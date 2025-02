MARE NOSTRUM : Chiffre d’affaires 2024 de 120 ME - Poursuite de la réorganisation et du recentrage des activités

MARE NOSTRUM

Chiffre d’affaires 2024 de 120 M€

Poursuite de la réorganisation et du recentrage des activités

Grenoble, le 6 février 2025 – 18h – Le groupe Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, a conduit au cours de l’exercice 2024 une vaste réorganisation opérationnelle et financière, axée sur l’amélioration de la rentabilité et le recentrage sur son cœur de métier, à savoir le Travail Temporaire, le Recrutement et la Formation.

Nouveau périmètre de consolidation

A cet effet, Mare Nostrum a procédé en début d’année à des fermetures d’agences et cédé certains actifs1. Au cours du second semestre, le Groupe a poursuivi le recentrage de ses activités clés sur ses agences les plus performantes afin d’optimiser ses coûts et son efficacité opérationnelle. Ce nouveau périmètre plus concentré permet à Mare Nostrum un pilotage plus fin et plus efficace de ses activités, tout en maintenant sa couverture nationale.

Sur ce nouveau périmètre* et grâce à la mobilisation constante des équipes, le groupe Mare Nostrum clôture l’exercice 2024 en enregistrant un chiffre d’affaires de 120 M€. Le niveau d’activité marque ainsi une bonne résistance par rapport à l’exercice 2023, à périmètre comparable (hors chiffre d’affaires des sociétés liquidées et agences fermées en janvier et octobre 2024), avec un retrait contenu de - 4% (- 28% à périmètre constant). Témoignant de la pertinence de cette nouvelle organisation, le chiffre d’affaires sur le 4ème trimestre progresse de 2% pour s’établir à 32,7 M€ contre 32 M€ en 2023 (à périmètre comparable**).

En millions d’euros 2024* 2023 2023

à périmètre comparable** Variation 2024/2023

à périmètre comparable CA 1er trimestre 28,8 42,9 30,1 - 4% CA 2e trimestre 29,5 45,1 31,8 - 7% CA 3e trimestre 29,1 39,5 31,0 - 6% CA 4e trimestre 32,7 42,0 32,0 + 2% CA annuel 120,0 169,5 124,9 - 4%

Chiffres consolidés et non audités

* Nouveau périmètre lié à la déconsolidation au 31 décembre 2024 des sociétés liquidées et agences fermées en 2024 (janvier et octobre)

** Périmètre comparable à fin 2024 : chiffre d’affaires 2023 retraité des sociétés liquidées et agences fermées en 2024 (janvier et octobre).

L’activité Travail Temporaire, sur ce nouveau périmètre, totalise un chiffre d’affaires annuel de 94,2 M€ en 2024 contre 101,7 M€ en 2023 à périmètre comparable**. Sur l’exercice, l’activité phare du Groupe a réussi à consolider ses positions en pleine réorganisation et démontre ainsi sa résilience avec un repli de son activité limité à - 7% à périmètre comparable** (- 34% à périmètre constant) dans un marché du Travail Temporaire au niveau national qui a vu le nombre d’intérimaires baisser en moyenne de – 8,6%2 sur l’année 2024.

La division Formation, qui a conservé le même périmètre et n’est pas concernée par les procédures en cours, voit ses revenus annuels progresser de 5%, portés par le lancement des nouvelles formations (PASI, etc.) . Ainsi, le chiffre d’affaires de la division s’élève à 10,7 M€ en 2024 contre 10,2 M€ l’an passé.

L’activité Portage, également préservée par les procédures, reste stable à 8,7 M€.

La division Recrutement réalise, quant à elle sur le nouveau périmètre, 1,0 M€ de chiffre d’affaires en 2024 consécutivement à la réorganisation des cabinets de recrutement (- 6% à périmètre comparable). En 2025, la division devrait enclencher un nouveau cycle de développement en se concentrant sur les villes et régions stratégiques.

Concernant la division Prestations RH, le chiffre d’affaires de la division s’établit à 5,5 M€ sur 2024 contre 3,1 M€ en 2023 (à périmètre comparable). Cette croissance de 76% (65% à périmètre constant), bénéficie de l’accélération des revenus de l’Agence Unique (+ 59% de CA) et de la réintégration en chiffre d’affaires des opérations et services réalisés avec les agences déconsolidées en cours d’exercice (pour 1,5 M€)3.

Résilience affirmée et mobilisation sans faille au service de la pérennité du Groupe

Le groupe Mare Nostrum a vu sa période d’observation prolongée de 6 mois4 lui permettant de finaliser ses projets de plan de continuation au niveau de la holding et des filiales en procédure, qui seront soumis aux votes des créanciers avant leur examen par le Tribunal de commerce de Grenoble au cours du 1er semestre 2025.

Malgré une année 2024 marquée par des défis complexes, le Groupe a su faire preuve d’une forte résilience comme en attestent les chiffres commentés plus haut, affirmant ainsi la solidité de son modèle et la détermination de ses équipes. Grâce à une relation de confiance maintenue avec ses clients et ses intérimaires, le Groupe a poursuivi son engagement en faveur de l’emploi et du développement des compétences et pu répondre aux besoins de ses clients avec la même exigence et expertise. Confiantes en l’avenir, les équipes de Mare Nostrum restent pleinement mobilisées pour assurer la continuité des activités du Groupe, avec pour priorité l’homologation des projets de plans de continuation par le Tribunal dans le courant du premier semestre 2025. Dans cette optique, Mare Nostrum poursuit sa réorganisation, l’optimisation de ses coûts et le développement organique de ses activités en Travail Temporaire, Formation, Recrutement et Prestations RH.

En outre, le Groupe poursuit ses discussions exclusives entamées en novembre dernier avec le Groupe Domino RH5, acteur majeur dans la gestion des ressources humaines, en vue d’un rapprochement capitalistique qui permettrait de développer les activités du Groupe, et par suite, viendrait renforcer sa capacité à exécuter les projets de plan de continuation destinés à assurer la pérennité de l’exploitation. Les travaux se poursuivent pour permettre ce rapprochement qui sera conditionné à l’homologation des projets de plan de continuation par le Tribunal.

Mare Nostrum renouvelle ses remerciements à ses collaborateurs, intérimaires, actionnaires et partenaires pour leur engagement constant. Il exprime également sa reconnaissance envers ses clients pour la fidélité et la confiance qu'ils lui témoignent.

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 20 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement et la formation. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarques dédiée aux PME/ETI. Mare Nostrum est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR.

