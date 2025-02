OP Gruppen

Bokslutskommuniké

Börsmeddelande 6.2.2025 kl. 9.00

OP Gruppens bokslutskommuniké 1.1–31.12.2024: Affärsrörelsen utvecklades fortsatt utmärkt – rörelsevinsten för hela året var 2 486 miljoner euro

Rörelsevinsten ökade med 21 % till 2 486 miljoner euro (2 050).

Intäkterna från kundrörelsen, dvs. räntenettot, resultatet från försäkringstjänster och provisionsnettot ökade totalt till 3 805 miljoner euro (3 605). Räntenettot ökade med 5 % till 2 796 miljoner euro (2 654). Resultatet från försäkringstjänster ökade med 136 % till 192 miljoner euro (81) och provisionsnettot minskade med 6 % till 818 miljoner euro (870).

Nedskrivningarna av fordringar uppgick till 96 miljoner euro (269) och utgjorde 0,09 % (0,26) av kredit- och garantistocken.

Placeringsintäkterna ökade med 20 % till 465 miljoner euro (389).

De totala kostnaderna ökade med 3 % till 2 262 miljoner euro (2 201). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 47 % (49).

Utlåningen var lika stor som året innan, 98,9 miljarder euro (98,9), och inlåningen ökade på ett år med 4 % till 77,7 miljarder euro (74,5).

CET1-kapitaltäckningen var 21,5 % (19,2), vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 8,1 procentenheter. Ändringarna i EU:s tillsynsförordning (CRR3) som trädde i kraft 1.1.2025 uppskattas försvaga OP Gruppens kapitaltäckning en aning.

Segmentet Andelsbankers rörelsevinst ökade med 4 % till 1 275 miljoner euro (1 223). Räntenettot ökade med 3 % till 2 112 miljoner euro (2 041). Nedskrivningarna av fordringar minskade med 78 miljoner euro till 95 miljoner euro (173). Provisionsnettot minskade med 10 % till 619 miljoner euro (686). Kostnads-intäktsrelationen var 51 % (49). Utlåningen minskade på ett år med 0,3 % till 70,7 miljarder euro (70,9) och inlåningen ökade med 3 % till 62,9 miljarder euro (61,2).

rörelsevinst uppgick till 19 miljoner euro (-26). Räntenettot ökade med 15 miljoner euro till 16 miljoner euro (1). OP Gruppen höjde sina ägarkunders OP-bonus för 2024 med 40 procent jämfört med den normala nivån 2022. Under 2024 fick ägarkunderna dessutom de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter. De här förmånernas sammanlagda värde för ägarkunderna var 404 miljoner euro under 2024. Förmånerna gäller fram till slutet av 2025.

Utsikter: Rörelsevinsten uppskattas ligga på en god nivå 2025 men ändå bli mindre än rörelsevinsten 2023 och 2024. Närmare information om utsikterna finns under "Utsikter".





OP Gruppens nyckeltal

Mn € 1–12/2024 1–12/2023 Förändr. % Rörelsevinst, mn € 2 486 2 050 21,3 Andelsbanker 1 275 1 223 4,3 Företagsbank 572 408 40,4 Försäkring 578 414 39,4 Gruppfunktioner 19 -26 – Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat, mn € -314 -275 14,1 Intäkter totalt** 4 844 4 520 7,2 Kostnader totalt -2 262 -2 201 2,8 Kostnads-intäktsrelation, %** 46,7 48,7 -2,0* Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 11,6 10,6 0,9* Räntabilitet på eget kapital utan OP-bonus, % 13,0 12,0 1,0* Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 1,24 0,98 0,26* Räntabilitet på totalt kapital utan OP-bonus, % 1,39 1,11 0,28*

31.12.2024 31.12.2023 Förändr. % CET1-kapitaltäckning, %* 21,5 19,2 2.3* Utlåning, md € 98,9 98,9 0,0 Inlåning, md € 77,7 74,5 4,3 Nödlidande fordringar av exponeringarna, % 2,64 2,94 -0,30* Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,09 0,26 -0,17* Ägarkunder (1 000) 2 115 2 094 1,0





Chefdirektörens kommentarer:

Omvärlden präglades av osäkerhet – Finlands ekonomi började återhämta sig mot slutet av året

Under 2024 liksom åren innan präglades omvärlden av ett exceptionellt spänt geopolitiskt läge i Finlands närområden. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har pågått i nästan tre år, och konflikten i Mellanöstern har utvidgats till ett större område än tidigare. Den internationella politiken och den globala ekonomin genomgår stora förändringar, vilket skapar osäkerhet i ekonomin och även i omvärlden generellt.

