Mohawk Industries publie ses résultats pour le T4

CALHOUN, Géorgie, 08 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) annonce ce jour un bénéfice net de 93 millions de dollars et un bénéfice par action (« BPA ») de 1,48 dollars pour le quatrième trimestre 2024. Le bénéfice net ajusté s’établit à 123 millions de dollars et le BPA ajusté à 1,95 dollar. Le chiffre d’affaires net pour le quatrième trimestre de 2024 s’élève à 2,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,0 % en données publiées et une baisse de 1,0 % en données ajustées par rapport à l’exercice précédent. Au cours du quatrième trimestre 2023, la Société a déclaré un chiffre d’affaires net de 2,6 milliards de dollars, un bénéfice net de 140 millions de dollars et un BPA de 2,18 dollars ; le bénéfice net ajusté s’élèvait à 125 millions de dollars et le BPA ajusté à 1,96 dollar.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, le bénéfice net et le BPA s’établissent respectivement à 518 millions de dollars et 8,14 dollars, tandis que le bénéfice net ajusté et le BPA ajusté affichent respectivement 617 millions de dollars et 9,70 dollars. Le chiffre d’affaires net pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 s’élève à 10,8 milliards de dollars, soit une baisse de 2,7 % en données publiées et de 3,3 % en données ajustées par rapport à l’exercice précédent. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, la Société a déclaré un chiffre d’affaires net de 11,1 milliards de dollars, une perte nette de 440 millions de dollars ainsi qu’une perte par action de 6,90 dollars ; le bénéfice net ajusté s’est établi à 587 millions de dollars et le BPA ajusté était de 9,19 dollars. Les bénéfices dégagés par la Société lors de l’exercice précédent avaient pâti des charges de dépréciation hors trésorerie à concurrence de 878 millions de dollars.

Commentant les résultats de la Société pour le quatrième trimestre et l’ensemble de l’année, Jeff Lorberbaum, président-directeur général, s’est exprimé en ces termes : « Nos résultats du quatrième trimestre ont dépassé nos attentes, grâce aux actions commerciales, aux initiatives de restructuration et aux améliorations de la productivité qui ont contribué à notre performance. De plus, l’impact négatif sur les ventes des ouragans survenus aux États-Unis ’est limité à environ 10 millions de dollars. Alors que la demande résidentielle est restée faible sur nos marchés, l’introduction de nos nouvelles gammes de produits l’année dernière et nos initiatives en matière de marketing ont contribué à la performance de nos ventes à l’échelle mondiale.

L’environnement rencontré au quatrième trimestre s’inscrit dans le prolongement des conditions auxquelles notre secteur a été confronté tout au long de l’année passée. La contraction des achats discrétionnaires importants s’est poursuivie et la confiance des consommateurs est restée limitée en raison de l’inflation cumulée, de l’incertitude économique et des tensions géopolitiques. En 2024, les ventes de logements dans le monde sont restées atones. Les propriétaires américains ayant bénéficié de taux hypothécaires bas ne bougent pas et les ventes de logements existants aux États-Unis ont chuté à leur plus bas niveau en 30 ans. Les banques centrales aux États-Unis, en Europe et dans d’autres pays ont abaissé les taux d’intérêts vers la fin de l’année dernière, cependant l’impact sur le volume des transactions est resté négligeable dans la plupart des régions. La construction de logements neufs a également été limitée dans le monde entier, la hausse du coût des logements et des taux d’intérêt ayant eu des retombées sur les mises en chantier. Tout au long de l’année, les investissements réalisés dans le secteur commercial ont ralenti, même s’ils sont restés plus importants que les travaux de rénovation dans le secteur résidentiel. Ces facteurs ont donné un coup de frein aux demandes du marché et ont entraîné une concurrence accrue dans le secteur en termes de volume. Ils ont également entraîné une augmentation des frais généraux non absorbés et des coûts d’arrêt temporaires dans le cadre de la gestion de la production et des stocks. Compte tenu de ces conditions, nous avons concentré nos efforts sur la stimulation des ventes grâce à de nouveaux produits innovants, des actions marketing et des programmes promotionnels.

