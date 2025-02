Framatome et IBA s'associent pour développer un réseau de cyclotrons pour la production d’Astate-211 en Europe et aux Etats-Unis

Louvain-la-Neuve, Belgique, et Paris, France, le 7 février 2025 – Framatome, un leader international dans le domaine de l'énergie nucléaire engagé dans le développement de produits et de services pour l'industrie des soins de santé, et IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT) le leader mondial des technologies d’accélération de particules et un des principaux fournisseurs de solutions pour la production de radiopharmaceutiques, annoncent aujourd'hui avoir signé un protocole d'accord concernant le lancement d’un partenariat stratégique visant à faire progresser la production, à échelle industrielle, d'Astate-211 (211At), un radioisotope émetteur de particules alpha, en Europe et aux États-Unis.

L’Astate-211 est un radioisotope très prometteur qui fait actuellement l'objet d'études pour son potentiel dans les thérapies alpha ciblées en oncologie. La collaboration entre Framatome et IBA vise à mettre en place un réseau fiable et durable de cyclotrons de pointe spécialisés dans l’accélération des particules alpha afin de garantir la production régulière et en temps voulu d’Astate-211, ainsi que de faire de la radiothéranostique une pierre angulaire de l'oncologie de précision.

La première étape de cette collaboration consistera à mettre en place une installation de production pilote dédiée d'ici 2027-2028. Framatome procédera à un investissement financier dans le cadre de ce partenariat, tandis qu'IBA apportera des équipements. Le site de production sera installé dans la région des Pays de la Loire, en France, tirant parti du solide écosystème de recherche en médecine nucléaire et de l'expertise industrielle de la région.

Ce site pilote servira de base au développement d'un large réseau de cyclotrons de dernière génération accélérant des particules alpha en Europe et aux États-Unis. Ce réseau évolutif vise à répondre à la demande croissante d’Astate-211et à garantir sa disponibilité en temps voulu pour les traitements de pointe contre le cancer.

François Gauché, Vice-président de Framatome Healthcare, a commenté : « Ce partenariat avec IBA est une étape importante dans la transformation des traitements du cancer par thérapie alpha ciblée. La sécurité, l'évolutivité et la rapidité de l'approvisionnement en Astate-211 sont essentielles pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits, et nous nous engageons à mettre en place un réseau de production robuste pour répondre à la demande croissante. Ensemble, nous fournirons aux chercheurs et aux patients atteints de cancer un accès à des solutions thérapeutiques de pointe, tout en créant une base durable pour la croissance future ».

Charles Kumps, Président d'IBA RadioPharma Solutions, a ajouté : « L'annonce d'aujourd'hui marque le début d’un partenariat solide avec un objectif commun : construire un large réseau industriel fiable pour la production et la commercialisation des composés d'Astate-211. En nous appuyant sur nos expertises respectives dans la technologie des cyclotrons et dans la médecine nucléaire, nous créons l'infrastructure essentielle nécessaire pour libérer tout le potentiel de ces thérapies révolutionnaires ».

Les deux sociétés apportent une grande expertise à ce partenariat, avec un historique de réalisations pionnières dans le domaine de la théranostique La technologie propriétaire de production d'isotopes de Framatome a permis la première production commerciale à grande échelle du radioisotope Lutetium-177 dans un réacteur de puissance en juin 2022, assurant un accès fiable et à grande échelle à ce radioisotope médical essentiel pour la thérapie du cancer. IBA, par le biais de sa coentreprise PanTera, a joué un rôle de premier plan dans le développement de la production d'Actinium-225, un autre isotope clé pour la thérapie alpha ciblée. Ensemble, Framatome et IBA posent de nouveaux jalons dans le domaine de la théranostique, renforçant ainsi leur engagement à stimuler l'innovation et à améliorer l'accès mondial à des traitements vitaux.

FIN

À propos de Framatome et Framatome Healthcare

Framatome est un leader international de l’énergie nucléaire, reconnu pour ses solutions innovantes et digitales, ses technologies à forte valeur ajoutée à destination du parc nucléaire mondial. Forte d’une expertise mondiale et de solides références en termes de fiabilité et de performances, l’entreprise conçoit, entretient et installe des composants et des combustibles ainsi que des systèmes de contrôle-commande pour les centrales nucléaires. Ses quelque 20 000 collaborateurs permettent chaque jour aux clients de Framatome de fournir un mix énergétique bas-carbone toujours plus propre, plus sûr et plus économique.

La mission de Framatome Healthcare est de développer des produits et services pour le secteur de la santé. Son équipe apporte son soutien à la chaîne de valeur des radio-isotopes utilisés dans les produits radiopharmaceutiques dans le cadre de l’imagerie de diagnostic et à des fins thérapeutiques, fournit des alliages spéciaux pour le développement d’implants chirurgicaux et de prothèses, et offre des solutions avancées aux installations de stérilisation complexes, essentielles à l’utilisation des matériels médicaux. Les experts de Framatome Healthcare font progresser la lutte contre le cancer, et développent et soutiennent les applications médicales de la technologie nucléaire.

Retrouvez-nous sur www.framatome.com et suivez-nous sur X et LinkedIn.



Framatome est détenue par le Groupe EDF (80,5 %) et Mitsubishi Heavy Industries (MHI – 19,5 %).

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans les technologies des accélérateurs de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services en protonthérapie, considérée comme étant la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA est également un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve en Belgique, emploie environ 2000 personnes dans le monde.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

CONTACTS

IBA

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com

Framatome Media Contact

Brid Nelligan

brid.nelligan@framatome.com

Pièce jointe