Trots att tillväxten i världsekonomin var cirka tre procent i fjol, var den bara drygt en procent i Europa. Det var det andra året i rad som Finlands ekonomi utvecklades negativt. Mot slutet av året började ekonomin dock småningom återhämta sig, och OP Gruppen räknar med att Finlands bruttonationalprodukt ska öka med ett par procent 2025.

Den svaga ekonomiska konjunkturen återspeglades särskilt i byggbranschen och relaterade branscher. Riskerna i fastighetssektorn var fortsatt förhöjda. Antalet konkurser ökade klart jämfört med det föregående året.

Inflationen i Finland minskade avsevärt, det vill säga från 3,6 procent året innan till 0,7 procent. Däremot ökade arbetslösheten så att arbetslöshetstrenden steg till 8,9 procent i december. Marknadsräntorna fortsatte att sjunka under nästan hela året, och Euriborräntorna var klart lägre vid slutet av året än vid början.

Trots en återhämtning under slutet av året, låg volymen av bostadsköp och efterfrågan på bolån på en klart lägre nivå än året innan. Bostadspriserna fortsatte att sjunka.

Nedgången i marknadsräntorna satte fart på aktiemarknaden, och aktiekurserna steg på många börser. På Helsingforsbörsen däremot sjönk aktieindexen en aning under nollstrecket för hela årets utveckling.

Ett mycket lyckat år för OP Gruppen – Det starka resultatet möjliggör utmärkta förmåner för ägarkunderna

OP Gruppens rörelsevinst utvecklades synnerligen positivt, och rörelsevinsten för hela året ökade med 21 procent från året innan och var 2 486 miljoner euro.

Tack vare vår utmärkta resultatutveckling kan vi erbjuda rejäla förmåner till våra över 2,1 miljoner ägarkunder också under 2025. Liksom under 2024 får ägarkunderna de dagliga banktjänsterna utan månadsavgift, och OP-bonus samlas med en förhöjning på 40 procent jämfört med den normala nivån 2022. På det sättet kan vi bidra till att underlätta hushållens situation under de här ekonomiskt utmanande tiderna. Det sammanlagda totalvärdet av den förhöjda OP-bonusen och förmånen för de dagliga tjänsterna är 2025 uppskattningsvis 400 miljoner euro. Det är alltså frågan om en avsevärd förmån.

OP Gruppen ägs av sina kunder, och gruppens ekonomiska framgång kommer även framöver att ta sig uttryck i olika ekonomiska och andra förmåner för ägarkunderna.

Intäkterna från OP Gruppens kundrörelse nådde en rekordhög nivå, över 3,8 miljarder euro. Resultatet från försäkringstjänster ökade särskilt kraftigt och var 36 procent högre än året innan. Ökningen i räntenettot avtog och var 5 procent, och provisionsnettot minskade med 6 procent från året innan främst på grund av ägarkundsförmånen med månadsavgiftsfria dagliga tjänster. Intäkterna från placeringsverksamheten ökade klart jämfört med 2023, och OP Gruppens intäkter totalt var 7 procent högre än året innan, det vill säga över 4,8 miljarder euro.

OP Gruppens kostnader ökade från året innan med 3 procent. Kostnaderna ökade som en följd av högre personalkostnader och en ökning i satsningarna på ICT-utveckling. OP Gruppens kostnads-intäktsrelation förbättrades med två procentenheter jämfört med föregående år och var 47 procent, vilket är en mycket bra nivå även internationellt sett.

