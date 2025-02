Årsrapport 2024 (kun på engelsk)

Vedhæftet årsrapport 2024 for A.P. Møller - Mærsk A/S (kun på engelsk).

Administrerende direktør i A.P. Møller - Mærsk A/S, Vincent Clerc, udtaler:

”Vores evne til at navigere i en omskiftelig verden og sikre stabile forsyningskæder for vores kunder blev sat på prøve gennem hele 2024. Vores indsats blev belønnet med rekordhøj kundetilfredshed. Vi forstod at udnytte den øgede efterspørgsel og lykkedes samtidig med at forbedre produktiviteten og styre omkostningerne – alt sammen bidrog til de gode resultater. Med tre stærke forretningsområder – Ocean, Logistics og Terminals – samt integrerede løsninger på tværs af forsyningskæden er vi unikt positioneret til at levere for vores kunder i en tid, hvor geopolitisk uro understreger behovet for robuste forsyningskæder.”

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521



Vedhæftede filer