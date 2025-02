GTT, COSCO Shipping LNG Investment Co., Ltd. et COSCO Shipping Heavy Industry Co., Ltd. signent un accord de coopération stratégique

Paris, le 06 février 2025 - GTT, COSCO Shipping LNG Investment (Shanghai) Co., Ltd. (CSLNG) et COSCO Shipping Heavy Industry Co., Ltd. (CHI) ont conclu un accord de coopération stratégique. Il s’agit du premier accord avec CSLNG, spécialisé dans le transport de GNL et la gestion des projets d’investissement et de construction navale. GTT et CHI, entreprise majeure de l'industrie lourde comprenant notamment la construction navale, l'ingénierie et la construction d’unités offshore et opérant 9 chantiers navals, avaient précédemment signé un accord de coopération en janvier 2018 concernant la construction neuve, la maintenance et la rénovation de méthaniers et de navires propulsés au GNL, renouvelé en mai 2020.

Les trois parties ont convenu de mener un partenariat approfondi dans les domaines des méthaniers (LNGC1), des éthaniers de grande capacité (VLEC2), des éthaniers de très grande capacité (ULEC3), des unités flottantes de liquéfaction (FLNG4) ainsi que des solutions de propulsion au GNL et à l’ammoniac pour les très grands pétroliers (VLCC5). De plus, cet accord a pour ambition de renforcer la collaboration entre leurs pôles techniques pour promouvoir l’application de la technologie à membranes de GTT dans ces différents secteurs. Il vise également à innover, développer de nouveaux projets et promouvoir des formations pour les jeunes talents dans le secteur du GNL.

Adnan Ezzarhouni, Directeur général de GTT China, a déclaré : « Nous sommes fiers de débuter cette coopération stratégique avec CSLNG et CHI. Ce partenariat renforce non seulement la confiance entre les armateurs, les chantiers navals et GTT, mais ouvre également la voie au développement de solutions innovantes et performantes pour répondre aux exigences évolutives du secteur énergétique. »

Qin Jiong, Vice-Président Général de COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd., et Président de COSCO Shipping LNG Investment (Shanghai) Co., Ltd., a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à GTT pour le développement de navires multi-carburants. En combinant les atouts de CSLNG, CHI et GTT, nous visons à créer des produits et services de pointe qui bénéficient à l’ensemble du marché. »

Sun Yingshui, Directeur Général Adjoint de COSCO SHIPPING Heavy Industries Co., Ltd., a ajouté: « Grâce à ce partenariat, nous allons mener une série de projets ambitieux, allant de l’innovation à l’éducation, marquant ainsi une nouvelle étape dans le développement de notre industrie. Avec une chaîne d’approvisionnement bien établie, des équipes sur site hautement qualifiées, de solides programmes de formation aux technologies de GTT, nous sommes pleinement confiants de notre capacité à délivrer à nos clients des navires de haute qualité. »

A propos de GTT

GTT, groupe de technologie et d’ingénierie, est l'expert des systèmes de confinement cryogénique à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis 60 ans, le groupe GTT innove pour concevoir les technologies d’excellence qui équipent les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Engagé dans la construction d’un monde durable, GTT développe par ailleurs de nouvelles solutions pour accompagner les armateurs et les énergéticiens dans leur trajectoire vers un futur décarboné. Ainsi, le Groupe propose des systèmes destinés à l’utilisation du GNL comme carburant pour les navires de commerce, développe des solutions digitales de pointe pour améliorer la performance économique et environnementale des navires, et accélère son innovation dans le domaine des solutions bas-carbone. Avec sa filiale Elogen, qui conçoit et produit des électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (technologie PEM), GTT est également présent dans le domaine de l'hydrogène vert.

GTT est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices CAC Next 20, SBF 120, Stoxx Europe 600 et MSCI Small Cap.

A propos de COSCO Shipping LNG Investment (Shanghai) Co., LTD.

COSCO SHIPPING LNG Investment (Shanghai) Co., Ltd. (« CSLNG ») est une filiale à part entière de COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. et qui realise des investissements dans des projets de transport de GNL, la construction et la gestion de navires. CSLNG a été fondée le 9 mars 2005 et a commencé ses activités le 18 avril 2005. Elle se concentre principalement sur l'investissement, la gestion et les services de conseil en matière de projets de transport maritime de GNL et d'énergies alternatives.

En juin 2019, CSLNG a obtenu le certificat QHSE UKAS 001 délivré par Lloyd's Register Quality Assurance Limited, qui s'aligne sur les normes ISO 14001, ISO 45001 et ISO 9001. Dans sa quête d'être un fournisseur de services de transport maritime de GNL de premier plan au niveau mondial, CSLNG continue d'améliorer son système de gestion QHSE et d'améliorer la gestion du cycle de vie des projets de transport maritime.



A propos de COSCO Shipping Heavy Industry Co., LTD.

COSCO SHIPPING Heavy Industry Co., Ltd. (CHl) est un pôle industriel de fabrication d’équipements relevant de China COSCO Shipping Corporation Limited. Il s’agit d’une entreprise majeure spécialisée dans la construction navale, l’ingénierie et la construction offshore, la réparation et la conversion de navires, ainsi que les services techniques associés. CHI est issue de la fusion de COSCO Shipyard Group Co., Ltd., COSCO Shipbuilding Industry Co., Ltd. et China Shipping Industry Co., Ltd. L’entreprise a été officiellement lancée en décembre 2016 et son siège est situé à Shanghai.

CHI dispose de neuf chantiers navals de grande capacité. Son avancée dans la construction de chantiers navals intelligents est à la pointe du marché national, et tous ses chantiers sont reconnus comme des entreprises de fabrication intelligente par le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’Information. Plusieurs nouveaux types de navires construits par CHI ont permis de résoudre des challenges dans l’industrie navale chinoise. L’entreprise peut réparer et convertir plus de 1 500 navires par an, ce qui en fait le leader chinois en matière de réparation navale. Elle est d’ailleurs surnommée le « porte-avions de la réparation navale en Chine ».

Les produits offshore de CHI couvrent toutes les catégories, des eaux peu profondes aux grandes profondeurs, et l’entreprise est reconnue comme le « premier site de conversion de FPSO » du pays. De plus, ses filiales spécialisées dans les services maritimes et offshore offrent aux clients des prestations techniques rapides et de haute qualité dans tous les ports le long de la côte chinoise.

1 « Liquefied Natural Gas Carrier »

2 « Very Large Ethane Carrier »

3 « Ultra Large Ethane Carrier »

4 « Floating Liquefied Natural Gas »

5 « Very Large Crude Carrier »





