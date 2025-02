Persbericht

Embargo tot 7 februari 2025 om 7.00 u.

Gereglementeerde informatie – Voorwetenschap

Financiële informatie voor het tweede halfjaar en het volledige jaar 2024

Voortgezette goede commerciële prestaties en sterke groei van de EBITDAaL, dankzij de geslaagde operationele integratie van VOO

Aantal mobiele postpaidklanten +4,4% j-o-j / Aantal kabelklanten +3,5% j-o-j

Omzet in H2 +0,9% j-o-j / Omzet 2024 +1,7% j-o-j op vergelijkbare basis

EBITDAaL in H2 +7,0% j-o-j / EBITDAaL 2024 +10,1% op vergelijkbare basis





Operationele hoogtepunten De introductie van onze nieuwe portfolio in het begin van het halfjaar was een succes, wat tot uiting kwam in de commerciële prestaties van het mobiele segment.

74 duizend netto nieuwe postpaidklanten in de loop van het halfjaar, waardoor het totale aantal abonnees met 4,4% steeg tot 3,5 miljoen. Zowel onze Orange-merken met de nieuwe portfolio als ons hey!-merk waren succesvol.

in de loop van het halfjaar, waardoor het totale aantal abonnees met 4,4% steeg tot 3,5 miljoen. Zowel onze Orange-merken met de nieuwe portfolio als ons hey!-merk waren succesvol. Onze formules voor kabeldiensten genereerden over de periode 17 duizend netto nieuwe klanten, voor een totaal van 1.021 duizend klanten (+3,5% j-o-j).





Operationele kerncijfers van Orange Belgium gerapporteerd gerapporteerd HJ2 2023 HJ2 2024 Variatie klanten met een mobiel abonnement (in '000) 3 320 3 467 4,4% nettotoevoegingen (in '000) 71 74 3,8% kabelklanten (in '000) 987 1021 3,5% nettotoevoegingen (in '000) 26 17 -34,2%





Financiële hoogtepunten De totale omzet voor het volledige jaar steeg met 1,7% j-o-j tot 1.993,7 miljoen euro.

De EBITDAaL voor het volledige jaar vertoonde een groei van 10,1%, mede dankzij de gerealiseerde synergieën na de overname van VOO (met name de overdracht van mobiele klanten van VOO naar het netwerk van Orange), andere kostenoptimaliseringen en goede commerciële prestaties.

De eCapex stegen met 1,4% voor het volledige jaar op vergelijkbare basis, een gevolg van de implementatie van het gedeelde RAN, de uitrol van 5G en de opwaardering van het kabelnetwerk tot gigabit-netwerkdekking.





Orange Belgium-groep: financiële kerncijfers gerapporteerd vergelijkbaar gerapporteerd vergelijkbaar gerapporteerd vergelijkbaar gerapporteerd vergelijkbaar in miljoen euro HJ2 2023 HJ2 2023 HJ2 2024 Variatie Variatie 2023 2023 2024 Variatie Variatie Omzet 1 009,0 1 007,6 1 016,1 0,7% 0,9% 1 749,5 1 961,1 1 993,7 14,0% 1,7% Omzet uit retaildiensten 823,0 785,6 806,6 -2,0% 2,7% 1 355,1 1 552,3 1 600,8 18,1% 3,1% EBITDAaL 272,6 272,4 291,4 6,9% 7,0% 451,3 494,3 544,3 20,6% 10,1% Marge als 27,0% 27,0% 28,7% 166 bp 164 bp 25,8% 25,2% 27,3% 150 bp 209 bp % van de omzet eCapex1 -194,9 -194,9 -188,4 -3,3% -3,3% -304,1 -362,8 -368,0 21,0% 1,4% Aangepaste operationele cashflow2 77,7 77,5 103,0 32,6% 32,9% 147,2 131,5 176,3 19,7% 34,0% Nettowinst (verlies) van de periode 4,6 4,6 34,8 655,2% -10,8 -18,5 17,2 -259,9% -193,2% Netto financiële schuld 2 224,0 2 224,0 1 904,9 2 224,0 1 904,9

De eCapex omvatten geen licentievergoedingen. Aangepaste operationele cashflow gedefinieerd als EBITDAaL - eCapex, zonder licentievergoedingen





