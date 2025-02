Sparekassen Sjælland-Fyn A/S leverer i 2024 et resultat før skat på 814,8 mio. kr., hvilket er en fremgang på 16 % i forhold til 2023

February 07, 2025 02:07 ET | Source: Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Sparekassen Sjælland-Fyn A/S