Sparinvest S.A. offentliggør opdateret prospekt for Sparinvest SICAV med tilhørende appendix.

Prospektet er blevet opdateret med tegningsperioden for to nye afdelinger som ikke er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S:



Sparinvest SICAV - Ethical Emerging Markets Value

Sparinvest SICAV - Ethical Global Value

Sparinvest SICAV - European Value

Sparinvest SICAV - Global Value

Foreningens nye prospekt og appendix er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan endvidere downloades på

sparinvest.dk

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes till direktør Dirk Schulze på telefon nr. +352 26 27 47 76

Med venlig hilsen

Dirk Schulze

Managing Director

Sparinvest S.A.

Vedhæftet fil