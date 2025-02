TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2024

Merkittävä tulosparannus haastavassa toimintaympäristössä

Verkkokauppa.com Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2025 klo 8.00

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Loka–joulukuu 2024 lyhyesti

Liikevaihto laski 6,9 prosenttia ja oli 140,2 miljoonaa euroa (150,6)

Myyntikate oli 23,3 miljoonaa euroa (23,1) eli 16,6 % (15,3 %) liikevaihdosta

Liiketulos (EBIT) oli 3,0 miljoonaa euroa (1,8) eli 2,1 % (1,2 %) liikevaihdosta

Vertailukelpoinen liiketulos (vertailukelpoinen EBIT) oli 3,8 miljoonaa euroa (1,6) eli 2,7 % (1,1 %) liikevaihdosta

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli -0,8 miljoonaa euroa (0,2) liittyen henkilöstön uudelleenjärjestelyihin

Kauden tulos oli 2,6 miljoonaa euroa (1,2)

Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,03)

Investoinnit olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,2)

Liiketoiminnan rahavirta oli 21,1 miljoonaa euroa (17,8)

Tammi–joulukuu 2024 lyhyesti

Liikevaihto laski 7,0 prosenttia ja oli 467,8 miljoonaa euroa (502,9)

Myyntikate oli 75,8 miljoonaa euroa (80,9) eli 16,2 % (16,1 %) liikevaihdosta

Liiketulos (EBIT) oli 0,6 miljoonaa euroa (4,7) eli 0,1 % (0,9 %) liikevaihdosta

Vertailukelpoinen liiketulos (vertailukelpoinen EBIT) oli 1,8 miljoonaa euroa (6,1) eli 0,4 % (1,2 %) liikevaihdosta

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli -1,2 miljoonaa euroa (-1,4) liittyen henkilöstön uudelleenjärjestelyihin, e-ville-yritysoston viivästetyn kauppahinnan tulouttamiseen ja tietosuojavaltuutetun seuraamusmaksupäätökseen

Kauden tulos oli -0,8 miljoonaa euroa (2,1)

Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (0,05)

Investoinnit olivat 1,8 miljoonaa euroa (2,4)

Liiketoiminnan rahavirta oli 12,9 miljoonaa euroa (20,3)

Hallitus esittää vuoden 2025 yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2024 ei makseta osinkoa





KESKEISET TUNNUSLUVUT



10-12/2024



10-12/2023



Muutos



1-12/2024



1-12/2023



Muutos Milj. euroa Liikevaihto 140,2 150,6 -6,9 % 467,8 502,9 -7,0 % Myyntikate 23,3 23,1 0,2 meur 75,8 80,9 -5,1 meur Myyntikate, % 16,6 % 15,3 % 1,3 %-yks. 16,2 % 16,1 % 0,1 %-yks. Käyttökate 4,7 3,5 1,2 meur 7,5 11,1 -3,6 meur Käyttökate, % 3,3 % 2,3 % 1,0 %-yks. 1,6 % 2,2 % -0,6 %-yks. Liiketulos 3,0 1,8 1,2 meur 0,6 4,7 -4,1 meur Liiketulos, % 2,1 % 1,2 % 0,9 %-yks. 0,1 % 0,9 % -0,8 %-yks. Vertailukelpoinen liiketulos 3,8 1,6 2,2 meur 1,8 6,1 -4,3 meur Vertailukelpoinen liiketulos, % 2,7 % 1,1 % 1,6 %-yks. 0,4 % 1,2 % -0,8 %-yks. Kauden tulos 2,6 1,2 1,4 meur -0,8 2,1 -2,9 meur Investoinnit 0,4 0,2 0,2 meur 1,8 2,4 -0,6 meur Liiketoiminnan rahavirta 21,1 17,8 3,4 meur 12,9 20,3 -7,4 meur





MARKKINANÄKYMÄT VUODELLE 2025

Yleisen markkinakysynnän odotetaan pysyvän varovaisena vuoden ensimmäisellä puoliskolla alhaisen kuluttajaluottamuksen takia. Vuoden toisella puoliskolla yksityisen kulutuksen ennustetaan hitaasti elpyvän ostovoiman vahvistuessa. Ostovoimaa tukevat nouseva tulotaso, hidastuva inflaatio ja alhaisemmat korot. Kilpailun odotetaan jatkuvan kireänä.

VERKKOKAUPPA.COMIN TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2025

Verkkokauppa.com odottaa vuoden 2025 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liiketuloksen kasvavan. Vuonna 2024 yhtiön liikevaihto oli 467,8 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 1,8 miljoonaa euroa.

Tulosohjeistus sisältää epävarmuustekijöitä liittyen ostovoiman ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin. Yhtiön liiketoiminta on kausiluontoista ja liikevaihto ja liiketulos ovat paljolti riippuvaisia viimeisen neljänneksen myynnistä.

TOIMITUSJOHTAJA PANU PORKAN KOMMENTIT

Markkinatilanne pysyi haastavana vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kuluttajien luottamus säilyi heikkona jarruttaen yksityistä kulutusta. Kuluttajat olivat edelleen varovaisia harkinnanvaraisten tuotteiden ostoissa. Kilpailu kuluttajaelektroniikan markkinoilla jatkui hintavetoisena, eikä havaittavissa ollut merkkejä korvaussyklin käynnistymisestä.

Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 140,2 miljoonaa euroa (150,6 milj. e) laskien 7 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihtoa laski heikko kysyntä erityisesti harkinnanvaraisissa kategorioissa, kuten televisioissa, peleissä ja puhelimissa. Kuluttajat olivat varovaisia ostopäätöksissään, mutta vastaavasti B2B-myynnissä kehitys oli vakaampaa. Strategisesti tärkeiden omien tuotteiden myynti kasvoi 20 prosenttia ollen 7 prosenttia kokonaisliikevaihdosta.

“Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta yhtiö saavutti merkittävän tulosparannuksen viimeisellä neljänneksellä.” Panu Porkka, toimitusjohtaja Verkkokauppa.com Haastavasta kysyntätilanteesta huolimatta yhtiö paransi tulostaan viimeisellä neljänneksellä. Myyntikateprosentti parani 16,6 prosenttiin (15,3 %). Myyntikatetta vahvistivat paremmat ostoehdot liittyen sesongin myyntiin, hyvä varastotilanne lähdettäessä viimeiselle neljännekselle ja onnistunut hinnoittelustrategia. Vertailukelpoiset kiinteät kulut laskivat 9 prosenttia edellisvuodesta. Onnistunut kustannusten sopeuttaminen antaa yhtiölle hyvät lähtökohdat markkinatilanteen parantuessa. Vertailukelpoinen liiketulos parani merkittävästi ollen 3,8 miljoonaa euroa (1,6 milj. e) eli 2,7 prosenttia (1,1 %) liikevaihdosta. Koko vuoden vertailukelpoinen liiketulos oli 1,8 miljoonaa euroa (6,1 milj. e) eli 0,4 prosenttia (1,2 %) liikevaihdosta.

Yhtiön taloudellinen asema antaa vakaan pohjan strategian toteuttamiselle. Onnistuneen varastonhallinnan ansiosta varaston arvo laski 18 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Operatiivinen kassavirta vahvistui ja oli 21,1 miljoonaa euroa (17,8 milj. e) viimeisellä neljänneksellä. Tämä johti vahvaan kassatilanteeseen vuoden lopussa.

Strategiamme ytimessä on vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon markkinoiden nopeimpien toimituksien avulla. Tunnin toimitukset kasvoivat voimakkaasti viimeisellä neljänneksellä saavuttaen 100 000 toimituksen kokonaismäärän. Ainoana toimijana Suomessa palvelemme tunnin sisällä 1,7 miljoonaa kuluttajaa.

Pikatoimitusten osuus verkkomyynnistä nousi 16 prosenttiin vuoden viimeisellä neljänneksellä. Asiakkaat olivat edelleen erittäin tyytyväisiä pikatoimituksiin NPS:n ollessa 82 viimeisellä neljänneksellä.

TALOUDELLINEN KEHITYS LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS





Milj. euroa



10-12/2024



10-12/2023



Muutos



1-12/2024



1-12/2023



Muutos Liikevaihto 140,2 150,6 -6,9 % 467,8 502,9 -7,0 % Liiketulos 3,0 1,8 1,2 meur 0,6 4,7 -4,1 meur Liiketulos, % 2,1 % 1,2 % 0,9 %-yks. 0,1 % 0,9 % -0,8 %-yks. Vertailukelpoisuuteen liittyvät erät -0,8 0,2 -1,0 meur -1,2 -1,4 0,2 meur Vertailukelpoinen liiketulos 3,8 1,6 2,2 meur 1,8 6,1 -4,3 meur Vertailukelpoinen liiketulos, % 2,7 % 1,1 % 1,6 %-yks. 0,4 % 1,2 % -0,8 %-yks.

Liikevaihdon jakauma

Liikevaihto, milj. euroa 10-12/2024 10-12/2023 Muutos, % 1-12/2024 1-12/2023 Muutos, %



Asiakassegmentit Kuluttajat 97,5 106,6 -8,6 % 318,1 344,1 -7,6 % B2B (ml. tukkumyynti) 39,5 40,7 -2,9 % 137,7 146,7 -6,1 % Muut 3,1 3,3 -4,8 % 12,1 12,1 -0,7 % Myyntikanavat Verkkokauppa 91,7 97,9 -6,4 % 300,2 316,8 -5,2 % Kivijalkakauppa 45,3 49,4 -8,2 % 155,6 173,9 -10,5 % Muut 3,1 3,3 -4,8 % 12,1 12,1 -0,7 % Tuotemyynti Ydinkategoriat* 118,6 127,2 -6,8 % 402,6 428,6 -6,1 % Muut tuotekategoriat 18,4 20,1 -8,5 % 53,2 62,1 -14,4 % Muut 3,1 3,3 -4,8 % 12,1 12,1 -0,7 % Omat tuotemerkit** 9,5 8,0 19,7 % 31,0 26,3 17,8 % Verkkovierailut sivuilla, milj. 22,9 25,4 -10,0 % 74,3 79,8 -6,9 %

*Ydinkategoriat ovat viisi pääkategoriaa: IT, viihde, mobiililaitteet ja pienet sekä suuret kodinkoneet.

**Omien tuotemerkkien myynti sisältyy vastaavasti ydin- ja muihin tuotekategorioihin.





LOKA–JOULUKUU 2024

Toimintaympäristö

Vaikka korkotaso ja inflaatio laskivat, markkinaolosuhteet säilyivät haastavina. Yksityistä kulutusta jarrutti taloudellinen epävarmuus, korkea työttömyysaste ja kuluttajien alhainen luottamus omaan ja Suomen talouteen. Harkinnanvaraisten tuotteiden ostaminen oli varovaista ja hintakilpailu kireää.

Liikevaihto

Liikevaihto laski 6,9 prosenttia ja oli 140,2 miljoonaa euroa (150,6). Lasku johtui heikosta kysynnästä erityisesti harkinnanvaraisissa kategorioissa, kuten televisioissa, puhelimissa ja peleissä, kun taas IT:ssä ja leluissa kysyntä oli parempaa.

Kuluttajamyynti laski 8,6 prosenttia ja oli 97,5 (106,6) miljoonaa, ja sen osuus liikevaihdosta oli 69,6 prosenttia (70,8 %). Laskuun vaikutti kuluttajien heikko luottamus omaan talouteen, mikä heijastui yksityiseen kulutukseen. B2B-myynti laski 2,9 prosenttia ja oli 39,5 miljoonaa euroa (40,7), ja sen osuus liikevaihdosta oli 28,2 prosenttia (27,0 %). Yritykset olivat varovaisia investoinneissa sekä rekrytoinneissa, mikä vaikutti B2B- kysyntään. Muu myynti oli 3,1 miljoonaa euroa (3,3).

