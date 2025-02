Résultats Annuels 2024

Solide croissance de + 5,1 % dans un contexte perturbé

Chiffre d’affaires : 43,48 milliards d’euros , + 5,6 % à données publiées, + 5,1 % à données comparables 1 .

, + 5,6 % à données publiées, + 5,1 % à données comparables . Nouvelle année de surperformance dans un marché mondial de la beauté qui se normalise.

dans un marché mondial de la beauté qui se normalise. Croissance en comparable dans toutes les Divisions, dont trois sur quatre surperforment le marché.

dont trois sur quatre surperforment le marché. Croissance en comparable dans toutes les Zones géographiques à l’exception de l’Asie du Nord.

à l’exception de l’Asie du Nord. Croissance en volume et en valeur.

Marge d’exploitation record à 20,0 % (+ 20 points de base et + 40 points de base hors Aesop).

à 20,0 % (+ 20 points de base et + 40 points de base hors Aesop). Bénéfice net par action 2 : 12,66 euros , en hausse de + 4,8 %.

, en hausse de + 4,8 %. Dividende 3 : 7,00 euros, en progression de + 6,1 %.

en progression de + 6,1 %. Cash-flow opérationnel : 6,6 milliards d’euros, en hausse de + 8,6 %.

en hausse de + 8,6 %. Leader en développement durable : distinction ‘Platine’ d’EcoVadis, classant L’Oréal dans le top 1 % mondial des entreprises les plus performantes sur le plan environnemental et social.





Commentant ces chiffres, Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L’Oréal, a déclaré :

« Nous avons réalisé une croissance solide et équilibrée de + 5,1 %, surperformant à nouveau le marché mondial de la beauté. Hors Asie du Nord, où l’écosystème chinois reste perturbé, nos ventes ont progressé à un rythme soutenu. Je suis particulièrement fier de la qualité de la gestion de notre compte de résultat, qui nous a permis d’atteindre des marges brute et d'exploitation records. À 20%, cette dernière a augmenté de 20 points de base. À données comparables, excluant Aesop, notre marge d’exploitation a progressé de 40 points de base et cela, après une augmentation de 10 points de base des investissements derrière nos marques.

2024 a été une année décisive. Nous avons préparé L’Oréal pour l’avenir en établissant les fondations de nos prochaines conquêtes : des capacités marketing et R&I augmentées par l'IA et la technologie, des systèmes informatiques harmonisés, des organisations simplifiées et une chaîne industrielle et d’approvisionnement plus résiliente. Nous avons également continué d’enrichir notre portefeuille avec la licence Miu Miu et la marque coréenne Dr.G, ainsi que des prises de participations minoritaires dans Galderma et Amouage.

Cela nous permettra d’aller encore plus vite et plus loin pour conquérir de nouveaux territoires de beauté : géographiques, démographiques et technologies à fort potentiel pour proposer au consommateur de demain des offres beauté toujours plus innovantes grâce à la science.

2025 marque le début de ces conquêtes. Nous restons optimistes quant aux perspectives du marché de la beauté et confiants dans notre capacité à le surperformer à nouveau pour réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d’affaires et des résultats. Nous prévoyons une accélération progressive de la croissance, soutenue par notre stimulus beauté, alliant des lancements prometteurs et un investissement continu dans nos marques. »





Renouvellements de mandats et nominations d’Administrateurs

Le Conseil d’Administration, réuni ce 6 février 2025, a décidé de proposer à l’Assemblée Générale des actionnaires du 29 avril 2025 le renouvellement des mandats d’Administrateurs de MM. Nicolas Hieronimus, Paul Bulcke et Alexandre Ricard, pour une durée de quatre ans.

Le mandat de Mme Françoise Bettencourt Meyers, Administrateur de L’Oréal depuis 1997, Vice-Présidente du Conseil d’Administration depuis 2020, et membre des Comités Stratégie et Développement Durable, Nominations et de la Gouvernance, et Ressources Humaines et des Rémunérations, arrive à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale.

Mme Françoise Bettencourt Meyers a informé le Conseil d’Administration qu’elle ne solliciterait pas le renouvellement de son mandat d’Administrateur. Après 28 années au sein du Conseil, elle a émis le souhait d’assurer la continuité de l’attachement de la famille Bettencourt Meyers à L’Oréal en proposant que la société holding familiale Téthys rejoigne le Conseil d’Administration aux côtés de ses deux fils, MM. Jean-Victor et Nicolas Meyers.

Sur proposition de Mme Françoise Bettencourt Meyers et de sa famille, et sur recommandation du Comité des Nominations et de la Gouvernance, le Conseil d’Administration soumet à l’Assemblée Générale la nomination en qualité d’Administrateur de Téthys pour une durée de quatre ans.

Téthys, société holding de la famille Bettencourt Meyers et premier actionnaire de L’Oréal, est présidée par Mme Françoise Bettencourt Meyers. Si l’Assemblée Générale approuve la nomination de la société Téthys en qualité d’Administrateur, Téthys désignerait comme représentant M. Alexandre Benais, Directeur Général Adjoint de la société Téthys. M. Alexandre Benais apportera au Conseil d’Administration son expertise financière reconnue et sa vision stratégique à long terme.

M. Jean-Paul Agon, au nom du Conseil d’Administration, a remercié chaleureusement Mme Françoise Bettencourt Meyers pour son immense contribution au succès de L’Oréal pendant près de trois décennies, son engagement indéfectible et son soutien constant au Groupe. Gardienne de ses valeurs fondatrices, elle a joué un rôle essentiel dans les transformations stratégiques du Groupe par son accompagnement toujours avisé. Le Conseil a salué le lien pérenne et solide qui unit la famille Bettencourt Meyers à L'Oréal, atout inestimable pour le Groupe, à la fois par la présence de MM. Jean-Victor et Nicolas Meyers, ainsi que celle à venir de la société Téthys.

Pour remplacer Mme Françoise Bettencourt Meyers à la Vice-Présidence du Conseil d’Administration, la famille Bettencourt Meyers a proposé la nomination de M. Jean-Victor Meyers à l’issue de l’Assemblée Générale du 29 avril 2025, ce que le Conseil d’Administration a approuvé à l’unanimité. M. Paul Bulcke est également Vice-Président.

Le mandat de Mme Virginie Morgon, Administrateur de L’Oréal depuis 2013, et Présidente du Comité d’Audit depuis 2016, arrive à échéance à l’issue de la prochaine Assemblée Générale. Après 12 années au Conseil son mandat ne sera pas soumis au renouvellement. Le Conseil a tenu à saluer l’apport de Mme Virginie Morgon aux travaux du Conseil et du Comité d’Audit, en particulier son expertise financière et sa contribution active au développement d’un modèle d’affaires durable.

