Solar A/S: Nr. 2 2025 Årsrapport 2024

I 2024 realiserede vi en omsætning på DKK 12,2 mia. og en EBITDA på DKK 646 mio. EBITDA oversteg vores forventninger, mens omsætningen lå under som følge af et svagere opsving i markedet end forventet. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen foreslå, at der udbetales udbytte på DKK 15,00 pr. aktie.

CEO Jens Andersen udtaler:

"Vores resultat for 2024 er præget af udfordrende markedsforhold med et svagere og mindre robust opsving i markedet end forventet. Som følge heraf landede vores omsætning under vores forventninger. EBITDA oversteg dog forventningerne og endte på DKK 646 mio.

På baggrund af de udfordrende og uforudsigelige markedsforhold i 2025 forventer vi en omsætning på mellem DKK 12,3 mia. og 12,8 mia. med EBITDA på mellem DKK 530 mio. og 600 mio.

På grund af den forventede markedsudvikling i 2025 og vores forventninger til den resterende strategiperiode justerer vi vores ambitioner for EBITDA-marginen for 2026 til >5%, hvilket er et fald fra >6%. Ikke desto mindre er vi fortsat sikre på, at vi er i stand til at styrke marginen over tid.

Bestyrelsen vil foreslå et udbytte på DKK 15,00 pr. aktie, hvilket afspejler vores betydelige investeringer i automatisering og digitalisering. Når vores nye svenske lager står færdigt i slutningen af 2026, vil AutoStore-implementeringen være afsluttet på tværs af alle hovedmarkeder."

Udvalgte hovedtal (DKK mio.) Q4 2024 Q4 2023 2024 2023 Omsætning 3.233 3.160 12.223 13.031 EBITDA 219 190 646 871 EBITA 154 131 400 648 Overskud før skat 63 85 192 468 Pengestrømme fra driftsaktivitet 525 486 538 855 Udvalgte nøgletal (%) Organisk vækst justeret for antal arbejdsdage 3,0 -11,1 -6,4 -2,6 EBITDA-margin 6,8 6,0 5,3 6,7 EBITA-margin 4,8 4,1 3,3 5,0 Nettoarbejdskapital, ultimo/omsætning (LTM) 13,9 14,6 13,9 14,6 Gearing (NIBD/EBITDA), antal gange 1,9 1,3 1,9 1,3 Afkast af investeret kapital (ROIC) 8,3 13,2 8,3 13,2

Omsætning i 2024

Justeret organisk vækst udgjorde -6,4% (-2,6%) og omsætningen var på DKK 12,2 mia. (DKK 13,0 mia.).

EBITDA i 2024

EBITDA udgjorde DKK 646 mio. (DKK 871 mio.). Engangsposter understøttede EBITDA med netto DKK 81 mio. (DKK 30 mio.).

Udbetaling af udbytte

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen foreslå, at der udbetales udbytte på DKK 15,00 pr. aktie, svarende til en udbytteprocent på 72%.

Forventninger til 2025

Vi forventer en omsætning på mellem DKK 12,3 mia. og 12,8 mia.

Vi forventer EBITDA på mellem DKK 530 mio. og 600 mio.

Forudsætningerne for vores forventninger findes på side 8 i Årsrapport 2024.

Reviderede 2026 ambitioner

Grundet den seneste udvikling i markedet samt vores forventninger til den sidste del af strategiperioden har vi revideret vores ambitioner.

Inden for vores strategiske fokusområde ’Climate & Energy’ forventer vi mindre vækst, hvilket sænker vores ambition for omsætningsandelen til >10% fra >15%.

Grundet en mindre effekt end forventet i 2024 sænker vi også vores ambitioner for det strategiske fokusområde ’Concept strength’ til >0,5 procentpoint fra >0,7 procentpoint.

Vores ambitioner for ’Solution sales’ er uændrede.

Som konsekvens af ovenstående sænker vi vores finansielle ambitioner for EBITDA-marginen til >5,0% fra >6,0%.

Vores reviderede forudsætninger frem mod 2026 findes på side 9 i Årsrapport 2024.



Audio-webcast og telekonference i dag

Præsentationen af Årsrapport 2024 foregår på engelsk den 6. februar 2025 kl. 11.00. Præsentationen bliver transmitteret som en audio-webcast og kan følges på www.solar.eu. Deltagelse er mulig via den tilknyttede telekonference.

Link til webcasten:

https://edge.media-server.com/mmc/p/59juvdey/

Deltag via telefonen for at få mulighed for at stille spørgsmål:

Tilmeld dig forud for telekonferencen via nedenstående link. Når din tilmelding er registreret, vil du modtage et telefonnummer samt en unik, personlig PIN-kode:

https://register.vevent.com/register/BI69cd7a29de6143edaec091be028ffe9d

Kontaktpersoner

CEO Jens Andersen - tlf. +45 79 30 02 01

CFO Michael H. Jeppesen - tlf. +45 79 30 02 62

IR Director Dennis Callesen - tlf. +45 29 92 18 11

Fakta om Solar

Solar er en førende europæisk sourcing- og servicevirksomhed, der leverer løsninger primært inden for el, vvs samt klima og energi. Vores kerneforretning centrerer sig om sourcing af produkter, værdiskabende services og optimering af vores kunders forretning.

Vi fremmer effektivitetsforbedringer og tilbyder digitale værktøjer, der gør vores kunder til vindere. Vi driver den grønne omstilling og leverer de bedste løsninger, der sikrer bæredygtig brug af ressourcer.

Solar-koncernen har hovedsæde i Danmark, havde i 2024 en omsætning på ca. 12,2 mia. kroner og beskæftiger ca. 2.900 medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B. Du kan finde flere oplysninger på www.solar.eu

Ansvarsfraskrivelse

Denne meddelelse er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk via Nasdaq Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to versioner er det den danske version, der er gældende.

Vedhæftede filer