Verkkokaupan myynti laski 6,4 prosenttia ja oli 91,7 miljoonaa euroa (97,9), ja sen osuus liikevaihdosta oli 65,4 prosenttia (65,0 %). Myymälävierailut vähenivät ja myymälöiden myynti laski 8,2 prosenttia ja oli 45,3 miljoonaa euroa (49,4). Myymälämyynnin osuus liikevaihdosta oli 32,3 prosenttia (32,8 %).

Ydinkategorioiden myynti laski 6,8 prosenttia ja oli 118,6 miljoonaa euroa (127,2). Niiden osuus liikevaihdosta oli 84,6 prosenttia (84,5 %). Muiden tuotekategorioiden myynti laski 8,5 prosenttia ja oli 18,4 miljoonaa euroa (20,1). Niiden osuus liikevaihdosta oli 13,2 prosenttia (13,4 %).

Omien tuotemerkkien myynti kasvoi 19,7 prosenttia ja oli 9,5 miljoonaa euroa (8,0). Omien tuotemerkkien osuus liikevaihdosta oli 6,8 prosenttia (5,3 %). Kasvu tuli erityisesti kodinkoneista, IT-tarvikkeista sekä koti ja valaistus -tuoteryhmästä.

Asiakasrahoituspalveluiden tuotot olivat 1,9 miljoonaa euroa (1,9) sisältäen korkotuotot, palkkiot ja komissiot. Asiakasrahoituksen nettoluottotappiot sisältäen luottotappiovarauksen muutoksen oli 0,7 miljoonaa euroa (1,1).

Tulos

Myyntikateprosentti parani 16,6 prosenttiin (15,3 %). Myyntikateprosenttia vahvistivat paremmat ostoehdot liittyen sesongin myyntiin, hyvä varastotilanne lähdettäessä viimeiselle neljännekselle ja onnistunut hinnoittelustrategia.

Henkilöstökulut laskivat 3,1 prosenttia ja olivat 9,6 miljoonaa euroa (9,9). Vertailukelpoiset henkilöstökulut laskivat 10,2 prosenttia 8,9 miljoonaan euroon (9,9). Liiketoiminnan muut kulut laskivat 5,1 prosenttia, ja olivat 9,2 miljoonaa euroa (9,7). Vertailukelpoiset liiketoiminnan muut kulut laskivat 8,3 prosenttia 9,1 miljoonaan euroon (9,9). Kiinteät kulut olivat yhteensä 18,9 miljoonaa euroa (19,7) laskien 4,1 prosenttia vertailukaudesta. Vertailukelpoiset kiinteät kulut laskivat 9,2 prosenttia 18,0 miljoonaan euroon (19,9). Kustannusten lasku johtui uudelleenjärjestelyistä ja kustannusten hallinnasta.

Yhtiön liiketulos (EBIT) oli 3,0 miljoonaa euroa (1,8) ja se nousi 1,2 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos (vertailukelpoinen EBIT) oli 3,8 miljoonaa euroa (1,6) ja se nousi 2,2 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Tulosparannuksen taustalla olivat korkeampi myyntikate ja kustannussäästöt.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli -0,8 miljoonaa euroa (0,2) liittyen henkilöstön uudelleenjärjestelyihin.

Kauden tulos oli 2,6 miljoonaa euroa (1,2). Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,03).





TAMMI–JOULUKUU 2024

Toimintaympäristö

Suomen talouden taantuma loi merkittävää epävarmuutta markkinatilanteeseen vuonna 2024. Alkuvuoden korkeammat korot jarruttivat yksityistä kulutusta erityisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kuluttajien luottamusindeksi oli negatiivinen koko vuoden ajan. Harkinnanvaraisten tuotteiden kysynnässä ei tapahtunut piristymistä vuoden aikana. Hintakilpailu kampanjavetoisella markkinalla säilyi kireänä.

Liikevaihto

Liikevaihto oli 467,8 miljoonaa euroa (502,9) ja se laski 7,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Lasku johtui heikosta kysynnästä erityisesti harkinnanvaraisissa kategorioissa, kuten televisioissa, puhelimissa, peleissä, kameroissa ja urheilussa, kun taas IT:n ja kodinkoneiden kehitys oli parempaa.

Kuluttajamyynti laski 7,6 prosenttia ja oli 318,1 (344,1) miljoonaa ja sen osuus liikevaihdosta oli 68,0 prosenttia (68,4 %). Laskuun vaikutti kuluttajien heikko luottamus omaan talouteen, mikä heijastui yksityiseen kulutukseen. B2B-myynti laski 6,1 prosenttia ja oli 137,7 miljoonaa euroa (146,7) ja sen osuus liikevaihdosta oli 29,4 prosenttia (29,2 %). Yritykset olivat varovaisia investoinneissa sekä rekrytoinneissa, mikä vaikutti B2B- kysyntään. Muu myynti oli 12,1 miljoonaa euroa (12,1).

Verkkokaupan myynti laski 5,2 prosenttia ja oli 300,2 miljoonaa euroa (316,8) ja sen osuus liikevaihdosta oli 64,2 prosenttia (63,0 %). Myymälävierailut vähenivät ja myymälöiden myynti laski 10,5 prosenttia ja oli 155,6 miljoonaa euroa (173,9). Myymälämyynnin osuus liikevaihdosta oli 33,3 prosenttia (34,6 %).

Ydinkategorioiden myynti laski 6,1 prosenttia ja oli 402,6 miljoonaa euroa (428,6), ja sen osuus liikevaihdosta oli 86,1 prosenttia (85,2 %). Muiden tuotekategorioiden myynti laski 14,4 prosenttia ja oli 53,2 miljoonaa euroa (62,1). Muiden tuotekategorioiden osuus liikevaihdosta oli 11,4 prosenttia (12,3 %).

