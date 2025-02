7th February 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 6th February 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 11,821 Lowest price per share (pence): 691.00 Highest price per share (pence): 713.00 Weighted average price per day (pence): 700.2338

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 71,248,946 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 71,248,946 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 700.2338 11,821 691.00 713.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 06 February 2025 08:11:45 242 706.00 XLON 00321363166TRLO1 06 February 2025 08:40:01 119 710.00 XLON 00321377957TRLO1 06 February 2025 08:41:40 249 713.00 XLON 00321378690TRLO1 06 February 2025 08:41:40 123 711.00 XLON 00321378697TRLO1 06 February 2025 08:59:54 126 711.00 XLON 00321387689TRLO1 06 February 2025 08:59:54 126 711.00 XLON 00321387690TRLO1 06 February 2025 08:59:54 128 709.00 XLON 00321387691TRLO1 06 February 2025 09:15:01 200 709.00 XLON 00321393994TRLO1 06 February 2025 09:15:01 39 709.00 XLON 00321393995TRLO1 06 February 2025 09:15:09 121 708.00 XLON 00321394042TRLO1 06 February 2025 09:23:18 119 708.00 XLON 00321397922TRLO1 06 February 2025 09:42:34 122 707.00 XLON 00321408093TRLO1 06 February 2025 09:42:34 121 707.00 XLON 00321408094TRLO1 06 February 2025 09:43:14 121 705.00 XLON 00321408592TRLO1 06 February 2025 09:43:23 110 704.00 XLON 00321408714TRLO1 06 February 2025 09:51:43 123 701.00 XLON 00321411971TRLO1 06 February 2025 10:27:36 66 704.00 XLON 00321414833TRLO1 06 February 2025 10:28:53 151 704.00 XLON 00321414861TRLO1 06 February 2025 10:28:53 236 704.00 XLON 00321414862TRLO1 06 February 2025 10:32:06 130 703.00 XLON 00321414965TRLO1 06 February 2025 10:37:43 127 704.00 XLON 00321415165TRLO1 06 February 2025 10:37:43 127 703.00 XLON 00321415166TRLO1 06 February 2025 11:02:23 70 706.00 XLON 00321416187TRLO1 06 February 2025 11:02:23 49 706.00 XLON 00321416188TRLO1 06 February 2025 11:14:54 260 706.00 XLON 00321416827TRLO1 06 February 2025 11:32:42 119 706.00 XLON 00321417664TRLO1 06 February 2025 11:32:42 119 706.00 XLON 00321417665TRLO1 06 February 2025 11:36:28 125 706.00 XLON 00321417935TRLO1 06 February 2025 11:52:37 382 706.00 XLON 00321418637TRLO1 06 February 2025 12:09:19 381 707.00 XLON 00321420064TRLO1 06 February 2025 12:11:24 259 707.00 XLON 00321420196TRLO1 06 February 2025 12:11:55 128 705.00 XLON 00321420277TRLO1 06 February 2025 12:55:44 125 702.00 XLON 00321422415TRLO1 06 February 2025 13:10:05 128 701.00 XLON 00321423053TRLO1 06 February 2025 13:10:05 126 701.00 XLON 00321423054TRLO1 06 February 2025 13:10:05 2 701.00 XLON 00321423055TRLO1 06 February 2025 13:10:05 128 701.00 XLON 00321423056TRLO1 06 February 2025 13:39:48 168 699.00 XLON 00321424374TRLO1 06 February 2025 13:39:48 90 699.00 XLON 00321424375TRLO1 06 February 2025 13:39:48 129 699.00 XLON 00321424376TRLO1 06 February 2025 14:18:02 471 699.00 XLON 00321426056TRLO1 06 February 2025 14:18:02 