L’année dernière, nous avons lancé des actions de restructuration importantes ainsi que des améliorations opérationnelles qui réduisent nos coûts et auront un effet bénéfique sur nos résultats à long terme. Grâce à ces actions, nous avons enregistré une augmentation d’environ 6 % du bénéfice ajusté par action pour l’ensemble de l’année en dépit de la faiblesse du marché. Nous avons généré un flux de trésorerie disponible de 680 millions de dollars et racheté 1,3 million d’actions de notre société pour 161 millions de dollars. Nous avons terminé l’année avec une liquidité disponible d’environ 1,6 milliard de dollars et un levier d’endettement de 1,1 fois. Nous sommes bien positionnés pour gérer ce cycle de marché, saisir les opportunités de croissance rentable à long terme et sortir renforcés lorsque les marchés de l’immobilier se redresseront.

Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires net de notre segment mondial de la céramique a augmenté de 1,5 % en données publiées par rapport à l’exercice précédent, soit une augmentation de 1,2 % en données ajustées. Sur ce segment, la marge d’exploitation s’établit à 3,4 % en données publiées, soit 5,3 % en données ajustées. Cette marge a baissé en raison d’une tarification et d’un portefeuille de produits défavorables, partiellement compensée par des gains de productivité. Nous avons mis en place de nombreuses initiatives de maîtrise des coûts, notamment la réingénierie de nos produits, l’amélioration de nos processus ainsi que la rationalisation de nos opérations à coût élevé. Aux États-Unis, nous nous appuyons sur nos centres de service pour développer nos ventes de céramique aux entrepreneurs en construction et renforcer notre position auprès des revendeurs de cuisines et salles de bain dans tout le pays. En Europe, notre équipe de spécifications, nos showrooms pour la communauté des architectes et des designers ainsi que nos produits haut de gamme stimulent la croissance des ventes commerciales. Nous augmentons par ailleurs les ventes à l’exportation hors de la région. Au Mexique et au Brésil, l’intégration de nos acquisitions a permis d’améliorer notre offre produits, nos organisations de vente et nos stratégies de marché. Nos exportations brésiliennes se renforcent suite à l’affaiblissement de la monnaie locale.

Au cours du quatrième trimestre, le chiffre d’affaires net réalisé sur le segment des revêtements de sol dans le reste du monde enregistre une baisse de 2,1 % en données publiées, soit un repli de 4,8 % en données ajustées par rapport à l’exercice précédent. Sur ce segment, la marge d’exploitation s’établit à 8,8 % en données publiées, soit 10,0 % en données ajustées. Les marges d’exploitation ont été comprimées en raison de la concurrence sur les prix et l’augmentation du coût des matériaux et de la main d’œuvre, partiellement compensées par des gains de productivité et une baisse des dépenses énergétiques. Nos initiatives de restructuration dans le segment progressent et améliorent notre position en termes de coûts et de productivité avec la rationalisation des actifs moins efficaces, la simplification de notre portefeuille de produits et la réduction des frais généraux administratifs. Nous avons augmenté les ventes et la gamme de nos collections de stratifiés premium et de carreaux de vinyle de luxe (LVT) grâce à davantage de publicité qui a attiré les consommateurs chez nos détaillants. Les volumes de vente de nos panneaux se sont maintenus grâce à des actions promotionnelles plus agressives, et les panneaux décoratifs, plus différenciés, se sont mieux comportés à la faveur de projets non résidentiels plus importants. Notre activité isolation a enregistré une faible demande et une pression sur les marges en raison d’une concurrence accrue et d’une augmentation des coûts des matériaux. Nous avons annoncé des augmentation de prix pour compenser partiellement les coûts de ces intrants plus élevés. Nous investissons dans nos activités panneaux et isolation afin d’élargir leur présence géographique et nous développons de nouveaux produits pour satisfaire ces marchés.

Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires net du segment revêtements de sol en Amérique du Nord s’inscrit en hausse de 2,8 % en données publiées par rapport à l’exercice précédent soit un repli de 0,5 % en données ajustées. La marge d’exploitation de ce segment s’établit à 4,5 % en données publiées et à 5,7 % en données ajustées. Les marges d’exploitation du secteur ont été réduites par la baisse des prix, la réduction du portefeuille de produits et les coûts des intrants, partiellement compensés par l’augmentation des volumes, l’amélioration de la productivité et des mesures de réduction des coûts. Au cours du trimestre, nous avons achevé nos initiatives de restructuration des LVT, qui amélioreront nos opérations et permettront de réaliser des économies significatives. Nous avons concentré nos efforts sur l’augmentation des volumes à travers les canaux de ventes, l’optimisation de nos dépenses de vente, frais généraux et frais administratifs (SG&A) et le renforcement de notre participation dans les canaux des grandes surfaces de bricolage et de la construction résidentielle. Nos ventes de revêtements de sol durs ont augmenté dans tous les canaux grâce à une distribution renforcée de nos nouvelles gammes de produits lancées en 2024. Nous pensons que nos collections de moquettes pour le secteur résidentiel ont gagné des parts de marché, les ventes de nos collections PETPremier et de nos catégories tendance étant à l’origine de nos performances.

Notre secteur connaît un ralentissement cyclique depuis plusieurs années, et nous sommes convaincus que nos marchés retrouveront leurs niveaux historiques, même si le point d’inflexion reste imprévisible. Nous nous attendons à un ralentissement continu sur tous nos marchés au cours du premier trimestre, en raison des taux d’intérêt élevés et de la fragilité du secteur immobilier. La concurrence intense sur les volumes continuera à faire pression sur nos prix. Notre portefeuille devrait toutefois bénéficier de nos produits différenciés lancés l’année dernière, de nos collections haut de gamme et de notre offre commerciale. La hausse des coûts des matériaux et de la main d’œuvre va réduire nos marges au cours du trimestre, car nous ne pouvons que partiellement répercuter ces coûts plus élevés sur le marché. Nous trouvons pour nos activités de nouveaux moyens de réduire les dépenses et d’améliorer les processus, ce qui contribuera à atténuer l’impact de la hausse des coûts des intrants. Nous restructurons actuellement notre activité céramique au Mexique afin d’améliorer nos performances opérationnelles, ce qui nous permettra de dégager des économies d’envion 20 millions de dollars par an. Nos mesures de restructuration cumulées produiront des économies annualisées d’environ 285 millions de dollars au terme de leur mise en œuvre en 2026. Cette année, nos dépenses d’investissement portent sur l’optimisation des ventes, l’amélioration du portefeuille de produits et la réduction des coûts. Comme nous l’avons indiqué dans notre déclaration 8-K du 24 janvier 2025, le segment revêtements de sol en Amérique du Nord a mis en place un nouveau système de gestion des commandes qui a rencontré plus de problèmes que prévu. Cette conversion n’a pas eu d’impact sur nos systèmes de production ou nos systèmes financiers. La majorité des processus du système ont été corrigés et nos livraisons sont actuellement alignées sur nos commandes. Notre facturation a enregistré des retards. Nous traitons désormais les erreurs d’expédition et de facturation avec les clients survenues principalement au début de la mise en œuvre. À ce stade, nous estimons que l’impact sur notre résultat d’exploitation au premier trimestre, dû aux ventes manquées et aux charges exceptionnelles, sera compris entre 25 et 30 millions de dollars. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour remédier à tout problème ou préoccupation. Nous pensons que l’impact des charges exceptionnelles sera limité au premier trimestre. Il est difficile d’estimer l’impact des ventes sur les trimestres à venir, mais nous ne pensons pas que les problèmes entraînés par la conversion du système auront un effet significatif à long terme sur les relations avec les clients. Le dollar américain s’est considérablement renforcé, ce qui aura un impact négatif sur nos résultats convertis cette année. Pour rappel, notre premier trimestre est le plus bas de l’année pour des raisons saisonnières, et il comptera deux jours de moins que l’année dernière. Compte tenu de ces facteurs, notre BPA ajusté du premier trimestre devrait se situer entre 1,34 et 1,44 dollar, hors frais de restructuration ou charges ponctuelles d’autre nature. Ces prévisions tiennent compte d’une estimation de l’impact sur le BPA de 0,35 dollar en raison des problèmes liés au système rencontrés par le segment revêtements de sol en Amérique du Nord.