Omien tuotemerkkien myynti kasvoi 17,8 prosenttia ja oli 31,0 miljoonaa euroa (26,3). Omien tuotemerkkien osuus liikevaihdosta oli 6,6 prosenttia (5,2 %). Kasvua tuli erityisesti suurista kodinkoneista, urheilusta ja IT- tarvikkeista.

Asiakasrahoituspalveluiden tuotot kasvoivat 7,8 miljoonaan euroon (6,8) sisältäen korkotuotot, palkkiot ja komissiot. Asiakasrahoituksen nettoluottotappiot sisältäen luottotappiovarauksen muutoksen olivat 3,0 miljoonaa euroa (3,3).

Tulos

Myyntikateprosentti oli 16,2 prosenttia (16,1 %). Katsauskauden loppua kohti myyntikatemarginaali parani pääasiassa hyvin sujuneiden kaupallisten neuvotteluiden ja onnistuneen hinnoittelustrategian myötä. Toisaalta myyntikatemarginaaliin vaikuttivat negatiivisesti sähköpyörien matalakatteinen myynti ja aktiiviset varastotoimenpiteet, jotka vahvistivat likviditeettiä.

Henkilöstökulut laskivat 2,1 prosenttia vertailukaudesta, ja olivat 35,9 miljoonaa euroa (36,7). Vertailukelpoiset henkilöstökulut laskivat 1,3 prosenttia 35,2 miljoonaan euroon (35,7). Liiketoiminnan muut kulut laskivat 1,7 prosenttia ja olivat 32,9 miljoonaa euroa (33,5). Vertailukelpoiset liiketoiminnan muut kulut laskivat 2,1 prosenttia 32,4 miljoonaan euroon (33,1). Kiinteät kulut olivat yhteensä 68,8 miljoonaa euroa (70,2) laskien 1,9 prosenttia vertailukaudesta. Vertailukelpoiset kiinteät kulut laskivat 1,7 prosenttia 67,6 miljoonaan euroon (68,8).

Yhtiön liiketulos (EBIT) oli 0,6 miljoonaa euroa (4,7), se laski 4,1 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli 1,8 miljoonaa euroa (6,1) ja se laski 4,3 miljoonaa euroa. Lasku johtui pääasiassa myyntivolyymien pienentymisestä vuoden aikana.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä -1,2 miljoonaa euroa (-1,4) liittyen henkilöstön uudelleenjärjestelyihin, viivästetyn e-ville yrityskauppahinnan tulouttamiseen ja tietosuojavaltuutetun seuraamusmaksupäätöksen kustannusvaraukseen.





Kauden tulos oli -0,8 miljoonaa euroa (2,1). Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (0,05).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Vuoden 2024 tammi-joulukuussa liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä 12,9 miljoonaa euroa (20,3). Operatiivinen rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 7,0 miljoonaa euroa (11,3). Yhtiön nettorahoituskulut olivat 2,2 miljoonaa euroa (1,7).

Vuoden 2024 tammi-joulukuun investoinnit olivat 1,8 miljoonaa euroa (2,4) ja ne kohdistuivat pääosin verkkokokemuksen parantamiseen. Vuoden aikana verkkosivuston löydettävyyttä ja saatavuutta parannettiin. Lisäksi nopeiden toimitusten kyvykkyyttä kehitettiin edelleen. Vuoden aikana yhtiö aktivoi taseeseen 0,9 miljoonaa euroa (0,9) palkkakustannuksia.

Yhtiö uusi rahoitusjärjestelynsä kesäkuussa 2024. Joulukuun lopussa Verkkokauppa.comilla oli 19 miljoonaa euroa pankkilainaa sekä 25 miljoonaa euroa käyttämättömiä luottolimiittejä, jotka ovat voimassa vuoden 2027 kesäkuuhun asti. Pankkilainan pääomaa lyhennetään puolivuosittain.

Yhtiö on jatkanut joulukuussa 2024 vuokrasopimusta Jätkäsaaren kiinteistöstä ja maa-alueesta. Jatkosopimus on voimassa joulukuuhun 2032 saakka.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä joulukuun lopussa oli 615 (677). Henkilöstömäärä sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

Verkkokauppa.com uudisti ja tehosti organisaatiorakennettaan vuonna 2024. Yhtiö toteutti muutosneuvottelut syksyn aikana. Henkilöstövähennykset tuovat arviolta 2,5 miljoonan euron vuotuisen säästön henkilöstökustannuksiin.

YRITYSVASTUU

Yhtiö päivitti vastuullisuusohjelmansa vuonna 2024 ja KPI-mittarinsa edistyksen seurantaa varten. Päivitetty vastuullisuusohjelma asetettiin yhtiön strategiakauden mukaisesti vuosille 2024–2028 ja se on linjassa yhtiön strategian sekä kaksoisolennaisuusanalyysin kanssa. Ohjelman neljä prioriteettiteemaa ovat Intohimoisesti asiakkaan puolella kiertotaloutta rakentamassa, Varmistamme toiminnan ja hankintaketjujen vastuullisuuden, Edistämme henkilöstön hyvinvointia ja kasvua, sekä Ylläpidämme esimerkillisiä liiketoimintakäytäntöjä.

Yhtiön toimet kiertotalouden rakentamiseksi etenivät raportointivuonna. Yhtiö laajensi käytettyjen ja kunnostettujen laitteiden valikoimaa ja saatavuutta 170 nimikkeeseen. Kiertotaloutta edistävää Vaihtokauppapalvelua laajennettiin uusiin tuoteryhmiin, tarjoten asiakkaille entistä laajempi kanava myydä toimivia käytettyjä elektroniikkalaiteita takaisin hyvitystä vastaan. Omien tuotemerkkien tuotteille tarjottavia huoltopalveluita kehitettiin ja laajennettiin kattamaan uusia tuoteryhmiä. Lisäksi parannettiin varaosien saatavuutta ja saantinopeutta. Yhtiön palautusprosentti pysyi matalana ja oli 0,7 prosenttia (0,7 %).