Resultatutvecklingen för alla tre rörelsesegment var mycket god

Resultatutvecklingen för alla tre rörelsesegment var mycket god. Segmentet Andelsbankers rörelsevinst ökade från året innan med 4 procent till 1 275 miljoner euro. Rörelsevinsten i segmentet Försäkring var 578 miljoner euro, vilket är en ökning på 39 procent från året innan. Rörelsevinsten i segmentet Företagsbank uppgick till 572 miljoner euro, det vill säga ökade med 40 procent jämfört med ett år tidigare.

En stark kapitaltäckning och en utmärkt likviditet skapar trygghet och stabilitet i en osäker omvärld

OP Gruppens CET1-kapitaltäckning steg ytterligare och var 21,5 procent, vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 8,1 procentenheter. OP Gruppen är en av de mest solida stora bankerna i Europa. En utmärkt lönsamhet samt en stark kapitaltäckning och likviditet är väsentliga faktorer såväl för en bank som för ett försäkringsbolag. De skapar förtroende bland kunder, samarbetspartner och andra intressentgrupper. Hos OP Gruppen ligger de här faktorerna på en utmärkt nivå. OP Gruppen är ännu bättre rustad än tidigare för att möta framtida utmaningar.

Inlåningen ökade klart och minskningen i utlåningen stannade av – kundernas lånebetalningsförmåga var fortsatt god

OP Gruppens inlåning ökade med över 4 procent från året innan. Inlåningen från hushåll, företag och organisationer ökade vid slutet av året. OP Gruppens marknadsandel av inlåningen steg till över 40 procent.

OP Gruppens utlåning var vid slutet av året på samma nivå som vid slutet av året innan. Efter en lång nedgång började utlåningen igen öka i början av hösten. OP Gruppen befäste sin stabila position som marknadsledare på såväl bolånemarknaden som företagskreditmarknaden. Marknadsandelen inom bolån var 39 procent och inom företagskrediter 38 procent.

Under 2024 skötte OP Gruppens bolånekunder sina lån punktligt och föredömligt. Nedgången i marknadsräntorna underlättade situationen. Ansökningarna om ändring av betalningsplanerna för lån var färre än under de föregående åren. Antalet företagskrediter under särskild uppföljning minskade jämfört med året innan. Andelen nödlidande fordringar minskade från 2,9 procent föregående år till 2,6 procent. Nedskrivningarna av fordringar minskade klart från jämförelseåret.

Tillväxten inom kapitalförvaltningen var stark under hela året

Vi vill coacha våra kunder till bättre ekonomiska val. Kapitalförvaltningen är ett av prioritetsområdena för vår tillväxt. Vi strävar efter att ta ett tydligt tillväxtkliv inom den här affärsrörelsen under de kommande åren.

Antalet fondandelsägare med placeringar i OP Gruppens placeringsfonder ökade till över 1,4 miljoner. Antalet nya avtal om regelbundna fondplaceringar ökade med en tredjedel. I synnerhet internationella placeringar och placeringar i objekt som fokuserar på hållbarhet lockade fondsparare. Framför allt yngre placerare betonar hållbarhet i sina fondval. De placeringstillgångar som förvaltas i OP Gruppen ökade med 8 procent och var 111 miljarder euro vid slutet av året.

OP-mobilen användes över 700 miljoner gånger – användningen av AI ökade rejält

Användningen av OP Gruppens digitala tjänster fortsatte tydligt att öka. Såväl privatkunderna som företagskunderna använder allt oftare digitala kanaler för sina bank- och försäkringsärenden. I fjol loggade kunderna in i OP-mobilen hela 708 miljoner gånger. Det är i genomsnitt 59 miljoner inloggningar per månad. OP-mobilen har redan över 1,7 miljoner aktiva användare.

Under 2024 införde vi alltmer AI för att underlätta kundernas vardag och personalens arbete.

