Kering : Gucci met fin à sa collaboration avec Sabato de Sarno

GUCCI MET FIN À SA COLLABORATION AVEC SABATO DE SARNO

Gucci annonce aujourd’hui la fin de sa collaboration avec le Directeur de la Création Sabato De Sarno. Le défilé Automne-Hiver 2025 du 25 février à Milan sera présenté par le studio de création de Gucci.

La nouvelle Direction Artistique sera annoncée en temps voulu.

Stefano Cantino, Directeur général de Gucci, a déclaré : « Je voudrais exprimer ma profonde gratitude envers Sabato pour sa passion et son implication au service de Gucci. J’apprécie sincèrement la manière dont il a rendu hommage, avec tant d’engagement, à l’artisanat et à l’héritage de Gucci. »

Francesca Bellettini, Directrice générale adjointe de Kering en charge du Développement des Maisons, a ajouté : « Je remercie sincèrement Sabato pour sa loyauté et son professionnalisme. Je suis fière du travail accompli pour renforcer les fondamentaux de Gucci. Stefano et la nouvelle Direction Artistique continueront à s’appuyer sur ce travail et à conduire Gucci vers une réaffirmation de son leadership dans la mode et vers une croissance durable. »