Historiquement, les ralentissements cycliques de notre secteur sont suivis d’une forte reprise, la demande de revêtements de sol revenant alors à ses niveaux historiques. Toutes nos régions ont besoin d’une augmentation de la construction de logements pour répondre à la croissance du nombre de ménages, et les logements vieillissants nécessiteront des rénovations importantes après plusieurs années où ces dernières ont été repoussées. Avec la reprise, les investissements des entreprises augmenteront dans le secteur commercial. En tant que premier fabricant mondial de revêtements de sol, nous occupons une position unique grâce à notre couverture géographique, notre innovation de pointe, un portefeuille de produits complet et à notre solidité financière. Avec la reprise d’activité dans le secteur, l’augmentation des volumes exercera un effet de levier sur nos coûts de fabrication et nos frais généraux, ce qui renforcera nos résultats. De plus, notre portefeuille de produits s’améliorera, les prix se raffermiront et les marges repartiront à la hausse. Nous sommes bien préparés à gérer le court terme et à optimiser nos résultats avec la reprise du secteur ».

À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries est le leader mondial de la fabrication de revêtements de sol, spécialisé dans la création de produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et commerciaux dans le monde entier. Les processus de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk lui confèrent des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, tapis, carreaux de céramique, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierre et en vinyle. L’innovation révolutionnaire que nous apportons à notre secteur nous conduit à la réalisation de produits et au développement de technologies qui différencient nos marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation et de nouvelle construction. Nos marques comptent parmi les plus reconnues du secteur et incluent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin et Vitromex. Au cours de ces vingt dernières années, Mohawk a fait l’objet d’une véritable transformation, passant de producteur de tapis américain à principale entreprise de revêtements de sol au monde, et exerce aujourd’hui ses activités en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud en Océanie et en Asie.

Certaines des déclarations figurant dans les paragraphes qui précèdent, en particulier celles qui anticipent les performances futures, les perspectives commerciales, les stratégies de croissance et d’exploitation et d’autres questions similaires, ainsi que celles qui contiennent les mots « pourrait », « devrait », « croit », « prévoit », « s’attend à » et « estime » ou toute expression de même sens constituent des « déclarations prospectives » au sens de l’article 27A de la loi américaine Securities Act de 1933, telle que modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée. S’agissant de ces déclarations, Mohawk revendique la protection de la sphère de sécurité pour les déclarations prospectives figurant dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (loi américaine sur la réforme des litiges en matière de valeurs mobilières privées). La direction de la Société estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à leur date de formulation ; cependant, il convient de ne pas s’y fier indûment, car elles ne valent qu’à la date à laquelle elles sont exprimées. La Société décline toute obligation de les actualiser ou les réviser publiquement, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige. Rien ne garantit que les déclarations prospectives seront exactes, car elles reposent sur de nombreuses hypothèses, qui impliquent des risques et des incertitudes. Les facteurs importants visés ci-après pourraient entraîner des résultats futurs différents de nos résultats historiques et de nos attentes ou projections actuelles : changements dans les conditions économiques ou sectorielles ; concurrence ; inflation et déflation des prix du fret, des matières premières et d’autres coûts d’intrants ; inflation et déflation sur les marchés de consommation ; fluctuations monétaires ; coûts et approvisionnement en énergie ; calendrier et niveau des dépenses d’investissement ; calendrier et mise en œuvre des augmentations de prix des produits de la Société ; charges de dépréciation ; identification et réalisation d’acquisitions à des conditions favorables, le cas échéant ; intégration des acquisitions ; opérations internationales ; introduction de nouveaux produits ; rationalisation des opérations ; impôts et réformes fiscales ; réclamations relatives aux produits et autres ; litiges ; conflits géopolitiques ; évolutions réglementaires et politiques dans les juridictions dans lesquelles la Société exerce ses activités ; et autres risques identifiés dans les annonces publiques et dans les rapports de Mohawk déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis.

