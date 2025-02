Communiqué de presse des résultats annuels 2024 de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Résultats au 31 décembre 20241









1 Communiqué de presse

Strasbourg, le 6 février 2025

Performance du modèle de bancassurance diversifié :

Crédit Mutuel Alliance Fédérale réalise un exercice 2024

au plus haut niveau historique (4,1 Md€ de résultat net)

dans un environnement difficile.

La première année du plan stratégique Ensemble Performant Solidaire se clôture avec des résultats au plus haut niveau. Avec un produit net bancaire (PNB) de 16,6 milliards d’euros (+3,4 %) et un résultat net de 4,1 milliards d’euros (+0,2 %), Crédit Mutuel Alliance Fédérale confirme la pertinence de ses choix stratégiques de bancassureur universel diversifié.

Cette performance solide est réalisée dans un contexte défavorable pour la banque de détail en France. Les réseaux bancaires ont été pénalisés par la faiblesse de la demande de crédits, le rattrapage post-Covid des défaillances d'entreprises, les provisions pour risque non avéré et le pincement de la marge d’intérêt. L’assurance progresse fortement avec un résultat net contributif historique de 983 millions d’euros. Les métiers spécialisés2 progressent également fortement avec un résultat net de 1,1 milliard d’euros (+30,0 %).

Les frais généraux sont maitrisés. Ils s’établissent à 9,3 milliards d’euros (+0,9 %) et reflètent les investissements stratégiques du groupe et son pacte social fort. Avec 66 milliards de capitaux propres et un CET1 de 18,8 % au 31 décembre 2024, Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une fois de plus l’une des banques les plus solides de la zone euro.

Premier établissement financier engagé dans la démarche d’entreprise à mission, Crédit Mutuel Alliance Fédérale a fait de son Dividende sociétal un puissant outil d’engagement. En 2024, 574 millions d’euros ont ainsi été mobilisés pour soutenir des entrepreneurs engagés pour le climat, porter des offres de bancassurance inclusives et accompagner les associations locales comme les grandes ONG.







Résultats au 31 décembre 2024











2024 2023 Évolution PRODUIT NET BANCAIRE RECORD 16 610 M€ 16 060 M€ +3,4 % dont banque de détail 12 347 M€ 12 273 M€ +0,6 % dont assurance 1 439 M€ 1 188 M€ +21,1 % dont métiers spécialisés 2 916 M€ 2 724 M€ +7,1 % FRAIS GÉNÉRAUX MAITRISÉS

EFFET CISEAUX POSITIF -9 259 M€ -9 173 M€ +0,9 % COÛT DU RISQUE EN FORTE AUGMENTATION

LIÉE À LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE ET À LA HAUSSE DES PROVISIONS POUR RISQUE AVÉRÉ (47 %) ET NON AVÉRÉ (53 %) -2 071 M€ -1 296 M€ +59,8 % RÉSULTAT NET AU PLUS HAUT NIVEAU 4 124 M€ 4 115 M€ +0,2 % DIVIDENDE SOCIÉTAL 574 M€ 439 M€ +30,8 %





CROISSANCE DES FINANCEMENTS3 Crédits à l'habitat Crédits à l'équipement Crédits à la consommation 264,4 Md€ 144,6 Md€ 57,4 Md€ -0,2 % +2,3 % +5,1 %





UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE Ratio CET14 Capitaux propres 18,8 % 66 Md€

























1 Les procédures d'audit annuel des comptes au 31/12/2024 sont en cours. La réunion du conseil d’administration arrêtant les comptes s’est tenue le 6 février 2025. L’ensemble de la communication financière est disponible sur le site Internet : www.bfcm.creditmutuel.fr et est publiée par Crédit Mutuel Alliance Fédérale en application des dispositions de l’article L451-1-2 du Code monétaire et financier et des articles 222-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

2 En dehors des réseaux. 3 Évolution des encours calculée sur 12 mois. 4 Estimé au 31 décembre 2024, l’intégration du résultat dans les fonds propres est soumise à l’approbation de la BCE.

Pièce jointe