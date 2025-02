Pressemeddelelse







Realkredit Danmark opnåede i 2024 et resultat på 4.424 mio. kr.

“Resultatet for 2024 er robust i et år, hvor vi fortsat oplever boligejere med stærke boligøkonomier, der afspejles i lave nedskrivninger, hensættelser samt belåningsgrader, der ultimo 2024 var på 53 pct. Dette vidner samlet om en fortsat høj kreditkvalitet.

Udviklingen i det samlede boligudlån i Danske Bank-koncernen på tværs af realkredit- og bankboligudlån har været stabil. Markedsaktiviteten på boligområdet lagde relativt svagt ud i begyndelsen af året. Men hen over året har vi i Realkredit Danmark oplevet en aktivitetsfremgang. Vi forventer, at blandt andet lavere renteniveauer påvirker boligmarkedet positivt i 2025 med pæne prisstigninger på 4-5 pct. bredt funderet i hele landet.

På erhvervsmarkedet har vi fortsat en stærk markedsposition. Vi har lave tab, og en samlet udlånsfremgang i 2024. Efter nogle år med en lav transaktionsaktivitet, hvor køber og sælger har haft vanskeligt ved at møde hinanden, har vi i løbet af 2024 oplevet en fornyet optimisme i markedet, hvilket giver forventninger om en positiv udvikling i 2025.

Vi har i 2024 oplevet, at kunderne har taget godt imod, at vi som led i Danske Bank-koncernens Forward ’28 strategi har styrket vores rådgivning og finansielle løsninger inden for boligfinansiering på tværs af bank og realkreditinstitut.

På både privat- og erhvervsområdet styrkede vi i Realkredit Danmark og Danske Bank yderligere vores fokus på, at bidrage til den grønne omstilling. På privatområdet har vi udvidet vores samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma OBH, så kunderne nu også kan få råd om klimatilpasninger. På erhvervssiden har vi indgået partnerskaber med en af Europas største arkitekt- og ingeniørvirksomheder, Sweco, og klimatech virksomheden Comundo, og vores kunder kan nu nemmere få overblik over energidata og få den rette rådgivning til at energieffektivisere deres ejendomme.

Vi har i slutningen af 2024 desuden indgået samarbejde med Tryg, hvor vi i fællesskab fremover kommer til at sætte endnu mere fokus på den nødvendige klimatilpasning. Alle danskere har lige nu adgang til boligfinansiering og husforsikring, men hvis vi ønsker at opretholde den sikkerhed i Danmark, er det afgørende, at klimatilpasning kommer endnu højere på dagsordenen.”

Rapporten er tilgængelig på rd.dk. Her følger udvalgte hovedpunkter:

Realkredit Danmark opnåede i 2024 et resultat på 4.424 mio. kr. (2023:4.394 mio. kr.). Toplinjen steg, primært på baggrund af det højere renteniveau, selvom stigningen blev delvist modsvaret af normaliserede nedskrivninger på udlån.





Indtægterne steg betydeligt, hovedsageligt som følge af det højere gennemsnitlige renteniveau. Højere gebyrindtægter var drevet af øget refinansieringsaktivitet.





Omkostningerne udgjorde 1.010 mio. kr. i 2024 (2023: 1.055 mio. kr.).





Kreditkvaliteten var fortsat solid med et lavt antal overtagne ejendomme og robust sikkerhedsstillelse. Nedskrivningsniveauet var på et normaliseret niveau med nedskrivninger på 333 mio. kr. i 2024 (2023: nettotilbageførsel på 114 mio. kr.).





Efter et fald i aktiviteten i begyndelsen af 2024 var der i anden halvdel af året en mindre stigning. I forhold til niveauet i 2023 faldt det samlede nominelle udlån omkring 12 mia. kr. til 795 mia. kr. ved udgangen af 2024.





Vi har fortsat fokus på at digitalisere låneprocessen, yde rådgivning tilpasset den enkelte kundes behov, og anvende kunstig intelligens i vores processer. Vi gør dette for at understøtte en personlig og proaktiv interaktion med kunderne, som er tilpasset deres specifikke behov og livsforløb.





Den grønne omstilling er et vigtigt fokusområde for boligejere og erhvervsejendomme. For boligejere udvidede vi samarbejdet med det rådgivende ingeniørfirma OBH, så kunderne nu kan få rådgivning om klimatilpasning som supplement til rådgivningen om energiforbedringer.





Realkredit Danmark blev tildelt Euronext Securities-prisen for den største udstedelse af grønne obligationer i 2024, hvilket yderligere afspejler vores arbejde med at hjælpe vores kunder med den grønne omstilling.





Samfundsansvar og bæredygtighed er kerneelementer i Realkredit Danmarks strategi. Vi ønsker at vores kunder og interessenter har tiltro til, at vi tager højde for miljømæssige og sociale forhold samt god selskabsledelse i driften af vores forretning.





Realkredit Danmark forventer, at nettoresultatet for 2025 bliver marginalt lavere end i 2024.