27 699.00 XLON 00321426057TRLO1 06 February 2025 14:18:02 317 699.00 XLON 00321426058TRLO1 06 February 2025 14:18:43 386 699.00 XLON 00321426088TRLO1 06 February 2025 14:20:03 253 698.00 XLON 00321426176TRLO1 06 February 2025 14:20:03 127 698.00 XLON 00321426177TRLO1 06 February 2025 14:28:03 124 697.00 XLON 00321426523TRLO1 06 February 2025 14:28:03 124 697.00 XLON 00321426524TRLO1 06 February 2025 15:05:00 69 695.00 XLON 00321429519TRLO1 06 February 2025 15:05:00 57 695.00 XLON 00321429520TRLO1 06 February 2025 15:05:00 126 695.00 XLON 00321429521TRLO1 06 February 2025 15:05:00 125 695.00 XLON 00321429522TRLO1 06 February 2025 15:05:00 126 695.00 XLON 00321429523TRLO1 06 February 2025 15:05:00 126 695.00 XLON 00321429524TRLO1 06 February 2025 15:05:00 126 695.00 XLON 00321429525TRLO1 06 February 2025 15:14:50 119 695.00 XLON 00321429908TRLO1 06 February 2025 15:15:40 119 695.00 XLON 00321429929TRLO1 06 February 2025 15:20:51 80 695.00 XLON 00321430208TRLO1 06 February 2025 15:20:51 39 695.00 XLON 00321430209TRLO1 06 February 2025 15:23:54 119 695.00 XLON 00321430388TRLO1 06 February 2025 15:26:59 119 695.00 XLON 00321430546TRLO1 06 February 2025 15:29:59 22 695.00 XLON 00321430728TRLO1 06 February 2025 15:29:59 97 695.00 XLON 00321430729TRLO1 06 February 2025 15:32:41 49 695.00 XLON 00321430886TRLO1 06 February 2025 15:32:41 70 695.00 XLON 00321430887TRLO1 06 February 2025 15:35:16 86 695.00 XLON 00321431008TRLO1 06 February 2025 15:35:16 33 695.00 XLON 00321431009TRLO1 06 February 2025 15:38:03 29 695.00 XLON 00321431209TRLO1 06 February 2025 15:38:03 90 695.00 XLON 00321431210TRLO1 06 February 2025 15:38:09 244 694.00 XLON 00321431212TRLO1 06 February 2025 15:38:26 127 693.00 XLON 00321431215TRLO1 06 February 2025 15:42:04 146 693.00 XLON 00321431423TRLO1 06 February 2025 15:45:55 19 692.00 XLON 00321431593TRLO1 06 February 2025 15:45:55 100 692.00 XLON 00321431594TRLO1 06 February 2025 15:45:55 118 692.00 XLON 00321431595TRLO1 06 February 2025 15:51:25 89 692.00 XLON 00321431877TRLO1 06 February 2025 15:59:50 57 692.00 XLON 00321432321TRLO1 06 February 2025 16:00:43 2 692.00 XLON 00321432390TRLO1 06 February 2025 16:01:10 84 692.00 XLON 00321432416TRLO1 06 February 2025 16:07:27 238 692.00 XLON 00321432837TRLO1 06 February 2025 16:07:27 57 692.00 XLON 00321432838TRLO1 06 February 2025 16:07:27 86 692.00 XLON 00321432839TRLO1 06 February 2025 16:07:27 127 692.00 XLON 00321432840TRLO1 06 February 2025 16:07:27 123 691.00 XLON 00321432841TRLO1 06 February 2025 16:07:53 129 691.00 XLON 00321432851TRLO1 06 February 2025 16:08:10 26 691.00 XLON 00321432865TRLO1 06 February 2025 16:09:55 230 691.00 XLON 00321432946TRLO1 06 February 2025 16:10:41 1 691.00 XLON 00321433038TRLO1 06 February 2025 16:10:41 122 691.00 XLON 00321433039TRLO1 06 February 2025 16:11:41 33 691.00 XLON 00321433089TRLO1 06 February 2025 16:11:50 87 691.00 XLON 00321433094TRLO1 06 February 2025 16:16:01 14 693.00 XLON 00321433435TRLO1 06 February 2025 16:16:51 93 693.00 XLON 00321433480TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970