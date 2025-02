Data la crescita esponenziale del settore del turismo in Arabia Saudita, dmg events annuncia il salone Hotel & Hospitality Expo

In seguito all'annuncio di importanti progetti, quali World Expo 2030 e la Coppa del Mondo FIFA 2034, il Regno dell'Arabia Saudita è pronto a investire ingenti somme nel turismo; Riyadh è pronta ad affrontare un'impennata nella domanda grazie al salone dedicato all'ospitalità

La tredicesima edizione dell'Hotel & Hospitality Expo Saudi Arabia, che si svolgerà dall'8 al 10 aprile, vedrà la partecipazione di espositori da 26 diversi Paesi, e rappresenterà il punto di partenza per il raggiungimento degli obiettivi per il settore dell'ospitalità di Vision 2030

RIYADH, Arabia Saudita, Feb. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La tredicesima edizione dell'Hotel & Hospitality Expo Saudi Arabia avrà luogo come evento indipendente nel 2025. Sarà una vera e propria piattaforma di lancio per i leader del settore a livello mondiale per sfruttare la forte espansione del turismo in Arabia Saudita, contribuendo, al tempo stesso, al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi fissati dal Regno per Vision 2030.

L'evento interamente dedicato al B2B, che si svolgerà dall'8 al 10 aprile presso il Riyadh International Convention & Exhibition Centre (RICEC), sta già riscuotendo un notevole successo con tantissime richieste da parte di espositori provenienti da 26 Paesi, tra cui Turchia, Cina, India e Italia, e anche una forte partecipazione da parte dell'Arabia Saudita. Tra i principali partecipanti già confermati figurano grandi nomi del settore quali RAK Porcelain, BAAL, Palatino, Technogym International, Sealy, Sleep High, Port Store, True International, Anatomy Fitness ed Egyptian Porcelain.

Gli organizzatori dmg events e KAOUN International hanno organizzato l'evento in un luogo diverso da quello in cui si svolgeva in passato insieme a INDEX Saudi Arabia e Lighting Design & Technology Expo. Data l'elevata domanda da parte degli espositori, questo evento mira a soddisfare al meglio la crescita senza precedenti del settore dell'ospitalità in Arabia Saudita.

“Poiché l'Arabia Saudita sta portando avanti la sua espansione strategica nel panorama mondiale dell'ospitalità e verso gli obiettivi stabiliti nell'ambito di Vision 2030, l'Hotel & Hospitality Expo di quest'anno sarà una tappa fondamentale” afferma Jasmeet Bakshi, Vicepresidente di Design and Hospitality presso dmg events. “Abbiamo registrato il tutto esaurito nelle quattro sale del RICEC. Questo evento evidenzia la rapida crescita e le opportunità di sviluppo nel settore dell'ospitalità nel Regno di Arabia Saudita”.

Il settore dell'ospitalità in Arabia Saudita sta conoscendo una fase di sviluppo mai vista prima. Secondo Knight Frank, nel Regno saranno create 320.000 nuove camere d'albergo entro il 2030 per accogliere i 150 milioni di turisti l'anno, nell'ottica dell'obiettivo Vision 2030 per far sì che il turismo contribuisca al 10% del PIL. Oltre un terzo di queste camere, pari al 67% delle nuove realizzate, sarà all'interno di strutture di "fascia alta" o "lusso" 4 e 5 stelle. Ogni mese vengono annunciati nuovi accordi di gestione alberghiera, e i proprietari puntano sempre più a ristrutturazioni ambiziose per rimanere competitivi.

Il focus del salone su questo specifico settore ha attirato l'assistenza ufficiale dell'Associazione di proprietari di bar e ristoranti ("Restaurant and Café Owners Association"), che vanta una rete di oltre 3.500 ristoratori e investitori. Inoltre, si prevede la partecipazione di moltissimi buyer del settore. Ahmed Alkashakri, amministratore delegato dell'Associazione, afferma: “Questo evento offre opportunità senza precedenti per scoprire nuove soluzioni innovative in grado di sostenere la crescita del settore. Inoltre, mostrerà l'immenso potenziale della trasformazione del settore dell'ospitalità e del turismo in Arabia Saudita, offrendo spunti preziosi e vantaggi per tutti”.

Le prospettive del settore sono molto positive, sostenute da importanti progetti ed eventi di rilevanza mondiale, quali la Coppa d'Asia 2027, la Coppa del Mondo FIFA 2034 e l'esposizione World Expo 2030, per la quale si prevedono 40 milioni di visitatori e un contributo all'economia dell'Arabia Saudita pari a 94,6 miliardi di dollari. Anche il lancio della Riyadh Air nel 2025 contribuirà a stimolare la crescita con voli verso oltre 100 destinazioni nei sei continenti.

