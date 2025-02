Déclaration : La santé et la sécurité publiques sont essentielles pour remédier à la crise du fentanyl

WASHINGTON, D.C., 06 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Dr Alexander Caudarella, premier dirigeant du Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS), a fait la déclaration suivante lors de son passage à Washington, D.C., cette semaine.

« Plus tôt cette semaine, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé des mesures visant à retarder ou à empêcher l’application de tarifs douaniers américains sur les produits canadiens. Ces mesures prévoient notamment un redoublement des efforts de lutte contre la crise du fentanyl au Canada, avec entre autres la nomination d’un “tsar du fentanyl”.

« La crise des surdoses et des drogues toxiques reste le problème de santé publique le plus pressant de notre époque. Les données montrent clairement que les difficultés à la frontière canado-américaine n’alimentent pas l’épidémie de surdoses des deux pays. Il s’agit d’une question complexe à plusieurs facettes, et les efforts visant à empêcher la production et le trafic de fentanyl peuvent être utiles. Cela dit, une diminution de l’offre ne peut à elle seule résoudre cette crise. C’est pourquoi le CCDUS parle depuis longtemps de la nécessité d’adopter des approches coordonnées et pangouvernementales axées sur la santé, le traitement et la sécurité des communautés.

« Les efforts déployés dans les secteurs du crime organisé et de la sécurité publique pour régler la question du fentanyl doivent s’accompagner de programmes de prévention, de réduction des méfaits, de traitement et de rétablissement qui sont accessibles à tous et contribuent à une société en santé. Perturber l’approvisionnement en drogues pourrait avoir des conséquences inattendues, notamment faire augmenter à court terme le nombre d’intoxications toxiques mortelles et non mortelles. Notre système de soins de santé aigus doit donc être prêt à agir pour sauver des vies. Il est plus important que jamais pour les secteurs de la sécurité publique et de la santé liée à l’usage de substances de collaborer pour donner aux professionnels et à toutes les personnes au Canada les outils et les ressources nécessaires pour accompagner ceux et celles qui souhaitent obtenir de l’aide.

« En sa qualité d’organisation non gouvernementale nationale à but non lucratif sur les dépendances et l’usage de substances au Canada, le CCDUS a rencontré cette semaine de hauts fonctionnaires américains afin de comprendre la situation et de conseiller tous les ordres du gouvernement canadien.

« Nous avons aussi le devoir de continuer à ancrer nos décisions dans la vérité et les données probantes et à respecter nos valeurs de collaboration et de soin. Le CCDUS espère travailler avec toutes les parties impliquées dans la future force de frappe canado-américaine sur le fentanyl. Nous pouvons offrir des conseils stratégiques sur la mobilisation et les ressources nécessaires pour mieux atténuer les méfaits, faire prévaloir les points de vue du secteur de la santé liée à l’usage de substances et défendre les intérêts des personnes que nous servons. En s’appuyant sur son vaste réseau de partenaires de ce secteur au Canada, le CCDUS peut proposer des options et des approches non partisanes et fondées sur des données probantes en appui à cette initiative internationale et à ses buts. Il est essentiel, pour renverser la tendance, de trouver un juste équilibre entre les priorités en sécurité publique et en santé. »

Au sujet du CCDUS

Le CCDUS a été créé par le Parlement afin de fournir un leadership national pour aborder la consommation de substances au Canada. À titre d’organisme de confiance, il offre des conseils aux décideurs partout au pays en tirant parti des recherches, en cultivant les connaissances et en rassemblant divers points de vue.

Les activités et les produits du CCDUS sont réalisés grâce à une contribution financière de Santé Canada. Les opinions exprimées par le CCDUS ne reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada.

