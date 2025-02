CHMP empfiehlt subkutane Verabreichung von RYBREVANT®▼ (amivantamab) zur Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenem EGFR-mutiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs

Die Daten der Phase-III-Studie PALOMA-3 zeigten eine Nichtunterlegenheit gegenüber der intravenösen Verabreichung bei beiden primären pharmakokinetischen (PK) Endpunkten sowie eine fünffache Reduktion infusionsbedingter Reaktionen und weniger venöser thromboembolischer Nebenwirkungen1

CHMP befürwortet Zulassungserweiterung für subkutane Verabreichung von amivantamab im Abstand von zwei Wochen

BEERSE, BELGIEN, Feb. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, ein Unternehmen von Johnson & Johnson, hat heute bekanntgegeben, dass der Ausschuss für Humanarzneimittel (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) eine Zulassungserweiterung für eine subkutane (SC) Formulierung von RYBREVANT®▼(amivantamab) in Kombination mit LAZCLUZE®▼ (lazertinib) empfohlen hat, für die Erstlinienbehandlung von erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) mit Deletionen im Exon 19 des epidermalen Wachstumsfaktorrezeptors (EGFR) oder mit L858R-Substitutionsmutationen im Exon 21 sowie als Monotherapie für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC mit aktivierenden EGFR-Insertionsmutationen im Exon 20 nach Versagen einer platinbasierten Therapie empfohlen. Für diese Indikationen wird empfohlen, amivantamab in den Wochen 1 bis 4 wöchentlich subkutan zu verabreichen (insgesamt 4 Dosen), ab Woche 5 alle 2 Wochen.1

„Die subkutane Darreichungsform von amivantamab bietet den Patienten eine verbesserte Behandlungserfahrung, da die Verabreichungszeit von Stunden auf Minuten verkürzt wird und die Häufigkeit infusionsbedingter Reaktionen im Vergleich zur derzeit zugelassenen intravenösen Therapie deutlich reduziert ist“, sagte Silvia Novello, M.D., Ph.D. und Professorin für medizinische Onkologie in der Onkologieabteilung des San Luigi Krankenhauses in Orbassano, Universität Turin, Italien.* Diese positive CHMP-Stellungnahme ist ein willkommener Meilenstein in der Behandlung von EGFR-mutiertem NSCLC, der einen bedeutenden Unterschied in der klinischen Praxis machen kann, indem er den Patienten mehr Zeit für ihre Familien und für die Dinge gibt, die ihnen am wichtigsten sind.

Die positive Stellungnahme des CHMP basiert auf den positiven Ergebnissen der Phase-III-Studie PALOMA-3 (NCT05388669), in der die Nichtunterlegenheit von subkutanem (SC) amivantamab (Verabreichung per Injektion) im Vergleich zu intravenösem (IV) amivantamab (derzeit zugelassener Verabreichungsweg) hinsichtlich Pharmakokinetik (PK), Wirksamkeit und Sicherheit untersucht wurde, beide in Kombination mit lazertinib bei Patienten mit EGFR-mutiertem fortgeschrittenem oder metastasiertem NSCLC nach Progression unter osimertinib und platinbasierter Chemotherapie. 1,2 Die Studie zeigte, dass subkutanes amivantamab intravenös verabreichtem amivantamab nicht unterlegen war und beide ko-primären PK-Endpunkte, gemessen an den amivantamab-Spiegeln im Blut (C trough und Fläche unter der Zeitkurve der Serumkonzentration von Zyklus 2 Tag 1 bis 15), erreichte. 1 Nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von 7 Monaten betrug die Gesamtansprechrate (ein sekundärer Endpunkt) 30 Prozent (95-Prozent-Konfidenzintervall [KI], 24-37) im SC-Arm und 33 Prozent (95-Prozent-KI, 26-39) im IV-Arm (relatives Risiko, 0,92; 95-Prozent-KI, 0,70-1,23; P=0,001) und erfüllte damit die Nicht-Unterlegenheitskriterien. 1

Die Verabreichungszeit von SC-amivantamab verkürzte sich auf etwa fünf Minuten im Vergleich zu etwa fünf Stunden für die erste Infusion von IV-amivantamab (über zwei Tage), und die infusionsbedingten Reaktionen (IRRs) wurden um das Fünffache reduziert.1 Diese Ergebnisse wurden auf der Jahrestagung 2024 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) mündlich präsentiert und im Journal of Clinical Oncology veröffentlicht.1,3

