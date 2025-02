Sampo Abp, pressmeddelande, 6 februari 2025 kl. 8.35 EET



Solid intäktsökning under 2024 inom Sampos viktigaste fokusområden, med särskilt stark utveckling inom Privat

2024 var strategiskt betydelsefullt för Sampo och under året gjordes utomordentliga operativa framsteg. Sampo levererade en solid ökning av försäkringsresultatet på 13 procent och fullbordar därmed resan mot att bli en integrerad skadeförsäkringsgrupp genom förvärvet av minoritetsandelen i Topdanmark.

• Bruttopremieinkomsten och förmedlingsintäkterna ökade med 12 procent under 2024 på valutajusterad basis, med en särskilt stark utveckling inom Privat under fjärde kvartalet.

• Koncernens underliggande totalkostnadsprocent förbättrades med 1,5 procentenheter till följd av en positiv utveckling i Norden och Storbritannien.

• Koncernens försäkringsresultat ökade med 13 procent till 1 316 miljoner euro (1 164), vilket har drivits av en stark tillväxt och en viss förbättring av koncernens totalkostnadsprocent till 84,3 procent (84,6).

• Det operativa resultatet per aktie ökade med 13 procent till 2,33 euro (2,07) till följd av ett förbättrat försäkringsresultat och en stabil avkastning på investeringar.

• Solvens II-graden låg på 177 procent, exklusive föreslagen utdelning, och den finansiella hävstången uppgick till 26,9 procent.

• Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 1,70 euro per aktie, eller 0,34 euro per aktie justerat för aktiespliten som offentliggjordes den 5 februari 2025.

• Sampo förväntar sig ett försäkringsresultat om 1 350–1 450 miljoner euro under 2025, motsvarande en tillväxt på 3–10 procent jämfört med föregående år, och försäkringsintäkter på 8,7–9,0 miljarder euro.

Nyckeltal

EURm 1–12/

2024 1–12/

2023 Förändring, % 10–12/

2024 10–12/

2023 Förändring, % Resultat före skatt 1 559 1 481 5 219 368 -40 If 1 256 1 358 -8 187 369 -49 Topdanmark 137 162 -15 -21 19 - Hastings 193 129 49 52 59 -11 Holding -29 -160 - -1 -78 - Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 154 1 323 -13 180 382 -53 Operativt resultat 1 193 1 046 14 347 208 66 Försäkringsresultat 1 316 1 164 13 361 281 28 Förändring, % Förändring, % Vinst per aktie (EUR) 2,25 2,62 -14 0,31 0,76 -59 Operativt resultat per aktie (EUR) 2,33 2,07 13 0,65 0,42 55



Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare och vinst per aktie för 2023 inkluderar resultatet från livförsäkringsverksamheten.



Siffrorna i den här rapporten har inte reviderats.

Sampokoncernens finansiella mål för 2024–2026

Mål 2024 Tillväxt av operativt resultat per aktie (periodgenomsnitt): över 7 % 13 % Koncernens totalkostnadsprocent: under 85 % 84,3 % Solvensgrad: 150–190 % 177 %



Finansiell hävstång: under 30 % 26,9 %

Finansiella mål för 2024-2026 som offentliggjordes på kapitalmarknadsdagen den 6 mars 2024.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

2024 var strategiskt betydelsefullt för Sampo och under året gjordes utomordentliga operativa framsteg. Vi levererade en solid ökning av försäkringsresultatet med 13 procent. Detta berodde till stor del på den starka utvecklingen i Storbritannien, och Sampos förvärv av minoritetsandelen i Topdanmark, vilket fullbordade vår resa mot en integrerad skadeförsäkringsgrupp. Efter en stark nordisk premietillväxt under fjärde kvartalet inleder vi 2025 med mycket goda förutsättningar och attraktiva möjligheter att dra nytta av vår digitala kompetens och möjligheter till synergier vid integrationen av Topdanmark.

Bruttopremietillväxten fortsatte att vara utmärkt under fjärde kvartalet, mycket tack vare långsiktiga investeringar i vår kapacitet och effektiva marknadsförhållanden. Affärsområdet Privat utmärker sig med en ökning av den valutajusterade bruttopremieinkomsten på 8 procent under kvartalet, eller 10 procent om vi exkluderar den svenska mobility-verksamheten som påverkades negativt av låg nybilsförsäljning.

Tillväxten inom Privat kommer delvis från investeringar i personförsäkring och egendomsförsäkring, vilka växte med 14 procent respektive 7 procent under kvartalet. Gynnsamma förhållanden i Norge och Danmark påverkade även positivt, med en märkbar ökning av bruttopremietillväxten i Topdanmark till 11 procent under fjärde kvartalet. Förnyelsegraden inom Privat ligger oförändrat högt och stabilt på 89 procent, vilket återspeglar både hög kundnöjdhet och effektiva nordiska marknader. Den positiva bilden av Privat förstärks av att vi nyligen har förnyat två av de största distributionsavtalen inom motorförsäkring i Norden, vilket bekräftar vår position som marknadsledare i regionen.