Le Conseil d’Administration, sur recommandation du Comité des Nominations et de la Gouvernance, soumettra à l’Assemblée Générale les nominations de Mmes Isabelle Seillier et Aurélie Jean en qualité d’Administrateurs indépendants, pour une durée de 4 ans.

Mme Isabelle Seillier a effectué l’essentiel de sa carrière au sein de la banque JP Morgan, dont elle a notamment été Présidente pour la France et l’Afrique du Nord, avant de poursuivre son remarquable parcours à Londres en tant que Présidente de la Banque d’investissement. Mme Isabelle Seillier apportera au Conseil son expertise financière reconnue, sa capacité à développer une vision stratégique au service d’une croissance durable, ainsi que ses connaissances approfondies de l’environnement économique de plusieurs zones géographiques. Elle est Vice-Présidente du conseil de surveillance de la Fondation pour la Recherche Médicale depuis mai 2024.

Mme Aurélie Jean est la fondatrice de la société In Silico Veritas, spécialisée dans le conseil et développement en données et en algorithmique, et Chief Artificial Intelligence Officer d'INFRA, start-up spécialisée dans la médecine de précision, personnalisée et prédictive. Mme Aurélie Jean fera bénéficier le Conseil de ses compétences reconnues dans l’innovation et les nouvelles technologies, en particulier dans le domaine de l’intelligence artificielle, de son expérience du marché nord-américain ainsi que de son engagement en matière de diversité et inclusion.

Si l’Assemblée Générale approuve les nominations et les renouvellements proposés, le Conseil d’Administration sera composé de 17 Administrateurs, soit 15 Administrateurs nommés par l’Assemblée Générale et 2 Administrateurs représentant les salariés. Les équilibres en termes d’indépendance et de mixité seront les suivants :

8 Administrateurs indépendants sur 15 nommés par l’Assemblée, soit 53 %,

9 hommes et 6 femmes sur 15 Administrateurs nommés par l’Assemblée, soit 40% de femmes.





Projection de la composition du Conseil et des Comités à l’issue de l’Assemblée Générale du 29 avril 20254

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Âge F / H Nationalité Fin de mandat Comités du Conseil CSDD Audit Gouv. RH & Rem. Dirigeants mandataires sociaux M. Jean-Paul Agon – Président du Conseil 68 H Française 2026 P M. Nicolas Hieronimus – Directeur Général 61 H Française 2029 Famille Bettencourt Meyers M. Jean-Victor Meyers

Vice-Président 39 H Française 2028 ● ● ● M. Nicolas Meyers 36 H Française 2028 ● ● Téthys représentée par M. Alexandre Benais 49 H Française 2029 ● ● Administrateurs liés à Nestlé M. Paul Bulcke

Vice-Président 70 H Belge-Suisse 2029 ● ● ● Mme Béatrice Guillaume-Grabisch 60 F Française 2028 ● Administrateurs indépendants ◼ Mme Sophie Bellon 63 F Française 2027 ● P M. Patrice Caine 55 H Française 2026 ● P Mme Fabienne Dulac 57 F Française 2027 ● ● Mme Aurélie Jean 42 F Française 2029 Mme Ilham Kadri 56 F Française-Marocaine 2028 ● M. Alexandre Ricard 52 H Française 2029 ● ● M. Jacques Ripoll 59 H Française 2028 P ● Mme Isabelle Seillier 65 F Française 2029 ● ● Administrateurs représentant les salariés M. Benny de Vlieger 60 H Belge 2026 ● M. Thierry Hamel 70 H Française 2026 ● Indépendance NA 66% 50% 57% ◼︎ Indépendance au sens des critères du Code AFEP-MEDEF tels qu'appréciés par le Conseil d'Administration.

P Président du Comité.

● Membre du Comité.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2024

Le chiffre d'affaires s'élève à 43,48 milliards d'euros au 31 décembre 2024, en hausse de + 5,6 % en publié.

À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, le chiffre d’affaires croît de + 5,1 %.

L'effet net de changement de structure est de + 1,7 %.

La croissance à taux de change constants ressort à + 6,8 %. À fin décembre 2024, les effets monétaires ont eu un impact négatif de – 1,2 %.





Chiffre d’affaires par Division et par Zone Géographique

4e trimestre 2024 Au 31 décembre 2024 Croissance à données Croissance à données M€ Comparables Publiées M€ Comparables Publiées Par Division Produits Professionnels 1 296,9 + 3,8 % + 5,4 % 4 886,2 + 5,3 % + 5,0 % Produits Grand Public 3 912,2 + 2,7 % + 5,3 % 15 982,4 + 5,4 % + 5,3 % L’Oréal Luxe 4 237,7 + 1,0 % + 2,4 % 15 591,1 + 2,7 % + 4,5 % Beauté Dermatologique 1 634,2 + 5,0 % + 7,4 % 7 027,1 + 9,8 % + 9,3 % Total Groupe 11 081,1 + 2,5 % + 4,5 % 43 486,8 + 5,1 % + 5,6 % Par Zone Europe 3 510,9 + 5,2 % + 7,5 % 14 211,4 + 8,2 % + 9,3 % Amérique du Nord 2 900,0 + 1,4 % + 2,3 % 11 805,2 + 5,5 % + 5,9 % Asie du Nord 2 873,2 - 3,6 % - 3,1 % 10 303,4 - 3,2 % - 3,4 % SAPMENA – SSA5 1 023,6 + 11,4 % + 11,9 % 3 863,0 + 12,3 % + 12,0 % Amérique Latine 773,4 + 7,5 % + 24,3 % 3 303,9 + 11,0 % + 13,3 % Total Groupe 11 081,1 + 2,5 % + 4,5 % 43 486,8 + 5,1 % + 5,6 %





Synthèse par Division

PRODUITS PROFESSIONNELS

La Division des Produits Professionnels enregistre une solide croissance de + 5,3 % à données comparables et + 5,0 % à données publiées.

La Division surperforme le marché de la beauté professionnelle, portée par sa solide dynamique en soin du cheveu premium et par le succès de sa stratégie omnicanale, avec une accélération significative tant en e-commerce qu'en distribution sélective.

La Division progresse dans toutes les Zones, des marchés développés en Europe et en Amérique du Nord jusqu’aux nouvelles zones de croissance, comme la Chine, le GCC6, le Brésil et le Mexique.

Kérastase maintient une forte croissance à deux chiffres et devient la plus grande marque de la Division ; L’Oréal Professionnel et Redken réalisent de solides performances.