„Bei Johnson & Johnson sind wir bestrebt, jeden Aspekt der Behandlung von Lungenkrebs für Patienten und medizinisches Fachpersonal zu optimieren“, sagte Henar Hevia, Ph.D., Senior Director, EMEA Therapeutic Area Lead, Oncology, Johnson & Johnson Innovative Medicine. „Die positive CHMP-Empfehlung für subkutan verabreichtes amivantamab bringt uns der Verwirklichung dieses Konzepts einen Schritt näher, da es die nachgewiesenen Wirksamkeitsvorteile von intravenös verabreichtem amivantamab mit verbesserten Sicherheitsergebnissen und größerem Patientenkomfort verbindet.“

Die IRR-Rate war bei Patienten, die mit subkutan verabreichtem amivantamab in Kombination mit lazertinib behandelt wurden, etwa fünfmal niedriger als bei Patienten, die mit der intravenösen Formulierung behandelt wurden (13 Prozent vs. 66 Prozent).1 Alle IRRs waren Grad 1 oder 2, wobei ein Patient im SC-Arm eine IRR von Grad 3 aufwies. 1 Die meisten Patienten in der PALOMA-3-Studie erhielten eine präventive Antikoagulation (prophylaktische Antikoagulation).1 Patienten, die eine prophylaktische Antikoagulation erhielten, hatten eine niedrigere VTE-Inzidenz (10 Prozent) als Patienten ohne Prophylaxe (21 Prozent).1 Darüber hinaus war die VTE-Inzidenz in der SC-Gruppe numerisch niedriger als in der IV-Gruppe (9 Prozent vs. 14 Prozent), unabhängig vom Antikoagulationsstatus.1 Ein schweres Blutungsrisiko (Schweregrad 3 bis 4) war bei Patienten, die Antikoagulanzien erhielten, in der SC-Gruppe (2 Prozent) und der IV-Gruppe (0,6 Prozent) gering.1 Ansonsten entsprach das allgemeine Sicherheitsprofil von SC-amivantamab dem bekannten Profil der intravenösen Verabreichung.1 Von den Nebenwirkungen aller Schweregrade, die bei ≥ 20 Prozent der Patienten auftraten, bei SC-amivantamab im Vergleich zur IV waren die häufigsten Paronychie (54 Prozent vs. 51 Prozent), Hypoalbuminämie (47 Prozent vs. 37 Prozent) und Hautausschlag (46 Prozent vs. 43 Prozent).1

„Aufbauend auf drei Jahrzehnten Innovation in der Onkologie ist Johnson & Johnson fest entschlossen, neue Ansätze zu erforschen, um die dringenden Bedürfnisse der Patienten zu erfüllen“, sagte Dr. Joshua Bauml, Vice President, Lung Cancer Disease Area Stronghold Leader, Johnson & Johnson Innovative Medicine. „Wir freuen uns, den Patienten in Europa diese neue Behandlungsmöglichkeit anbieten zu können und damit unser Ziel, die Behandlungsergebnisse bei EGFR-mutiertem NSCLC zu verbessern, weiter voranzutreiben.”

Über amivantamab

amivantamab ist ein vollständig humaner EGFR-MET-bispezifischer Antikörper, der auf Tumoren mit aktivierenden und resistenten EGFR-Mutationen und MET-Mutationen und -Amplifikationen abzielt und das Immunsystem aktiviert.4,5,6,7

Die Europäische Kommission (EK) hat die Marktzulassung für intravenös zu verabreichendes amivantamab in den folgenden Indikationen erteilt: 7

In Kombination mit lazertinib zur Erstlinienbehandlung von erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC mit EGFR-Exon-19-Deletionen oder EGFR-Exon-21-L858R-Substitutionsmutationen.

In Kombination mit carboplatin und pemetrexed zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC mit EGFR-Exon-19-Deletionen oder Exon-21-L858R-Substitutionsmutationen nach Versagen einer vorherigen Therapie, einschließlich eines EGFR-TKI.

In Kombination mit carboplatin und pemetrexed zur Erstlinienbehandlung von erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC mit aktivierenden EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen.

Als Monotherapie zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC mit aktivierenden EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen nach Versagen einer platinbasierten Therapie.

