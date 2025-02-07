Plutus Financial Group Limited 宣布完成首次公开发行

香港, Feb. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 总部位于香港的金融服务公司 Plutus Financial Group Limited（以下简称“本公司”）(NasdaqCM：PLUT) 今日宣布完成首次公开发行（以下简称“本次发行”）。本次发行规模为 210 万股普通股，每股公开发行价格为 4 美元，在扣除承销折扣及发行费用前，募集资金总额达 840 万美元。 本次发行采用包销方式。 其普通股于 2025 年 2 月 5 日开始在纳斯达克资本市场交易，股票代码为 “PLUT”。

本公司已授予承销商选择权，可在承销协议日起计 45 天内行使选择权，以公开发行价（减承销折扣及费用）再追加认购最多 315,000 股普通股。

R.F. Lafferty & Co., Inc. 担任本次发行的主承销商，Revere Securities LLC 担任联席承销商。 Crone Law Group, P.C. 担任本公司顾问。 Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 担任本次发行所有相关承销商的首席顾问。

与本次发行相关的 F-1 表修订版注册声明（档案号：333-276791）先前已由本公司提交给美国证券交易委员会（以下简称“美国证监会”），并于 2025 年 2 月 4 日经美国证监会宣布生效。 本次发行仅通过作为注册声明一部分的招股说明书进行。 与本次发行相关的最终招股说明书已提交给美国证监会，详见美国证监会网站 www.sec.gov 获取。 与本次发行相关的电子版最终招股说明书，可通过 R.F. Lafferty & Co., Inc. 获取，地址：40 Wall Street, 27th Floor, New York, NY 10005，电话：(212) 293-9090。

投资本公司前，您应阅读本公司已提交给美国证监会的最终招股说明书及其他文件，以获取有关本公司及本次发行的更多详情。 本新闻稿并不构成销售要约或购买此处所述证券的要约邀请；如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前此类要约、邀请或销售均为非法行为，则不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。

关于 Plutus Financial Group Limited

Plutus Financial Group Limited 是总部位于香港的金融服务控股公司，主要通过 Plutus Securities Limited（以下简称 “Plutus Securities”）和 Plutus Asset Management Limited（以下简称 “Plutus Asset Management”）两家主要全资子公司提供金融服务。 作为持有香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）牌照的证券经纪商及香港交易所（“港交所”）的从业者，Plutus Securities 提供证券交易及经纪、保证金融资、证券托管及代理人业务等方面的优质服务。 作为持牌证券经纪商，Plutus Securities 提供一系列金融服务，包括：

通过互联网、手机应用程序和客户电话热线进行香港股票交易

保证金融资；

证券托管及代理人服务；提供安全、可靠的结算及交割程序；

提供债务资本市场渠道；以及

为发行人提供股权资本市场服务；为首次公开发行 (IPO) 和其他股权配售提供承销服务；以及为牵头管理和联席管理的发行产品进行营销、分销和定价。



作为获香港证监会发牌的理财咨询公司，Plutus Asset Management 主要提供理财服务，包括：

专业基金管理；

根据客户个人风险承受能力和投资偏好制定委托账户策略；

针对其他公司管理的基金提供投资咨询和顾问服务；以及

投资基金，包括房地产基金、固定收益基金、私募股权投资和对冲基金。

如欲了解更多信息，请访问本公司网站 http://www.plutusfingroup.com./en/index.php。

前瞻性陈述

本公告中除历史事实陈述之外的所有陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于本公司的拟议发行。 此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，并基于本公司目前就可能会影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求的未来事件和金融发展趋势的预期和预测，包括对本次发行将成功完成的预期。 投资者可以通过诸如“可能”、“将”、“期望”、“预期”、“旨在”、“预估”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜在”、“继续”、“可能”或其他类似表达等词语或短语来识别这些前瞻性陈述。 除非法律要求，否则本公司概无义务更新前瞻性陈述，以反映其后发生的事件或情况或对其预期的更改。 尽管本公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但不能向您保证此类预期是正确的，本公司提醒投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者审查本公司的注册声明和向美国证券交易委员会提交的其他备案文件中存在的可能影响其未来业绩的其他因素。

如需更多信息，请联系：

投资者关系部：

Plutus Financial Group Limited

收件人：Jeff Yeung

ir@plutusfingroup.com