana. Suurasiakkaat-liiketoiminnan suotuisat markkinaolosuhteet mahdollistivat suunniteltua korkeammat hinnantarkistukset, ja käytimme tilaisuuden vähentääksemme edelleen suurimpia kiinteistöriskejä. Keskeisimmät jälleenvakuutusohjelmamme uusittiin onnistuneesti vuoden alussa, ja nettovastuumme säilyi muuttumattomana 300 miljoonassa Ruotsin kruunussa eli noin 25 miljoonassa eurossa vakuutustapahtumaa ja yksittäistä kiinteistöriskiä kohden.

Suurasiakkaat-liiketoiminnan toimet riskien vähentämiseksi ja Ison-Britannian moottoriajoneuvovakuutusten kurinalainen hinnoittelu heijastavat vahvaa underwriting-kulttuuriamme ja sitoutumistamme korkeisiin ja vakaisiin katteisiin. Marginaalien kehitys oli vuoden 2024 viimeisellä vuosineljänneksellä jälleen vahvaa ja johdonmukaista. Myös toimintakulusuhde ylitti vuoden 2024 tavoitteen Pohjoismaissa. Topdanmarkin integrointi Ifiin tarjoaa tulevina vuosina mahdollisuuden parantaa tuottavuutta Pohjoismaissa entisestään.

Pääomanhallinnan osalta hallitus ehdottaa vuoden 2024 osingoksi 1,70 euroa osakkeelta tai 0,34 euroa osakkeelta tuleva osakkeiden splittaus huomioiden. Tämä vastaa 6 prosentin kasvua, joka on tavoittelemamme luotettavan ja vakaan kehityksen mukainen. Lisäksi odotan, että käynnistämme vuonna 2025 uuden omien osakkeiden osto-ohjelman yhtiökokoukselta saatavalla uudella valtuutuksella. Ohjelma rahoitetaan vuonna 2024 kertyneellä pääomalla ja holding-yhtiön vanhojen sijoitusten mahdollisilla myyntituotoilla. Suhtaudumme kurinalaiseen pääomanhallintaan tinkimättömästi ja täydennämme osinkoja jatkossakin takaisinostoilla.

Aloitamme siis vuoden 2025 erittäin luottavaisin mielin. Olemme saaneet konsernin strategisen virtaviivaistamisen päätökseen ja kehittäneet digitaalisia valmiuksiamme, ja vakuutussopimusten uusimisissa on ollut vahva kehitys vuoden alussa. Tältä pohjalta ennakoimme vuoden 2025 underwriting-tuloksen olevan noin 1 350–1 450 miljoonaa euroa. Olemme siis hyvässä vauhdissa kohti vuosien 2024–2026 osakekohtaisen operatiivisen tuloksen kasvutavoitettamme, joka on keskimäärin yli 7 prosenttia vuodessa.

Torbjörn Magnusson

Konsernijohtaja





TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja oletukset

Vuonna 2024 toteutunut Topdanmark-kauppa saattoi päätökseen Sammon muutosprosessin täysin integroiduksi vahinkovakuutuskonserniksi. Sampo on operatiivisesti houkuttelevassa asemassa, sillä se on markkinajohtaja Pohjoismaiden konsolidoidulla vahinkovakuutusmarkkinalla ja johtava toimija Ison-Britannian kasvavalla, digitaalisella vahinkovakuutusmarkkinalla, minkä ansiosta konsernilla on mahdollisuudet sekä vakauteen että kasvuun.

Kilpailudynamiikan odotetaan säilyvän rationaalisena konsernin toiminta-alueilla vuonna 2025 vahinkovakuutusten kysynnän pysyessä tasaisena hitaasta talouskasvusta huolimatta. Sampo odottaa korvauskulujen kasvun olevan edelleen pitkän aikavälin trendiä voimakkaampaa. Tähän vaikuttavat useat tekijät, kuten uusien autojen nousevat korjauskulut sekä palkkojen ja palveluiden inflaatio. Konsernitasolla alla olevien korvauskulujen odotetaan nousevan noin 4–6 prosenttia (mid-single digit) vuonna 2025, ja konserni on edelleen erittäin sitoutunut varovaisuuteen hinnoittelussaan.

Sammon viime vuosina tekemät strategiset ja operatiiviset investoinnit ovat parantaneet sen kilpailukykyä merkittävästi. Konsernin ainutlaatuiset digitaaliset valmiudet jakelussa, hinnoittelussa, riskien arvioinnissa ja korvauskäsittelyssä mahdollistavat ensiluokkaisen asiakaspalvelun ja tehokkuuden. Lisäksi Topdanmarkin integroinnista konserniin odotetaan koituvan taloudellista hyötyä skaalaetuina ja synergioina.

