Ontex ontvangt CDP A-score voor leiderschap in klimaattransparantie en -actie

Ontex bekroond voor milieutransparantie en -actie in 2024, zowel op vlak van klimaat en bosbeheer

In 2024 heeft Ontex zijn duurzaamheidsstrategie verscherpt, met o.a. ambitieuzere milieudoelstellingen met betrekking tot verantwoorde inkoop, het verminderen van CO2-emissies en het gebruik van kunststoffen op basis van fossiele brandstoffen

Aalst, België, 10 februari 2025 – Ontex Group NV [EURONEXT: ONTEX], een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van persoonlijke verzorgingsproducten, kondigt met trots aan dat het een 'A'-rating heeft gekregen van de wereldwijde milieu-non-profitorganisatie CDP* voor zijn ‘Climate’ rapportering in 2024. Daarnaast ontving Ontex een 'A-'-rating voor CDP Forests, voor transparantie in bosbouwgerelateerde zaken.

Ontex heeft zijn 'A'-beoordeling voor klimaatactie behaald door transparant te zijn over de uitstoot en actieve vermindering van koolstofemissies. Daarnaast koopt Ontex op verantwoorde wijze hernieuwbare energie in en beheert het bossen en vezels op een duurzame manier. Dit alles maakt deel uit van het streven om goede, schaalbare duurzaamheidspraktijken in elk product te verwerken. Met deze topbeoordeling behoort Ontex tot 's werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van klimaattransparantie en -actie, wat het engagement benadrukt om duurzaamheid in de hele waardeketen te stimuleren en in lijn te zijn met de wereldwijde klimaatdoelstellingen.

De verbeterde ‘A-‘ score voor bosbouw erkent de voortdurende inspanningen van Ontex voor transparante openbaarmaking van bosgerelateerde effecten en afhankelijkheden. De solide score valideert ook de algemene acties die de groep heeft ondernomen om risico's in verband met ontbossing en bosdegradatie te identificeren en te beheren.





Ambitieuzere duurzaamheidsstrategie en -doelstellingen

In 2024 heeft Ontex, als reactie op strengere regelgeving en de daaruit voortvloeiende vraag, zijn ESG-duurzaamheidsstrategie geactualiseerd met ambitieuzere doelstellingen. De 'planet'-pijler in die strategie bevestigt Ontex' inzet voor klimaatleiderschap:

Koolstofreductie – Streven naar een aanzienlijke vermindering van Scope 1-, 2- en 3-emissies, in overeenstemming met het Science Based Targets-initiatief (SBTi).

Duurzame materialen – Verhoging van het gebruik van hernieuwbare en gerecycleerde materialen in producten en verpakkingen, wat een directe impact heeft op de ecologische voetafdruk.

Samenwerken voor circulatie - Het bevorderen van innovatie in productontwerp en initiatieven voor afvalvermindering om de impact op het milieu te minimaliseren en zo de impact van scope 3 te minimaliseren.

Annick De Poorter, Chief Innovation & Sustainability Officer, zei: "We zijn vereerd om deze verbeterde 'A'-rating van CDP te ontvangen, vooral in een jaar van strengere en complexere rapporteringsvereisten. Dit is een erkenning voor de voortdurende inspanningen van ons volledige team om duurzaamheid in onze bedrijfsstrategie te integreren, en motiveert ons om ons engagement te versterken en innovatie in duurzame praktijken te stimuleren, in samenwerkng met onze klanten, leveranciers en partners. Zo zijn we 'Here for you. Here for the better.'”

Lees meer over de duurzaamheidsstrategie van Ontex en de doelstellingen voor 2030 op ontex.com/sustainability.

*Over CDP

CDP (Carbon Disclosure Project) is een wereldwijde non-profitorganisatie die namens meer dan 740 institutionele beleggers onderzoek doet naar milieurapportering door bedrijven, waarbij ongeveer 23.000 bedrijven op de enquête hebben gereageerd. De resultaten van deze enquête worden ook gebruikt in 's werelds toonaangevende Socially Responsible Investment Index (SRI Index), die bedrijfsactiviteiten evalueert vanuit een ESG-perspectief.

CDP-scores spelen een cruciale rol bij het overschakelen van bedrijven van transparantie naar actie. Er zijn duidelijke zakelijke voordelen die gepaard gaan met meer transparantie. Bedrijven op de CDP A-lijst presteerden de afgelopen tien jaar 6% beter dan marktgenoten in aandelenwinsten, wat aantoont dat transparantie en ambitie door de markt worden beloond.

De volledige methodologie en criteria voor de A-lijst zijn beschikbaar op de website van CDP: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

Vragen

Beleggers Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com

Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 Media Catherine Weyne +32 53 33 36 22 corporate.communications@ontexglobal.com

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van producten in babyverzorging, dameshygiëne en volwassenenzorg, zowel voor retailers als voor de gezondheidszorg. De innovatieve producten van Ontex worden in zo'n 100 landen verdeeld via retailers en zorgverleners. Ontex stelt wereldwijd zo'n 7.500 mensen tewerk en is aanwezig in 14 landen, met hoofdzetel in Aalst, België. Ontex staat genoteerd op Euronext Brussel en maakt deel uit van de Bel Mid® index. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, ga naar ontex.com of volg Ontex op LinkedIn.

Bijlage