Subkutanes amivantamab ist mit rekombinanter humaner Hyaluronidase PH20 (rHuPH20), Halozymes ENHANZE® Wirkstoffabgabetechnologie, co-formuliert.1

Der CHMP empfahl den Einsatz von subkutan (SC) verabreichtem amivantamab in Kombination mit lazertinib als Erstlinientherapie bei erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC und EGFR-ex19del- oder L858R-Mutationen sowie den Einsatz von SC-amivantamab als Monotherapie bei erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC und aktivierenden EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen nach Versagen einer platinbasierten Therapie. 8 Das empfohlene Dosierungsschema von SC-amivantamab für diese Indikationen beträgt 1600 mg (2240 mg bei einem Körpergewicht ≥80 kg), verabreicht wöchentlich von Woche 1 bis 4 (insgesamt vier Dosen), danach alle zwei Wochen ab Woche 5 (Q2W).1 Wenn es in Kombination mit lazertinib verabreicht wird, wird empfohlen, SC-amivantamab jederzeit nach lazertinib zu verabreichen, wenn es am selben Tag verabreicht wird.7

Die vollständige Auflistung der Nebenwirkungen sowie Informationen zu Dosierung und Anwendung, Gegenanzeigen und sonstigen Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von amivantamab sind der Zusammenfassung der Produktmerkmale7 zu entnehmen.

▼Im Einklang mit den EMA-Vorschriften für neue Arzneimittel unterliegt amivantamab einer zusätzlichen Überwachung.

Über lazertinib

Im Jahr 2018 schloss Janssen Biotech, Inc. eine Lizenz- und Kooperationsvereinbarung mit der Yuhan Corporation für die Entwicklung von lazertinib ab. lazertinib ist ein oraler EGFR-Tyrosinkinase-Inhibitor (TKI) der dritten Generation, der sowohl auf die T790M-Mutation als auch auf aktivierende EGFR-Mutationen abzielt und den Wildtyp-EGFR verschont.9 Eine Analyse der Wirksamkeit und Sicherheit von lazertinib aus der Phase-III-Studie LASER301 wurde 2023 in The Journal of Clinical Oncology veröffentlicht.9

Im Januar 2025 erteilte die Europäische Kommission die Zulassung für lazertinib in Kombination mit amivantamab zur Erstlinienbehandlung von erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) mit einer EGFR-Exon-19-Deletion oder einer L858R-Exon-21-Substitutionsmutation.10

▼ Laut EMA-Vorschriften für neue Medikamente unterliegt lazertinib einer zusätzlichen Überwachung.

Über PALOMA-3

Bei PALOMA-3 (NCT05388669), an der 418 Patienten teilnahmen, handelt es sich um eine randomisierte, offene Phase-III-Studie, in der die Nichtunterlegenheit der Pharmakokinetik (PK) untersucht wurde, Wirksamkeit und Sicherheit von subkutanem amivantamab in Kombination mit lazertinib im Vergleich zu intravenösem amivantamab und lazertinib bei Patienten mit EGFR-mutiertem fortgeschrittenem oder metastasiertem NSCLC nach Progress unter osimertinib und platinbasierter Chemotherapie untersucht wurde. 2 Die co-primären PK-Endpunkte der Studie waren die Trogkonzentration (Ctrough bei Zyklus [C] 2 Tag [D] 1 oder C4D1) und die C2-Fläche unter der Kurve (AUCD1-D15)2. Wichtige sekundäre Endpunkte waren die objektive Ansprechrate und das progressionsfreie Überleben (PFS).2 Das Gesamtüberleben war ein vordefinierter exploratorischer Endpunkt.1 Eine prophylaktische Antikoagulation wurde für die ersten 4 Monate der Behandlung empfohlen.1

Über das nicht-kleinzellige Lungenkarzinom

Es wird geschätzt, dass im Jahr 2022 in Europa bei 484.306 Menschen Lungenkrebs diagnostiziert wird.11 Das NSCLC macht 85 Prozent aller Lungenkrebsfälle aus.12 Lungenkrebs ist die häufigste Krebserkrankung in Europa und fordert mehr Todesopfer als Brust- und Prostatakrebs zusammen.11

