Nearfield Instruments menerima Pesanan Pembelian dari pelanggan utama AS, dan mendirikan Nearfield Instruments USA Inc.

ROTTERDAM, Belanda, Feb. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nearfield Instruments, penyedia solusi metrologi dan inspeksi canggih terkemuka untuk industri semikonduktor, dengan bangga mengumumkan pendirian anak perusahaannya di Amerika Serikat, Nearfield Instruments USA Inc. Langkah strategis ini memperkuat kehadiran perusahaan di Amerika Utara, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mendukung pelanggan di wilayah tersebut dengan lebih baik dan mempercepat adopsi teknologi metrologi mutakhirnya. Pendirian Nearfield Instruments USA Inc. semakin didorong oleh penerimaan beberapa pesanan pembelian sistem dari pelanggan AS, sehingga memperkuat lintasan pertumbuhan perusahaan dan permintaan pasar terhadap solusi metrologi inovatifnya. “Dengan senang hati kami sampaikan bahwa produk unggulan kami, QUADRA, telah dipilih oleh pelanggan AS kami sebagai bagian dari pengembangan teknologi produksi terbarunya. Betapa luar biasanya meluncurkan bisnis Nearfield di AS,” demikian menurut Jeroen Verbiest, VP Sales & Marketing Nearfield Instruments.

Nearfield Instruments USA Inc. mengkhususkan diri dalam solusi metrologi dan inspeksi presisi tinggi dan non-destruktif yang memungkinkan produsen semikonduktor menghasilkan akurasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kontrol proses pada skala nano. Seiring terus tumbuhnya permintaan perangkat semikonduktor berkinerja lebih tinggi, solusi inovatif Nearfield memainkan peran penting dalam memastikan efisiensi manufaktur dan optimalisasi hasil.

“Dengan perluasan operasi kami di Amerika Utara, kami menegaskan kembali komitmen kami untuk mendukung pelanggan di seluruh dunia dengan solusi kontrol proses canggih,” ungkap Hamed Sadeghian, CEO Nearfield Instruments. “Industri semikonduktor berkembang dengan cepat, dan teknologi kami memungkinkan pelanggan untuk melampaui apa yang mungkin dicapai dalam produksi cip generasi berikutnya. Sekarang kami senang dapat hadir baik secara komersial maupun operasional di semua benua yang terlibat dalam industri semikonduktor.”

Ekspansi ini mencakup pembukaan beberapa kantor dan lokasi teknis di sepanjang tahun, yang akan berfungsi sebagai pusat dukungan pelanggan, inovasi kolaboratif, dan operasi pasokan. Langkah ini ditujukan untuk mempererat kemitraan dengan perusahaan-perusahaan semikonduktor terkemuka dan pemangku kepentingan industri.

Nearfield Instruments didedikasikan untuk mendorong kemajuan teknologi dalam metrologi semikonduktor dan tetap berfokus dalam menghadirkan solusi untuk memenuhi kompleksitas produksi semikonduktor yang terus berkembang. Dengan ekspansi di AS ini, perusahaan berada di posisi yang tepat untuk mendukung industri manufaktur semikonduktor AS.

Tentang Nearfield Instruments

Nearfield Instruments menjawab tantangan metrologi dan inspeksi industri semikonduktor dengan solusi nanometrologi kontrol proses non-destruktif yang dapat diintegrasikan langsung ke dalam lini produksi tanpa mengganggu alur kerja untuk perangkat logika dan memori 3D tingkat lanjut. Teknologi terobosan kami menggabungkan resolusi tinggi dengan laju eksekusi tinggi, yang sangat penting untuk pembuatan node semikonduktor canggih bervolume tinggi. Nearfield berkantor pusat di Rotterdam dengan kantor di Eindhoven, Belanda, Pyeongtaek, Korea Selatan, dan beberapa lokasi di AS.