Henkilöstövastuun teemoissa panostettin muutosneuvotteluissa irtisanottujen tukemiseen, resursoimalla hyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittämiseen, sekä edistämällä monimuotoisuustyötä. Lisäksi yhtiö päivitti henkilöstöpolitiikkansa.

Verkkokauppa.com raportoi kestävyystyöstään EU:n kestävyysraportointidirektiivin mukaisesti hallituksen toimintakertomuksessa, joka julkaistaan osana vuoden 2024 raportointikokonaisuutta viikolla 11, 2025.





STRATEGIA

Verkkokauppa.com jatkaa markkinan edelläkävijänä visionaan luoda ostamisen ja omistamisen uusi normaali. Verkkokauppa.comin strategian kulmakiviä ovat nykyliiketoiminnan kasvattaminen markkinaa nopeammin, uudet avaukset, kuten valikoiman laajentaminen, omat tuotemerkit ja uudet markkinat, palveluliiketoiminnan merkittävä kasvattaminen sekä parempi kannattavuus omia toimintoja ja alustaa jatkuvasti kehittäen.

Nykyliiketoiminnan kasvattaminen markkinaa nopeammin

Yhtiö tähtää markkinajohtajuutensa vahvistamiseen vauhdittaen kaupan siirtymistä verkkoon tekemällä ostamisesta nopeaa, äärimmäisen miellyttävää ja edullista. Optimoidut tavaravirrat, automatisoitu sisälogistiikka sekä jakeluverkosto mahdollistavat markkinoiden nopeimmat toimitukset kattavasti. Ainoana toimijana Suomessa Verkkokauppa.com toimittaa tilaukset jo nyt tunnissa, viikon jokaisena päivänä, vuorokauden ympäri yli 1,7 miljoonalle kuluttajalle.

Uudet avaukset: valikoiman laajentaminen, omat tuotemerkit ja uudet markkinat

Strategiakaudella valikoimaa laajennetaan erityisesti sellaisiin uusiin tuotealueisiin, jotka soveltuvat optimaalisesti nopeisiin toimituksiin ja Verkkokauppa.comin alustalle. Yhtiö jatkaa pilotteja uusilla markkina-alueilla myös Suomen rajojen ulkopuolella hyödyntäen monipuolisesti sekä omaa alustaansa että valikoituja kumppaneita. Uusien toimintamallien hyödyntäminen, dataohjautuvuus ja automaatio mahdollistavat kustannustehokkuuden ja skaalautuvuuden.

Palveluliiketoiminnan merkittävä kasvattaminen

Verkkokauppa.com haluaa tarjota kestäviä vaihtoehtoja tuotteiden ostamiselle. Yhtiön nykyinen Tili-palvelu yhdistettynä trade-in -palveluun tarjoaa vahvan pohjan uusille lisäarvopalveluille ja tuoteavauksille. Nykyinen Vaihtokauppa-palvelu tulee laajenemaan ja kierrätettyjen tuotteiden valikoimaa kasvatetaan merkittävästi. Strategiakauden aikana Verkkokauppa.com suunnittelee tuovansa markkinaan uusia tilauspohjaisia palveluita.

Parempi kannattavuus omia toimintoja ja alustaa jatkuvasti kehittäen

Yhtiö hyödyntää kattavasti tekoälyä ja dataa tavaravirtojen ohjaamiseen, toiminnan tehostamiseen ja ylivertaisen personoidun asiakaskokemuksen tarjoamiseen. Oma joustava alusta sekä laaja ohjelmistokehitysosaaminen mahdollistavat johtavien teknologioiden sekä valikoitujen kumppaneiden hyödyntämisen monipuolisesti ja ovat pohja kyvykkyyksille, joita strategiakauden aikana rakennetaan.

Verkkokauppa.comin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2024-2028 ovat seuraavat:

Vuotuinen liikevaihdon kasvu (CAGR) yli 5 %, kasvaen samalla markkinoita nopeammin Liikevoittomarginaali yli 5 % vuoden 2028 loppuun mennessä Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta alle 10 % vuoden 2028 loppuun mennessä Jakaa 60-80 % vuotuisesta nettotuloksesta kasvavina kvartaaliosinkoina osakkeenomistajille

PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Yhtiö päätti toisen ansaintajakson alkamisesta 13.2.2024 (Suoriteperusteinen lisäosakejärjestelmä 2023– 2027) yhtiön toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka kattavat tilikaudet 2023–2025, 2024–2026 ja 2025–2027. Hallitus päättää vuosittain ansaintajakson alkamisesta ja sen yksityiskohdista. Toisen ansaintajakson 2024–2026 ansaintakriteerinä on osakkeen kokonaistuotto (TSR).

Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, rohkaista johtoa sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin, sitouttaa johtohenkilöt yhtiöön sekä tarjota heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä, jossa osallistujat voivat ansaita osakkeita palkkiona suorituksesta ja omasta sijoituksesta.

Kannustinjärjestelmistä on kerrottu tarkemmin yhtiön tilinpäätöksessä sekä palkitsemisraportissa.





OIKEUDELLISET RIIDAT JA MAHDOLLISET OIKEUDENKÄYNNIT

Yhtiö tiedotti maaliskuussa 2024 tietosuojavaltuutetun (TSV) määränneen Verkkokauppa.comille 856 000 euron hallinnollisen seuraamusmaksun. Seuraamusmaksu perustuu tietosuojavaltuutetun tulkintaan, jonka mukaan Verkkokauppa.com olisi laiminlyönyt säilytysajan määrittelemisen verkkokauppa-asiakkaidensa asiakastiedoille EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Verkkokauppa.com katsoo seuraamusmaksun olevan perusteeton. Päätös ei ole lainvoimainen. Verkkokauppa.com on jättänyt TSV:n päätöksestä valituksen hallinto-oikeuteen ja asian käsittely on kesken.