I Storbritannien tecknade vi 84 000 nya försäkringar under kvartalet, där vi växte inom nya produkter såsom telematik, cykel-, skåpbils- och hemförsäkring. Tillväxten dämpades delvis av att vi tog en disciplinerad hållning inom motorförsäkringsportföljen, där marknadspriserna fortsatte att sjunka. Sammantaget var 2024 ett enastående år för Hastings, där försäkringsresultatet ökade 49 procent, vilket motsvarade ungefär hälften av ökningen på 13 procent på koncernnivå.

För företagsverksamheten vill jag framhålla förnyelserna per den 1 januari 2025, som står för cirka 40–45 procent av verksamheten. Affärsområdet Företag nådde höga ensiffriga prisökningar, tack vare en mycket stark utveckling i Norge, samtidigt som förnyelsegraden var fortsatt hög. Inom Industri genomfördes högre prishöjningar än ursprungligen planerat, tack vare en över lag gynnsam marknad, och vi tog tillfället i akt att fortsätta minska vår exponering mot de största fastighetsriskerna. Vi förnyade framgångsrikt våra viktigaste återförsäkringsprogram den 1 januari, med en oförändrad förnyelsegrad netto på 300 miljoner svenska kronor (cirka 25 miljoner euro) per händelse och enskild egendomsrisk.

De riskreducerande åtgärder som vidtagits inom Industri och vår disciplin inom brittisk motorförsäkring är tydliga bevis på vår kultur av välavvägda riskbedömningar och vårt löfte om höga och stabila marginaler. Under fjärde kvartalet såg vi återigen en stark och konsekvent utveckling av de underliggande marginalerna, liksom ännu en förbättring av kostnadsprocenten för Norden, vilket överträffar målet för 2024. Integrationen av Topdanmark i If ger oss möjlighet att påskynda produktivitetsförbättringar i Norden under de kommande åren.

Styrelsen prioriterar tillförlitlighet och stabil utveckling och föreslår en utdelning om 1,70 euro per aktie för 2024, eller 0,34 euro per aktie justerat för den kommande aktiespliten, vilket motsvarar en tillväxt på 6 procent. Dessutom räknar jag med att vi kommer att införa ett nytt återköpsprogram under 2025, med ett nytt mandat från bolagsstämman, finansierat av kapital som genererats under 2024 och eventuella avyttringar av äldre innehav i holdingbolaget. Vårt åtagande för en disciplinerad kapitalallokering står fast och vi kommer regelbundet att försöka komplettera utdelningarna med aktieåterköp.

Avslutningsvis ser vi fram emot 2025 med stor tillförsikt. Vi har slutfört vår strategiska förenkling, fortsatt att vidareutveckla vår digitala förmåga och sett ett starkt momentum för förnyelserna per den 1 januari. Mot denna bakgrund har vi tagit fram en prognos för försäkringsresultatet på 1 350–1 450 miljoner euro för 2025, vilken återspeglar vår förväntan att kunna uppnå vårt mål om en genomsnittlig ökning av det operativa resultatet per aktie på mer än 7 procent per år under 2024–2026.

Torbjörn Magnusson

Koncernchef



UTSIKTER

Verksamhetsmiljö och antaganden

Förvärvet av Topdanmark i september 2024 fullbordade Sampos omvandling till en fullt integrerad skadeförsäkringsgrupp. Sampo har en attraktiv operativ geografisk närvaro som marknadsledare på den konsoliderade nordiska skadeförsäkringsmarknaden och som en ledande aktör på den växande digitala skadeförsäkringsmarknaden i Storbritannien, vilket ger koncernen förutsättningar att leverera både stabilitet och tillväxt.

Konkurrensdynamiken är fortsatt rationell inom koncernens verksamhetsområden när vi går in i 2025, då efterfrågan på skadeförsäkringar är stabil trots begränsad ekonomisk tillväxt. Sampo förväntar sig att skadekostnaderna fortsätter att öka över den långsiktiga trenden under året, till följd av faktorer som stigande reparationskostnader för nya bilar och fortsatt löne- och tjänsteinflation. På koncernnivå förväntas underliggande skadekostnader öka med 4–6 procent under 2025, och koncernen är fast besluten att konservativt återspegla detta i sin prissättning.

De strategiska och operativa investeringar som Sampo har genomfört under de senaste åren har väsentligt stärkt bolagets konkurrensposition. Koncernen har en unik digital förmåga inom distribution, prissättning, försäkringsverksamhet och skadereglering som gör det möjligt att erbjuda överlägsen service och effektivitet. Dessutom förväntas integrationen av Topdanmark i koncernen leda till finansiella fördelar genom skalfördelar och synergier.