I juni lanserade vi OP Aina, en personlig hjälpreda i OP-mobilen som hjälper kunderna dygnet runt varje dag med olika bank- och försäkringsärenden. OP Aina är den första finländska tjänsten inom finansbranschen som utnyttjar AI och notiser. Våra kunder har entusiastiskt börjat använda tjänsten, och fram till slutet av 2024 hade den redan hanterat 6,25 miljoner kundinteraktioner. Med OP Aina kan vi erbjuda våra kunder mer personaliserade och lättillgängliga tjänster.

Cybersäkerhet och fungerande digitala tjänster i vår verksamhets kärna

OP Gruppens digitala tjänster fungerade hela året utmärkt trots att överbelastningsattackerna ökade kraftigt.

Vi fortsatte att göra stora satsningar på cybersäkerhet för att säkerställa att våra kunders pengar och data ska hållas säkra under alla omständigheter. Våra kunder var under hela året föremål för ett stort antal nätfiske- och bedrägeriförsök. Vi har aktivt vidtagit olika åtgärder för att bättre kunna skydda kunderna mot den här typens hot.

OP Gruppen bär sitt företagsansvar som Finlands största samfundsskattebetalare

OP Gruppen har en stor direkt och indirekt betydelse för hur den finländska samhällsekonomin utvecklas. I enlighet med vår grunduppgift vill vi främja bestående ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för både våra ägarkunder och vår omvärld.

Som Finlands största samfundsskattebetalare betalade vi nästan 400 miljoner euro i samfundsskatt för 2023. Det är över 5 procent av den totala samfundsskatt som betalades.

Vi vill vara en föregångare i det finländska samhället och visa vägen mot en ljusare framtid. För oss har Finlands och finländarnas framgång högsta prioritet i dag och i framtiden.

Väl rustad inför det nya året

OP Gruppen är väl rustad för att stötta sina kunder när Finlands ekonomi småningom återhämtar sig. Vi erbjuder konkurrenskraftiga bank- och försäkringstjänster för olika behov.

Jag vill rikta mitt varma tack till alla våra kunder för visat förtroende för OP Gruppen under 2024. Vi vill vara värda ert förtroende också under det här nya året som börjat. Ett varmt tack också till våra anställda och förvaltningspersoner för ert utmärkta arbete 2024.

Timo Ritakallio

chefdirektör

Januari–december



OP Gruppens rörelsevinst uppgick till 2 486 miljoner euro (2 050). Rörelsevinsten ökade med 21,3 procent, dvs. med 436 miljoner euro från jämförelseperioden. Intäkterna från kundrörelsen, dvs. räntenettot, provisionsnettot och resultatet från försäkringstjänster ökade totalt med 5,6 procent till 3 805 miljoner euro (3 605). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 46,7 procent (48,7). Den nya OP-bonus som samlats av ägarkunderna och som ingår i resultatet, ökade med 14,0 procent till 307 miljoner euro.

Räntenettot ökade med 5,3 procent till 2 796 miljoner euro. Räntenettot i segmentet Andelsbanker ökade med 3,5 procent till 2 112 miljoner euro och i segmentet Företagsbank ökade det med 11,3 procent till 657 miljoner euro. OP Gruppens utlåning var lika stor som året innan, 98,9 miljarder euro, och inlåningen ökade på ett år med 4,3 procent till 77,7 miljarder euro. Inlåningen från hushåll ökade på ett år med 2,8 procent till 47,8 miljarder euro. Under rapportperioden tog kunderna ut nya krediter för 22,2 miljarder euro (22,0).

Resultatförsvagande nedskrivningar av fordringar för krediter och fordringar bokfördes för sammanlagt 96 miljoner euro (269). Under jämförelseperioden ökade nedskrivningarna av fordringar på grund av förväntade kreditförluster inom fastighets- och byggbranschen. De slutgiltiga kreditförlusterna uppgick till 200 miljoner euro (77). OP Gruppen har effektiviserat processen för redovisning av slutliga kreditförluster under 2024. När ett lån har överförts till rättslig indrivning nedskrivs lånekapitalet till säkerhetens värde. Sådana kreditförluster bokfördes för 125 miljoner euro under det sista kvartalet. På motsvarande sätt återfördes förväntade kreditförluster i steg 3 för 93 miljoner euro. Förlustreserven var vid slutet av rapportperioden 824 miljoner euro (929), varav 77 miljoner euro (109) var extra avsättningar enligt ledningens bedömning. De nödlidande fordringarna uppgick till 2,6 procent (2,9) av exponeringarna. Nedskrivningarna av fordringar för krediter och övriga fordringar var 0,1 procent (0,3) av kredit- och garantistocken.

