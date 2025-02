Gereglementeerde informatie

Nyrstar NV – Update met betrekking tot ontbinding of voortzetting van de Vennootschap

6 februari om 18.00 CET

In haar persbericht van 2 mei 2024 (link) heeft de Vennootschap laten weten dat ze toen niet de ontbinding dan wel de voortzetting van de Vennootschap aan de algemene vergadering zou voorleggen en dat ze daar ten vroegste op zou terugkomen na een uitspraak van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout, over het verzoekschrift voor voorlopige maatregelen neergelegd door een aantal minderheidsaandeelhouders op 11 maart 2024.

Zoals aangekondigd in het persbericht van 9 januari 2025 (link), heeft de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout vastgesteld dat er thans geen indicaties zijn dat de raad van bestuur van de Vennootschap niet naar behoren functioneert en heeft de rechtbank beslist om de beoordeling ten gronde van het verzoek tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder voor de Vennootschap uit te stellen tot na de uitspraken zowel van de Sanctiecommissie van de FSMA als van de Raadkamer of de Kamer van Inbeschuldigingstelling.

Gelet op het voorgaande acht Nyrstar het op vandaag niet in het belang van de Vennootschap om de ontbinding dan wel de voortzetting van de Vennootschap aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor te leggen. Nyrstar zal bekijken of deze positie moet worden heroverwogen in het belang van de Vennootschap indien en wanneer er verdere ontwikkelingen zijn. Als de Vennootschap op deze beslissing zou terugkomen, zal zij hierover een mededeling verstrekken.