Par catégorie, le soin du cheveu reste particulièrement dynamique, porté par le succès des innovations telles que Première de Kérastase, Absolut Repair Molecular de L’Oréal Professionnel et Acidic Color Gloss de Redken.

En coloration, Shades EQ de Redken, iNOA, ainsi que Dia Color de L’Oréal Professionnel maintiennent leurs performances.

La Division poursuit sa transition durable avec des initiatives fortes dans les recharges-produits et réaffirme sa position de leader dans la Beauty Tech avec le lancement d’AirLight Pro, un sèche-cheveux révolutionnaire à moindre consommation d’énergie.





PRODUITS GRAND PUBLIC

La Division Produits Grand Public réalise une croissance de + 5,4 % à données comparables et de + 5,3 % à données publiées.

La dynamique est bien équilibrée entre volume et valeur (prix et mix), tandis que la Division poursuit sa stratégie de démocratisation et de premiumisation du marché grand public de la beauté.

Les quatre marques internationales enregistrent chacune une solide croissance. L’Oréal Paris, en particulier, réalise une année exceptionnelle.

La croissance est contrastée d’une Zone géographique à l’autre. La forte dynamique enregistrée en Europe et dans les marchés émergents a plus que compensé les performances plus faibles aux États-Unis et en Chine, tous deux affectés par le ralentissement de la croissance du marché. Le dynamisme de la Division au Mexique, au Brésil, en Inde et en Thaïlande confirme la pertinence de sa stratégie dans les marchés émergents.

Les quatre catégories progressent, portées par des innovations clés. Le soin du cheveu est particulièrement dynamique, soutenu par L’Oréal Paris et notamment le lancement d’Elsève Glycolic Gloss. Le soin de la peau est la deuxième catégorie qui enregistre la plus forte croissance grâce aux fluides Anti-UV Quotidien Vitamine C de Garnier, ou Bright Reveal de L’Oréal Paris et à la marque médicale grand public Mixa, qui poursuit son expansion en Europe. Le maquillage bénéficie du lancement réussi de son nouveau blockbuster – le mascara Panorama de L’Oréal Paris, et d’un solide plan de lancements au second semestre, comprenant Teddy Tint de Maybelline New York et Butter Melt de NYX Professional Makeup. En coloration, Garnier continue de déployer avec succès sa gamme premium Good en parallèle du lancement de son innovation la plus accessible à ce jour, Color Sensation.

LUXE

L’Oréal Luxe progresse de + 2,7 % à données comparables et de + 4,5 % à données publiées.

En 2024, la Division conforte son leadership mondial sur le marché de la beauté de luxe.

Sa solide progression reflète une empreinte régionale de plus en plus équilibrée. Hors Asie du Nord, elle enregistre une croissance remarquable à deux chiffres. Le principal contributeur à la croissance est l’Amérique du Nord, où la Division est devenue numéro un de la beauté de luxe, une position qu’elle occupe déjà et qu’elle a consolidée en Chine, en Europe et dans les marchés émergents. Cette performance a plus que compensé la faiblesse persistante du marché en Asie du Nord, où les conditions restent difficiles. Dans cette Zone, la Division continue de croître plus vite que le marché, tant offline qu’online, portée par l’expansion réussie de ses marques couture récemment lancées dans la région, Prada et Valentino, ainsi que ses dernières acquisitions, Aesop et Takami.

La Division continue de renforcer l’équilibre entre ses catégories. La dynamique exceptionnelle des parfums est soutenue par plusieurs succès mondiaux aussi bien dans les parfums féminins (Paradoxe de Prada, Born in Roma de Valentino, Libre d’Yves Saint Laurent) que dans les parfums masculins (Stronger with You d’Armani, Wanted d’Azzaro, Polo 67 de Ralph Lauren, MYSLF d’Yves Saint Laurent). La croissance du maquillage s’accélère, tirée par Yves Saint Laurent dans les marchés occidentaux ainsi qu’en Chine, grâce à ses piliers YSL Loveshine et Touche Éclat. En soin de la peau, Aesop, Takami et Youth to the People poursuivent leur stratégie de mondialisation avec des résultats très encourageants.

BEAUTÉ DERMATOLOGIQUE

La Division Beauté Dermatologique enregistre une croissance de + 9,8 % à données comparables et de + 9,3 % à données publiées.

Pour la première fois, le chiffre d’affaires de la Division franchit la barre des sept milliards d’euros. Elle continue de surperformer le marché mondial de la dermocosmétique, qui reste dynamique malgré un ralentissement progressif.

La Division progresse dans toutes les Zones avec une dynamique particulièrement forte dans les marchés émergents, notamment en SAPMENA5, et en Europe ; elle surperforme largement le marché en Asie du Nord et le devance en Amérique du Nord.

Par marque, la croissance est tirée par La Roche-Posay. Grâce aux fortes contributions de l’Europe et de l’Amérique du Nord - où elle prend le relais de CeraVe - et à l’immense succès de Mela B3, La Roche-Posay devient la troisième marque mondiale de soin de la peau, tous canaux confondus.

Malgré une stabilisation aux États-Unis, CeraVe franchit la barre des deux milliards d’euros de chiffre d’affaires, portée par son expansion internationale avec des performances exceptionnelles dans de nouveaux marchés - notamment en SAPMENA, en Chine et au Brésil - où elle ouvre de nouvelles opportunités pour la Division.

Vichy poursuit sa forte progression, soutenue par le succès de sa ligne de soin du cheveu Dercos.

Les marques liées à l’esthétique, SkinCeuticals et Skinbetter Science, enregistrent une croissance à deux chiffres. SkinCeuticals est boostée par le lancement prometteur de son nouveau sérum anti-âge P-TIOX.





Synthèse par Zone géographique

EUROPE

Le chiffre d’affaires de la Zone Europe progresse fortement, de + 8,2 % à données comparables et + 9,3 % à données publiées.

L’Europe est la première Zone contributrice à la croissance du Groupe.

L’Oréal progresse plus vite que le marché qui est dynamique. Le chiffre d’affaires croît tant en volume qu’en valeur, même si la composante valeur s’est progressivement normalisée, comme anticipé.

Le chiffre d’affaires progresse dans tous les pays et le Groupe surperforme dans la plupart des marchés, en particulier dans les clusters Espagne-Portugal, Royaume-Uni-Irlande et Allemagne-Autriche-Suisse, ainsi que dans de nombreux pays de taille moyenne.

Les catégories du soin du cheveu, des parfums et du maquillage affichent une progression à deux chiffres.