Yhtiö on kirjannut seuraamusmaksusta varauksen vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen tulokseen. Varaus käsitellään vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 4.4.2024 etäkokouksena. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2023 tilinpäätöksen ja päätti olla jakamatta osinkoa, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2023 sekä hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen valinnasta ja palkkioista. Yhtiön tilintarkastajaksi sekä kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen.

Hallituksen kokoonpano 2024

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän, ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Robin Bade, Henrik Pankakoski, Kati Riikonen, Samuli Seppälä ja Arja Talma. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Irmeli Rytkönen ja Enel Sintonen.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Arja Talma. Hallituksen valiokuntien kokoonpanot päätettiin seuraavasti: palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Arja Talma (puheenjohtaja), Robin Bade ja Henrik Pankakoski. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Enel Sintonen (puheenjohtaja), Arja Talma (varapuheenjohtaja), Kati Riikonen ja Irmeli Rytkönen.

Verkkokauppa.com julkisti pörssitiedotteen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä 4.4.2024. Pörssitiedote on luettavissa yhtiön verkkosivuilla.

Osinko

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 4.4.2024, että yhtiö poikkeaa osingonjakopolitiikastaan omavaraisuusasteen tervehdyttämiseksi ja että tilikauden 2023 voitosta ei jaeta osinkoa.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA PALKITSEMISRAPORTTI

Verkkokauppa.com julkaisee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 2024 hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Asiakirjat ovat saatavilla Verkkokauppa.comin verkkosivuilla erillään hallituksen toimintakertomuksesta viimeistään 10.3.2025 alkavalla viikolla (viikko 11).





OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka ovat yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa tai näiden osakkeenomistajien nimeämiä edustajia. Nimeämisoikeus määritellään varsinaista yhtiökokousta edeltävän toukokuun viimeisen arkipäivän osakeomistuksen perusteella. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä, eikä hänellä ole äänioikeutta.

Yhtiö tiedotti 13.8.2024, että seuraavat nimitystoimikuntaan on nimitetty seuraavat jäsenet:

Samuli Seppälä, Verkkokauppa.comin perustaja, edustaen itseään,

Erkka Kohonen, Senior Portfolio Manager, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä ja

Karoliina Lindroos, Head of Responsible Investment, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä ja

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Erkka Kohonen. Arja Talma, Verkkokauppa.comin hallituksen puheenjohtaja, toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta toimittaa ehdotuksensa hallitukselle vuosittain viimeistään helmikuun viimeisenä arkipäivänä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta.

OLENNAISET TAPAHTUMAT LOKA-JOULUKUUSSA

Verkkokauppa.com Oyj tiedotti 23.10.2024 saaneensa muutosneuvottelut päätökseen. Muutosneuvotteluiden tuloksena yhtiön henkilöstömäärä väheni 33 henkilöllä. Tämän lisäksi neuvotteluiden aikana päättyi 7 työsuhdetta, joita ei tulla täyttämään.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Verkkokauppa.comin osake (VERK) Nasdaq Helsingin pörssissä tammi–joulukuussa 2024:

Osake- vaihto, kpl Osuus osake- kannasta, % Vaihdon arvo yhteensä,

milj. e Päätös- kurssi, euroa Ylin noteeraus,

euroa Alin noteeraus,

euroa Painotettu keskiarvo kurssi, euroa 7 472 233 16,5 % 15 111 218 1,34 2,71 1,27 2,11

Verkkokauppa.comin markkina-arvo ja osakkeenomistajat

31.12.2024 Markkina-arvo (ilman omia osakkeita), milj. euroa 60,5 Osakkeenomistajia (joista hallintarekisteröityjä) 18 737 (7) Hallintarekisteröityjen ja ulkomaisten omistajien osuus, % 10,98 Kotitalouksien omistusosuus, % 50,83 Rahoitus- ja vakuutuslaitosten omistusosuus, % 16,06 Muiden kotimaisten sijoittajien osuus, % 22,13

Joulukuun 2024 lopussa yhtiön suurimmat osakkeenomistajat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän omistajarekisterin mukaan olivat Samuli Seppälä (29,4 %), Keskinäinen Työeläkeyhtiö Varma (9,6 %), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (4,8 %), Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (4,7 %) ja Nordea Nordic Small Cap Fund (3,1 %).

Yhtiön osakepääoma 31.12.2024 oli 100 000 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 45 354 532 osaketta sisältäen yhtiön hallussa olevat 86 345 omaa osaketta. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Omien osakkeiden osuus osakkeiden lukumäärästä oli 0,19 prosenttia. Yhtiö on luovuttanut vuoden 2024 aikana yhteensä 59 374 hallussaan olevaa omaa osaketta hallituksen jäsenille.





Osakkeisiin liittyvät valtuutukset

Yhtiön hallituksella oli joulukuun 2024 lopussa voimassa oleva valtuutus päättää enintään 4 535 453 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä sekä päättää antaa yhteensä enintään 4 535 453 osaketta osakeannissa yhdellä tai useammalla päätöksellä. Molempien valtuutusten osakemäärä vastaa enintään kymmentä prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

Lisätietoja Verkkokauppa.comin osakkeista ja osakkeenomistajista sekä johdon omistuksista löytyy yhtiön sijoittajasivuilta https://investors.verkkokauppa.com/fi

LÄHIAJAN RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten liiketoimintastrategiaan, yritystransaktioiden ja investointien toteuttamiseen liittyvät riskit, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin, lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamiseen sekä muihin yhtiön liiketoiminnan operatiivisiin tekijöihin liittyvät riskit. Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen ja ne saattavat vaatia yhtiötä muuttamaan liiketoimintamallia.

Tuotevalikoimamme kysyntä, tuotteiden saatavuus ja kilpailuympäristö vaikuttavat Verkkokauppa.comin liiketoimintaan. Yhtiö kohtaa riskejä kuluttaja- ja yritysasiakaskysyntään, -käyttäytymiseen ja mieltymyksiin, sekä toimitusketjun häiriöihin ja kiihtyneeseen kilpailutilanteeseen liittyen.