Conférence téléphonique du vendredi 7 février 2025, à 11 h (heure de l’Est)

Pour participer à la conférence téléphonique via Internet, veuillez consulter http://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-4th-quarter-2024-earnings-call. Pour participer à la conférence téléphonique par téléphone, veuillez vous inscrire à l’avance sur https://dpregister.com/sreg/10195645/fe39dbe57e pour recevoir votre numéro d’identification personnel unique. Vous pouvez également composer le 1-833-630-1962 pour les États-Unis et/ou le Canada et le 1-412-317-1843 pour l’international le jour de la conférence pour obtenir l’assistance d’un opérateur. Pour les personnes qui ne pourront pas être présentes à l’heure indiquée, la conférence téléphonique restera disponible en rediffusion jusqu’au 7 mars 2025, en composant le 1-877-344-7529 depuis les États-Unis et/ou le Canada ou le 1-412-317-0088 pour les appels internationaux et en saisissant le code d’accès n° 3217810. La conférence sera archivée et disponible pendant un an en rediffusion sous l’onglet « Investisseurs » du site mohawkind.com.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions, except per share data) December 31, 2024 December 31, 2023 December 31, 2024 December 31, 2023 Net sales $ 2,637.2 2,612.3 10,836.9 11,135.1 Cost of sales 2,015.4 1,970.0 8,149.2 8,425.5 Gross profit 621.8 642.3 2,687.7 2,709.6 Selling, general and administrative expenses 491.8 473.6 1,984.8 2,119.7 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 8.2 1.6 8.2 877.7 Operating income (loss) 121.8 167.1 694.7 (287.8 ) Interest expense 9.8 17.4 48.5 77.5 Other (income) and expense, net 0.5 (3.9 ) 0.2 (10.8 ) Earnings (loss) before income taxes 111.5 153.6 646.0 (354.5 ) Income tax expense 18.3 14.2 128.2 84.9 Net earnings (loss) including noncontrolling interests 93.2 139.4 517.8 (439.4 ) Net earnings attributable to noncontrolling interests — (0.1 ) 0.1 0.1 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 93.2 139.5 517.7 (439.5 ) Basic earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.48 2.19 8.18 (6.90 ) Weighted-average common shares outstanding - basic 62.8 63.7 63.3 63.7 Diluted earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.48 2.18 8.14 (6.90 ) Weighted-average common shares outstanding - diluted 63.2 63.9 63.6 63.7





Other Financial Information Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2024 December 31, 2023 December 31, 2024 December 31, 2023 Net cash provided by operating activities $ 397.0 296.3 1,133.9 1,329.2 Less: Capital expenditures 160.8 240.3 454.4 612.9 Free cash flow $ 236.2 56.0 679.5 716.3 Depreciation and amortization $ 156.4 154.2 638.3 630.3





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) December 31, 2024 December 31, 2023 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 666.6 642.6 Receivables, net 1,804.2 1,874.7 Inventories 2,513.6 2,551.9 Prepaid expenses and other current assets 512.5 535.1 Total current assets 5,496.9 5,604.3 Property, plant and equipment, net 4,579.9 4,993.2 Right of use operating lease assets 374.0 428.5 Goodwill 1,112.1 1,159.7 Intangible assets, net 791.9 875.3 Deferred income taxes and other non-current assets 423.8 498.8 Total assets $ 12,778.6 13,559.8 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 559.4 1,001.7 Accounts payable and accrued expenses 2,004.4 2,035.3 Current operating lease liabilities 108.5 108.9 Total current liabilities 2,672.3 3,145.9 Long-term debt, less current portion 1,677.4 1,701.8 Non-current operating lease liabilities 283.0 337.5 Deferred income taxes and other long-term liabilities 589.0 745.5 Total liabilities 5,221.7 5,930.7 Total stockholders' equity 7,556.9 7,629.1 Total liabilities and stockholders' equity $ 12,778.6 13,559.8





Segment Information Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2024 December 31, 2023 December 31, 2024 December 31, 2023 Net sales: Global Ceramic $ 1,008.2 993.7 4,226.6 4,300.1 Flooring NA 937.2 912.1 3,769.9 3,829.4 Flooring ROW 691.8 706.5 2,840.4 3,005.6 Consolidated net sales $ 2,637.2 2,612.3 10,836.9 11,135.1 Operating income (loss): Global Ceramic $ 34.2 41.5 249.5 (166.4 ) Flooring NA 42.2 74.6 238.5 (57.2 ) Flooring ROW 60.9 67.1 265.2 69.7 Corporate and intersegment eliminations (15.5 ) (16.1 ) (58.5 ) (133.9 ) Consolidated operating income (loss) $ 121.8 167.1 694.7 (287.8 ) Assets: Global Ceramic $ 4,591.0 4,988.3 Flooring NA 3,925.5 3,909.9 Flooring ROW 3,594.7 4,051.6 Corporate and intersegment eliminations 667.4 610.0 Consolidated assets $ 12,778.6 13,559.8