La croissance des Produits Grand Public est soutenue par le dynamisme continu de L’Oréal Paris notamment en soin capillaire, par les marques de maquillage Maybelline New York et NYX Professional Makeup, ainsi que par l’expansion réussie de la marque médicale grand public Mixa.

L’Oréal Luxe progresse fortement, porté principalement par les marques couture, dont Yves Saint Laurent en parfums et maquillage, ainsi que Valentino et Prada en parfums. Les parfums masculins restent dynamiques.

La Beauté Dermatologique surperforme son marché. Les trois marques phares de la Division enregistrent une croissance à deux chiffres, CeraVe en tête. La Roche-Posay bénéficie du lancement réussi de Mela B3 et Vichy continue de progresser, boostée par le succès de Dercos.

Les Produits Professionnels progressent plus rapidement que le marché, grâce au dynamisme soutenu de Kérastase et au succès des innovations lancées par Redken et Matrix.

AMÉRIQUE DU NORD

La Zone Amérique du Nord réalise une croissance de + 5,5 % à données comparables et de + 5,9 % à données publiées.

Aux États-Unis, le premier marché du Groupe, la croissance est tirée par l’expansion omnicanale continue et la valorisation.

L’Oréal Luxe surperforme le marché, et en devient le numéro 1 porté par le succès continu de la catégorie des parfums. Les principaux contributeurs sont MYSLF d’Yves Saint Laurent, Born in Roma de Valentino et Prada. La croissance en soin de la peau est tirée par Kiehl’s et Youth to the People, qui bénéficient d’un solide plan de lancements et d’une présence sur de nouveaux canaux online.

Les Produits Grand Public réalisent une forte croissance en soin du cheveu, où la Division surperforme le marché, L’Oréal Paris en tête. La Division est impactée par la faiblesse de la catégorie maquillage. Forte du succès de Fat Oil et Duck Plump, NYX Professional Makeup surperforme le marché.

La Beauté Dermatologique progresse en ligne avec le marché, portée par l’accélération des canaux online. La Roche-Posay poursuit sa croissance à deux chiffres, soutenue par le déploiement réussi de Mela B3 ; les marques liées à l’esthétique progressent également fortement avec SkinCeuticals, stimulée par le lancement de P-TIOX.

Les Produits Professionnels surperforment le marché, grâce aux lancements réussis d’innovations comme Première de Kérastase et Acidic Color Gloss de Redken, ainsi qu’à l’efficacité de sa stratégie omnicanale. Le sèche-cheveux innovant AirLight Pro, lancé récemment, connaît un démarrage prometteur.

ASIE DU NORD

En Asie du Nord, le chiffre d’affaires recule de – 3,2 % à données comparables et de – 3,4 % à données publiées.

En Chine continentale, la croissance du marché de la beauté est négative, fortement impactée par la faiblesse du segment de la beauté sélective. Dans ce contexte difficile, L’Oréal démontre sa résilience en affichant une légère baisse de son chiffre d’affaires. L’Oréal Luxe, la Beauté Dermatologique et les Produits Professionnels devancent leurs marchés respectifs. Les Produits Grand Public sous-performent légèrement leur marché.

Au Japon, le Groupe surperforme un marché très dynamique. En Travel Retail, compte tenu des fortes difficultés des écoulements, notamment à Hainan, la priorité reste de maintenir des niveaux de stocks sains.

En Asie du Nord, la Beauté Dermatologique affiche une croissance à deux chiffres. Toutes les marques y contribuent, CeraVe en particulier grâce à une solide performance. Les Produits Professionnels devancent le marché, boostés par le succès continu de Kérastase.Compte tenu des difficultés persistantes de l'écosystème chinois, le chiffre d'affaires de L'Oréal Luxe est en baisse et la Division réalise une performance en ligne avec le marché ; dans ce contexte, les marques couture, dont Yves Saint Laurent, Maison Margiela, Prada et Valentino, maintiennent une forte dynamique. Dans les Produits Grand Public, le chiffre d’affaires de L’Oréal Paris baisse très légèrement.

En décembre, L’Oréal a annoncé l’acquisition de Dr.G, l’une des premières marques médicales coréennes de soin de la peau sur le marché grand public.

SAPMENA – SSA5

Le chiffre d’affaires de la Zone SAPMENA-SSA progresse de + 12,3 % à données comparables et de + 12,0 % à données publiées.

Dans la Zone SAPMENA, toutes les catégories et Divisions sont en croissance, portées par le mix des produits et une contribution positive en prix et en volume.

Par pays, les principaux contributeurs sont le cluster Australie-Nouvelle-Zélande, la Thaïlande, l’Arabie saoudite, le Vietnam et l’Inde.

Par Division, la Beauté Dermatologique enregistre la plus forte croissance, portée par la dynamique exceptionnelle de CeraVe et Mela B3 de La Roche-Posay. Le Luxe poursuit sa progression à deux chiffres, tirée principalement par Yves Saint Laurent et Prada.

Les catégories les plus dynamiques sont les parfums et le soin de la peau, cette dernière portée par la Beauté Dermatologique et les Produits Grand Public. La croissance en soin du cheveu est dynamisée par la stratégie continue de premiumisation, tant dans le circuit grand public que professionnel.

Les ventes en ligne restent particulièrement dynamiques, en particulier en Arabie saoudite, en Inde et en Asie du Sud-Est.

L’Afrique subsaharienne (SSA) connaît une nouvelle année record avec une progression à deux chiffres dans tous les pays et toutes les Divisions. Par catégorie, le soin de la peau est particulièrement dynamique, suivi par le soin du cheveu et les parfums. Par Division, les principaux contributeurs à la croissance sont les Produits Grand Public et la Beauté Dermatologique.

AMÉRIQUE LATINE

En Amérique latine, le chiffre d’affaires progresse de + 11,0 % à données comparables et de + 13,3 % à données publiées.

La croissance est soutenue par une contribution bien équilibrée, en valeur et en volume.

Tous les pays affichent une forte dynamique, le Mexique et le Brésil en tête, respectivement troisième et sixième contributeurs à la croissance du Groupe. Hors Argentine, qui est pénalisée par la crise économique, les ventes dans la région progressent de + 14,7 %.

Par Division, les Produits Grand Public enregistrent une croissance exceptionnelle, grâce à la contribution de chacune des trois marques internationales. Elsève consolide une fois de plus sa position de numéro un du soin du cheveu au Brésil en valeur. L’Oréal Luxe réalise une solide croissance, portée par de bonnes performances au Brésil et surtout au Mexique, où le marché est très dynamique.