Verkkokauppa.com on alttiina globaalille kauppasodalle sekä maailman geopoliittisten tilanteiden ja makrotalouden muutoksille, joilla voi olla vaikutus yhtiön operatiiviseen tai taloudelliseen suoriutumiseen. Epävarmuudet liittyen voimistuneisiin geopoliittisiin selkkauksiin ja makrotalouteen, samoin kuin inflaatio, rahoitusmarkkinoiden käyttäytyminen ja muutokset työllisyystilanteessa saattavat heikentää kuluttajien ja yritysten ostovoimaa ja investointikykyä. Verkkokauppa.com tarjoaa asiakkailleen rahoitusta, joihin liittyy luottotappioiden riski. Talouden kehitys voi vaikuttaa yhtiön operatiiviseen tai taloudelliseen suoriutumiseen.

Arvio liiketoiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on esitetty vuoden 2023 hallituksen toimintakertomuksessa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen yhtiö teki päätöksen sitoutua Science Based Targets (SBTi) -ilmastoaloitteeseen ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjään linjassa Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen lämpenemisen tavoitteen kanssa. Yhtiö on jo vuosia suunnitelmallisesti vähentänyt päästöjään tavoitteenaan vähentää oman toimintansa (scope 1 ja 2) päästöt nollaan vuoden 2025 loppuun mennessä. SBTi-sitoumuksen myötä yhtiö tulee asettamaan tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet arvoketjun epäsuorien päästöjen (scope 3) vähentämiseksi. Sitoumus on kirjattu myös raportointivuonna laadittuun ympäristöpolitiikkaan, joka on julkisesti saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

28.1.2025 yhtiö tiedotti, että Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 8.4.2025 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu yhteensä seitsemästä jäsenestä ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Robin Bade, Henrik Pankakoski, Kati Riikonen, Irmeli Rytkönen, Samuli Seppälä, Enel Sintonen ja Arja Talma.

28.1.2025 yhtiö tiedotti ennakkotietoja vuoden 2024 tuloksesta.





VERKKOKAUPPA.COMIN TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2025

Verkkokauppa.com odottaa vuoden 2025 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liiketuloksen kasvavan. Vuonna 2024 yhtiön liikevaihto oli 467,8 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 1,8 miljoonaa euroa.

Tulosohjeistus sisältää epävarmuustekijöitä liittyen ostovoiman ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin. Liiketoimintamme on kausiluontoista ja liikevaihto ja tulos ovat paljolti riippuvaisia viimeisen neljänneksen myynnistä.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Yhtiön osinkopolitiikan mukaan sen tavoitteena on maksaa 60-80 prosenttia vuotuisesta nettotuloksesta kasvavina kvartaaliosinkoina. Yhtiön tilikauden tulos oli -0,8 miljoonaa euroa. Täten hallitus esittää vuoden 2025 yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2024 ei makseta osinkoa.

VERKKOKAUPPA.COM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu järjestettäväksi tiistaina 8.4.2025 klo 14.00. Kokous pidetään virtuaalisena etäkokouksena. Verkkokauppa.comin hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erillisellä pörssitiedotteella.

Helsingissä 6. helmikuuta 2025

Verkkokauppa.com Oyj Hallitus

TIEDOTUSTILAISUUDET

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään suomeksi torstaina 6.2.2025 klo 10.00 LiveStream-lähetyksenä, jossa Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja Panu Porkka kertoo katsauskauden kehityksestä. Voit osallistua tiedotustilaisuuteen täällä: https://verkkokauppa.videosync.fi/2024-q4.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestetään LiveStream-lähetyksenä samana päivänä klo 11.00. Voit osallistua tiedotustilaisuuteen täällä: https://verkkokauppa.videosync.fi/2024-results.

Kysymyksiä tiedotustilaisuuksiin voi esittää etukäteen tai esityksen aikana sähköpostitse osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Tilaisuuksien esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta https://investors.verkkokauppa.com/fi/presentations. Molempia tilaisuuksia voi seurata LiveStream-lähetyksenä osoitteessa verklive.com





TULEVAT TALOUDELLISET TIEDOTTEET, TILINPÄÄTÖS JA YHTIÖKOKOUS

Verkkokauppa.com Oyj:n tapahtumat ja taloudellisten katsausten julkistus:

Vuoden 2024 raportointikokonaisuus, joka pitää sisällään hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin vuodelta 2024, viikolla 11, 2025

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 8.4.2025 klo 14.00 etäkokouksena

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2025 torstaina 24.4.2025

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2025 torstaina 17.7.2025

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2025 torstaina 23.10.2025

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2025 torstaina 12.2.2026.

Lisätietoja:

Panu Porkka, toimitusjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj sähköposti panu.porkka@verkkokauppa.com

Jesper Blomster, talousjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj sähköposti jesper.blomster@verkkokauppa.com

puh. 040 570 3083

Tomi Lindell, Head of Investor Relations and Corporate Communications, Verkkokauppa.com Oyj sähköposti tomi.lindell@verkkokauppa.com

puh. 050 593 4119

VERKKOKAUPPA.COM OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TALOUDELLISET TIEDOT 1.1.-31.12.2024

Konsernin tuloslaskelma

10–12/ 10–12/ 1–12/ 1–12/ Tuhatta euroa Liite 2024 2023 2024 2023



Liikevaihto



1.3



140 151



150 604



467 829



502 852 Liiketoiminnan muut tuotot 242 69 598 420 Materiaalit ja palvelut -116 873 -127 538 -392 057 -422 001 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -9 641 -9 948 -35 918 -36 690 Poistot -1 712 -1 697 -6 919 -6 365 Liiketoiminnan muut kulut -9 215 -9 707 -32 923 -33 500 Liikevoitto 2 950 1 782 611 4 716 Rahoitustuotot 144 212 394 331 Rahoituskulut -572 -570 -2 431 -2 273 Tulos ennen veroja 2 522 1 424 -1 426 2 774 Tuloverot 55 -250 623 -704 Kauden tulos 2 578 1 174 -803 2 070 Kauden tuloksen jakautuminen Yhtiön omistajille 2 578 1 174 -803 2 070 Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos Osakekohtainen tulos, euroa 0,06 0,03 -0,02 0,05 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0,06 0,03 -0,02 0,05