Näkymät vuodelle 2025

Näkymä Sampo-konsernin taloudelliseksi kehitykseksi vuonna 2025 on:

• Konsernin vakuutusmaksutuotot: 8,7–9,0 miljardia euroa tarkoittaen 4–7 prosentin vuosikasvua.

• Konsernin underwriting-tulos: 1 350–1 450 miljoonaa euroa tarkoittaen 3–10 prosentin vuosikasvua.

Näkymät vuodelle 2025 ovat linjassa Sammon vuosille 2024–2026 asettamien tavoitteiden kanssa, joihin lukeutuvat alle 85 prosentin yhdistetty kulusuhde ja osakekohtaisen operatiivisen tuloksen keskimäärin yli 7 prosentin kasvu vuositasolla.

Näkymään sisältyy vahinkojen toteutumista ja korvauskuluja koskeviin arvioihin, sijoitustoiminnan kehitykseen, valuuttakursseihin sekä kilpailudynamiikkaan liittyvää epävarmuutta. Erityisesti vakuutusmaksutuottoja koskeva ennuste on riippuvainen kilpailutilanteesta, joka voi tietyillä alueilla, kuten Ison-Britannian moottoriajoneuvovakuuttamisessa, muuttua nopeasti. Näkymässä esitetyt vakuutusmaksutuotot ja underwriting-tulos perustuvat 31.12.2024 valuuttakursseihin.



VUODEN 2024 VIIMEINEN NELJÄNNES LYHYESTI

Vahva kasvu erityisesti Henkilöasiakasliiketoiminnassa ja positiivinen marginaalikehitys realisoituivat underwriting-tuloksen 28 prosentin kasvuna.

Bruttomaksutulo ja broker-liiketoiminnan tuotot kasvoivat kiintein valuuttakurssein 18 prosenttia ja raportoidusti 19 prosenttia 2 212 miljoonaan euroon (1 864) loka-joulukuussa 2024. Kasvuun vaikutti positiivisesti Topdanmarkin Oona Health -yrityskauppa sekä se, että pienellä joukolla suuria vakuutussopimuksia alkamispäivä siirtyi kolmannelta vuosineljännekseltä neljännelle vuosineljännekselle. Nämä pois lukien, kasvua kertyi 10 prosenttia kiintein valuuttakurssein.

Neljännellä vuosineljänneksellä vallitsi jokseenkin normaali talvisää ja säävahingot olivat lähinnä paikallisia, toisin kuin viime vuoden vertailukaudella, jolloin talvi alkoi Pohjoismaissa aikaisin. Vakavilla säävahingoilla ja suurvahingoilla oli 2,3 prosenttiyksikön vaikutus konsernin yhdistettyyn kulusuhteeseen, kun vertailukaudella vaikutus oli 4,5 prosenttiyksikköä. Konsernin alla oleva yhdistetty kulusuhde parani 1,4 prosenttiyksikköä, ja sitä tuki vankka kehitys kaikilla liiketoiminta-alueilla. Ifin diskonttaamaton oikaistu riskisuhde parani 0,3 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Konsernin yhdistetty kulusuhde vahvistui 83,4 prosenttiin (85,5). Underwriting-tulos nousi 28 prosenttia kiintein valuuttakurssein ja raportoidusti 361 miljoonaan euroon (281) maksutulon vahvan kasvun siivittämänä.

Nettorahoitustulos laski 62 miljoonaan euroon (175) matalampien sijoitustoiminnan nettotuottojen painamina. Neljännellä vuosineljänneksellä sijoitustoiminnan nettotuotot jäivät 70 miljoonaan euroon (517) korkojen noususta ja Pohjoismaiden osakemarkkinoiden pehmeydestä johtuen, kun taas vertailukaudella markkinaolosuhteet olivat poikkeuksellisen suotuisat. Vakuutuksen nettorahoitustuotot tai -kulut olivat -7 miljoonaa euroa (-342), mitä tuki 43 miljoonan euron suuruinen positiivinen vaikutus diskonttokorkojen muutoksesta, kun taas vertailukaudella nähtiin -271 miljoonan euron negatiivinen vaikutus. Diskonttauksen purun vaikutus oli -54 miljoonaa euroa (-81).

Tulos ennen veroja oli 219 miljoonaa euroa (368). Tulokseen sisältyy Topdanmark-integraatioon liittyvät noin 150 miljoonan euron kertakulut, joita ilman tulos ennen veroja olisi ollut 369 miljoonaa euroa. Kertakuluista 76 miljoonaa euroa allokoitiin If-segmentille ja 73 miljoonaa euroa Topdanmark-segmentille. Osakekohtainen operatiivinen tulos vahvistui 0,65 euroon (0,42) korkeamman underwriting-tuloksen ja tasaisten sijoitustuottojen tukemina.