Die wichtigsten Subtypen des NSCLC sind das Adenokarzinom, das Plattenepithelkarzinom und das großzellige Karzinom.12 Zu den häufigsten Treibermutationen beim NSCLC gehören Veränderungen im EGFR, einer Rezeptor-Tyrosinkinase, die das Zellwachstum und die Zellteilung kontrolliert. 12,13 EGFR-Mutationen kommen bei 10 bis 15 Prozent der westlichen NSCLC-Patienten mit Adenokarzinom-Histologie und bei 40 bis 50 Prozent der asiatischen Patienten vor.14,15,16,17 EGFR ex19del- oder EGFR Exon 21 L858R-Mutationen sind die häufigsten EGFR-Mutationen.18 Die 5-Jahres-Überlebensrate für alle Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC und EGFR-Mutationen, die mit EGFR-TKI behandelt werden, liegt unter 20 Prozent, und zwischen 25 und 32 Prozent der Patienten, die den derzeitigen Erstlinienstandard osimertinib erhalten, überleben nicht lange genug, um eine Zweitlinienbehandlung zu erhalten.19,20,21,22,23,24 EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen (ex20ins) sind die dritthäufigste aktivierende EGFR-Mutation.25 Patienten mit EGFR ex20ins-Mutationen haben in der Erstlinientherapie eine reale 5-Jahres-Überlebensrate von 8 Prozent, was schlechter ist als bei Patienten mit EGFR ex19del- oder L858R-Mutationen, die eine reale 5-Jahres-Überlebensrate von 19 Prozent haben.20

Über Johnson & Johnson

Wir bei Johnson & Johnson glauben, dass Gesundheit alles ist. Unsere Stärke im Bereich der Gesundheitsinnovation befähigt uns, eine Welt zu schaffen, in der komplexe Krankheiten verhindert, behandelt und geheilt werden, in der Behandlungen intelligenter und weniger invasiv verlaufen und in der Lösungen auf den Einzelnen zugeschnitten sind. Durch unsere Fachkompetenz in den Bereichen innovative Medizin und MedTech sind wir einzigartig positioniert, um schon heute innovative Lösungen für das gesamte Gesundheitsspektrum zu entwickeln, die die Durchbrüche von morgen ermöglichen. So können wir die Gesundheit der Menschen nachhaltig beeinflussen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://innovativemedicine.jnj.com/emea/. Folgen Sie uns unter http://www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea . Janssen-Cilag International NV, Janssen Research & Development, LLC, Janssen Biotech, Inc. und Janssen-Cilag, S.A. sind Unternehmen von Johnson & Johnson.

Warnhinweise in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 über die Produktentwicklung und den potenziellen Nutzen und die Behandlungswirkung von amivantamab oder lazertinib. Die Leserinnen und Leser werden dazu angehalten, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unsicherheiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Janssen Research & Development, LLC, Janssen Biotech, Inc., Janssen-Cilag, S.A. und Janssen-Cilag International NV und/oder Johnson & Johnson abweichen. Zu den Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: Herausforderungen und Unsicherheiten, die mit der Produktforschung und -entwicklung verbunden sind, einschließlich der Ungewissheit des klinischen Erfolgs und der Erlangung behördlicher Zulassungen; Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs; Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Herstellung; Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente von Konkurrenten; Anfechtung von Patenten; Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit oder Sicherheit von Produkten, die zu Produktrückrufen oder behördlichen Maßnahmen führen; Änderungen im Verhalten und in den Ausgabemustern der Käufer von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich weltweiter Gesundheitsreformen; und Trends zur Eindämmung der Gesundheitskosten. Eine weitere Auflistung und Beschreibung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-K für das Geschäftsjahr zum 31 Dezember 2024, einschließlich der Abschnitte mit der Überschrift „Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements“ (Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen) und „Item 1A. Risk Factors“ sowie in den nachfolgenden Quartalsberichten von Johnson & Johnson auf Formular 10-Q und in anderen Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission. Kopien dieser Einreichungen sind online verfügbar unter http://www.sec.gov/, http://www.jnj.com/ oder auf Anfrage bei Johnson & Johnson. Weder Janssen-Cilag International NV, Janssen Research & Development, LLC, Janssen Biotech, Inc. und Janssen-Cilag, S.A. noch Johnson & Johnson verpflichten sich, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

* Professor Silvia Novello war als Beraterin für Janssen-Cilag International NV tätig; sie wurde nicht für ihre Medienarbeit bezahlt.

