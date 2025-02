Yara rapporterer sterk underliggende drift og reduserte kostnader

EBITDA eksklusive spesielle poster1 for fjerde kvartal var 519 millioner USD sammenlignet med 576 millioner USD i fjerde kvartal 2023. Resultatet i fjerde kvartal ble påvirket av flere elementer som ikke påvirker selskapets kontantstrøm. 170 millioner USD før skatt i spesielle poster og 260 millioner USD i valutatap førte til negativt resultat etter skatt på 290 millioner USD sammenlignet med et positivt resultat på 246 millioner USD året før.

Hovedpunkter fra kvartalet:

• Rekordhøye produksjonstall2 og rekordlav skadeforekomst, kombinert med reduserte kostnader

• EBITDA1 på 519 millioner USD grunnet lavere priser, men med markedbedring inn i 2025

• Foreslått utbytte på 5 NOK per aksje

• Hovedfokus på å øke kontantstrøm3 og aksjonæravkastning

– Yara leverer sterk underliggende drift med rekordhøye produksjonstall og rekordlav skadeforekomst. Dette markerer en viktig milepæl i vårt kontinuerlige arbeid for å gjøre Yara til et enda sikrere og mer robust selskap. Vi har også god fremdrift i vårt arbeid med å redusere kostnader og investeringer, og har i 2024 redusert kostnadene med 90 millioner USD, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Resultatet for fjerde kvartal 2024 ble påvirket av flere effekter som ikke har innvirkning på selskapets kontantstrøm. Dette inkluderer valutatap, nedskrivninger og oppgjør av pensjonsordning, som totalt utgjør 430 millioner USD før skatt. En sterkere amerikansk dollar fører til valutatap på Yaras gjeldsposisjoner i amerikanske dollar, men en sterkere amerikansk dollar er fundamentalt positivt for Yara, ettersom nitrogenmarginer globalt er i US dollar. Med en kombinasjon av strengere kapitaldisiplin og bedre markedsutsikter, er Yara godt posisjonert for å øke lønnsomheten og underliggende kontantstrøm, noe som igjen kan finansiere lønnsomme vekstprosjekter og øke aksjonæravkastningen.

– Å skape verdi for aksjonærene er Yaras første prioritet, og vår kapitalallokering er alene basert på målet om langsiktig verdiskaping. Ved å prioritere vår kjernevirksomhet og forretningsområdene med høyest avkastning, vil vi sikre at Yara er godt rustet for fremtiden, sier Holsether.

1) EBITDA eksklusive spesielle poster. Alternative resultatmål er definert, forklart og avstemt mot finansregnskapet i avsnittet for Alternative Resultatmål på side 26-34 i kvartalsrapporten.

2) Underliggende produksjon justert for Montoir.

3) Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter minus investeringsaktiviteter som vist i kontantstrømoppstillingen på side 13 i kvartalsrapporten.

Kontakt:

Maria Gabrielsen

Investorkontakt

M: +47 92090093

E: maria.gabrielsen@yara.com

Tonje Næss

Mediekontakt

M: +47 40844647

E: tonje.nass@yara.com

Informasjonen gitt i denne meldingen er definert som innsideinformasjon etter EU Market Abuse Regulation og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12. Denne kunngjøringen ble publisert av Maria Gabrielsen, Leder for Investorrelasjoner, 7. februar 2025 kl 08.00.

Om Yara

Yaras formål er å sørge for mat til verdens befolkning på en ansvarlig og bærekraftig måte, og ta vare på jorden, gjennom å kutte utslippene fra produksjon av gjødsel og utvikle utslippsfrie energiløsninger.

For å drive frem det grønne skiftet innen gjødselproduksjon, skipsfart og andre kraftintensive industrier, vil Yara produsere ammoniakk med vesentlig lavere utslipp. Vi bidrar med digitale verktøy til presisjonslandbruk og jobber tett med samarbeidspartnere i alle ledd i matverdikjeden for å dele kunnskap og fremme mer effektive og bærekraftige løsninger.

Yara ble etablert i 1905 for å bekjempe hungersnøden i Europa og er i dag et ledende globalt gjødselselskap og verdens største distributør av ammoniakk. Yara har 18 000 ansatte i mer enn 60 land, og bærekraft er en integrert del av vår forretningsmodell. I 2024 hadde Yara en omsetning på 13,9 milliarder USD.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

