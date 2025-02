Epitopea nomme Klaus Edvardsen, M.D., Ph.D. au poste de Directeur médical en chef

CAMBRIDGE, Royaume-Uni et MONTRÉAL, 07 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epitopea, une société transatlantique d'immunothérapie anticancéreuse qui développe des immunothérapies à base d'ARN prêtes à l’emploi, annonce la nomination du Dr Klaus Edvardsen au poste de Directeur médical en chef (DMC). Le Dr Edvardsen, innovateur en oncologie et leader du développement, apporte à Epitopea des décennies d'expertise clinique et stratégique, alors que la société fait progresser son portefeuille d'immunothérapies anticancéreuses transformationnelles.

Klaus rejoint Epitopea après avoir été Directeur du développement en chef (DDC) chez Nykode Therapeutics, où il a supervisé le développement clinique, les affaires réglementaires et la gestion de projets dans les domaines d'oncologie, de maladies infectieuses et de maladies auto-immunes. Avant de rejoindre Nykode, il était DMC et DDC chez CureVac, où il a dirigé des programmes de développement dans les domaines d'oncologie, de maladies infectieuses et de maladies rares. Il a également été Vice-président principal et responsable du développement mondial en oncologie chez Merck Healthcare KgaA, où il était chargé de tous les aspects du développement précoce et tardif.

Pendant quatre ans chez AstraZeneca en tant que Vice-président principal et responsable du développement mondial des médicaments oncologiques, Klaus a joué un rôle essentiel dans le développement et les approbations réglementaires de thérapies révolutionnaires, notamment Tagrisso®, Lynparza® et Calquence®. Son leadership a été essentiel pour obtenir l'approbation la plus rapide de la FDA et de l'EMA pour Tagrisso® dans le cancer du poumon non à petites cellules et pour faire progresser Lynparza® dans de multiples indications, notamment le cancer de l'ovaire et le cancer du sein métastatique. Klaus a également dirigé des partenariats stratégiques, tels que le développement conjoint de Lynparza® avec Merck/MSD.

Au début de sa carrière dans l'industrie pharmaceutique, Klaus a occupé des postes de direction dans le domaine de l'oncologie chez GSK, Genmab et Aventis (Sanofi). Au cours de sa carrière universitaire, il a été professeur de recherche expérimentale sur le cancer à l'université de Lund (Suède), professeur de biologie cellulaire à l'université de Bergen (Norvège) et professeur associé au laboratoire des protéines de l'université de Copenhague (Danemark).

Le Dr Klaus Edvardsen, nouveau directeur médical en chef d'Epitopea, a déclaré : "Je suis très honoré de rejoindre Epitopea à ce moment décisif de son parcours. Les travaux novateurs de la société sur l'exploitation des CryptigensMC en tant que nouvelle classe d'antigènes spécifiques des tumeurs offrent une opportunité unique de redéfinir l'immunothérapie contre le cancer. Je me réjouis de collaborer avec l'équipe talentueuse d'Epitopea pour conduire le développement de thérapies transformationnelles qui peuvent répondre à d'importants besoins non satisfaits pour les patients atteints de cancers difficiles à traiter."

Alan C. Rigby, PDG d'Epitopea, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir Klaus au sein de notre équipe de direction à un stade aussi important de la croissance d'Epitopea. L'expérience et l'expertise de Klaus dans le développement de médicaments en oncologie, ainsi que sa capacité à mener des thérapies innovantes du concept à l’approbation règlementaire, seront déterminantes pour l'avancement de notre pipeline vers les essais cliniques. Son leadership renforce sans aucun doute notre mission de développer des immunothérapies anticancéreuses durables et prêtes à l'emploi qui peuvent profondément améliorer les résultats pour les patients".

La nomination du Dr Edvardsen intervient alors qu'Epitopea continue de s'appuyer sur ses découvertes révolutionnaires des Cryptigens™, une nouvelle classe d'antigènes spécifiques de tumeurs exprimés de manière aberrante et partagés de manière unique par plusieurs patients atteints d'un même type de cancer. Grâce à leur plateforme propriétaire CryptoMapMC, Epitopea est pionnière dans l'identification et l'exploitation de ces antigènes pour développer des immunothérapies à base d'ARN ciblant des cancers dont les besoins médicaux non satisfaits sont importants.

L'agrandissement de l'équipe de direction et de l'expertise scientifique d'Epitopea continue de positionner la société comme un précurseur dans le domaine de l'immunothérapie à base d'ARN qui reste déterminée à faire progresser sa mission de création de solutions transformatrices pour les patients du monde entier.

Notes aux rédacteurs

Coordonnées des personnes-ressources

Epitopea

Dr. Alan C. Rigby – CEO

Alan.Rigby@epitopea.com

Scius Communications

Katja Stout

+44 7789 435990

katja@sciuscommunications.com

Daniel Gooch

+44 7747 875479

Daniel@sciuscommunications.com

À propos d’Epitopea

Epitopea est une société transatlantique d’immunothérapies anticancéreuses qui met au point des immunothérapies à ARN accessibles et prêtes à l’emploi pour prendre en charge les cancers difficiles à traiter en ciblant une nouvelle classe d’antigènes spécifiques aux tumeurs encore inexploités et appelés TSA CryptigenMC, qu’ont en commun de nombreux patients atteints du même type de tumeur.

L’entreprise a créé une vaste bibliothèque de TSA CryptigenMC novateurs, découverts grâce à sa plateforme brevetée CryptoMapMC qui met à profit l’immunopeptidomique, la génomique et la bio-informatique pour isoler des antigènes spécifiques à la tumeur exprimés de façon aberrante (aeTSA) et cachés à l’intérieur de l’ADN « poubelle » du cancer. Ces TSA CryptigenMC ont été découverts grâce aux recherches des Drs Claude Perreault et Pierre Thibault, à l’Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l’Université de Montréal.

Epitopea s’appuie sur le soutien d’investisseurs de premier ordre dans le domaine des sciences de la vie, dont Advent Life Sciences, CTI Life Sciences, Cambridge Innovation Capital, le Fonds de Solidarité FTQ, Investissement Québec, adMare BioInnovations, Jonathan Milner, le Harrington Discovery Institute, IRICoR et Novateur Ventures. À ce jour, la société a levé un financement de plus de 45 millions de dollars américains. Fondée en 2021, Epitopea est composée de deux sociétés, l’une à Cambridge, au Royaume-Uni, et l’autre à Montréal, au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site http://www.epitopea.com/fr et nous suivre sur LinkedIn.