Provisionsnettot minskade med 6,0 procent till 818 miljoner euro. Ägarkunderna har fått de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter sedan oktober 2023, vilket bidrog till en minskning i provisionsnettot från betalningarna. Provisionsnettot från betalningarna minskade med 56 miljoner euro till 291 miljoner euro och provisionsnettot från förmedlingen av bostäder med 6 miljoner euro till 63 miljoner euro.

Resultatet från försäkringstjänster ökade med 110 miljoner euro till 192 miljoner euro. I resultatet från försäkringstjänster ingår rörelsekostnader på 529 miljoner euro (485). Skadeförsäkringens nettopremieintäkter inklusive återförsäkringens andel ökade med 6,1 procent till 1 760 miljoner euro. Nettoförsäkringsersättningarna efter återförsäkringens andel ökade med 4,4 procent till 1 116 miljoner euro. Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent förbättrades till 92,3 (93,8).

Placeringsintäkterna, dvs. nettointäkterna från placeringsverksamheten, de finansiella nettokostnaderna för försäkringsavtal och intäkterna från finansiella tillgångar som innehas för handel, ökade med totalt 19,5 procent till 465 miljoner euro. Placeringsintäkterna ökade särskilt på grund av att aktieplaceringarnas värde ökade. Nettointäkterna från placeringsverksamheten tillsammans med finansiella nettointäkter visar resultatet från försäkringsverksamhetens placeringsverksamhet. OP Gruppens försäkringsbolags totala intäkter från placeringar till verkligt värde var 7,6 procent (3,4).

De totala nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet, dvs. nettointäkterna från skuldebrev, aktier och derivat, uppgick till 1 975 miljoner euro (1 706), och de totala nettointäkterna från skulder för placeringsavtal var 851 miljoner euro (642). De finansiella nettokostnaderna för försäkringsavtal var 727 miljoner euro (722).

Bankrörelsens nettointäkter från finansiella tillgångar som innehas för handel minskade med 19,1 procent till 44 miljoner euro till följd av att ränteintäkterna från skuldebrev minskat.

De övriga rörelseintäkterna ökade till 44 miljoner euro (40).

De totala kostnaderna ökade med 2,3 procent till 2 262 miljoner euro. Personalkostnaderna ökade med 12,1 procent till 1 081 miljoner euro. Till ökningen bidrog en ökning i antalet anställda och löneförhöjningar. Antalet anställda i OP Gruppen ökade på ett år med cirka 1 000 personer. Antalet anställda ökade inom försäljningen och kundtjänsten, tjänsteutvecklingen samt riskhanterings- och compliancefunktionen. Avskrivningarna och nedskrivningarna av materiella och immateriella tillgångar minskade med 35,5 procent till 146 miljoner euro.

Under jämförelseperioden bokfördes nedskrivningar av främst datasystem och rörelsefastigheter för totalt 60 miljoner euro. De övriga rörelsekostnaderna ökade med 2,4 procent till 1 036 miljoner euro. ICT-kostnaderna var 514 miljoner euro (460). Utvecklingsinsatserna hade en kostnadseffekt på 349 miljoner euro (294) och de aktiverade utvecklingsutgifterna uppgick till 58 miljoner euro (62). Myndighetsavgifterna minskade med 61 miljoner euro till 16 miljoner euro. EU:s gemensamma resolutionsnämnd (Single Resolution Board, SRB) samlade inte in stabilitetsavgifter av bankerna för 2024. Under 2023 betalade OP Gruppen stabilitetsavgifter för totalt 62 miljoner euro.

