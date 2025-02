Nearfield Instruments menerima Pesanan Belian daripada pelanggan Utama AS dan menubuhkan Nearfield Instruments USA Inc.

ROTTERDAM, Belanda, Feb. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nearfield Instruments, penyedia terkemuka penyelesaian metrologi dan pemeriksaan termaju untuk industri semikonduktor, dengan sukacita mengumumkan penubuhan anak syarikatnya di A.S., Nearfield Instruments USA Inc. Langkah strategik ini mengukuhkan kehadiran syarikat itu di rantau Amerika Utara, membolehkan syarikat itu memberikan sokongan yang lebih baik kepada pelanggannya di rantau tersebut dan mempercepatkan penerimaan teknologi metrologi tercanggihnya. Pemerbadanan Nearfield Instruments USA Inc. turut didorong oleh penerimaan pelbagai pesanan sistem daripada pelanggan AS, mengukuhkan trajektori pertumbuhan syarikat dan permintaan pasaran untuk penyelesaian metrologi inovatifnya. "Kami dengan bangganya mengumumkan bahawa produk utama kami, QUADRA, telah dipilih oleh pelanggan kami di AS untuk digunakan sebagai sebahagian daripada pembangunan teknologi pengeluaran terbaru mereka. Cara yang hebat untuk melancarkan perniagaan Nearfield di AS,” menurut Jeroen Verbiest, Naib Presiden Jualan & Pemasaran Nearfield Instruments.

Nearfield Instruments USA Inc. mengkhususkan kepada penyelesaian metrologi dan pemeriksaan berketepatan tinggi serta tidak merosakkan yang membolehkan pengeluar semikonduktor mencapai ketepatan yang tidak pernah berlaku sebelum ini dalam kawalan proses pada skala nano. Memandangkan permintaan untuk peranti semikonduktor berprestasi tinggi terus berkembang, penyelesaian inovatif Nearfield memainkan peranan penting dalam memastikan kecekapan pembuatan dan pengoptimuman hasil.

"Dengan pengembangan operasi kami di Amerika Utara, kami menegaskan komitmen kami untuk menyokong pelanggan kami di seluruh dunia dengan penyelesaian kawalan proses yang terkini," kata Hamed Sadeghian, Ketua Pegawai Eksekutif Nearfield Instruments. "Industri semikonduktor sedang berkembang pesat, dan teknologi kami membantu pelanggan kami mencapai kemajuan luar biasa dalam pengeluaran cip generasi akan datang. Kami gembira kerana pada masa ini telah bertapak secara komersial dan mempunyai operasi di semua benua yang mempunyai kaitan dengan semikonduktor.”

Perluasan tersebut merangkumi pembukaan beberapa pejabat dan lokasi teknikal sepanjang tahun, yang akan berfungsi sebagai hab untuk sokongan pelanggan, inovasi kolaboratif dan operasi bekalan. Langkah ini bertujuan untuk memupuk perkongsian yang lebih erat dengan syarikat semikonduktor terkemuka dan pihak berkepentingan industri.

Nearfield Instruments berdedikasi untuk memacu kemajuan teknologi dalam metrologi semikonduktor dan kekal fokus pada penyampaian penyelesaian yang memenuhi kerumitan pembuatan semikonduktor yang semakin meningkat. Dengan pengembangan ke AS ini, syarikat berada dalam kedudukan yang baik untuk menyokong industri pembuatan semikonduktor di Amerika Syarikat.

Perihal Nearfield Instruments

Nearfield Instruments merapatkan jurang antara cabaran metrologi dan pemeriksaan dalam industri semi konduktor dengan penyelesaian nanometrologi kawalan proses sebaris dan tidak merosakkan untuk peranti memori 3D dan logik termaju. Teknologi inovasi kami menggabungkan resolusi tinggi dengan daya pemprosesan tinggi, yang penting untuk pembuatan volum tinggi nod semikonduktor termaju. Nearfield beribu pejabat di Rotterdam dengan pejabat di Eindhoven, Belanda, Pyeongtaek, Korea Selatan dan pelbagai lokasi di AS.

Untuk maklumat lanjut, layari www.nearfieldinstruments.com

Hubungan Media Roland van Vliet, Ketua Pegawai Perkongsian, Nearfield Instruments B.V.

e-mel: roland.vanvliet@nearfieldinstruments.com Telefon: +31620369741