Capgemini et Peugeot Sport renouvellent leur partenariat pour relever le défi d’une performance sportive technologique et durable

Paris, le 06 février 2025 – Capgemini renouvelle son partenariat avec Peugeot Sport afin de poursuivre le développement de l’Hypercar 9X8 engagée dans le Championnat du Monde d’Endurance (FIA WEC). Si l’amélioration des performances de l’Hypercar par la donnée et l’intelligence artificielle reste au cœur du partenariat, les deux entreprises souhaitent renforcer leur collaboration autour de l’amélioration du bilan carbone de Peugeot Sport.

En deux ans, les équipes de Capgemini ont élaboré une puissante plateforme d’ingénierie de la donnée pour l’analyse des informations issues des courses réelles comme simulées et des paramètres associés (pilote, circuit, conditions de course etc.). Le modèle d’intelligence artificielle sur lequel reposent les capteurs virtuels est adapté, compilé et embarqué dans le calculateur de la PEUGEOT 9X8 afin d’améliorer la prise de décision et d’ajuster le comportement de l’Hypercar en temps réel. Les ingénieurs de course ont également gagné plusieurs heures dans leurs traitements et analyses, certaines tâches prenant désormais une dizaine de minutes au lieu d’une journée entière auparavant.

Améliorer les performances de l’Hypercar 9x8 grâce à l’IA générative

La prochaine étape consiste à utiliser l'intelligence artificielle générative pour analyser les données temporelles des capteurs afin d’identifier des anomalies sur les très longues durées des essais ou des courses. L'utilisation de l'IA générative permettra de capturer puis formater en données utiles les échanges et interactions entre le pilote et les ingénieurs de course qui, dans le contexte du championnat d'endurance, peuvent s'étendre sur plusieurs heures. Ces nouvelles données seront ensuite corrélées avec les données de course afin d'extraire des informations précieuses, visant à optimiser les performances de l'Hypercar.

Décarboner le sport automobile

Capgemini accompagne Peugeot Sport, et plus globalement Stellantis Motorsport, depuis 2022 dans sa démarche globale de décarbonation en proposant une méthodologie éprouvée à chaque étape de cette trajectoire.

La première étape a été le calcul de l’empreinte carbone de toute la chaîne de valeur de l'écosystème du sport automobile : des véhicules en piste, en passant par toutes les pièces et la logistique de l'équipe, jusqu'à l'organisation des événements sportifs. Ensuite, une trentaine d’actions concrètes ont été déterminées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 avec une évaluation annuelle et des corrections le cas échéant. Après plusieurs phases théoriques, la phase pratique est désormais en cours, avec tous les plans d'action déployés. Les indicateurs clés de performance sont suivis de près pour mesurer les progrès et les objectifs sont en bonne voie d'être atteints et le calcul des émissions est mis à jour chaque année.

Quelques exemples d'initiatives mises en œuvre en complément des initiatives FIA WEC :

Les équipes de R&D ont adopté une approche d'éco-conception des véhicules, intégrant les aspects environnementaux lors des étapes du processus de développement des pièces et utilisant des matériaux alternatifs sans compromettre les performances

L'engagement des fournisseurs est un pilier de la feuille de route. Les principaux sont soutenus dans leurs efforts de décarbonation par des entretiens, des outils de calcul et des échanges d'idées en lien avec notre bureau d’études pour optimiser toute la chaîne d'approvisionnement

Des ateliers "Fresque du Climat" ont été organisés avec les employés pour sensibiliser à l'impact des actions quotidiennes

Les déplacements sont optimisés et le fret maritime est privilégié

Un réservoir de biocarburant renouvelable, le HVO-100, a été mis en place pour toute la flotte de camions et de véhicules utilitaires diesel. Cela permet de réduire de plus de 85% les émissions de gaz à effet de serre comparée au carburant fossile





« Le championnat du Monde WEC est une discipline centrale pour le Team Peugeot TotalEnergies. La visibilité et la renommée des 24 Heures du Mans en font un événement clé pour démontrer les avancées et les améliorations de tous les acteurs du sport automobile. En effet, au-delà de l'événement sportif, nous jouons un rôle pionnier en matière de durabilité en développant les technologies de demain. Aujourd’hui, l’IA est devenue un élément clé de notre stratégie de course. Son intérêt a été confirmé avec l’amélioration de nos résultats en fin de saison 2024 notamment à Fuji et Bahreïn, » déclare Jean-Marc Finot, Senior VP Stellantis Motorsport. « Grâce à notre partenariat avec Capgemini, nous suivons de près les principaux indicateurs de décarbonation pour nous assurer que nous restons sur la trajectoire des objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés d'ici 2030. Ensemble, nous relevons un double défi : performance sportive et durable. »

« Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration afin d’améliorer les performances de Peugeot Sport tant sur la performance sportive que sur l’impact environnemental du sport automobile en mettant à disposition de l’ensemble des équipes les dernières technologies en matière d’intelligence artificielle et notre expertise sur la décarbonation, » déclare Andrea Falleni, directeur général de la région Europe du Sud de Capgemini et membre du Comité de Direction générale du Groupe.

Le partenariat entre Peugeot Sport et Capgemini s’inscrit dans la stratégie globale de Capgemini en matière de sponsoring sportif, qui répond à un double enjeu : d’une part s’associer à de grandes marques ou événements sportifs partout dans le monde (comme les Coupes du Monde de rugby masculines et féminines ou la Ryder Cup) pour célébrer l’esprit d’équipe et l’audace, et d’autre part apporter son savoir-faire pour mettre les meilleurs outils technologiques au service de la performance et de l’expérience des supporters comme lors de la 37ème coupe de l’America en 2024.