Konsernin laaja tuloslaskelma

10–12/ 10–12/ 1–12/ 1–12/ Tuhatta euroa 2024 2023 2024 2023 Kauden tulos 2 578 1 174 -803 2 070 Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi Muuntoerot 70 -42 62 27







Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteisiksi Kauden laaja tulos 2 648 1 133 -741 2 097 Kauden laajan tuloksen jakautuminen Yhtiön omistajille 2 648 1 133 -741 2 097





Konsernitase

Tuhatta euroa Liite 31.12.2024 31.12.2023 Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 4 500 4 950 Liikearvo 2 846 2 846 Aineelliset hyödykkeet 5 473 5 811 Käyttöoikeusomaisuuserät 1.5 23 864 13 349 Laskennalliset verosaamiset 1 769 1 174 Myyntisaamiset 1.6/1.7 6 618 7 824 Muut pitkäaikaiset saamiset 504 396 Pitkäaikaiset varat yhteensä 45 573 36 349 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 51 139 62 721 Myyntisaamiset 1.6/1.7 32 551 37 292 Muut saamiset 3 170 2 770 Tuloverosaamiset 9 - Siirtosaamiset 10 061 8 256 Rahavarat 1.7 35 600 31 893 Lyhytaikaiset varat yhteensä 132 529 142 932 Varat yhteensä 178 102 179 281 Oma pääoma Osakepääoma 100 100 Omat osakkeet -470 -786 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 26 896 27 599 Muuntoerot 74 21 Kertyneet voittovarat 2 108 -526 Kauden tulos -803 2 070 Oma pääoma yhteensä 27 905 28 479 Pitkäaikaiset velat Vuokrasopimusvelat 1.7 22 587 11 729 Laskennalliset verovelat 42 74 Lainat rahoituslaitoksilta 1.7/1.8 17 000 18 750 Varaukset 302 1 008 Pitkäaikaiset velat yhteensä 39 931 31 560 Lyhytaikaiset velat Vuokrasopimusvelat 1.7 3 842 4 974 Lainat rahoituslaitoksilta 1.7/1.8 2 000 2 558 Saadut ennakkomaksut 4 050 3 487 Ostovelat 1.7 68 707 78 962 Muut lyhytaikaiset velat 12 689 12 381 Siirtovelat 18 951 16 847





Lyhytaikaiset varaukset 27 - Tuloverovelat 00 34 Lyhytaikaiset velat yhteensä 110 266 119 242 Velat yhteensä 150 197 150 803 Oma pääoma ja velat yhteensä 178 102 179 281

Konsernin rahavirtalaskelma

1-12/ 1-12/ Tuhatta euroa 2024 2023 Liiketoiminnan rahavirta Tulos ennen veroja -1 426 2 774 Poistot ja arvonalentumiset 6 919 6 365 Rahoitustuotot ja -kulut 2 037 1 942 Muut oikaisut -516 257 Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 7 014 11 338 Käyttöpääoman muutos Pitkäaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 1 098 -2 209 Lyhytaikaisten myynti- ja muiden saamisten lisäys (‒) / vähennys (+) 2 540 -7 116 Vaihto-omaisuuden lisäys (‒) / vähennys (+) 11 582 12 046 Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (‒) -7 075 7 576 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 15 159 21 635 Maksetut korot -1 861 -1 159 Saadut korot 394 331 Vuokrasopimusvelkojen koron osuus -745 -912 Maksetut välittömät verot -46 402 Liiketoiminnan rahavirta 12 902 20 297 Investointien rahavirta Tytäryritysten hankinta - 427 Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -775 -335 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -992 -2 041 Investointien rahavirta -1 766 -1 949 Rahoituksen rahavirta Vuokrasopimusvelkojen maksut -5 149 -4 810 Pitkäaikaisten lainojen nostot 18 000 - Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -17 500 - Lyhytaikaisten lainojen nostot 8 000 - Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -10 808 -2 836 Rahoituksen rahavirta -7 458 -7 646





Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (‒) 3 678 10 702 Rahavarat kauden alussa 31 893 21 210 Rahavarojen muuntoero 29 -20 Rahavarat kauden lopussa 35 600 31 893

Laskelma oman pääoman muutoksista

A Osakepääoma D Käyvän arvon rahasto B Omat osakkeet E Kertyneet voittovarat C Sijoitetun vapaan oman pääoman

rahasto



F Oma pääoma yhteensä





Tuhatta euroa A B C D E F Oma pääoma 1.1.2024 100 -786 27 599 0 1 565 28 479 Kauden tulos - - - - -803 -803 Muuntoerot - - - - 62 62 Kauden laaja tulos yhteensä - - - - -741 -741 Siirrot erien välillä - - -704 - - -704 Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot - 316 - - -316 0 Osakeperusteinen palkitseminen - - - - 871 871 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä - 316 -704 0 555 167 Oma pääoma 31.12.2024 100 -470 26 896 0 1 379 27 905





Tuhatta euroa A B C D E F Oma pääoma 1.1.2023 100 -1 410 27 472 0 308 26 470 Kauden tulos - - - - 2 070 2 070 Muuntoerot - - - - 27 27 Kauden laaja tulos yhteensä - - - - 2 097 2 097 Omien osakkeiden luovutukset - hallituspalkkiot - 237 127 - -237 127 Osakeperusteinen palkitseminen - 387 - - -602 -215 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä - 624 127 0 -839 -88 Oma pääoma 31.12.2023 100 -786 27 599 0 1 565 28 479





Liitetiedot