Le soin du cheveu reste la catégorie qui enregistre la plus forte croissance dans les trois Divisions concernées, suivi par le maquillage et les parfums.

Les ventes en ligne restent un moteur de croissance clé pour la Zone, stimulées par la bonne performance des « pure players ».





FAITS MARQUANTS DEPUIS LA DERNIÈRE PUBLICATION

STRATÉGIE

En février, L’Oréal a annoncé avoir signé un accord en vue de la cession d’environ 29,6 millions d’actions Sanofi à Sanofi à un prix de 101,5 € par action, soit un montant total de 3 milliards d’euros. À la suite de l’opération et après annulation des actions rachetées, L’Oréal détiendra 7,2% du capital de Sanofi et 13,1% des droits de vote.

L'Oréal a pris une participation minoritaire dans la maison de haute parfumerie Amouage, devenant ainsi un investisseur minoritaire à long terme. Fondée à Oman en 1983 pour être « le cadeau des rois », Amouage a redéfini l'art arabe de la parfumerie, se forgeant une réputation mondiale en apportant une modernité innovante et un véritable sens artistique à toutes ses créations, aujourd'hui présentes dans les meilleurs points de vente de produits de luxe au monde. À l'issue de la transaction, SABCO LLC reste l'actionnaire majoritaire d'Amouage.

En décembre, L’Oréal a annoncé la signature d’un accord avec le groupe de distribution suisse Migros pour l’acquisition de sa filiale Gowoonsesang Cosmetics Co, Ltd, incluant Dr.G, la marque coréenne de soin de la peau. Dr.G rejoindra la Division des Produits Grand Public pour répondre au succès grandissant de la K-Beauty.

RECHERCHE, BEAUTY TECH ET DIGITAL

Au CES 2025 de Las Vegas, L'Oréal a dévoilé Cell BioPrint, un appareil compact permettant de réaliser en seulement cinq minutes une analyse personnalisée de sa peau grâce à la protéomique avancée, c'est-à-dire à l'étude de la composition des protéines dans le corps humain et de leur impact sur le vieillissement.

En octobre, L’Oréal a remporté le prestigieux prix de la meilleure présentation orale en Recherche Appliquée lors du congrès 2024 de l’IFSCC (International Federation of Societies of Cosmetic Chemists) pour la découverte des propriétés des pigments bleu outremer dans les cosmétiques qui ont le potentiel de sublimer la peau.

En janvier, IBM et L'Oréal ont annoncé une collaboration pour tirer parti de la technologie et l'expertise GenAI d'IBM afin d’ouvrir de nouvelles perspectives dans le domaine de la formulation des produits cosmétiques. Cette initiative unique permettra de développer un modèle d'IA personnalisé conçu pour augmenter la vitesse et l'échelle d'innovation et de reformulation de L'Oréal, avec des produits toujours plus inclusifs, durables, et personnalisés.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE GOUVERNANCE

En novembre, la Zone SAPMENA a annoncé avoir atteint à la fin de l'année 2023 100 % d'énergie renouvelable sur l'ensemble des 23 sites exploités 7 , en avance sur l'engagement 2025 du Groupe ; cela comprend toutes les usines, les centres de distribution, la R&I et les bureaux.

, en avance sur l'engagement 2025 du Groupe ; cela comprend toutes les usines, les centres de distribution, la R&I et les bureaux. En novembre, L'Oréal et Chenavari Investment Managers ont annoncé le lancement de Solstice, un fonds de dette destiné à accompagner les fournisseurs dans la décarbonation de projets industriels significatifs.

En janvier, L'Oréal a reçu la médaille EcoVadis Platine avec une note de 84 sur 100. Cette reconnaissance classe L'Oréal dans le top 1% des entreprises les mieux notées au monde parmi plus de 150 000 entreprises évaluées.

ART & CULTURE

En novembre, L’Oréal a signé un partenariat de 3 ans avec le Louvre intitulé « De toutes beautés », proposant un parcours guidé à travers 108 œuvres sélectionnées représentant parfaitement l’Essentialité de la Beauté à travers les âges.





RÉSULTATS 2024

Les comptes sont audités et le rapport de certification des comptes consolidés sera émis après l’arrêté du rapport de gestion par le Conseil d’Administration et sa vérification par les commissaires aux comptes.

Rentabilité d’exploitation à 20 % du chiffre d’affaires

Comptes de résultat consolidé : du chiffre d’affaires au résultat d’exploitation.

2023 2024 En M€ % CA En M€ % CA Chiffre d’affaires 41 182,5 100,0 % 43 486,8 100,0 % Coût des ventes - 10 767,0 26,1 % - 11 227,0 25,8 % Marge brute 30 415,5 73,9 % 32 259,8 74,2 % Frais de Recherche & Innovation - 1 288,9 3,1 % - 1354,7 3,1 % Frais publi-promotionnels - 13 356,6 32,4 % - 14 008,9 32,2 % Frais commerciaux & administratifs - 7 626,7 18,5 % - 8 208,7 18,9 % Résultat d’exploitation 8 143,3 19,8 % 8 687,5 20,0 %

La marge brute, à 74,2 % du chiffre d’affaires, est en hausse de 30 points de base.

Les frais de Recherche & Innovation restent stables, à 3,1 % du chiffre d’affaires.

Les frais publi-promotionnels diminuent de 20 points de base pour atteindre 32,2 % du chiffre d’affaires, soit une hausse de plus de 4,9 % sur un an.

Les frais commerciaux et administratifs, à 18,9 % du chiffre d’affaires, progressent de 40 points de base.

Au total, le résultat d’exploitation augmente de + 6,7 % à 8 687,5 millions d’euros, et ressort à 20 % du chiffre d’affaires, en progression de 20 points de base.





Résultat d’exploitation par Division

2023 2024 En M€ % CA En M€ % CA Par Division Produits Professionnels 1 005,3 21,6 % 1 086,2 22,2 % Produits Grand Public 3 114,7 20,5 % 3 376,4 21,1 % L’Oréal Luxe 3 331,8 22,3 % 3 469,7 22,3 % Beauté Dermatologique 1 670,9 26,0 % 1 832,7 26,1 % Total des Divisions 9 122,7 22,2 % 9 765,0 22,5 % Non alloué 8 - 979,4 - 2,4 % - 1 077,5 - 2,5 % Groupe 8 143,3 19,8 % 8 687,5 20,0 %

La rentabilité de la Division des Produits Professionnels s’établit à 22,2 % du chiffre d’affaires, en progression de 60 points de base.

La rentabilité de la Division des Produits Grand Public s’établit à 21,1 % du chiffre d’affaires, en progression de 60 points de base.