Xavier Pichon, Chief Executive Officer:

We zijn verheugd over de resultaten voor het volledige jaar 2024, een weerspiegeling van onze niet-aflatende inzet om de beste telecomoplossingen op de Belgische markt aan te bieden. Onze recente initiatieven, waaronder ons partnerschap met Netflix en onze nieuwe portfolio zijn door onze klanten uitstekend onthaald. Uit die inspanningen blijkt duidelijk dat wij ons vastberaden willen inzetten om de klantervaring te verbeteren en in een concurrerende markt voorop willen blijven.

Voor de toekomst streven we er vooral naar om onze gebundelde krachten optimaal in te zetten en zullen we ons blijven aanpassen aan nieuwe marktontwikkelingen. Onze 'Lead the Future'-strategie is meer dan ooit de sleutel voor ons toekomstige succes. We zijn vastbesloten om superieure technologie te blijven leveren, met een ongeëvenaarde vaste en mobiele connectiviteit, alsook vooruitgang op het vlak van 5G, cyberbeveiliging, en tegelijkertijd een naadloze klantervaring te verzekeren via flexibele go-to-marketstrategieën en een innovatieve portefeuille. Duurzaamheid blijft een integrale factor van ons bedrijfsmodel, waarbij we ons richten op digitale inclusie en koolstofneutrale activiteiten. We hebben er alle vertrouwen in dat wij in dit dynamische klimaat kunnen blijven innoveren en een leiderspositie kunnen bekleden, dankzij een cultuur die competentie en talent stimuleert en dankzij uitmuntende financiële prestaties.

Antoine Chouc, Chief Financial Officer:

Onze financiële resultaten voor 2024 geven blijk van onze solide prestaties en strategische uitvoering in een concurrerend marktklimaat. Dankzij onze focus op operationele efficiëntie, het genereren van synergieën en strategische investeringen hebben wij solide financiële resultaten kunnen verwezenlijken.

Onze omzet voor het jaar bedroeg bijna 2 miljard euro, een groei van 1,7% jaar-op-jaar, vooral dankzij de groei van de omzet uit retaildiensten (+3,1% jaar-op-jaar).

De EBITDAaL steeg in 2024 met 10,1%, een uitstekend resultaat dat beter was dan onze aanvankelijke vooruitzichten. Dat resultaat werd mogelijk gemaakt omdat we onze synergie-ambities na de overname van VOO hebben overtroffen, het bewijs van onze geslaagde integratie van beide bedrijven. Die synergieën zijn cruciaal om ons concurrentievoordeel te behouden en het voortbestaan van onze onderneming op lange termijn te garanderen.

De eCapex bedroegen in totaal 368 miljoen euro, een weerspiegeling van onze aanhoudende investeringen in superieure technologie. De implementatie van het gedeelde RAN verloopt volgens plan. Dankzij subsidies konden we het HFC-netwerk moderniseren voor Gigabit dekking, vooral in landelijke gebieden, en we zijn begonnen met de uitrol van het FTTH-netwerk.

Dividend over 2024

De Orange Belgium-groep streeft naar een evenwicht tussen gepaste contante rendementen voor de aandeelhouders en een evenwichtige en degelijke financiële positie, met voldoende bewegingsruimte om te investeren in de convergente strategie, de uitbreiding van het netwerk en andere groeikansen. De raad van bestuur van Orange Belgium zal voor het boekjaar 2024 geen dividend voorstellen om geldmiddelen vrij te houden voor toekomstige kapitaalvereisten.

Vooruitzichten voor 2025

De onderneming streeft naar een EBITDAaL tussen 545 miljoen euro en 565 miljoen euro. De totale eCapex zullen in 2025 naar verwachting tussen de 365 miljoen en de 385 miljoen euro liggen.

Nieuwe financiële kalender

7 mei Jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering

3 juli Start black-outperiode

24 juli Financiële resultaten H1 2025 (7.00 uur) – Persbericht

24 juli Financiële resultaten H1 2025 (10.00 uur) – Audio conferencecall

Dit is een voorlopige kalender die later nog kan worden gewijzigd.

