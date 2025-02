Déclaration du Centre canadien pour l’intégrité alimentaire (CCIA) sur les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis

OTTAWA, Ontario, 07 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Centre canadien pour l’intégrité alimentaire (CCIA) est profondément préoccupé par la menace de tarifs douaniers sur les importations canadiennes aux États-Unis, malgré le sursis de 30 jours. Ces mesures menacent la stabilité du système alimentaire canadien, perturbent les flux commerciaux vitaux et risquent d’entraîner une augmentation des prix des denrées alimentaires pour les consommateurs des deux pays. À l’heure où le commerce mondial devient de plus en plus volatil, il est essentiel que le Canada maintienne une position ferme à l’égard de la protection de son système alimentaire et veille au maintien d’une chaîne d’approvisionnement alimentaire résiliente qui sert les intérêts des consommateurs et des producteurs.

Le système alimentaire canadien est un moteur économique clé, avec 130 millions de dollars d’échanges quotidiens de produits alimentaires et agricoles entre les États-Unis et le Canada, dont 40,5 milliards de dollars d’exportations agricoles canadiennes. Ces tarifs douaniers exercent une pression excessive sur les agriculteurs, les transformateurs et les entreprises alimentaires, dont beaucoup doivent déjà faire face à des problèmes liés à l’inflation, aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement et à l’incertitude du marché. Les effets seront ressentis par les parties prenantes de l’industrie et les consommateurs, qui pourraient constater une augmentation des coûts des denrées alimentaires et une disponibilité limitée des produits essentiels.

« Le système alimentaire canadien est un pilier de la force économique, de la sécurité alimentaire et de la confiance du public. Ces tarifs douaniers perturbent une chaîne d’approvisionnement profondément intégrée, augmentant les coûts pour les agriculteurs, les entreprises alimentaires et les consommateurs à un moment où l’accessibilité est déjà une préoccupation urgente », a déclaré Lisa Bishop-Spencer, directrice exécutive du CCIA. « Un système alimentaire fort et stable profite aux deux nations, et les politiques commerciales devraient renforcer, plutôt que miner, notre engagement commun en faveur d’une alimentation sûre, durable et accessible ».

Au-delà des conséquences commerciales immédiates, le CCIA suit également les préoccupations relatives à la récente pause dans les communications des agences fédérales de santé des États-Unis en matière de sécurité alimentaire. Il s’agit notamment de l'arrêt temporaire des mises à jour de la Food and Drug Administration (FDA) sur des questions essentielles, telles que la surveillance de la grippe aviaire, les rappels et les enquêtes sur les maladies d'origine alimentaire, ce qui soulève des questions cruciales sur la transparence transfrontalière et la coopération réglementaire.

Le système alimentaire canadien repose sur des normes de sécurité de niveau international, un leadership en matière de développement durable et un engagement inébranlable en faveur de la confiance du public. Nous devons garantir un environnement commercial équitable et prévisible qui respecte ces valeurs afin de préserver sa force. Aujourd’hui plus que jamais, le Canada doit défendre fermement les politiques qui protègent notre secteur agroalimentaire, soutiennent l’innovation et préservent les avantages économiques et sociaux que procure un système alimentaire solide.