Reconciliation of Net Earnings (Loss) Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions, except per share data) December 31, 2024 December 31, 2023 December 31, 2024 December 31, 2023 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 93.2 139.5 517.7 (439.5 ) Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 25.6 8.6 94.4 129.3 Software implementation cost write-off 5.1 — 12.9 — Inventory step-up from purchase accounting — — — 4.5 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 8.2 1.6 8.2 877.7 Legal settlements, reserves and fees (0.9 ) (4.6 ) 9.9 87.8 Adjustments of indemnification asset — (0.1 ) 1.8 (3.0 ) Income taxes - adjustments of uncertain tax position — 0.1 (1.8 ) 3.0 Income taxes - impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles (1.9 ) — (1.9 ) (12.8 ) Income tax effect of foreign tax regulation change — (10.0 ) 2.9 (10.0 ) Income tax effect of adjusting items (6.4 ) (9.8 ) (26.9 ) (50.0 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 122.9 125.3 617.2 587.0 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.95 1.96 9.70 9.19 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63.2 63.9 63.6 63.9





Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) December 31, 2024 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 559.4 Long-term debt, less current portion 1,677.4 Total debt 2,236.8 Less: Cash and cash equivalents 666.6 Net debt $ 1,570.2





Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) March 30, 2024 June 29, 2024 September 28, 2024 December 31, 2024 December 31, 2024 Net earnings including noncontrolling interests $ 105.0 157.5 162.0 93.2 517.7 Interest expense 14.9 12.6 11.2 9.8 48.5 Income tax expense 27.8 42.3 39.8 18.3 128.2 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests — (0.1 ) — — (0.1 ) Depreciation and amortization(1) 154.2 171.5 156.2 156.4 638.3 EBITDA 301.9 383.8 369.2 277.7 1,332.6 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 5.4 20.9 15.1 20.3 61.7 Software implementation cost write-off — — 7.8 5.1 12.9 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — — — 8.2 8.2 Legal settlements, reserves and fees 8.8 1.3 0.7 (0.9 ) 9.9 Adjustments of indemnification asset 2.4 (0.2 ) (0.4 ) — 1.8 Adjusted EBITDA $ 318.5 405.8 392.4 310.4 1,427.1 Net debt to adjusted EBITDA 1.1

(1)Includes accelerated depreciation of $2.4 for Q1 2024, $20.5 for Q2 2024, $4.4 for Q3 2024 and $5.3 for Q4 2024.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2024 December 31, 2024 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,637.2 10,836.9 Adjustment for constant shipping days (85.9 ) (91.7 ) Adjustment for constant exchange rates 34.4 68.0 Adjustment for acquisition volume — (47.8 ) Adjusted net sales $ 2,585.7 10,765.4





Three Months Ended December 31, 2024 Global Ceramic Net sales $ 1,008.2 Adjustment for constant shipping days (35.0 ) Adjustment for constant exchange rates 32.1 Adjusted net sales $ 1,005.3 Flooring NA Net sales $ 937.2 Adjustment for constant shipping days (29.3 ) Adjusted net sales $ 907.9





Flooring ROW Net sales $ 691.8 Adjustment for constant shipping days (21.7 ) Adjustment for constant exchange rates 2.3 Adjusted net sales $ 672.4





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) December 31, 2024 December 31, 2023 Gross Profit $ 621.8 642.3 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 22.6 2.8 Adjusted gross profit $ 644.4 645.1 Adjusted gross profit as a percent of net sales 24.4 % 24.7 %





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) December 31, 2024 December 31, 2023 Selling, general and administrative expenses $ 491.8 473.6 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (3.0 ) (8.5 ) Software implementation cost write-off (5.1 ) — Legal settlements, reserves and fees 0.9 4.6 Adjusted selling, general and administrative expenses $ 484.6 469.7 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 18.4 % 18.0 %





Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) December 31, 2024 December 31, 2023 Mohawk Consolidated Operating income $ 121.8 167.1 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 25.6 11.3 Software implementation cost write-off 5.1 — Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 8.2 1.6 Legal settlements, reserves and fees (0.9 ) (4.6 ) Adjusted operating income $ 159.8 175.4 Adjusted operating income as a percent of net sales 6.1 % 6.7 %