Ägarkundernas OP-bonus som ingår i resultatet, 307 miljoner euro (269), har delats upp baserat på hur OP-bonusen insamlats: 160 miljoner euro (150) under ränteintäkter, 82 miljoner euro (67) under räntekostnader, 48 miljoner euro (38) under provisionsintäkter från placeringsfonder och 17 miljoner euro (15) under resultat från försäkringstjänster.

Inkomstskatten uppgick till 499 miljoner euro (408). För 2023 betalade OP Gruppen 397 miljoner euro i samfundsskatt. Rapportperiodens effektiva skattesats var 20,1 procent (19,9). Totalresultatet efter skatt var 2 067 miljoner euro (1 719).

OP Gruppens eget kapital uppgick till 18,1 miljarder euro (16,3). I eget kapital ingick Avkastningsandelar för 3,3 miljarder euro (3,3), av dem bestod 0,4 miljarder euro (0,4) av uppsagda Avkastningsandelar.

OP Gruppens finansieringsposition och likviditet är starka. OP Gruppens LCR-relationstal var 193 procent (199) och NSFR-relationstalet var 129 procent (130).

Utsikter

Finlands ekonomi krympte under 2024. En återhämtning kom dock igång under året, och enligt preliminära uppgifter ökade BNP under årets senare hälft jämfört med motsvarande period året innan. Den minskade inflationstakten och de sjunkande räntorna ger ekonomin förutsättningar för att fortsätta återhämta sig. Riskerna i de ekonomiska utsikterna är fortfarande större än normalt. Geopolitiska kriser som utvidgas eller ökade handelshinder kan påverka placeringsmarknaden och den ekonomiska omvärlden.

OP Gruppens rörelsevinst uppskattas ligga på en god nivå 2025 men ändå bli mindre än rörelsevinsten 2023 och 2024.

De största osäkerhetsfaktorerna för OP Gruppens resultatutveckling gäller utvecklingen i omvärlden, förändringarna i ränte- och placeringsmiljön samt utvecklingen i nedskrivningar av fordringar. Prognoserna och bedömningarna i den här bokslutskommunikén grundar sig på rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Presskonferens

Chefdirektör Timo Ritakallio presenterar OP Gruppens resultat vid en presskonferens för medierna 6.2.2025 kl. 11.00 på adressen Gebhardsplatsen 1, Vallgård, Helsingfors. Ytterligare information: OP Gruppens kommunikation, tfn 010 252 8719, viestinta@op.fi.



OP Företagsbanken Abp och OP-Bostadslånebanken Abp offentliggör egna bokslutskommunikéer.

Publiceringstidpunkter för rapporterna 2024:

Verksamhetsberättelse (inkl. hållbarhetsrapport) och bokslut 2024 Vecka 11 OP Gruppens bolagsstyrningsrapport 2024 Vecka 11 OP Gruppens årsredovisning 2024 Vecka 11 OP-sammanslutningens Pelare 3-rapport 2024 Vecka 11 Ersättningsrapport för OP Gruppens organ 2024 Vecka 11 Ersättningspolicy för OP Gruppens organ Vecka 11

Publiceringsdatum för delårsrapporterna och halvårsrapporten 2025:

Delårsrapport 1.1−31.3.2025 7.5.2025 Halvårsrapport 1.1–30.6.2025 30.7.2025 Delårsrapport 1.1−30.9.2025 28.10.2025 OP-sammanslutningens Pelare 3-rapport 31.3.2025 Vecka 19 OP-sammanslutningens Pelare 3-rapport 30.6.2025 Vecka 33 OP-sammanslutningens Pelare 3-rapport 30.9.2025 Vecka 45

Helsingfors 6.2.2025

OP Andelslag

Styrelsen

Närmare upplysningar:

Chefdirektör Timo Ritakallio, tfn 010 252 4500

Ekonomi- och finansdirektör Mikko Timonen, tfn 010 252 1325

Kommunikationsdirektör Piia Kumpulainen, tfn 010 252 7317

www.op.fi