Utsikter för 2025

Utsikter för Sampokoncernens finansiella resultat 2025:

• Koncernens försäkringsintäkter: 8,7–9,0 miljarder euro, vilket motsvarar en tillväxt på 4–7 procent jämfört med föregående år.

• Koncernens försäkringsresultat: 1 350–1 450 miljoner euro, vilket motsvarar en tillväxt på 3–10 procent jämfört med föregående år.

Utsikterna för 2025 är i linje med Sampos finansiella mål för 2024–2026 att leverera en totalkostnadsprocent under 85 procent och en genomsnittlig ökning av det operativa resultatet per aktie på mer än 7 procent per år.

Utsikterna är föremål för osäkerheter relaterade till förekomst och uppskattning av kostnader för skadeersättningar, investeringsresultat, valutakurser och konkurrensdynamik. Framför allt är intäktsprognoser beroende av konkurrensförhållandena, vilka kan förändras snabbt inom vissa områden, till exempel den brittiska motorförsäkringsmarknaden. Intäkter och försäkringsresultat i utsikterna baseras på valutakurserna den 31 december 2024.

FJÄRDE KVARTALET 2024 I KORTHET

Stark bruttopremieinkomst, särskilt inom Privat, och en positiv marginalutveckling ledde till en ökning av försäkringsresultatet med 28 procent.

Bruttopremieinkomst och förmedlingsintäkter ökade med 18 procent på valutajusterad basis och med 19 procent baserat på redovisade värden till 2 212 miljoner euro (1 864) under oktober till december 2024. Tillväxten påverkades positivt av Topdanmarks förvärv av Oona Health liksom av en ändring av startdatumet för en liten grupp stora industriavtal från det tredje kvartalet till det fjärde kvartalet. Exklusive dessa var den valutajusterade bruttopremietillväxen 10 procent.

Vintervädret under fjärde kvartalet var förhållandevis normalt, med skador som främst orsakades av lokala händelser, medan året innan påverkades av en tidig inledning av vintern i de nordiska länderna. Sammantaget hade hårda väderförhållanden och större skadeärenden en negativ effekt på koncernens totalkostnadsprocent med 2,3 procentenheter, en minskning från 4,5 procentenheter under jämförelseperioden. Koncernens underliggande totalkostnadsprocent förbättrades med 1,4 procentenheter, drivet av en solid utveckling inom alla affärsområden, där If redovisade en förbättring av den justerade riskprocenten med 0,3 procentenheter exklusive diskontering jämfört med föregående år. Koncernens totalkostnadsprocent förbättrades till 83,4 procent (85,5). Försäkringsresultatet ökade med 28 procent på valutajusterad basis och baserat på redovisade värden till 361 miljoner euro (281), till följd av stark tillväxt.

Det finansiella resultatet minskade till 62 miljoner euro (175), till följd av lägre intäkter från kapitalförvaltningen. Kapitalförvaltningens resultat under fjärde kvartalet på 70 miljoner euro (517) påverkades av en ränteuppgång och en svag utveckling på den nordiska aktiemarknaden, medan jämförelseperioden gynnades av exceptionellt fördelaktiga förhållanden. IFIE uppgick till -7 miljoner euro (-342), med en positiv effekt på 43 miljoner euro från förändringar i diskonteringsräntor, medan jämförelseperioden hade en negativ effekt på -271 miljoner euro. Ränteuppräkningen uppgick till -54 miljoner euro (-81).

Resultat före skatt var 219 miljoner euro (368). Detta inkluderar engångskostnader på cirka 150 miljoner euro kopplade till integrationen av Topdanmark som reserverats under fjärde kvartalet, utan dessa skulle kvartalsresultatet före skatt ha varit 369 miljoner euro. Av omstruktureringskostnaderna bokfördes 76 miljoner euro i If-segmentet och 73 miljoner euro i Topdanmark-segmentet. Det operativa resultatet per aktie uppgick till 0,65 euro (0,42) till följd av ett förbättrat försäkringsresultat och en stabil avkastning på investeringar.

Sampo-koncernens bokslutsmeddelande 2024, investerarpresentationen och en video med koncernens CFO Knut Arne Alsaker kommer också att finnas tillgänglig på www.sampo.com/result .

En telefonkonferens kommer att hållas i dag, 6 februari, kl. 10.00 svensk tid. Om du vill ställa frågor kan du delta i telefonkonferensen genom att registrera dig via följande länk: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=5004591.

Telefonkonferensen kan även följas live på www.sampo.com/result. En inspelad version kommer att finnas tillgänglig senare på samma adress.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Silander

kommunikationschef

tel. +358 10 516 0031

Distribution:

Media