La rentabilité de la Division Luxe s’établit à 22,3 %, stable par rapport à 2023.

La rentabilité de la Division Beauté Dermatologique s’établit à 26,1 %, en progression de 10 points de base.

Les dépenses non-allouées s’élèvent à 1 007,5 millions d’euros.





Résultat net

Comptes de résultat consolidé : du résultat d’exploitation au résultat net hors éléments non récurrents.





En M€ 2023 2024 Évolution Résultat d’exploitation 8 143,3 8 687,52 + 6,7 % Produits et charges financiers hors dividendes reçus - 113,4 - 261,4 Dividendes Sanofi 420,9 444,5 Résultat avant impôt hors éléments non récurrents 8 450,8 8 870,6 + 5,0 % Impôt sur les résultats hors éléments non récurrents - 1 957,8 - 2 075,4 Résultat net des sociétés mises en équivalence hors éléments non récurrents + 0,2 - 1,3 Intérêts minoritaires - 6,7 - 7,6 Résultat net part du groupe

hors éléments non récurrents 6 486,6 6 786,3 + 4,6 % BNPA Erreur ! Signet non défini.(€) 12,08 12,66 + 4,8 % Résultat net part du groupe 6 184,0 6 408,7 + 3,6 % Résultat net dilué par action part du groupe (€) 11,52 11,95 Nombre d’actions moyen dilué 537 021 039 536 078 431

La charge financière nette ressort à 261,4 millions d’euros.

Les dividendes Sanofi s’élèvent au total à 444,5 millions d'euros.

L’impôt sur les résultats hors éléments non récurrents s’élève à 2 075 millions d’euros, soit un taux d’imposition de 23,4 %.

Le résultat net part du Groupe hors éléments non récurrents s’élève à 6,786 millions d’euros.

Le Bénéfice Net Par Action 2, à 12,66 euros, est en progression de + 4,8 %.

Les éléments non récurrents part du groupe9 s’élèvent à 377,6 millions d’euros net d’impôts.

Le résultat net part du groupe ressort à 6 408,7 millions d’euros, en progression de + 3,6 %.





Marge Brute d’Autofinancement, Bilan et Situation de trésorerie

La marge brute d’autofinancement s’élève à 8 512,6 millions d’euros, en augmentation de + 6,4 %.

Le besoin en fonds de roulement est en hausse de 227 millions d’euros.

À 1 641,7 millions d’euros, les investissements, représentent 3,8 % du chiffre d’affaires.

Le cash-flow opérationnel 10, à 6 644 millions d’euros, est en augmentation de 8,6 %.

Le bilan demeure robuste, avec des capitaux propres qui s’élèvent à 33,1 milliards d’euros





Dividende proposé à l’Assemblée Générale du 29 avril 2025

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale des Actionnaires du 29 avril 2025, un dividende de 7,00 euros, en augmentation de + 6,1 % par rapport au dividende versé en 2024. Ce dividende sera mis en paiement le 7 mai 2025 (date de détachement le 5 mai à 00h00 heure de Paris).





Capital social

À la date du 31 décembre 2024, le capital de la société est composé de 534 312 021 actions.

Le Conseil d’Administration de L’Oréal s’est réuni le 6 février 2025 sous la Présidence de Jean-Paul Agon et en présence des Commissaires aux Comptes. Le Conseil a arrêté les comptes consolidés et les comptes sociaux pour l’exercice 2024.



« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »





À propos de L’Oréal

Depuis 115 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, essentielle, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 37 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec plus de 90 000 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e- commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, parfumeries, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 43,48 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 21 centres de recherche répartis dans 13 pays, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et 8 000 talents dans le Digital pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech. Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom/









1 À données comparables : à structure et taux de change identiques.

2 Résultat net dilué par action, hors éléments non récurrents part du groupe.

3 Proposé à l’Assemblée Générale du 29 avril 2025.

4 Si l’Assemblée Générale du 29 avril 2025 approuve les nominations et les renouvellements proposés.

5 SAPMENA – SSA : South Asia Pacific, Middle East, North Africa, Sub-Saharan Africa (Asie du Sud, Pacifique, Moyen-Orient, Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne)

6 GCC: (Gulf Cooperation Council) : Conseil de Coopération du Golfe.

7 À l'exclusion des installations de sûreté et de sécurité

8 Non alloué = Frais centraux Groupe, recherche fondamentale, actions gratuites et divers.

9 Les éléments non récurrents incluent les dépréciations d’actifs, les plus et moins-values ​​de cessions d'immobilisations, les coûts de restructuration et les effets d’impôts sur éléments non récurrents.

10 Cash-flow opérationnel = Marge brute d’autofinancement + variation du besoin en fonds de roulement – investissements





Annexes

Annexe 1: Chiffre d’affaires du groupe L’Oréal 2023/2024 (en millions d’euros)



2023 2024

M€ M€ Evolution à données comparables Evolution à données publiées Premier trimestre 10 380,4 11 245,0 + 9,4 % + 8,3 % Deuxième trimestre 10 193,7 10 875,8 + 5,3 % + 6,7 % Total premier semestre 20 574,1 22 120,8 + 7,3 % + 7,5 % Troisième trimestre 10 003,1 10 284,9 + 3,4 % + 2,8 % Total neuf mois 30 577,2 32 405,7 + 6,0 % + 6,0 % Quatrième Trimestre 10 605,3 11 081,1 + 2,5 % + 4,5 % Total Année 41 182,5 43 486,8 + 5,1 % + 5,6 %







Annexe 2 : Comptes de résultat consolidé comparés

En millions d’euros 2024 2023 2022 Chiffre d’affaires 43 486,8 41 182,5 38 260,6 Coût des ventes -11 227,0 -10 767,0 -10 577,4 Marge brute 32 259,8 30 415,5 27 683,3 Frais de Recherche et Innovation -1 354,7 -1 288,9 -1 138,6 Frais publi-promotionnels -14 008,9 -13 356,6 -12 059,0 Frais commerciaux et administratifs -8 208,7 -7 626,7 -7 028,8 Résultat d’exploitation 8 687,5 8 143,3 7 456,9 Autres produits et charges -437,7 -449,9 -241,5 Résultat opérationnel 8 249,8 7 693,4 7 215,4 Coût de l’endettement financier brut -373,4 -226,7 -70,4 Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 148,7 162,1 69,8 Coût de l’endettement financier net -224,7 -64,6 -0,6 Autres produits et charges financiers -36,7 -48,8 -72,3 Dividendes Sanofi 444,5 420,9 468,2 Résultat avant impôt et sociétés mises en équivalence 8 432,9 8 001,0 7 610,6 Impôts sur les résultats -2 015,1 -1 810,6 -1 899,4 Résultat net des sociétés mises en équivalence -1,3 0,2 1,4 Résultat net 6 416,5 6 190,5 5 712,6 Dont :





part du groupe 6 408,7 6 184,0 5 706,6 part des minoritaires 7,8 6,5 6,0 Résultat net par action part du groupe (en euros) 11,99 11,55 10,65 Résultat net dilué par action part du groupe (en euros) 11,95 11,52 10,61 Résultat net par action hors éléments non récurrents part du groupe (en euros) 12,70 12,11 11,30 Résultat net dilué par action hors éléments non récurrents part du groupe (en euros) 12,66 12,08 11,26

