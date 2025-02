Le Fonds énergie Ninepoint se voit attribuer un prix FundGrade A+

TORONTO, 07 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (« Ninepoint ») a le plaisir d’annoncer que son Fonds énergie Ninepoint (le « Fonds ») a reçu un prix FundGrade A+ lors de la soirée d’excellence 2024 de Fundata qui s’est tenue récemment à Toronto. Le prix FundGrade A+ a été accepté et adopté par le secteur des services financiers comme une marque de distinction objective et indépendante pour les fonds et les gestionnaires de fonds qui reçoivent ce prix. Ce prix récompense les fonds de placement canadiens qui ont maintenu une cote de rendement exceptionnelle tout au long de l’année civile précédente.

Catégorie CIFSC Nombre de fonds Date de début

FundGrade Date du calcul

FundGrade Fonds énergie Ninepoint Actions de l’énergie 18 31/01/2014 31/12/2024



Objectif du Fonds

Le Fonds énergie Ninepoint cherche à atteindre une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans des actions et dans des titres apparentés de sociétés qui participent directement ou indirectement à l’exploration, l’exploitation, la production et la distribution de pétrole, de gaz, de charbon ou d’uranium, ainsi qu’à d’autres activités liées au secteur de l’énergie et des ressources.

Le rendement des parts de catégorie F du Fonds énergie Ninepoint pour la période se terminant le 31 décembre 2024 est le suivant : 13,2 % (1 an), 17,8 % (3 ans), 29,5 % (5 ans), 7,8 % (10 ans) et 7,2 % (depuis la création : 15 avril 2004).

Pour en savoir plus sur le Fonds, consultez la page https://www.ninepoint.com/fr/fonds/fonds-energie-ninepoint/?series=F

À propos du prix FundGrade A+MC de Fundata

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l’année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières n’est pas garantie par Fundata.

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 7,8 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies non traditionnelles, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site Web www.ninepoint.com/fr/, ou pour toute question concernant le présent placement, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Questions relatives aux ventes

Neil Ross

Partenaires Ninepoint

416 945-6227

nross@ninepoint.com