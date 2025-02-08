Western Asset Management Fund 公告：鼓勵蒙受損失的 Western Asset Mutual Fund 投資者聯絡 The Rosen Law Firm，了解對該公司正在進行的調查 – LAOIX、WATFX、WACPX

紐約, Feb. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師行 Rosen Law Firm 繼續代表 Western Asset Management Company 的投資者，調查 Western Asset 可能向投資公眾發佈重大誤導性業務資訊並就此引發的潛在證券索賠。

影響：如果您購買了 Western Asset 互惠基金，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排而無須支付任何自付費用或訟費。 Rosen Law Firm 正準備提出集體訴訟，期望為投資者討回損失。

下一步行動：如欲加入潛在集體訴訟，請造訪https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=31956 或免費致電 866-767-3653 或電郵至 case@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

事件概覽：2024 年 11 月 25 日，美國證券交易委員會（「SEC」）發佈了一份標題為《SEC Charges Ken Leech, Former Co-Chief Investment Officer of Western Asset Management Co., with Fraud》的新聞稿， 當中指出 Leech 被控以詐騙罪，理由是他「參與一項多年計劃，將有利的交易分配至某些投資組合，同時將不利的交易分配至其他投資組合，這種做法被稱為選擇性交易」。

為何選擇 Rosen Law：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功往績的合格律師。 通常，發布通知的律所並無可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。 其中許多事務所實際上並不提出證券集體訴訟。 選擇律師需要明智。 Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。 Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。 Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。 自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數以億計美元的資金。 僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。 2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs' Bar)。 事務所的多位律師曾獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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