Si prevede che l'Hotel & Hospitality Expo, considerato come la "via d'accesso" al settore dell'ospitalità in Arabia Saudita, attrarrà 8.000 professionisti del settore interessati a fare rete, stringere accordi e scoprire le più recenti innovazioni ed eccellenze dell'intero ecosistema dell'ospitalità. Inoltre, i partecipanti avranno la possibilità di conoscere le tendenze e la tabella di marcia del piano generale per l'ospitalità dell'Arabia Saudita, grazie a presentazioni di esperti e tavole rotonde che vedranno la partecipazione, tra gli altri, dei dirigenti di Diriyah Company, Marriot International e Hilton in occasione dell'Hospitality Leaders' Summit. Durante questo evento, si terranno anche gli Hotel & Hospitality Awards.

dmg events, uno dei più importanti organizzatori di eventi in presenza nella regione, organizza eventi di rilevanza mondiale nel Regno dal 2011, grazie alle numerose conoscenze nella regione e l'esperienza globale fondamentali per sostenere la crescita del settore. “Il settore delle fiere è strettamente correlato al turismo d'affari internazionale e domestico. Con oltre un decennio di esperienza nel mercato saudita, dmg events svolge un ruolo chiave nello sviluppo del settore dell'ospitalità”, aggiunge Bakshi. “L'Hotel & Hospitality Expo è il volano di questa crescita”.

A proposito di Hotel & Hospitality Expo:

L'Hotel & Hospitality Expo Saudi Arabia è il salone di punta per il fiorente settore dell'ospitalità del Regno. Questo evento annuale riunisce professionisti del settore, fornitori e acquirenti per mostrare le più recenti innovazioni, tendenze e soluzioni per il futuro dell'ospitalità. Poiché l'Arabia Saudita sta portando avanti il suo ambizioso viaggio verso Vision 2030, l'Expo svolge un ruolo fondamentale nel sostegno della crescita del settore. Con un focus sull'ospitalità di lusso, F&B, design, tecnologia e tanto altro, questo evento offre opportunità di rete senza precedenti e approfondimenti da parte di esperti del settore. In occasione di questa tredicesima edizione, i partecipanti potranno conoscere le più recenti tendenze e innovazioni, avranno la possibilità di conoscere leader e attori principali del settore, scovare prodotti e servizi di fornitori globali, ottenere approfondimenti preziosi da parte di esperti e partecipare a dimostrazioni dal vivo e esperienze interattive.

Per maggiori informazioni: https://www.thehotelshowsaudiarabia.com/

A proposito di dmg events

dmg events è uno dei più importanti organizzatori di eventi in presenza e editore di materiale informativo. Il nostro obiettivo è quello di creare un mercato dinamico per mettere in contatto le aziende con le giuste comunità e accelerare la crescita nell'attuale panorama in costante evoluzione. Presente in oltre 20 Paesi, dmg organizza oltre 90 eventi ogni anno ed è un attore leader a livello mondiale nel settore. Ogni anno attiriamo oltre 425.000 partecipanti e delegati e organizziamo eventi nel settore dell'edilizia, dell'ospitalità, dell'arredo di interni e del design, dell'energia, dei tessuti, dell'intrattenimento, del food & beverage e dei trasporti. Per servire al meglio i clienti, dmg events dispone di uffici in 10 Paesi, tra cui Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Sudafrica, Regno Unito, Canada, Singapore e India. Grazie alla nostra presenza sul campo, possiamo conoscere al meglio le esigenze di mercato e far crescere le relazioni per dar vita a esperienze indimenticabili per coloro che partecipano ai nostri eventi. Tra i nostri eventi di punta vi sono Big 5 Global, ADIPEC, Gastech, EGYPES, The Hotel Show, INDEX e The Saudi Food Show. Per maggiori informazioni visitare il sito www.dmgevents.com. Fondata nel 1989, dmg events è una società interamente controllata da Daily Mail and General Trust plc (DMGT, www.dmgt.co.uk).

A proposito di KAOUN International

KAOUN International è una società indipendente di organizzazione di eventi e interamente controllata da Dubai World Trade Centre (DWTC), creata per l'organizzazione e la gestione di eventi a livello internazionale. L'obiettivo di KAOUN International, il cui nome deriva dal termine arabo che indica l'universo, è di creare connessioni senza limiti per i settori e i mercati in cui opera. L'azienda è stata fondata per sfruttare al meglio i 40 anni di esperienza di DWTC nella gestione di eventi e guidare la nascita di nuove opportunità nel settore MICE nella regione MENASA. KAOUN International organizza rivoluzionarie esperienze dal vivo che contribuiscono alla creazione di solide relazioni commerciali, alla creazione di opportunità e alla crescita economica, facendo leva sull'ampio portafoglio di eventi aziendali e commerciali di DWTC in numerosi settori, tra cui tecnologia, cibo e ospitalità, sostenibilità, broadcast e satelliti, automotive, sviluppo dei talenti e imbarcazioni da diporto.