Annexe 3 : État du résultat global consolidé

En millions d’euros 2024 2023 2022 Résultat net consolidé de l'exercice 6 416,5 6 190,5 5 712,6 Couverture des flux de trésorerie -77,1 -137,3 288,5 Réserves de conversion 260,6 -425,8 195,1 Impôt sur les éléments recyclables (1) 4,1 22,7 -58,0 Éléments recyclables en résultat 187,7 -540,3 425,6 Actifs financiers à la juste valeur par résultat global 1 144,9 -76,3 152,1 Gains et pertes actuariels 154,2 -119,3 395,6 Impôt sur les éléments non recyclables (1) -72,5 28,9 -111,5 Éléments non recyclables en résultat 1 226,6 -166,7 436,2 Autres éléments du résultat global 1 414,3 -707,0 861,8 RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ 7 830,8 5 483,6 6 574,4 Dont :





part du groupe 7 823,2 5 477,7 6 567,6 part des minoritaires 7,5 5,9 6,8

(1) L’effet d’impôt se décline comme suit :



En millions d’euros 2024 2023 2022

Couverture des flux de trésorerie 4,1 22,7 -58,0

Éléments recyclables en résultat 4,1 22,7 -58,0

Actifs financiers à la juste valeur par résultat global -33,3 -1,3 -6,1

Gains et pertes actuariels -39,2 30,2 -105,5

Éléments non recyclables en résultat -72,5 28,9 -111,5

TOTAL -68,3 51,6 -169,5

Annexe 4 : Bilans consolidés comparés

Actif

En millions d’euros 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 Actifs non courants 39 879,9 35 529,7 32 794,5 Écarts d'acquisition 13 382,0 13 102,6 11 717,7 Autres immobilisations incorporelles 4 594,8 4 287,1 3 640,1 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 1 763,2 1 692,4 1 482,7 Immobilisations corporelles 4 202,0 3 867,7 3 481,7 Actifs financiers non courants 14 838,1 11 631,6 11 652,8 Titres mis en équivalence 126,4 27,0 18,4 Impôts différés actifs 973,3 921,2 801,1 Actifs courants 16 473,5 16 325,4 14 049,6 Stocks 4 630,1 4 482,4 4 079,4 Créances clients 5 601,8 5 092,7 4 755,5 Autres actifs courants 1 955,3 2 270,6 2 423,2 Impôts sur les bénéfices 234,1 191,6 173,9 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 052,3 4 288,1 2 617,7 TOTAL 56 353,4 51 855,1 46 844,2

Passif

En millions d’euros 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 Capitaux propres 33 137,8 29 081,6 27 186,5 Capital 106,9 106,9 107,0 Primes 3 444,3 3 370,2 3 368,7 Autres réserves 16 144,8 13 799,1 11 675,6 Autres éléments du résultat global 7 277,8 6 123,8 6 404,4 Réserves de conversion -249,2 -509,6 -83,8 Actions auto-détenues — — — Résultat net part du groupe 6 408,7 6 184,0 5 706,6 Capitaux propres – part du groupe 33 133,3 29 074,3 27 178,5 Intérêts minoritaires 4,5 7,3 8,0 Passifs non courants 8 579,6 7 873,8 5 937,9 Provisions pour retraites et autres avantages 668,9 562,0 457,9 Provisions pour risques et charges 76,8 68,8 67,7 Passifs d'impôts non courants 224,3 255,7 275,6 Impôts différés passifs 964,5 846,6 905,6 Emprunts et dettes financières non courants 5 187,1 4 746,7 3 017,6 Dettes financières de location – part non courante 1 458,0 1 394,2 1 213,5 Passifs courants 14 636,0 14 899,7 13 719,6 Dettes fournisseurs 6 468,5 6 347,0 6 345,6 Provisions pour risques et charges 1 093,1 977,2 1 205,6 Autres passifs courants 4 949,6 4 816,1 4 484,6 Impôts sur les bénéfices 275,1 208,1 264,2 Emprunts et dettes financières courants 1 381,3 2 091,5 1 012,8 Dettes financières de location – part courante 468,6 459,8 407,0 TOTAL 56 353,4 51 855,1 46 844,2

Annexe 5 : Tableaux des variations des capitaux propres consolidés

En millions d’euros Nombre d’actions en circulation Capital Primes Autres réserves et résultat (1) Autres éléments du résultat global Actions auto-détenues Réserves de conversion Capitaux propres part du groupe Intérêts minoritaires Capitaux propres Situation au 31.12.2021 535 412 360 111,5 3 265,6 23 689,3 5 738,6 -8 940,2 -279,1 23 585,7 6,9 23 592,6 Impact de l'application de la

décision IFRIC sur les contrats SaaS





-151,2





-151,2

-151,2 Situation au 01.01.2022 (1) 535 412 360 111,5 3 265,6 23 538,1 5 738,6 -8 940,2 -279,1 23 434,5 6,9 23 441,4 Résultat net consolidé de l'exercice





5 706,6





5 706,6 6,0 5 712,6 Couverture des flux de trésorerie







229,7



229,7 0,8 230,5 Réserves de conversion











195,3 195,3 -0,2 195,1 Autres éléments du résultat global

et recyclables en résultat







229,7

195,3 425,0 0,6 425,6 Actifs financiers à la juste valeur

par résultat global







146,1



146,1

146,1 Gains et pertes actuariels







290,0



290,0 0,1 290,1 Autres éléments du résultat global

et non recyclables en résultat







436,1



436,1 0,1 436,2 Résultat global consolidé





5 706,6 665,8

195,3 6 567,6 6,8 6 574,4 Augmentation de capital 1 317 073 0,3 103,1 -0,2





103,2

103,2 Annulation d'actions auto-détenues

-4,8

-9 437,7

9 442,5

—

— Dividendes versés

(hors actions propres)