Global Ceramic Operating income $ 34.2 41.5 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 6.0 4.9 Software implementation cost write-off 5.1 — Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 8.2 1.6 Adjusted segment operating income $ 53.5 48.0 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 5.3 % 4.8 %





Flooring NA Operating income $ 42.2 74.6 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 11.5 (1.1 ) Legal settlements, reserves and fees — (10.3 ) Adjusted segment operating income $ 53.7 63.2 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 5.7 % 6.9 %





Flooring ROW Operating income $ 60.9 67.1 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 8.0 7.5 Adjusted segment operating income $ 68.9 74.6 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 10.0 % 10.6 %





Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (15.5 ) (16.1 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 0.1 — Legal settlements, reserves and fees (0.9 ) 5.6 Adjusted segment operating (loss) $ (16.3 ) (10.5 )





Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) December 31, 2024 December 31, 2023 Earnings before income taxes $ 111.5 153.6 Net earnings attributable to noncontrolling interests — 0.1 Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 25.6 8.6 Software implementation cost write-off 5.1 — Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 8.2 1.6 Legal settlements, reserves and fees (0.9 ) (4.6 ) Adjustments of indemnification asset — (0.1 ) Adjusted earnings before income taxes $ 149.5 159.2





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) December 31, 2024 December 31, 2023 Income tax expense $ 18.3 14.2 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position — (0.1 ) Income tax effect on impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 1.9 — Income tax effect of foreign tax regulation change — 10.0 Income tax effect of adjusting items 6.4 9.8 Adjusted income tax expense $ 26.6 33.9 Adjusted income tax rate to adjusted earnings before income taxes 17.8 % 21.3 %

La Société complète ses états financiers consolidés condensés, préparés et présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (ou « PCGR ») en vigueur aux États-Unis, de certaines mesures financières non conformes aux PCGR. Conformément aux règles de la Securities and Exchange Commission, les tableaux ci-dessus présentent un rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR de la Société avec les mesures conformes aux PCGR en vigueur aux États-Unis les plus directement comparables. Chacune des mesures non conformes aux PCGR présentées ci-dessus doit être considérée en complément de la mesure conforme aux PCGR en vigueur aux États-Unis comparable, et ne saurait être comparée à des mesures revêtant un titre similaire employées par d’autres sociétés. La Société estime que ces mesures non conformes aux PCGR, lorsqu’elles sont rapprochées avec la mesure conforme aux PCGR en vigueur aux États-Unis correspondante, aident ses investisseurs comme suit : les mesures non conformes aux PCGR relatives au chiffre d‘affaires contribuent à l’identification des tendances en matière de croissance et à la réalisation de comparaisons avec le chiffre d‘affaires des périodes précédentes et futures ; tandis que les mesures non conformes aux PCGR visant la rentabilité permettent d’assimiler les tendances en matière de rentabilité à long terme des activités de la Société et d’effectuer des comparaisons avec ses bénéfices des périodes précédentes et futures.

La Société exclut certains éléments de ses mesures non conformes aux PCGR relatives au chiffre d’affaires dans la mesure où ces éléments peuvent varier considérablement d’une période à une autre, et masquer des tendances commerciales sous-jacentes. Parmi les éléments d’exclusion des mesures non conformes aux PCGR au chiffre d‘affaires de la Société figurent : les transactions et l’écart de change, les variations relatives aux délais d’expédition au cours d’une période donnée et les conséquences des acquisitions.

La Société exclut certains éléments de ses mesures non conformes aux PCGR relatives à la rentabilité dans la mesure où ces éléments peuvent ne pas être révélateurs des performances opérationnelles principales de la Société, ou ne pas y être liés. Parmi les éléments d’exclusion des mesures non conformes aux PCGR relatives à la rentabilité de la Société figurent : les charges de restructuration, d’acquisition et d’intégration et autres frais, les règlements juridiques, les réserves et frais, la dépréciation des écarts d’acquisition et des actifs incorporels à durée de vie indéfinie, la comptabilisation selon la méthode de l’acquisition, y compris la revalorisation des stocks à partir de la comptabilisation de l’achat, la libération de l’actif compensatoire, la contre-passation de positions fiscales incertaines et la réforme fiscale en vigueur en Europe.