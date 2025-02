GTT : Premières conclusions de la revue stratégique d’Elogen et évolution de la gouvernance de GTT

Premières conclusions de la revue stratégique d’Elogen et évolution de la gouvernance de GTT

Paris, le 10 février 2025 - Comme annoncé dans son communiqué du 9 janvier 2025, le groupe GTT conduit une revue stratégique des activités de sa filiale Elogen. Dans un contexte de marché difficile pour l’hydrogène vert, Elogen n’a pas obtenu de commandes significatives en 2024 et affiche un EBITDA de - 33 M€ au titre de l’exercice 20241.

Les premières conclusions de la revue stratégique mettent en évidence la nécessité pour le groupe GTT de réorienter le positionnement d’Elogen dans la perspective en valorisant ses atouts technologiques. Ainsi, et sans exclure d’autres options pour son avenir, l’activité d’Elogen devrait, à terme, se concentrer, après livraison des commandes en cours, sur la recherche et le développement.

Ce projet de recentrage des activités d’Elogen implique les mesures suivantes :

- Le lancement d’un projet de réorganisation et d’adaptation des effectifs au sein d’Elogen, susceptible d’entraîner la suppression de 110 postes, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Celui-ci prévoirait, dans un premier temps, une phase de départs volontaires, afin de limiter autant que possible les départs contraints ; - La suspension de la construction de son usine de Vendôme et la mise à l’étude d’options pour l'avenir du site, en concertation avec les autorités locales.

Ces mesures seront soumises à des procédures d’information-consultation des Instances représentatives du personnel, qui démarrent immédiatement.

Les autres activités du Groupe affichent des performances solides, et le groupe GTT confirme ses objectifs en termes de chiffre d’affaires et d’EBITDA pour l’exercice 2024, dans le haut des fourchettes d’objectifs comme indiqué en octobre 2024.

Le Conseil d’administration annonce également la démission de M. Jean-Baptiste Choimet en tant que Directeur général du Groupe en date de ce jour.

Sur proposition de son Comité des nominations et rémunérations, le Conseil d’administration de GTT, réuni le 9 février 2025, a confié, à titre transitoire, les fonctions de Directeur général du groupe GTT à

M. Philippe Berterottière, Président du Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration a décidé d’initier un processus de sélection d’un nouveau Directeur général.

Catherine Ronge, Présidente du Comité des nominations et des rémunérations, a déclaré :

« À la suite de la démission de M. Jean-Baptiste Choimet, le Conseil d’administration de GTT a demandé à M. Philippe Berterottière, Président du Conseil d’administration, de prendre la Direction générale du Groupe, à titre transitoire, et se réjouit qu’il l’ait accepté. Cette nomination garantit la stabilité et la continuité des opérations du Groupe. Le Conseil d’administration engage dès maintenant la recherche d’un Directeur général pour porter les ambitions stratégiques du Groupe. Au nom des membres du Conseil d’administration de GTT, je tiens à remercier Jean-Baptiste Choimet pour son engagement et ses contributions au Groupe au cours des quatre dernières années. Nous lui adressons nos meilleurs vœux de succès dans ses futurs projets professionnels. »



1 Chiffre non audité.





