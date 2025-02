OP Företagsbanken Abp

Bokslutskommuniké

Börsmeddelande 6.2.2025 kl. 09.00

OP Företagsbanken Abp:s bokslutskommuniké 1.1–31.12.2024

OP Företagsbanken Abp:s rörelsevinst ökade till 473 miljoner euro (329).

De totala intäkterna ökade med 5 procent till 773 miljoner euro (738). Räntenettot ökade med 8 procent till 631 miljoner euro (582). Placeringsintäkterna minskade med 35 procent till 34 miljoner euro (52). Provisionsnettot ökade med 3 procent till 75 miljoner euro (73).

Nedskrivningarna av fordringar minskade till 1 miljon euro (96).

De totala rörelsekostnaderna minskade med 5 procent till 298 miljoner euro (313). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 39 procent (42).

Utlåningen ökade på ett år med 0,8 procent till 28,3 miljarder euro (28,1). Inlåningen ökade på ett år med 17,3 procent till 17,2 miljarder euro (14,6).

Segmentet Företagsbank och kapitalmarknads rörelsevinst ökade till 307 miljoner euro (198). Räntenettot ökade med 21 procent till 381 miljoner euro (316). Provisionsnettot ökade till 6 miljoner euro (3). Placeringsintäkterna minskade med 41 procent till 29 miljoner euro (49). Rörelsekostnaderna minskade med 8 procent till 120 miljoner euro (131). Nedskrivningar av fordringar återfördes för 6 miljoner euro. Under jämförelseperioden uppgick nedskrivningarna av fordringar till 44 miljoner euro. Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 28 procent (35).

Segmentet Finansbolagstjänster och betalningars rörelsevinst ökade till 167 miljoner euro (126). Räntenettot ökade med 4 procent till 216 miljoner euro (207). Provisionsnettot uppgick till 61 miljoner euro (64). Rörelsekostnaderna uppgick till 119 miljoner euro (122). Nedskrivningarna av fordringar minskade till 9 miljoner euro (37). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 40 procent (43).

Segmentet Baltikums rörelsevinst ökade till 39 miljoner euro (27). Räntenettot minskade till 59 miljoner euro (67). Provisionsnettot uppgick till 11 miljoner euro (10). Rörelsekostnaderna, 35 miljoner euro, var ungefär lika stora som under jämförelseperioden (35). Nedskrivningar av fordringar återfördes för 3 miljoner euro. Under jämförelseperioden uppgick nedskrivningarna av fordringar till 15 miljoner euro. Kostnads-intäktsrelationen försvagades till 49 procent (45).

Segmentet Gruppfunktioners rörelseförlust var 40 miljoner euro. Under jämförelseperioden var rörelseförlusten 22 miljoner euro. Finansieringspositionen och likviditeten förblev starka.

OP Företagsbanken Abp:s CET1-kapitaltäckning förbättrades till 14,1 procent (13,0), vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 5,4 procentenheter.

OP Företagsbanken Abp:s nyckeltal

Mn € 1–12/2024 1–12/2023 Förändr. % Rörelsevinst (-förlust), mn € 473 329 43,8 Företagsbank och kapitalmarknad 307 198 55,2 Finansbolagstjänster och betalningar 167 126 33,1 Baltikum 39 27 43,5 Gruppfunktioner -40 -22 — Intäkter totalt 773 738 4,7 Kostnader totalt -298 -313 -4,6 Kostnads-intäktsrelation, % 38,6 42,4 -3,8* Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 7,9 5,9 2,0* Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 0,48 0,30 0,19*

31.12.2024 31.12.2023 Förändr. % CET1-kapitaltäckning, % 14,1 13,0 1,1* Utlåning, mn € 28 295 28 076 0,8 Garantier, mn € 2 660 3 184 -16,5 Övriga exponeringar, mn € 5 238 5 745 -8,8 Inlåning, mn € 17 155 14 629 17,3 Nödlidande fordringar av exponeringarna, % 1,8 2,2 -0,5* Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,00 0,31 -0,30*

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2023. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2023 om inte annat nämns.

*Förändring i relationstalet, procentenheter.

Utsikter

Finlands ekonomi krympte under 2024. En återhämtning kom dock igång under året, och enligt preliminära uppgifter ökade BNP under årets senare hälft jämfört med motsvarande period året innan. Den minskade inflationstakten och de sjunkande räntorna ger ekonomin förutsättningar för att fortsätta återhämta sig. Riskerna i de ekonomiska utsikterna är fortfarande större än normalt. Geopolitiska kriser som utvidgas eller ökade handelshinder kan påverka placeringsmarknaden och den ekonomiska omvärlden.

En uppskattning av resultatutvecklingen för 2025 ges endast på gruppnivå i OP Gruppens bokslutskommuniké samt i del- och halvårsrapporterna.

De största osäkerhetsfaktorerna för OP Företagsbankens resultatutveckling gäller utvecklingen i omvärlden, förändringarna i ränte- och placeringsmiljön samt utvecklingen i nedskrivningar av fordringar. Dessutom påverkas den framtida resultatutvecklingen av marknadens tillväxttakt och förändringar i konkurrensläget.

Bedömningarna som presenteras i bokslutskommunikén grundar sig på de rådande åsikterna om utvecklingen av såväl omvärlden som OP Företagsbanken Abp och dess funktioner, och de faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Publiceringstidpunkter för rapporterna 2024:

OP Företagsbanken Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2024 vecka 11 OP Företagsbanken Abp:s bolagsstyrningsrapport 2024 vecka 11



Utgivningsdagar för delårsrapporterna och halvårsrapporten 2025:

Delårsrapport 1.1−31.3.2025 7.5.2025 Halvårsrapport 1.1–30.6.2025 30.7.2025 Delårsrapport 1.1−30.9.2025 28.10.2025

Helsingfors 6.2.2025

OP Företagsbanken Abp

Styrelsen

Närmare upplysningar:

Verkställande direktör Katja Keitaanniemi, tlf 010 252 1387

Kommunikationsdirektör Piia Kumpulainen, tfn 010 252 7317

OP Företagsbanken Abp är en del av Finlands ledande kundägda finansgrupp OP Gruppen. OP Företagsbanken och OP-Bostadslånebanken ansvarar för OP:s upplåning på penning- och kapitalmarknaden. OP Företagsbanken, OP-Bostadslånebanken och deras moderbolag OP Andelslag samt övriga medlemskreditinstitut inom OP har ett lagstadgat solidariskt ansvar för varandras skulder och åtaganden. OP Företagsbanken är också centralbank för OP Gruppen.