-2 601,2





-2 601,2 -4,4 -2 605,6 Rémunérations payées en actions





169,0





169,0

169,0 Variations nettes des titres

L’Oréal auto-détenus -1 542 871







-502,3

-502,3

-502,3 Variations de périmètre





—

— — — — — Autres variations (1)





7,6

—

7,6 -1,2 6,4 Situation au 31.12.2022 535 186 562 107,0 3 368,7 17 382,2 6 404,4 — -83,8 27 178,5 8,0 27 186,5 Résultat net consolidé de l'exercice





6 184,0





6 184,0 6,5 6 190,5 Couverture des flux de trésorerie







-113,9



-113,9 -0,6 -114,5 Réserves de conversion











-425,9 -425,9 0,1 -425,8 Autres éléments du résultat global

et recyclables en résultat







-113,9

-425,9 -539,8 -0,6 -540,3 Actifs financiers à la juste valeur

par résultat global







-77,5



-77,5

-77,5 Gains et pertes actuariels







-89,2



-89,2 -89,2 Autres éléments du résultat global

et non recyclables en résultat







-166,7



-166,7 — -166,7 Résultat global consolidé





6 184,0 -280,6

-425,9 5 477,6 5,9 5 483,6 Augmentation de capital 810 545 0,2 1,5 —





1,7

1,7 Annulation d'actions auto-détenues

-0,3

-503,2

503,3

-0,2

-0,2 Dividendes versés

(hors actions propres)





-3 248,4





-3 248,4 -6,2 -3 254,6 Rémunérations payées en actions





168,5





168,5

168,5 Variations nettes des titres

L’Oréal auto-détenus -1 271 632







-503,3

-503,3

-503,3 Variations de périmètre









—

—

— Autres variations





-0,1





-0,1 -0,4 -0,6 Situation au 31.12.2023 534 725 475 106,9 3 370,2 19 983,1 6 123,8 — -509,6 29 074,3 7,3 29 081,6

Après prise en compte de la décision définitive de l’IFRIC d’avril 2021 sur les coûts de configuration et de personnalisation d’un logiciel utilisé dans le cadre d’un contrat de type SaaS.

En millions d’euros Nombre d’actions en circulation Capital Primes Autres réserves et résultat Autres éléments du résultat global Actions auto-détenues Réserves de conversion Capitaux propres part du groupe Intérêts minoritaires Capitaux propres Situation au 31.12.2023 534 725 475 106,9 3 370,2 19 983,1 6 123,8 — -509,6 29 074,3 7,3 29 081,6 Résultat net consolidé de l'exercice





6 408,7





6 408,7 7,8 6 416,5 Couverture des flux de trésorerie







-72,5



-72,5 -0,4 -72,9 Réserves de conversion











260,4 260,4 0,2 260,6 Autres éléments du résultat global

et recyclables en résultat







-72,5

260,4 187,9 -0,2 187,7 Actifs financiers à la juste valeur

par résultat global







1 111,6



1 111,6

1 111,6 Gains et pertes actuariels







115,0



115,0 115,0 Autres éléments du résultat global

et non recyclables en résultat







1 226,6



1 226,6 — 1 226,6 Résultat global consolidé





6 408,7 1 154,1

260,4 7 823,2 7,5 7 830,8 Augmentation de capital 895 103 — 69,8





69,9

69,9 Annulation d'actions auto-détenues

-0,1

-497,4

497,5

—

— Dividendes versés

(hors actions propres)





-3 565,1





-3 565,1 -7,1 -3 572,1 Rémunérations payées en actions





239,1





239,1

239,1 Variations nettes des titres

L’Oréal auto-détenus -1 308 557







-497,5

-497,5

-497,5 Variations de périmètre













—

— Autres variations



4,3 -14,9



-10,6 -3,2 -13,8 SITUATION AU 31.12.2024 534 312 021 106,9 3 444,3 22 553,5 7 277,8 — -249,2 33 133,3 4,5 33 137,8

Annexe 6 : Tableaux des flux de trésorerie consolidés comparés

En millions d’euros 2024 2023 2022 Flux de trésorerie liés à l'activité





Résultat net part du groupe 6 408,7 6 184,0 5 706,6 Intérêts minoritaires 7,8 6,5 6,0 Élimination des charges et des produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité :





amortissements, provisions et passifs d'impôts non courants (1) 1 855,3 1 715,0 1 536,1 variation des impôts différés -37,4 -95,3 -96,5 charge de rémunération des plans d'actions gratuites 239,1 168,5 169,0 plus ou moins-values de cessions d'actifs 15,2 6,9 7,6 Autres opérations sans incidence sur la trésorerie 21,1 14,1 -38,7 Résultat des sociétés mises en équivalence net des dividendes reçus 2,9 -0,2 -0,5 Marge brute d'auto-financement 8 512,6 7 999,5 7 289,6 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (1) -226,6 -394,9 -1 011,3 Flux de trésorerie générés par l'activité (A) 8 286,0 7 604,6 6 278,3 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement





Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -1 641,7 -1 488,7 -1 343,2 Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 13,6 12,8 9,2 Variation des autres actifs financiers (y compris les titres non consolidés) -1 927,0 -170,7 -142,8 Incidence des variations de périmètre -148,9 -2 497,2 -746,9 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B) -3 703,9 -4 143,7 -2 223,8 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement





Dividendes versés -3 614,9 -3 425,6 -2 689,9 Augmentation de capital de la société mère 69,9 1,5 103,2 Valeur de cession/(acquisition) des actions propres -497,5 -503,3 -502,3 Rachat d'intérêts minoritaires -13,9 — — Émission (remboursement) d'emprunts à court terme -1 775,9 -823,7 -3 563,8 Émission d'emprunts à long terme 1 529,4 3 567,1 3 019,9 Remboursement d'emprunts à long terme -7,9 — — Remboursement de la dette de location -474,3 -430,6 -446,9 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C) -4 785,1 -1 614,6 -4 079,9 Incidence des variations de cours des devises et de juste valeur (D) -32,8 -175,9 -70,7 Variation de trésorerie (A+B+C+D) -235,8 1 670,4 -96,1 Trésorerie d'ouverture (E) 4 288,1 2 617,7 2 713,8 TRÉSORERIE DE CLÔTURE (A+B+C+D+E) 4 052,3 4 288,1 2 617,1

Suite au dénouement en 2023 du litige avec l'Autorité de la Concurrence France, la reprise de provision et l'extourne de la créance pour un même montant de 189,5 millions d'euros ont été présentées dans les opérations sans incidence sur la trésorerie.



